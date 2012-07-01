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Блог Яндекса

июль 2012
Новые границы Москвы
1 июля 2012, 19:38
За одну ночь плотность населения в Москве упала примерно в 2,4 раза — пропорционально такому же увеличению площади города. С 1 июля 2012 г. в черту города вошло более 290 населенных пунктов — от крупных городов, таких как Щербинка и Троицк, до совсем небольших деревень. Теперь Москва граничит с Калужской областью, а произошедшее расширение границ по своим масштабам превзошло даже знаменитое расширение 1960 г., когда появилась Московская кольцевая автодорога (МКАД).
Маршруты общественного транспорта для Минска и еще 7 новых городов
3 июля 2012, 12:03
С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах могут жители еще восьми городов. Это Чебоксары, Хабаровск, Пенза, Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялта и белорусская столица —Минск.
Седьмой Яндекс.Старт в Москве
4 июля 2012, 12:48
3 августа в 17:00 в офисе Яндекса пройдёт Яндекс.Старт — на этот раз он посвящён идеям. Все участники попробуют развить свои идеи и описать на их основе бизнес. Не какой-нибудь гипотетический бизнес, а вполне конкретный с понятными целями и для понятной аудитории.
Яндекс.Деньги для покупок в Opera Mobile Store
5 июля 2012, 10:24
Opera Mobile Store — один из самых популярных онлайн-магазинов мобильных приложений — теперь принимает Яндекс.Деньги. Игры, книги, словари, путеводители и другие полезные программы с сегодняшнего дня можно оплатить в один клик. Не надо заполнять никакие поля или указывать реквизиты банковской карты. Достаточно один раз разрешить списывать средства со счета в Яндекс.Деньгах.
Прямая трансляция «Нашествия» на Яндекс.Музыке
6 июля 2012, 19:48
Сегодня в Большом Завидово Тверской области начался фестиваль «Нашествие», где в ближайшие три дня выступят ведущие рок-музыканты России и СНГ. Специально отправленные на место событий сотрудники Яндекс.Музыки и Яндекс.Видео организовали прямую видеотрансляцию с главной сцены фестиваля.
О законопроекте № 89417-6
10 июля 2012, 23:45

Для гражданского общества очевидны как необходимость борьбы с детской порнографией и вообще незаконным контентом, так и поддержание таких конституционных принципов, как свобода слова и доступа к информации.

 

В Государственной Думе рассматривается законопроект № 89417-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет».

 

Среди прочего в этом законопроекте предлагаются поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они касаются очень важных вопросов и затрагивают интересы многих сторон: граждан, государства, интернет-индустрии. Такие решения нельзя принимать скоропалительно, как это происходит сейчас.

 

Предложенные методы дают почву для возможных злоупотреблений и вызывают многочисленные вопросы со стороны пользователей и представителей интернет-компаний.

 

Мы считаем, что необходимо соблюсти баланс общественных интересов, а также учесть технологические особенности интернета. Поэтому надо отложить рассмотрение законопроекта и обсудить его на открытых площадках с участием представителей интернет-индустрии и технических специалистов.

 

+5 языков в Яндекс.Почте
12 июля 2012, 10:50
В языковой семье Яндекс.Почты большое пополнение: мы перевели интерфейс на пять новых языков — казахский, белорусский, армянский, грузинский и румынский. Нашей почтой пользуются люди из разных стран, и теперь многие из них смогут ориентироваться в ней на родном языке.
Расписания свяжут новые города и регионы
12 июля 2012, 15:09
География сервиса Яндекс.Расписания продолжает расширяться. Недавно на сервисе было опубликовано расписание движения электричек для семи новых регионов: Краснодарского края (включая Сочи), Республики Адыгея, Архангельской области, Республики Коми, Оренбургской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. 
Я.Субботник в Москве
18 июля 2012, 12:01
28 июля 2012 года в Москве пройдет очередной Я.Субботник.
Новое в поисковых подсказках
18 июля 2012, 14:35
Яндекс научился понимать, какие поисковые подсказки пригодятся вам в первую очередь — здесь и сейчас. Теперь, подбирая запросы для списка подсказок, он учитывает не просто популярность запросов, но и то, о чём вы только что спрашивали.
Обновленная карта Петербурга и 8 новых городов на Яндекс.Картах
19 июля 2012, 13:34
Сегодня на Яндекс.Картах появились схемы еще восьми городов. Это Суздаль, Чита, Южно-Сахалинск, Биробиджан, Йошкар-Ола, Нижневартовск, Сургут и Магнитогорск.
Как оплачивать все счета с телефона
23 июля 2012, 12:20
Это история не про то, как вы уехали в отпуск, забыв оплатить счет за квартиру, и теперь просите друзей или родителей постоять за вас в душной очереди на почте или в банке. Всё проще. В мобильных Яндекс.Деньгах появились платежи по квитанциям. Это значит, что вы можете отправить платеж  на банковские реквизиты любого юрлица  (например, детского сада или ТСЖ). Совершенно неважно, что у вас в кармане — навороченный смартфон или простенькая «трубка». Главное, чтобы с телефона можно было выйти в интернет.
«Горизонты цифрового маркетинга» – фото, видео и презентации
23 июля 2012, 16:50
12 июля в Одессе прошла четвёртая маркетинговая конференция Яндекса «Горизонты цифрового маркетинга». На конференции присутствовали более восьмисот участников, а ещё почти столько же смотрели онлайн-трансляцию. Все они активно участвовали в разговоре о развитии современного интернет-маркетинга.
Пригородные поезда Беларуси на Яндекс.Расписаниях
24 июля 2012, 13:10
Сегодня на Яндекс.Расписаниях появились пригородные поезда целой страны. Мы добавили данные об электричках всех областей Беларуси — Минской, Витебской, Гомельской, Брестской, Могилёвской и Гродненской. Пользователи могут узнать расписание на любом маршруте — например, Минск-Молодечно, Орша-Витебск или Гомель-Калинковичи.
Пять лет Школе анализа данных
25 июля 2012, 11:09
Ровно пять лет назад Яндекс объявил об открытии Школы анализа данных (ШАД). Для нас это был серьезный, хотя и рискованный шаг. Сегодня можно смело сказать, что всё получилось. Нам удалось создать сильную магистерскую программу, которая ценится в профессиональном сообществе. Сейчас конкурс в ШАД составляет пять-шесть человек на место, как в престижном вузе. В день рождения Школы мы хотим вспомнить о том, как все начиналось.   
Приложение Яндекс.Музыка научилось играть файлы из телефона
27 июля 2012, 12:10
Сегодня мы запустили Яндекс.Музыку 1.1 для iPhone. Это первое обновление приложения, в нем многое изменилось и добавились новые возможности.
Летняя Олимпиада на Яндексе
28 июля 2012, 00:08
Вот и долгожданное событие лета — открытие тридцатых летних Олимпийских игр. Две с половиной недели не только спортивные болельщики, но и далекие от спорта люди, будут внимательно следить за развитием событий в Лондоне — проверять погоду, мониторить скидки на гостиницы и билеты, но главное — каждое утро пересчитывать количество медалей, которые заработала сборная страны.Следить за медалями, рекордами и не пропустить самые интересные вам соревнования можно на нашем специальном сайте про Олимпиаду. Здесь можно узнать расписание соревнований, посмотреть общий медальный зачет и достижения команд в разных видах спорта. Также на сайте доступны прямые видео- и текстовые трансляции, свежие видеоролики на олимпийскую тематику, новости и фотографии. Для болельщиков, которые хотят незамедлительно узнавать о новых рекордах, работает автоматический Твиттер-аккаунт @yandexsport.
Ищем недвижимость по-новому
30 июля 2012, 12:02
Сегодня мы обновили Яндекс.Недвижимость. Этот сервис был запущен не так давно — полтора года назад. Сейчас в нашей базе в среднем около двух миллионов актуальных объявлений, которые мы собираем с 255 сайтов. Когда мы открывали сервис, то планировали развивать его в двух направлениях — улучшать инструменты поиска и совершенствовать алгоритмы, которые отвечают за качество данных. Сегодняшнее обновление касается и того и другого.
Первый набор в Школу разработки интерфейсов
30 июля 2012, 15:37
Совсем недавно мы писали о дне рождения Школы анализа данных. А сегодня у нас ещё один день рождения: мы объявляем первый набор в Школу разработки интерфейсов.
Мобильный поиск набирает скорость
31 июля 2012, 14:23
Даже самый удобный и эффектный смартфон не располагает к долгим блужданиям по сети, когда нужен конкретный ответ на вопрос. Информацию хочется получить сразу, без промедлений. Сегодня мы обновили страницу результатов поиска для смартфонов на базе iOS, Android, Windows Phone и bada, чтобы вы могли получать ответы еще быстрее. 