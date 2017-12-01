Приветствую, сегодня произошло обновление Правил.

1. Для сложных названий СНТ, которые состоят из собственного названия и принадлежности к организации в для подписи теперь пишем только собственные названия.

Например:

официальное: СНТ Березка Свердловского района Промсвязь

для подписи: Березка

2. В связи со спорными ситуациями, возникающими из-за рисования газонов, мы постарались более четко прописать в правилах в пункте 3.9.2.1. Тип что же это такое:

а) Добавили уточнение, что границы газонов должны быть выделены на местности (бордюром, поребриком, забором).

б) Добавили уточнение, что участки с поврежденным или отсутствующим травяным покровом рисовать не следует

в) Добавили скриншоты,чтобы было видно, что даже дороги 10 класса с твердым покрытием и объекты дворовой инфраструктуры являются физическими препятствиями для отрисовки газона одним большим контуром.

Просьба ознакомиться с изменениями.

Команда Народной карты.