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Блог Яндекса

март 2012
Группы контактов в Яндекс.Почте
1 марта 2012, 11:10
Как написать письмо сразу нескольким людям? Вспомнить их адреса, поставить нужные в поле «Кому», некоторые — в «Копию». А если писать этим людям нужно часто?
Свежие картинки и видео на Яндексе
1 марта 2012, 14:28
Каждый день в мире происходит много всего интересного — выставки, фестивали и другие не менее яркие события. О каждом из них недостаточно прочитать, хочется увидеть всё своими глазами. Конечно, можно зайти на новостной сайт или включить телевизор. Но если вы хотите увидеть видеорепортажи и фотографии из разных источников, приходите на Видео и Картинки. У нас всегда есть свежая информация.
Пуш-пуш бада-бада!
2 марта 2012, 13:20

В версии 2.0 платформы bada появились пуш-уведомления. Это такие уведомления от приложений — они приходят, как только что-то произошло. Например, приложение — это Яндекс.Почта, а что-то произошло — это новое письмо. И как только письмо пришло, Яндекс.Почта сообщила вам об этом пуш-уведомлением. Мгновенно.

                                           

Чтобы своевременно узнавать о новом входящем, приложение запускать совсем не обязательно. То есть, если вы ждёте важного письма или сообщения в чат, не надо гипнотизировать телефон с открытой Яндекс.Почтой. Спокойно занимаетесь своими делами, а когда кто-то вам напишет, телефон запищит, зажужжит или и то, и другое сразу. Также благодаря пуш-уведомлениям легче узнать, сколько писем и сообщений  ждут вашего внимания — количество непрочитанных отображается на значке Яндекс.Почты в меню телефона.

Конечно, чтобы приходить, пуш-уведомлениям нужен интернет. То есть, если ваш телефон не ловит сеть или доступ к мобильному интернету в нём отключён, они не придут. А ещё пуш-уведомления Яндекс.Почты послушные — если вы запретите им приходить в настройках телефона, они и не будут.

 

Команда Яндекс.Почты

Зачем поиску социальные сети?
2 марта 2012, 16:39
Поиск в интернете проделал большой путь: от поиска по описаниям сайтов из каталога к поиску по текстам страниц, от учета ссылочной авторитетности (PageRank), интерпретации поведения пользователя на выдаче до сложных систем машинного обучения (MatrixNet). Сегодня мы на пороге следующего серьезного изменения.
Карты стали народнее
5 марта 2012, 12:14
Сегодня на Яндекс.Картах мы запустили новый слой – Народную карту. Эту карту нарисовали сами пользователи, и она стала полноценным четвертым слоем, наряду со Схемой, Спутником и Гибридом. Кроме всего прочего, это означает, что Народная карта успешно прошла «испытательный» период и вышла из беты.
Яндекс.Электрички прибыли на следующую станцию
5 марта 2012, 13:45
Яндекс.Электрички уже «едут» в тысячах смартфонов. А кто-то хотел бы их установить, но версии для его платформы пока не было. Сегодня у нас есть новости и для тех, и для других.
Полная версия Яндекс.Маркета для bada
11 марта 2012, 13:22
Сегодня мы обновили приложение Яндекс.Маркет для платформы bada. И не просто обновили – это совершенно новое приложение,  которое предоставляет  все необходимое, чтобы определиться с товаром и местом его покупки. 
Новый офис Яндекса - в Минске
12 марта 2012, 14:21
Недавно мы открыли офис в Минске. Почему именно в этом городе? Почти все наши офисы разработки вырастают вокруг хорошей команды – и в Беларуси случилась такая же история. Сегодня в минской команде 19 человек: программисты и менеджеры. Руководит офисом Алексей Сикорский. Ребята занимаются в основном поиском и картами. Кстати, не все вакансии еще закрыты. 
Говорит и показывает Яндекс.Навигатор
13 марта 2012, 12:36
Сегодня в путь отправилось наше новое приложение Яндекс.Навигатор. Оно уже доступно в App Store и в Android Market (Google Play). В отличие от большинства известных навигаторов, наше приложение бесплатное и умеет рассказывать о пробках.
Лекции Школы анализа данных открыты для всех
14 марта 2012, 09:46
 
Дела в Яндекс.Почте
14 марта 2012, 13:50
Каждый из нас время от времени что-то забывает. Например, купить муку, позвонить маме или написать квартальный отчёт.
Как рисовался Навигатор
19 марта 2012, 13:32
Несколько дней назад мы представили новый сервис для автолюбителей – Яндекс.Навигатор. Не только мы в своих анонсах, но и пользователи отмечают простой и понятный интерфейс программы. Лично мне это слышать приятнее всего, потому что я являюсь дизайнером Навигатора.
Яндекс.Деньги открыли платежи до востребования
19 марта 2012, 18:23
Сегодня мы добавили возможность переводить деньги сразу на номер телефона.
Яндекс на Shell
20 марта 2012, 14:09
В конце прошлого года Яндекс приобрел компанию SPB Software. Один из самых известных продуктов этой компании – оболочка Shell для смартфонов на базе Android. Сегодня новый Яндекс.Shell появился в Андроид Маркете (Google Play).
Про поиск, подсказки и полезные ягоды
21 марта 2012, 14:49
Работая над качеством поиска, я стараюсь представлять себе людей, задающих в Яндекс всякие разные запросы. Кто они, как проходит их день, чем они интересуются. Зачем они у нас именно это спрашивают, какие ответы хотят получить. Это позволяет отвлечься от структур данных и математических моделей и тем самым уменьшает мои шансы постепенно превратиться в типичного сумасшедшего учёного.
Тест на достоверность: проверяем качество объявлений об аренде жилья
21 марта 2012, 17:04
Сегодня на Яндекс.Недвижимости запустился новый алгоритм, который определяет достоверность объявлений, учитывая не только характеристики самого объявления, но и «поведение» агентства недвижимости. Пока алгоритм действует только для Москвы и Подмосковья.
Яндекс.Маркет для iPhone – покупки рядом с вами
22 марта 2012, 12:10
 
Премьера альбома Мадонны на Яндекс.Музыке
23 марта 2012, 11:11
Сегодня, за три дня до мировой премьеры, Мадонна представляет свой новый альбом MDNA эксклюзивно на Яндекс.Музыке.
Яндекс.Деньги принимают карты иностранных банков
23 марта 2012, 13:27
Теперь привязать к своему счету в Яндекс.Деньгах банковскую карту и платить с нее на сайтах российских компаний могут не только пользователи из России и стран СНГ, но и любые иностранные пользователи.
+ 45 к возможностям пополнить счет в Яндекс.Деньгах под 0%
28 марта 2012, 14:48
У нас хорошая новость для клиентов нескольких десятков российских банков. Теперь бесплатно пополнить счет в Яндекс.Деньгах можно с карт Росбанка, ОТП Банка, Глобэкса (в общей сложности – 45 банков). Полный список опубликован в разделе "Банкоматы".