Для гражданского общества очевидны как необходимость борьбы с детской порнографией и вообще незаконным контентом, так и поддержание таких конституционных принципов, как свобода слова и доступа к информации.

В Государственной Думе рассматривается законопроект № 89417-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет».

Среди прочего в этом законопроекте предлагаются поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они касаются очень важных вопросов и затрагивают интересы многих сторон: граждан, государства, интернет-индустрии. Такие решения нельзя принимать скоропалительно, как это происходит сейчас.

Предложенные методы дают почву для возможных злоупотреблений и вызывают многочисленные вопросы со стороны пользователей и представителей интернет-компаний.

Мы считаем, что необходимо соблюсти баланс общественных интересов, а также учесть технологические особенности интернета. Поэтому надо отложить рассмотрение законопроекта и обсудить его на открытых площадках с участием представителей интернет-индустрии и технических специалистов.