Всем привет!

Хотим поздравить всех народных картографов с запуском веломаршрутизации в Яндекс.Картах! И отдельно поблагодарить всех, кто уже внес свой вклад в улучшение данных для велосипедных маршрутов.

Что произошло?

Появилась возможность строить велосипедные маршруты на десктопных Картах и в приложении МЯК на Android (в приложении для iOS — на подходе). Немного подробнее — в Блоге Яндекса.

Где работает?

Технически веломаршруты можно строить по всему миру, но говорить про качественный велосипедный граф можно пока лишь в отдельных городах: в Москве, Санкт-Петербурге, а также там, где народные картографы активно размечали велосипедную инфраструктуру и велодоступность.

Что делать?

Приглашаем всех желающих к улучшению велосипедного графа. Актуально прежде всего:

нарисовать недостающие выделенные велодорожки и велополосы

проверить связность велодорожек с остальной сетью дорог. Тут речь не только про наличие связывающих участков дорог, но и про наличие у таких участков (кроме пешеходных переходов) велодоступности

убрать велодоступность у автомобильных и пешеходных дорожек, параллельных велополосам

Зачем это все?

Для того, чтобы ответить на этот и остальные возникающие вопросы про велосипедную маршрутизацию, велосипедный граф и возможно даже про ближайшие планы (но последнее не точно) мы проведём вебинар, где расскажем комплексно про наш подход к веломаршрутам. Вебинар пройдет во вторник, 19 июня, в 15-00 (время московское). На следующей неделе напишем все технические подробности, а вопросы можно обдумывать уже сейчас.

Как обычно, мы будем очень рады обратной связи по работе веломаршрутизации: замечания (лучше со ссылками на конкретные маршруты) ждем в комментариях, предложения — тоже.

Желаем всем отличной погоды на выходных, которая даст возможность опробовать новую опцию на практике.