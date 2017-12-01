Клуб Народной карты

декабрь 2017
Обновление Яндекс.Карт 1.12.2017
Fleget
1 декабря 2017, 18:21



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 25 по 28 ноября 2017.  

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25 комментариев
news,обновление карт
Прокладка маршрутов в ЯК и МЯК
Петр Ш.
4 декабря 2017, 10:58

Очень странно прокладываются маршруты на дальние расстояния. 

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18 комментариев
навигатор,маршрутизация
Закрытие Балтайского совреда
Сергей
4 декабря 2017, 12:56

Закрываем совред в Балтае

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4 комментария
совместные редактирования
Сообщения об ошибках «Неверное скоростное ограничение»
Fleget
4 декабря 2017, 16:22

В рамках улучшения инструмента «Сообщения об ошибках» и улучшения жизни всех пользователей геосервисов Яндекса, сегодня появилось еще одно дополнение, которое коснется, в первую очередь пользователей Яндекс.Навигатора.

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17 комментариев
news,сообщения об ошибках
Релизы 3.108 (22.11.2017), 3.109 (29.11.2017)
ya-dfilatov
4 декабря 2017, 18:56

Всем привет! В двух последних релизах:

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2 комментария
news,Релизы
Улицы СНТ
pro.manik
5 декабря 2017, 11:03

у нас в СНТ нет официальных названий улиц.

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14 комментариев
СНТ,Название улицы
Совред в Калининске
Сергей
5 декабря 2017, 13:32

Открываем совред в Калининске и Широком Уступе.

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49 комментариев
совместные редактирования
Кафедры университетов на Народной карте
alexfox
6 декабря 2017, 11:15

Возник вопрос по поводу допустимость картирования кафедр университета.

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8 комментариев
организации
Слово "годовщина" в названии улицы
nogo1986
6 декабря 2017, 14:35

Как пишется слово «годовщина» в названии улиц? С маленькой или большой буквы?

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2 комментария
Групповое удаление дорог
Andrey Maltsev
6 декабря 2017, 14:36

Добрый день! Подскажите, можно ли как-то удалить большую группу несуществующих дорог с карты?

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4 комментария
Обновление спутниковых снимков. Балканский релиз. 06.12.2017
Fleget
6 декабря 2017, 18:15

Пришло время новых обновлений, и сегодня в спутниковый релиз попал в основном Балканский полуостров. Некоторые страны, например, как Румыния были обновлены на 60 и более процентов. Также значительно обновились областные центры России.

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39 комментариев
news,спутники
Обновление правил 2017.12.07
Sand dan Glokta
7 декабря 2017, 10:39

Приветствую, сегодня произошло обновление Правил.

1. Для сложных названий СНТ, которые состоят из собственного названия и принадлежности к организации в для подписи теперь пишем только собственные названия.

Например:

официальное: СНТ Березка Свердловского района Промсвязь

для подписи: Березка

2. В связи со спорными ситуациями, возникающими из-за рисования газонов, мы постарались более четко прописать в правилах в пункте  3.9.2.1. Тип что же это такое:

а) Добавили уточнение, что границы газонов должны быть выделены на местности (бордюром, поребриком, забором). 

б) Добавили уточнение, что  участки с поврежденным или отсутствующим травяным покровом рисовать не следует

в) Добавили скриншоты,чтобы было видно, что даже дороги 10 класса с твердым покрытием и объекты дворовой инфраструктуры являются физическими препятствиями для отрисовки газона одним большим контуром.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты.

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22 комментария
news,Обновление Правил
Обновление Яндекс панорам г. Мурманска!
romakhov2010
7 декабря 2017, 10:55

Добрый всем вечер! В августе 2017 года была замечена машинка от Яндекс панорам у нас в городе! Кто нибудь знает когда произойдут обноления на самой карте панорма г. Мурманска?!

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8 комментариев
Опасные объекты техногенного характера
Евгений
7 декабря 2017, 13:01

Приветствую.

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20 комментариев
Обновление Яндекс.Карт 7.12.2017
Fleget
7 декабря 2017, 18:20



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 29 ноября по 1 декабря 2017.  

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29 комментариев
news,обновление карт
Планировочные кварталы
alexfox
8 декабря 2017, 13:01

Необходимо ли их размечать?

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16 комментариев
квартал,правила
#Новый год на НЯК. Осталась неделя.
Fleget
8 декабря 2017, 17:55

До нового года осталось 23 дня, а до нашей новогодней встречи, которая пройдет 16 декабря, еще меньше. Подготовка к мероприятию у нас началась еще месяц назад, но все равно не прекращается ни на день. Ведь, как мы уже писали раньше, эта встреча будет не совсем обычной.

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19 комментариев
news,встреча,новый год
Комплекс зданий
Вова Ш.
11 декабря 2017, 11:55

Что делать если здания, имеют одинаковый адрес, но расположены на  большом расстоянии друг от друга?

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42 комментария
Неравнозначность железнодорожных путей
Игорь Махов
11 декабря 2017, 13:32

Хотелось бы узнать, почему на некоторых направлениях железной дороги один путь отмечен как главный (толстая линия), а другой как дополнительный (тонкая линия), хотя фактически они одинаковы.

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33 комментария
железная дорога,железные дороги
Калужское шоссе
calibrator33
13 декабря 2017, 10:45

Уже открыты новые участки, а на днях открываются ещё очередные участки Калужского шоссе. «»

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8 комментариев
Новая Москва,дороги,названия,трассы