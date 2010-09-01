Многие из вас знают, что главную страницу Яндекса можно настраивать, используя виджеты. Мы решили, что некоторые из них можно использовать не только при настройке главной страницы, но и при создании собственного сайта на Народе. Решили и добавили в Конструктор (визуальный интерфейс создания сайтов) возможность выбрать, настроить и разместить виджеты из каталога.