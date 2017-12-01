Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 25 по 28 ноября 2017.
Открываем совред в Калининске и Широком Уступе.
Приветствую, сегодня произошло обновление Правил.
1. Для сложных названий СНТ, которые состоят из собственного названия и принадлежности к организации в для подписи теперь пишем только собственные названия.
Например:
официальное: СНТ Березка Свердловского района Промсвязь
для подписи: Березка
2. В связи со спорными ситуациями, возникающими из-за рисования газонов, мы постарались более четко прописать в правилах в пункте 3.9.2.1. Тип что же это такое:
а) Добавили уточнение, что границы газонов должны быть выделены на местности (бордюром, поребриком, забором).
б) Добавили уточнение, что участки с поврежденным или отсутствующим травяным покровом рисовать не следует
в) Добавили скриншоты,чтобы было видно, что даже дороги 10 класса с твердым покрытием и объекты дворовой инфраструктуры являются физическими препятствиями для отрисовки газона одним большим контуром.
Просьба ознакомиться с изменениями.
Команда Народной карты.
До нового года осталось 23 дня, а до нашей новогодней встречи, которая пройдет 16 декабря, еще меньше. Подготовка к мероприятию у нас началась еще месяц назад, но все равно не прекращается ни на день. Ведь, как мы уже писали раньше, эта встреча будет не совсем обычной.