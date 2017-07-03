Клуб Народной карты

июль 2017
Люди добрыя, памагите христа ради
Удалённый пользователь
3 июля 2017, 09:35

падскажите пажалуста как можно редактировать море (например аральское) на 16 масштабе и не сойти с ума?

а учитывая что от него нонче асталось (чего правда не видно на снимках яндекса лохматых годов) прям боюсь представить как еще большие объекиы редактиравать

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14 комментариев
Ошибка "Недостаточно прав для выполнения операции" при попытке удалить пересечение дорог с двумя рёбрами
Тагир Манджиев
3 июля 2017, 10:11

Я пытаюсь удалить пересечение дорог с двумя рёбрами, но у меня выскакивает ошибка "Недостаточно прав для выполнения операции", хотя в других местах такой проблемы нет. Что не так?

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6 комментариев
точки пересечения,ошибка,дорога
Округ в округе
Sever
3 июля 2017, 11:04

Городской округ "Город Нарьян-Мар" в Ненецком автономном округе. Окружная и городская администрации рядом.  Правила обязывают обозначить совет городского округа , как  Совет депутатов округа  или Окружной Совет депутатов.  https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1921787010?z=18&ll=53.008410%2C67.637827&l=nk%23sat

А рядом Собрание депутатов Ненецкого АО которое правила предписывают назвать таким же образом если заменить область на округ.

https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1629056459?z=18&ll=53.006918%2C67.638836&l=nk%23sat

Что делать?

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5 комментариев
Блиц-совред. 2 часа до начала
Lobov Sergey
3 июля 2017, 12:04

Напоминаем всем народным картографам, что уже через 2 часа, в 14-00 (время московское) начнётся второй блиц-совред, в ходе которого мы за 24 часа вместе постараемся нарисовать подробную карту населённого пункта почти "с нуля". 

Населённый пункт, в котором будем рисовать - назовём в самом начале совреда. 

Надеемся, что текущий формат совреда, когда мы начинаем его днём, позволит поучаствовать большому количеству народных картографов.

До встречи через 2 часа.

Команда Народной карты.

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5 комментариев
совместные редактирования
Сообщения из народной карты - в почту
Alex-Givengot
3 июля 2017, 12:41

Привет, друзья!

Может быть это я не могу найти в настройках Народной карты возможность пересылать сообщения от модераторов или других народных картографов в почту, а может быть этого вообще не существует? Но, думаю, было бы совсем не плохо, если бы такая возможность была. Возможность принятия e-mail сообщений у многих настроена на телефонах.

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2 комментария
Совред в Пинске - промежуточные итоги на 29.06.2017
Павел 1985
3 июля 2017, 13:12

Внимание! В связи с выходом очередного поста о совреде, закрываю комментирование данного поста. Все комментарии писать сюда.

Всем привет!

Прошло уже больше недели с начала совреда в городе Пинске, и пришло время раздачи плюшек благодарностей наиболее активным участникам! Данные по совреду предоставлены по состоянию на 29.06.2017, прошу прощения, что не смог опубликовать их раньше, у нас в городе 29 и 30 не было электричества изза небольшого урагана :(

Тем, кто только присоединился к совреду, также интересующимся историей данного города, ну и желающим посмотреть видеообзоры по городу - рекомендую просмотреть заглавный пост совреда.

Ну а цифры по состоянию на 24.00 29.06.2017 года были таковы:

Тройка лидеров по каждому слою, где велось активное рисование, выглядит так:

Чтобы более наглядно представить объём проделанной и ещё оставшейся работы, перед вами сравнительная карта совреда по состоянию до начала совреда и на 30.06.2017. Как видим, много красных и жёлтых участков позеленело, однако работы предстоит ещё очень много!

Ну а теперь, когда вкратце подведены итоги прошедшей недели, можно предоставить информацию для тех, с чьей помощью Яндекс.Карта города Пинска становится всё более красивой!

Карта совреда                                         Прямой эфир совреда

Информация по интерактивной карте совреда, на которой мною применены следующие обозначения участков для редактирования:

  • красная прозрачная заливка в красном контуре - участок не отрисован вообще или отрисован лишь незначительно, можно взять себе;
  • жёлтая прозрачная заливка в красном контуре - участок отрисован лишь частично, можно взять себе;
  • фиолетовая прозрачная заливка в красном контуре - участок в основном отрисован, можно дополнить (на таких участках в основном требуются постройки и растительность) или поправить имеющееся, можно взять себе;
  • светло-зелёная прозрачная заливка в красном контуре - участок практически полностью отрисован, можно поправить, что-то подрисовать;
  • голубая прозрачная заливка в красном контуре - "общий" участок, предназначен для тех, кто ненадолго зашёл на совред и не собирается много рисовать. Такой участок нельзя взять себе, но можно порисовать.
  • коричневая непрозрачная заливка - участок занят другим народным картографом,нельзя взять себе!
  • зелёная непрозрачная заливка - участок отрисован, можно что-то добавить или поправить;
  • фиолетовая прозрачная заливка в коричневом контуре - участок в основном отрисован, можно дополнить (укажу, какие слои присутствуют) или поправить имеющееся, можно взять себе и дорисовать.

Кроме того, дороги и организации можно рисовать и поправлять по всему городу, без привязки к участкам. Можно взять себе в отрисовку некоторые специфические слои, которые мало кто рисует, например, железную дорогу.

Ниже размещаю ссылки на различные сервисы, которые помогут нам в этом свместном редактировании! ;)

Карта совреда.

Публичная кадастровая карта РБ - в основном для адресов (возможны глюки), также очень приблизительно - для границ сельсоветов.

Сайт Пинского горисполкома - много информации по разным вкладкам!

Список достопримечательностей - раздва (кликать по карте!), тричетыре.

Справочники организаций: раздватричетырепять (включая ИП), шесть. Кроме того, можно посмотреть на вкладке "Экономика" на вышеуказанном сайте горисполкома. Лично мне больше понравился вот этот. Здесь, кроме того, можно найти информацию и по аптекам, учреждениям образования, магазинам и другим объектам.

Официальный реестр улиц - официальные названия улиц белорусских НП на русском и беларусском языках.

Вот сайт с фото некоторых домов города, поможет в первую очередь с определением высоты дома, а может, кого-то сподвигнет и на 3D-модель :) Кроме того, на основной карте Яндекса можно посмотреть фотографии.

Заинтересованных и знающих людей прошу дать в комментариях другие ссылки, которые могут быть полезны в данном совреде. Также прошу описывать разные ошибки и неточности, которые могут встретиться в тексте или на карте, в комментариях или сообщением на профиль Павел 1985.

И, по традиции, желаю всем удачи в совместном редактировании!

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33 комментария
совместные редактирования
Блиц-совред: рисуем Приморско-Ахтарск
Lobov Sergey
3 июля 2017, 14:00

Всем привет!

После анонса второго блиц-совреда народные картографы предложили примерно 25 вариантов для его проведения - от западной Беларуси до Пермского края. В конечном итоге мы остановились на райцентре в Краснодарском крае - Приморско-Ахтарске.

Город расположен на берегу Азовского моря, является курортом, хотя, конечно, известен намного меньше, чем курорты черноморского побережья. Население - 31 тысяча жителей, город немаленький, но верю, что вместе мы сможем нарисовать его подробную карту.

Сейчас в городе отрисована лишь дорожная сеть, ни зданий, ни адресов практически нет, даже многоэтажная застройка отрисована не полностью. Практически отсутствует сеть пешеходных дорог и тротуаров.

Для удобства рисования мы традиционно сделали карту совреда - Приморско-Ахтарск поделён на 162 участка. Сейчас, на старте совреда участки имеют желтый (преимущественно жилая завтройка) и серый (преимущественно застройка промышленными и общественными зданиями) цвет, отрисованные участки будем "красить" в зелёный цвет. Просьба отписываться в комментариях, если полностью или частично отрисовали какой-то участок, это поможет нам быстрее обновлять карту совреда.

Наблюдать ход совреда в реальном времени можно с помощью прямого эфира.

Длительность совреда - ровно 24 часа, а завтра вечером сможем подвести итоги. Успеем?

Желаем всем удачного рисования!

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165 комментариев
совместные редактирования
Дороги на пунктах проезда
dimon.dim0ni4
3 июля 2017, 19:59

Приветсвую!

Решил на днях поправить дороги на границе Брест/Тересполь. Ибо маршрутизация не соответсвует действительности, хотя отрисовка и лучше, чем у Гугла. Кстати, подозреваю, что это на многих приграничных постах, а значит надо утереть нос Гуглу и отрисовать действительность кто где знает :)

В принципе, все хорошо, совместными усилиями с модератором  alexeyborovik1 в целом удалось привести в порядок местноть.

Но остались у нас разногласия в двух моментах:

1. Аттрибутирование дорог через таможенные посты. Я отнесся к дорогам там аналогично правилу отрисовки через пункты взимания платы на платных дорогах (п.3.1.1.10), который гласит, что дополнительные полосы рисуются тем же классом, что и основная дорога. Что в принципе логично, т.к. требуется показать, что здесь значительное расширение дороги, а не какая-то объездная местная дорога 7го класса Это и для визуального восприятия карты водителем очень важно, и уж скорее дорога через терминал (зигзаг) более важная, чем прямой участок. Однако, модератор со мной не согласился: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQvqDRl9B

2. Аттрибутирование классов дорог "по факту". Дело в том, что поток автомобилей перед Белорусским таможенным постом не идет прямо по Варшавскому шоссе, а сварачивает направо через "накопитель" вот тут: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQvqTvfSD . Прямо могут пройти только автобусы. Эти моменты теперь отражены на карте и маршрут будет строится корректно. НО! По факту прямой участок Варшавского шоссе на текущий момент стал "второстипенным", а основной поток пошел через участок улицы Крэпасны праезд и накопитель. Я поднял класс этих участков дороги и снизил класс фрагмента Варшавского шоссе, чтобы показать действительное использование. Однако модератор не согласился.

А как думает сообщество?

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12 комментариев
классы дорог
Совред в Приморско-Ахтарске. Первые 6 часов
Lobov Sergey
3 июля 2017, 20:13

Длительность блиц-совреда - всего 24 часа, и чтобы написать что-то "промежуточное", приходится делать такой пост через 6 часов после начала совреда - по истечении четверти совместного редактирования.

Во многих районах Приморско-Ахтарска разультаты видны уже невооруженным взглядом, в особенности в восточной и юго-западной частях города. Да и на карте совреда многие участки уже изменили свой цвет. Для большего удобства мы обозначаем более насыщенным желтым цветом участки, где уже началось рисование, но не нарисованы пока даже здания: 

Карта совреда по состоянию на 19-57

Число участников совреда уже превысило 30, надеемся, что многие смогут порисовать вечером или утром, благо свободных участков пока ещё достаточно.

Хотим напомнить, что помимо зданий, адресов - актуально рисовать и редактировать дорожки, особенно пешеходные и внутриквартальные, а также организации, информации о которых немало в открытых источниках.

В вечерние и ночные часы обновления карты совреда, вероятно, будут проводиться реже, чем днём, тем не менее постараемся, чтобы она была актуальной.

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4 комментария
совместные редактирования
Непреодолимые дороги
dimon.dim0ni4
4 июля 2017, 09:49

Приветствую!

Хочется наконец решить проблему непреодолимых дорог и их нанесения.

В качестве животрепещущего примера имеется дорога от а/п Домодедово до дер.Сельвачево. Вот один из участков: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQz7NXMwC

Если посмотреть на этот участок и на соседнии, то можно увидеть неравную битву пользователей НЯК и модераторов НЯК/сотрудников Я. Смысл битвы сводится к тому, что пользователи пытаются выключит эту дорогу из маршрутизации (снижая класс, как правило), а модераторы/яндекс переводят все обратно. Не спасает даже то, что на Я.Картах/Я.Навигаторе постоянно в этом месте появляются комментарии типа "тут дороги нет, не езжайте сюда".

А беда собственно в том, что проехать по этой дороге может далеко не каждый автомобиль. Это некая объездная дорога, вероятно временно когда-то построенная, по которой и летом-то не каждый проедет, а зимой там вообще опасно двигаться, если ты не местный (почитайте комментарии к смежным участкам). В свое время это был все ж один из проездов из аэропорта в сторону области, пускай и тяжелый. Однако сейчас в районе а/п уже третий год функционирует развязка с хорошей дорогой до малого кольца. И надобность маршрутизации через эту разбитую "дорогу" весьма сомнительна, тем более для московского региона.

Честно говоря, а сам едил по этой дороге и являюсь сторонником исключения её из маршрутизации, т.к. машину жалко. Местные имеют право пользоваться, понимая, какие препятсвия им надо будет преодолеть. Но гнать туда рядового автолюбителя - занятие сомнительное.

Посему прошу поддержки сообщества в исключении данной дороги из маршрутизации. Достаточно убрать транзитную маршрутизацию, для чего можно перевести один из фрагментов (ссылку собственно на него я и давал выше) в 8й класс или в грунтовые дороги.

Спасибо.

PS. Конечно, такой случай не единичный. Мне еще знаком, например, вот такой участок с такой же проблемой: https://n.maps.yandex.ru/-/CBQz7SqppA , где порой только на тракторе можно проехать, но модератор не дает сделать эту дорогу грунтовой, аргументируя тем, что нарушится связность дорожной сети.

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23 комментария
дорога
Адреса угловых зданий
Алексей Зуев
4 июля 2017, 10:37

Прошу дополнить правила задания адресов угловых домов пояснением, как действовать в следующих ситуациях - какую запись считать официальным названием, а какую синонимом:

  1. адресные таблички на местности отсутствуют, а значит невозможно сказать, используют они дробный формат или нет,
  2. на местности присутствуют оба варианта записи адреса: и дробный и простой,
  3. информация о ситуации на местности неизвестна.

Адрес в случаях 1 и 3 может быть установлен с помощью публичной кадастровой карты, ФИАС или других источников.

И совсем каверзный вопрос: как записать дробный вариант адреса "38" по одной улице и "1/1" по другой?

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7 комментариев
правила,адреса
Совред в Приморско-Ахтарске: последние шаги
Lobov Sergey
4 июля 2017, 14:10

Всем привет!

Прошло 24 часа с момента начала совместного редактирования в Приморско-Ахтарске. Большая часть города отрисована, но часть кварталов ещё нуждается в доработке. В основном не хватает адресов (эти участки оранжевые на карте совреда), и буквально в 2-3 местах - зданий (эти участки остались пока желтыми):

Ситуация меняется буквально с каждой минутой, а потому, чтобы завершить начатое, мы продляем совред буквально на несколько часов (и будем продолжать актуализировать карту совреда).

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1 комментарий
совместные редактирования
Обновление Яндекс.Карт 04.07.2017
Fleget
4 июля 2017, 18:12

Друзья!

В прошлом месяце все мы здорово порисовали и сделали множество правок. Со своей стороны команда сервиса выпустила целых восемь отдельных обновлений. Примерно одно раз в четыре дня — это рекорд, который мы обязательно еще раз побьем в будущем.

Пришел новый месяц, а с ним новый релиз, в который попали правки, сделанные в период с 22 по 26 июня 2017.

Узнать количество, сделанных вами правок можно в информирующем письме, которое пришло на вашу электронную почту.

Благодарим всех за участие в обновлении карты! 

Команда Народной карты

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29 комментариев
news ,обновление карт
Блиц-совред в Приморско-Ахтарске завершён!
Lobov Sergey
4 июля 2017, 19:35
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14 комментариев
совместные редактирования
Яндекс.Карты в Яндекс.Атлас
PyroComp
5 июля 2017, 09:28

При просмотре вопросов в Клубе народной карты возникает ощущение, что участники готовы наносить на карты множественные объекты, которые к основной функции текущей Карты - навигации, особенно отношения и не имеют, но всё равно представляют интерес отдельным группам и традиционно наносятся на тематические карты.

Например, нанесение на карты границ городов в разное время, расположение заповедников, заказников и пр. (сйчас можно наносить эти объекты, но на основной карте они будут нанесны все одинаковым зелёным "лесом"). Участники готовы наносить прочие локальные достопримечательности, которые не помогают ориентироваться приезжим (ну как объяснить приезжему, какой конкретно дом называется "Китайской стеной", а какой "Пентагоном"?), а местные по большей части в курсе. Однако топонимы тоже история и формат карты - хороший способ их представления.

Отсюда вопрос, теоритически возможно ли (не прямо сейчас) перевести Яндекс.Карты в Яндекс.Атлас, где можно отдельно выбирать удобную форму представления данных и объём этих данных? Будет ли такая функция востребованной?

Карта дорог (с раскраской по типам и пр.) и физические карты, карты с достопримечательностями или с покрашенной и выведнной промышенностью? Т.е. полный аналог обычного географического атласа, но с поддержкой и наполнением актуальной информацией от пользователей?

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16 комментариев
Объезд перекрытого участка на маршруте Яндекс Навигатора
Саян
5 июля 2017, 14:14

Приветствую!

Возможно ли в Яндекс Навигаторе на построенном маршруте, по которому осуществляется ведение, оперативно вручную указать, что следующий участок (например мост через реку, или квартал, или произвольный участок от одной точки до другой) перекрыт для движения? С целью, чтобы программа тут-же предложила наиболее оптимальный альтернативный маршрут в объезд.

Если возможно, то как это сделать?

В моей практике было пару случаев, когда следуешь по маршруту, и вдруг упираешься в перекрытый участок. Начитаешь на обум (потому что местность совсем незнакомая) поворачивать, кружить. А навигатор достаточно долго и упорно перестраевает маршрут через этот пресловутый перектырый по факту участок, про который Яндекс ещё не знает. Так вот, хотелось бы как то оперативно дать навигатору понять, что не надо по нему прокладывать маршрут, а предложить альтернативу!

Спасибо!

PS: Сразу извиняюсь, если это уже реализовано и возможно как то сделать, но честно, я об этом не знаю (справку смотрел не нашел конкретно) и был бы благодарен понятным инструкциям!

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16 комментариев
Итоги совреда в Приморско-Ахтарске
Fleget
5 июля 2017, 17:04

Всем доброго дня!

Пришло время подвести итоги второго блиц-совреда на Народной карте.

За одни сутки с небольшим, с 3 по 4 июля 100 народных картографов сделали в Приморско-Ахтарске почти 24000 правки! В этот раз блиц-совред продлился на 5 часов дольше, чем планировалось, но и размер города был значительно больше.  В среднем, мы делали одну новую правку каждые 4,3 секунды, что почти в два раза быстрее, чем в Александровом Гае.

Что рисовали в Приморско-Ахтарске? По слоям правки распределились следующим образом:

Всего в совреде приняло участие 100 пользователей. 14 из них сделали не менее 500 правок каждый, еще 18 — от 100 до 500.

Вот так выглядит список лидеров, внесших 1000 и более изменений на карту:

1. 1159 - 4170;
2. Okclick - 2448;
3. Дмитрий - 1826;
4. Nogo1986 - 1458;
5. Suz32™ - 1298.

Тем не менее, мы хотим сказать спасибо всем участникам блиц-совреда!

По традиции хотим спросить ваше мнение о совреде: что вам понравилось, что не очень, что было хорошо, а чего не хватало? Что могло бы сделать совред ещё лучше и эффективнее? 

Ждем ваши пожелания.

Команда Народной карты

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51 комментарий
news ,совместные редактирования
Как мы погуляли в Екатеринбурге
alexfox
5 июля 2017, 18:32

Привет!

Совсем недавно мы встречались в Екатеринбурге и рисовали часть Чкаловского района. Нас не напугали даже надвигающиеся тучи и прогнозы погоды.

К сожалению, дожди взяли свое, из-за нас собралось не так много, как мы планировали, но некоторые кварталы на карте стали лучше.

Карта местности перед прогулкой

Карта местности после прогулки

После мы снова встретились и отправились в кафе, где за чаем и кофе обсудили наши результаты.

Для нас это время точно прошло с пользой. Спасибо всем, кто пришел и приехал!

Слева направо: Олег, Юра, Саша, Миша
Справа налево: Саша, Юра, Саша, Олег

Участники прогулки также поделились своими впечатлениями.

Снова встретились с коллегами с народной карты. Все прошло прекрасно! Прогулке по развивающемуся району города не смогла помешать даже переменчивая погода. Мой первый опыт прогулки показал: на карте есть, что отмечать! Приятно осознавать, что совсем скоро карта Екатеринбурга пополнится нашими общими правками, которые сделают жизнь горожан проще! Спасибо за увлекательное мероприятие, Яндекс!

Олег

Что может быть лучше сидения в пятницу в душном и скучном офисе? Да, это прогулка с Блокнотом картографа!

Условленное время пришло, и мы встретились у главного входа в здание Южного автовокзала. Южный — старейший автобусный вокзал Екатеринбурга. Двухэтажное здание 1960 года постройки включает зоны ожидания со скамейками, кассы, здесь расположены несколько банкоматов и платежных терминалов, заведение быстрого питания, киоски с товарами в дорогу и периодикой. Возле автовокзала находится крупный торговый центр Мегаполис, где можно скоротать время за чашечкой кофе и сытно пообедать в одном из множества кафе или успеть посмотреть интересную новинку в кинотеатре. Все это, конечно же, мы отметим на Народной карте.

Итак, нас пришло не много. «Нас мало, но мы в тельняшках», точнее в дождевиках, так как у нависшей над городом огромной черной тучи свои планы на этот вечер. Александра раздала нам задания – небольшие квартальчики из нашей зоны прогулки. Сфотографировались на старте и разошлись гулять, собирая полезную информацию.

Большие «двухреберные» дороги – 8 Марта и Щорса – шумят, люди торопятся домой. Стоит только свернуть во «внутриквартальный проезд» - тишина и спокойствие. Тут много всего интересного, что можно разметить на Народной – подъезды, детские площадки, пешеходные дорожки, парковки, заборы и шлагбаумы. Не забываем и о предприятиях, чьи вывески и растяжки залепляют стены многих домов.

Отведенный на прогулку час пролетел как пять минут. Многого, конечно, не успели, но все остались довольны своей прогулкой. Стаканчик кофе и приятное общение в теплом кафе пришлись кстати.

До встречи!

Юра

Спасибо всем, кто выбрался на прогулку! Время пролетело совершенно незаметно, кажется, можно брать на изучение кварталов больше времени. В своем небольшом квадрате я прежде всего отметила POI, заборы, калитки, пешеходные дорожки. Люблю ходить пешком и считаю эту информацию в маршруте очень полезной. Уже при переносе данных добавила недостающие постройки, парковки и квартальные проезды для автомобилистов. Надеюсь, жители местных домов заметят обновление карты и она будет для них удобнее, с большим количеством ориентиров и инфраструктуры. 
После работы в кварталах наша команда собралась в ближайшем кафе, посмотреть на отрисованные схемы и обсудить достижения. Живое общение (про НЯК и вообще) было очень интересным. В планах - еще одна прогулка в августе, буду очень рада новой встрече!

Саша

Всегда с большой радостью возвращаюсь в Екатеринбург. Еще радостнее наблюдать за тем, как он сильно меняется и хорошеет из года в год. И естественно, вдвойне приятно самому принять участие в облагораживании города, пусть и виртуального. Спасибо большое всем, кто пришел на встречу не смотря на то, что уральская погода то и дело сулила дождем. Нас было немного, но мы сделали очень хорошее дело. Очень жаль, что не получилось приехать всем, кто хотел. Однако, уверен, что у нас будет еще не одна возможность встретиться :)

P.S. Отдельное спасибо моему напарнику по прогулке City-Photoblogger за отличную компанию.

Миша

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7 комментариев
встреча,прогулка с блокнотом
Изменить или подкорректировать пункт правил 2.2.2.3.1.1 (2) .
Георгий Работягин
6 июля 2017, 09:51

Добрый день товарищи картографы. У меня возник давно вопрос/предложение по поводу пункта правил 2.2.2.3.1.1 (2) : 

2.2.2.3.1.1 https://yandex.ru/support/nmaps/cat_adm_rul2.html
Как правило, название для подписи должно состоять из собственного названия объекта без указания типа:

Официальное название    Название для подписи на карте
город Воронеж    Воронеж
посёлок Северный    Северный
СНТ Солнечный    Солнечный
садовое товарищество Солнечный    Солнечный

2.2.2.3.1.2 https://yandex.ru/support/nmaps/cat_adm_rul2.html

Примечание.

*) В таком случае в название для подписывания включается сокращённое название типа объекта:
- микрорайон — «мкр.»;
- посёлок, посёлок городского типа, рабочий посёлок, курортный посёлок, городской посёлок — «пос.»; пасёлак (бел.) — «пас.»;
- деревня — «д.», вёска (бел.) — «в.»;
- село — «с.»;
- урочище — «ур.»;
- квартал — «квартал» (не сокращается);
- садоводческий массив — «сад. массив»;
- агрогородок, аграгарадок (бел.) — «аг.»;
- хутор — «х.».

Кроме того, название для подписи включает тип и собственное название объекта для СНТ или коттеджных посёлков, одноимённых с близко расположенными населёнными пунктами.

В таком случае у населённого пункта в название для подписывания включается сокращённое название типа.

Название «для подписи на карте» у садоводств и коттеджных посёлков:

  1. Если в официальном названии тип объекта указан в виде аббревиатуры — название для подписи не задаётся (в таком случае название для подписи на карте не отличается от официального названия, и информация для подписи будет взята из официального названия).

    Например:
    - Официальное название — СТ Солнечный.
    - Для подписи на карте — не задаётся.

  2. Если в официальном названии тип объекта указан полностью, то в название для подписи на карте включается сокращённое название типа объекта (коллективный сад — «колл. сад») или общепринятая аббревиатура (коттеджный посёлок — «КП», садовое товарищество — «СТ», садоводческое некоммерческое товарищество — «СНТ» и т. д.).

    Например:
    - Официальное название — садовое товарищество Солнечный.
    - Для подписи на карте — СТ Солнечный.

    Или:
    -Официальное название — коллективный сад Радуга.Для подписи на карте — колл. сад Радуга.

Если юридическая форма объекта неизвестна, то в официальном названии используется тип «садовые участки», а в название для подписи на карте включается сокращённое название типа «сад.уч.»

Например:

Официальное название — садовые участки Берёзка,

Для подписи на карте — сад. уч. Берёзка.

Предлагаю изменить п.п. 2.2.2.3.1.1 и 2.2.2.3.1.2 на следующий:

2.2.2.3.1.1:  

Как правило, название для подписи должно состоять из собственного названия объекта без указания типа:

Официальное названиеНазвание для подписи на карте
город ВоронежВоронеж
посёлок СеверныйСеверный
СНТ СолнечныйНе задаётся
садовое товарищество Солнечный СТ Солнечный

Предлагаю изменить п.п. 2.2.2.3.1.2 на следующий:

Кроме того, название для подписи включает тип и собственное название объекта для  коттеджных посёлков, СНТ и др  одноимённых с близко расположенными населёнными пунктами, а также для садовых обществ имеющих юридический тип садового общества и собственное название

В таком случае у населённого пункта в название для подписывания включается сокращённое название типа.

Название «для подписи на карте» у садоводств и коттеджных посёлков:

  1. Если в официальном названии тип объекта указан в виде аббревиатуры — название для подписи не задаётся (в таком случае название для подписи на карте не отличается от официального названия, и информация для подписи будет взята из официального названия).

    Например:
    - Официальное название — СТ Солнечный.
    - Для подписи на карте — не задаётся.

  2. Если в официальном названии тип объекта указан полностью, то в название для подписи на карте включается сокращённое название типа объекта (коллективный сад — «колл. сад») или общепринятая аббревиатура (коттеджный посёлок — «КП», садовое товарищество — «СТ», садоводческое некоммерческое товарищество — «СНТ» и т. д.).

    Например:
    - Официальное название — садовое товарищество Солнечный.
    - Для подписи на карте — СТ Солнечный.

    Или:
    - Официальное название — коллективный сад Радуга.
    - Для подписи на карте — колл. сад Радуга.


Я сделал в качестве эксперимента 5 садовых обществ, оставил только официальное сокращённое: СНТ Любитель и больше не менял ничего., сотрудники приняли, обновление прошло. Результат людей стало в 3 раза меньше которые искали эти дачи как поселок и заезжать туда по ошибке тоже, стали ездить сами дачники, они тоже стали довольны тем, что их СНТ сделали для подписи СНТ Любитель и др.  Пример.Тогда будет лучше аодписывать административное деление ТОЛЬКО для дач, это повысит шансы на поиск любого дачного общества, визуализацию на карте что это именно дача( не нажимая на карту-например едем с навигатором и смотрим иногда на карту, а там Лилия, Любитель и др название, не всегда поймёшь что это дачи, а не населённый пункт. ( у меня в Новосибирске было много раз такая проблема когда люди приезжали на дачи, думая что это посёлок, когда объясняешь им что это СНТ и др, они удивлены, показывают Я. Карты, там название, тыкаем по даче, ну да, есть официальное  название, а люди всё равно не верили)), для комфортной работы с дачами, есть название и тип, добавил и всё готово. 

Можете не соглашаться, можете поддержать, право ваше, но если сделать для ДАЧ такое правило и отметить их по типу как они есть, то проблем на карте не будет, будет видно где посёлок, а где дача, а сейчас всё вместе. Возможно такая же проблема как у меня не только в НСО, но и др субъектах. Даже если сотрудники Я.Карт будут против изменений, но они нужны, иначе проблема с дачами и останутся и будет- рисуем как хотим, а правила почти не понимаем.

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35 комментариев
СНТ,садовые участки,садовые товарищества
Запрещённый манёвр, где сплошной забор перекрывает дорогу
Alexxegorov
6 июля 2017, 10:33

Нужен совет администрации.
Применимо ли вот к таким случаям правило 3.1.7.4 ?

Если на дороге установлено препятствие для проезда (например, если сквозной проезд по внутриквартальному проезду перекрыт бетонным блоком), то в месте установки препятствия дорожная сеть разрезается, и с пересечением участков дороги в месте препятствия связываются два условия движения типа «Запрещённый манёвр», запрещающих повороты по обе стороны препятствия:

Ни о какой связности дороги, когда её полностью перекрывает сплошной забор, говорить не приходится. В таких случаях, на мой взгляд, правильнее делать разрыв в дороге, чтобы никого не вводить в заблуждение. Напомню, что запрет для всех видов транспорта на карте вообще никак не отборажается, и визуально нельзя будет понять, что прохода и проезда нет. Ведь даже если отрисовать забор, это не даст полной картины, так как таким же образом отмечаются служебные проезды, ворота, которые при необходимости могут быть открыты. А здесь и этого нет.

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заборы,условия движения,запрещенный маневр,дорога,внутриквартальный проезд