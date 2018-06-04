Клуб Народной карты

июнь 2018
Отрисовка дачных дорог
Pavel Chuhin
4 июня 2018, 16:50

Отрисовка дачных дорог. В поисках правильного направления. 

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58 комментариев
типы дорог,дороги
Итоги совреда в Дятлово и Новоельне
Lobov Sergey
4 июня 2018, 20:02

По просьбе организатора совреда — Павла (у него сейчас, к сожалению нет, доступа к интернету) подвожу итоги совреда в Дятловском районе Гродненской области.

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совместные редактирования
Противопожарное водоснабжение
yura12ss2013
6 июня 2018, 11:16

Можно ли наносить противопожарное водоснабжение на карту (гидранты, водоемы и тп.)

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3 комментария
Адресация на кладбищах
Олег Павлович Чечулин
6 июня 2018, 11:23

В чём принципиальность запрета привязывать улицы к кладбищам, тогда как адреса типов «уч» и «кв-л» к кладбищам прекрасно привязываются?

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16 комментариев
адреса,кладбища
Расширение (extension) "Банкоматы Москвы" для Яндекс.Браузера и Google Chrome
Гена Саркисян
6 июня 2018, 11:38

Расширение (extension) "Банкоматы Москвы" для Яндекс.Браузера и Google Chrome

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7 комментариев
Расширения для браузеров,банкомат
Народная карта на Балканском полуострове
Lobov Sergey
6 июня 2018, 12:33

Всем привет!

В этом посте мы хотим написать про Народную карту и народных картографов с Балканского полуострова.

Те, кто постоянно читает клуб, могли заметить в последние месяцы «следы» активности в Сербии — в частности запуск сербского интерфейса, а также добавление «второго» сербского языка (сербской латиницы в дополнение к кириллице). Расскажем немного подробнее.

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32 комментария
news,Яндекс.Такси,Сербия
Расширение «Полное копирование» для Яндекс.Браузера и Google Chrome
Гена Саркисян
7 июня 2018, 12:52

Расширение «Полное копирование» для Яндекс.Браузера и Google Chrome

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11 комментариев
Расширения для браузеров
Велосипедная маршрутизация в Беларуси
Lobov Sergey
7 июня 2018, 16:00

В последнее время мы много писали про атрибут доступности для велосипедов, но делали это применительно к России. Тем не менее, правки, связанные с велодоступностью, делаются в разных странах, в том числе тех, где правила дорожного движения для велосипедистов отличаются от российских. Периодически различия в ПДД и в Правилах рисования на Народной карте вызывают вопросы у народных картографов. 

В этом посте на примере Беларуси (где ПДД не такие, как в России, и при этом делается много правок связанных с велосипедной доступностью) хотелось бы обобщить подход к рисованию велосипедной инфраструктуры. Это позволит сделать качественную велосипедную маршрутизацию на Картах.

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6 комментариев
правила,дороги,веломаршрутизация
Адреса с латинскими литерами
Сергей 35
8 июня 2018, 11:18

В г. Вологда есть комплекс зданий по адресу Пошехонское шоссе 18.  Каждому зданию (корпусу) присвоена латинская литера. Например адрес такой: Пошехонское шоссе 18кG.  Латинские буквы вроде как в адресе не допускаются.  Как ставить адреса у этих зданий? Можно ли ставить латинскими?

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20 комментариев
Дублёр на португальском
Дивер
8 июня 2018, 11:18

Всем привет! Столкнулся с необходимостью нарисовать дорогу дублёр, но не знаю как правильно пишется дублёр по-португальски. Помогите, люди добрые)).

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16 комментариев
Особенности правок в городах Чемпионата мира по футболу
Lobov Sergey
8 июня 2018, 15:45

Отдельным постом решили рассказать о правках вокруг стадионов, где пройдут матчи Чемпионата мира, а также в районах фан-зон в этих городах.

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14 комментариев
news,Чемпионат Мира 2018
Чемпионат мира по футболу и Яндекс.Карты
Lobov Sergey
8 июня 2018, 15:46

Всем привет.

Через 6 дней в Москве в «Лужниках» пройдет первый матч Чемпионата мира, и в этом посте мы хотим рассказать о подготовке Яндекс.Карт к этому событию.

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6 комментариев
Чемпионат Мира 2018,news
Обновление спутниковых снимков. Чемпионат Мира 2018
Fleget
8 июня 2018, 19:24

Сегодня у нас не совсем обычный спутниковый релиз. Посвящен он, как вы уже догадались, Чемпионату мира по футболу. Мы обновили сразу девять городов, в семи из которых стадионы строились непосредственно ради главного футбольного события этого лета. Все снимки сделаны совсем недавно — в мае этого года (ну просто неприлично свежие), а значит, имеют самую высокую актуальность на текущий момент. Убедитесь в этом сами. 

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24 комментария
news,спутники,Чемпионат Мира 2018
Делаем правки по всему миру!
Fleget
9 июня 2018, 12:40

Друзья!
Мы рады сообщить вам о том, что с этого дня правки сделанные в Народной карте в любом уголке мира будут опубликованы на Яндекс.Картах, а значит и во всех геосервисах Яндекса. 

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65 комментариев
news,обновление карт
Комплекс зданий 2.0
andrey.ru68
9 июня 2018, 17:54

При редактировании здания совершенно случайно обнаружил, что 2 здания оформлены как «комплекс зданий», они имеют один и тот же адрес, подъезды просто разные.

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7 комментариев
Веломаршрутизация в Яндекс.Картах
Lobov Sergey
9 июня 2018, 18:55

Всем привет!

Хотим поздравить всех народных картографов с запуском веломаршрутизации  в Яндекс.Картах! И отдельно поблагодарить всех, кто уже внес свой вклад в улучшение данных для велосипедных маршрутов.

Что произошло? 
Появилась возможность строить велосипедные маршруты на десктопных Картах и в приложении МЯК на Android (в приложении для iOS — на подходе). Немного подробнее — в Блоге Яндекса.

Где работает?
Технически веломаршруты можно строить по всему миру, но говорить про качественный велосипедный граф можно пока лишь в отдельных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, а также там, где народные картографы активно размечали велосипедную инфраструктуру и велодоступность.

Что делать?
Приглашаем всех желающих к улучшению велосипедного графа. Актуально прежде всего:

  • нарисовать недостающие выделенные велодорожки и велополосы
  • проверить связность велодорожек с остальной сетью дорог. Тут речь не только про наличие связывающих участков дорог, но и про наличие у таких участков (кроме пешеходных переходов) велодоступности
  • убрать велодоступность у автомобильных и пешеходных дорожек, параллельных велополосам

Зачем это все?
Для того, чтобы ответить на этот и остальные возникающие вопросы про велосипедную маршрутизацию, велосипедный граф и возможно даже про ближайшие планы (но последнее не точно) мы проведём вебинар, где расскажем комплексно про наш подход к веломаршрутам. Вебинар пройдет во вторник, 19 июня, в 15-00 (время московское). На следующей неделе напишем все технические подробности, а вопросы можно обдумывать уже сейчас.

Как обычно, мы будем очень рады обратной связи по работе веломаршрутизации: замечания (лучше со ссылками на конкретные маршруты) ждем в комментариях, предложения — тоже. 

Желаем всем отличной погоды на выходных, которая даст возможность опробовать новую опцию на практике.

20 комментариев
news,дороги,веломаршрутизация,Яндекс.Карты
Формат номеров телефонов
Илья
13 июня 2018, 11:29

Друзья, хочется вспомнить историю, откуда взялись скобки в указании номера телефона.

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35 комментариев
формат телефона
Заглавные буквы в названиях организаций
fiend
13 июня 2018, 11:29

Подскажите, как правильно именовать на НЯК организации с такими креативными названиями как, например, ALLprint?
AllPrint, Allprint…?
Подпункты 6 и 7 пункта 3.6.2.2.2. правил не сильно разъясняют ситуацию.

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11 комментариев
Некоторые приёмы рисования больших контуров
Павел 1985
13 июня 2018, 11:30

Всем привет! Кажется, здесь уже публиковалось что-то подобное, но меня периодически спрашивают, как нарисовать большой контур, если это не позволяет сделать лимит точек. Поэтому, чтобы освежить информацию, и чтобы помочь новичкам, я решил аккумулировать в этом посте свой и чужой опыт в этом вопросе.

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9 комментариев
редактирование,контуры
Вопросы по велосети
Григорий Скарченко
14 июня 2018, 11:16

Начал редактировать доступность велосипедам по новым Правилам в Иркутске.
Хотелось бы поднять ряд вопросов:
1. Односторонние улицы.
2. Обратная связь.

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8 комментариев
веломаршрутизация,пешеходные дороги,велодорожки