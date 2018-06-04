Отрисовка дачных дорог. В поисках правильного направления.
По просьбе организатора совреда — Павла (у него сейчас, к сожалению нет, доступа к интернету) подвожу итоги совреда в Дятловском районе Гродненской области.
Всем привет!
В этом посте мы хотим написать про Народную карту и народных картографов с Балканского полуострова.
Те, кто постоянно читает клуб, могли заметить в последние месяцы «следы» активности в Сербии — в частности запуск сербского интерфейса, а также добавление «второго» сербского языка (сербской латиницы в дополнение к кириллице). Расскажем немного подробнее.
В последнее время мы много писали про атрибут доступности для велосипедов, но делали это применительно к России. Тем не менее, правки, связанные с велодоступностью, делаются в разных странах, в том числе тех, где правила дорожного движения для велосипедистов отличаются от российских. Периодически различия в ПДД и в Правилах рисования на Народной карте вызывают вопросы у народных картографов.
В этом посте на примере Беларуси (где ПДД не такие, как в России, и при этом делается много правок связанных с велосипедной доступностью) хотелось бы обобщить подход к рисованию велосипедной инфраструктуры. Это позволит сделать качественную велосипедную маршрутизацию на Картах.
Сегодня у нас не совсем обычный спутниковый релиз. Посвящен он, как вы уже догадались, Чемпионату мира по футболу. Мы обновили сразу девять городов, в семи из которых стадионы строились непосредственно ради главного футбольного события этого лета. Все снимки сделаны совсем недавно — в мае этого года (ну просто неприлично свежие), а значит, имеют самую высокую актуальность на текущий момент. Убедитесь в этом сами.
Всем привет!
Хотим поздравить всех народных картографов с запуском веломаршрутизации в Яндекс.Картах! И отдельно поблагодарить всех, кто уже внес свой вклад в улучшение данных для велосипедных маршрутов.
Что произошло?
Появилась возможность строить велосипедные маршруты на десктопных Картах и в приложении МЯК на Android (в приложении для iOS — на подходе). Немного подробнее — в Блоге Яндекса.
Где работает?
Технически веломаршруты можно строить по всему миру, но говорить про качественный велосипедный граф можно пока лишь в отдельных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, а также там, где народные картографы активно размечали велосипедную инфраструктуру и велодоступность.
Что делать?
Приглашаем всех желающих к улучшению велосипедного графа. Актуально прежде всего:
- нарисовать недостающие выделенные велодорожки и велополосы
- проверить связность велодорожек с остальной сетью дорог. Тут речь не только про наличие связывающих участков дорог, но и про наличие у таких участков (кроме пешеходных переходов) велодоступности
- убрать велодоступность у автомобильных и пешеходных дорожек, параллельных велополосам
Зачем это все?
Для того, чтобы ответить на этот и остальные возникающие вопросы про велосипедную маршрутизацию, велосипедный граф и возможно даже про ближайшие планы (но последнее не точно) мы проведём вебинар, где расскажем комплексно про наш подход к веломаршрутам. Вебинар пройдет во вторник, 19 июня, в 15-00 (время московское). На следующей неделе напишем все технические подробности, а вопросы можно обдумывать уже сейчас.
Как обычно, мы будем очень рады обратной связи по работе веломаршрутизации: замечания (лучше со ссылками на конкретные маршруты) ждем в комментариях, предложения — тоже.
Желаем всем отличной погоды на выходных, которая даст возможность опробовать новую опцию на практике.
Всем привет! Кажется, здесь уже публиковалось что-то подобное, но меня периодически спрашивают, как нарисовать большой контур, если это не позволяет сделать лимит точек. Поэтому, чтобы освежить информацию, и чтобы помочь новичкам, я решил аккумулировать в этом посте свой и чужой опыт в этом вопросе.