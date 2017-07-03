Внимание! В связи с выходом очередного поста о совреде, закрываю комментирование данного поста. Все комментарии писать сюда.

Всем привет!

Прошло уже больше недели с начала совреда в городе Пинске, и пришло время раздачи плюшек благодарностей наиболее активным участникам! Данные по совреду предоставлены по состоянию на 29.06.2017, прошу прощения, что не смог опубликовать их раньше, у нас в городе 29 и 30 не было электричества изза небольшого урагана :(

Тем, кто только присоединился к совреду, также интересующимся историей данного города, ну и желающим посмотреть видеообзоры по городу - рекомендую просмотреть заглавный пост совреда.

Ну а цифры по состоянию на 24.00 29.06.2017 года были таковы:

Тройка лидеров по каждому слою, где велось активное рисование, выглядит так:

Чтобы более наглядно представить объём проделанной и ещё оставшейся работы, перед вами сравнительная карта совреда по состоянию до начала совреда и на 30.06.2017. Как видим, много красных и жёлтых участков позеленело, однако работы предстоит ещё очень много!

Ну а теперь, когда вкратце подведены итоги прошедшей недели, можно предоставить информацию для тех, с чьей помощью Яндекс.Карта города Пинска становится всё более красивой!

Карта совреда Прямой эфир совреда

Информация по интерактивной карте совреда, на которой мною применены следующие обозначения участков для редактирования:

красная прозрачная заливка в красном контуре - участок не отрисован вообще или отрисован лишь незначительно, можно взять себе;

- участок не отрисован вообще или отрисован лишь незначительно, жёлтая прозрачная заливка в красном контуре - участок отрисован лишь частично, можно взять себе;

- участок отрисован лишь частично, фиолетовая прозрачная заливка в красном контуре - участок в основном отрисован, можно дополнить (на таких участках в основном требуются постройки и растительность) или поправить имеющееся, можно взять себе;

- участок в основном отрисован, можно дополнить (на таких участках в основном требуются постройки и растительность) или поправить имеющееся, светло-зелёная прозрачная заливка в красном контуре - участок практически полностью отрисован, можно поправить , что-то подрисовать;

- участок практически полностью отрисован, , что-то подрисовать; голубая прозрачная заливка в красном контуре - "общий" участок, предназначен для тех, кто ненадолго зашёл на совред и не собирается много рисовать. Такой участок нельзя взять себе, но можно порисовать.

- "общий" участок, предназначен для тех, кто ненадолго зашёл на совред и не собирается много рисовать. Такой участок коричневая непрозрачная заливка - участок занят другим народным картографом, нельзя взять себе!

- участок занят другим народным картографом, зелёная непрозрачная заливка - участок отрисован, можно что-то добавить или поправить;

- участок отрисован, можно что-то добавить или поправить; фиолетовая прозрачная заливка в коричневом контуре - участок в основном отрисован, можно дополнить (укажу, какие слои присутствуют) или поправить имеющееся, можно взять себе и дорисовать.

Кроме того, дороги и организации можно рисовать и поправлять по всему городу, без привязки к участкам. Можно взять себе в отрисовку некоторые специфические слои, которые мало кто рисует, например, железную дорогу.

Ниже размещаю ссылки на различные сервисы, которые помогут нам в этом свместном редактировании! ;)

Карта совреда.

Публичная кадастровая карта РБ - в основном для адресов (возможны глюки), также очень приблизительно - для границ сельсоветов.

Сайт Пинского горисполкома - много информации по разным вкладкам!

Список достопримечательностей - раз, два (кликать по карте!), три, четыре.

Справочники организаций: раз, два, три, четыре, пять (включая ИП), шесть. Кроме того, можно посмотреть на вкладке "Экономика" на вышеуказанном сайте горисполкома. Лично мне больше понравился вот этот. Здесь, кроме того, можно найти информацию и по аптекам, учреждениям образования, магазинам и другим объектам.

Официальный реестр улиц - официальные названия улиц белорусских НП на русском и беларусском языках.

Вот сайт с фото некоторых домов города, поможет в первую очередь с определением высоты дома, а может, кого-то сподвигнет и на 3D-модель :) Кроме того, на основной карте Яндекса можно посмотреть фотографии.

Заинтересованных и знающих людей прошу дать в комментариях другие ссылки, которые могут быть полезны в данном совреде. Также прошу описывать разные ошибки и неточности, которые могут встретиться в тексте или на карте, в комментариях или сообщением на профиль Павел 1985.

И, по традиции, желаю всем удачи в совместном редактировании!