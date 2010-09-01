Блог Яндекса
сентябрь 2010
Семинар "Towards a Distributed Search Engine", Ricardo Baeza-Yates
1 сентября 2010, 10:55
Сегодня мы открываем регистрацию на семинар Ricardo Baeza-Yates — VP of Yahoo! Research for Europe, Middle East and Latin America, leading the labs at Barcelona, Spain and Santiago, Chile, as well as supervising the newer lab in Haifa, Israel.
От слов к текстам
1 сентября 2010, 13:56
Команда Яндекс.Словарей очень любит слова, как иностранные, так и русские.
Панорамы улиц Перми и Тюмени на Яндекс.Картах
1 сентября 2010, 14:56
Сегодня на Яндекс.Картах появились панорамы Тюмени и Перми. Теперь можно не выходя из дома увидеть своими глазами, например, Кремль в Тюмени или городскую эспланаду в Перми.
Виртуальные карты: месяц в продаже, полет нормальный
1 сентября 2010, 15:09
Месяц назад мы запустили новую услугу — продажу виртуальных карт MasterCard PrePaid.
Приложение Мобильный Яндекс - версия 2.5
1 сентября 2010, 19:13
В перерывах между летними отпусками мы подготовили свежую версию программы Мобильный Яндекс для популярных touch-телефонов с системой Symbian и WinMobile. Для этого мы изменили его внешний вид, чтобы им было удобно пользоваться.
Запросы к Яндексу – в прямом эфире
2 сентября 2010, 17:53
Каждый день Яндексу задают миллионы запросов. Это порождает вопросы: «Что же эти люди ищут? И что это за люди?».
День города в Москве
2 сентября 2010, 18:07
Ежегодно в Москве в первую субботу сентября отмечают День города , в этом году эта дата — 4 сентября. Праздничную программу завершит вечерний салют. Но на этом веселье не закончится — на воскресенье запланировано немало праздничных мероприятий.
От Воронцовского маяка до Северного входа ВВЦ
2 сентября 2010, 19:32
В каталоге тем главной страницы Яндекса появились городские темы. На сегодняшний день это две столицы и Одесса (пользуясь случаем, поздравляем одесситов с Днём города!).
Яндекс.Бар 1.0 Beta для Safari
7 сентября 2010, 15:02
Линейка панелей Яндекс.Бар расширилась. Сегодня мы представляем бета-версию Яндекс.Бара 1.0 для Safari — самого популярного браузера у «маководов».
Новый Я.Онлайн – ещё более коммуникабельный
7 сентября 2010, 17:16
Для того, чтобы обновлять статусы-настроения и получать уведомления от популярных блогохостингов и социальных сетей, не обязательно специально заходить на их сайты. Достаточно добавить их в настройки Я.Онлайна.
Яндекс – к вашим Услугам
9 сентября 2010, 14:15
Поиск Яндекса часто спрашивают о кредитах, вкладах, ипотеке и тому подобных вещах. Словом, банковских услугах. Сегодня мы начали показывать информацию о них прямо в результатах поиска.
Ярославцы, с Днём города!
10 сентября 2010, 11:24
В субботу Ярославлю исполняется 1000 лет. В честь праздника мы приготовили для жителей города три подарка:
RuSSIR 2010: школа по информационному поиску
10 сентября 2010, 17:14
В понедельник в Воронеже начнет работу IV Российская школа по информационному поиску (RuSSIR 2010). Яндекс выступает золотым спонсором и соорганизатором школы.Участников ждет насыщенная программа. В течение пяти дней студенты прослушают лекции по поиску мультимедийной информации, XML-поиску, распределенному поиску, анализу графов социальных сетей, анализу Веб-данных. В рамках школы пройдет конференция молодых ученых. Все материалы школы, как и в предыдущие годы (2007, 2008 и 2009), будут свободно доступны онлайн.
Yet another Conference 2010
13 сентября 2010, 13:03
1 октября Яндекс организует технологическую конференцию для профессионалов отрасли - разработчиков, тестировщиков, админов.
Первый Яндекс.Старт
15 сентября 2010, 19:51
Вчера в московском офисе Яндекса прошла первая встреча со стартапами Яндекс.Старт – мероприятие, которое было запланировано в июне. К нам в гости пришли 7 стартапов, которые мы отобрали за лето вместе со StartupPoint. Это проекты, посвященные поисковым и геолокационным технологиям, предлагающие новый функционал или новые интерфейсные решения. Команды презентовали свои проекты менеджерам Яндекса. По итогам встречи мы ведем обсуждение вариантов совместной работы с несколькими командами.
Виджеты для Народа
16 сентября 2010, 12:47
Многие из вас знают, что главную страницу Яндекса можно настраивать, используя виджеты. Мы решили, что некоторые из них можно использовать не только при настройке главной страницы, но и при создании собственного сайта на Народе. Решили и добавили в Конструктор (визуальный интерфейс создания сайтов) возможность выбрать, настроить и разместить виджеты из каталога.
Новые поиски на yandex.com
17 сентября 2010, 17:18
Сегодня мы запустили мультимедийные поиски на yandex.com. Теперь с помощью yandex.com в мировом интернете удобно находить не только веб-страницы или документы, но также изображения и видео.
Олимпиада для unix администраторов
20 сентября 2010, 15:41
Всю неделю мы вас интриговали, обещая рассказать, что же такое root.yandex.ru. Итак…
В городе пробки, а я еду…
20 сентября 2010, 16:13
Наступила осень, начался сезон деловой активности, а вместе с ней и активности автомобилистов на дорогах, что весьма заметно отражается на пробочной ситуации. Например в Москве с начала августа до начала сентября средний пробочный балл вырос в полтора раза – это почувствовали все автомобилисты. И хотя после первой сложной недели (31 августа вечером пробки держались на уровне 8 баллов) загруженность дорог упала, проблема пробок в городе остаётся острой.
DNS-хостинг Яндекса
21 сентября 2010, 12:00
Почти год назад, 27 октября, мы объявили об открытии сервиса Яндекс.Почта для домена.