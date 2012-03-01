В версии 2.0 платформы bada появились пуш-уведомления. Это такие уведомления от приложений — они приходят, как только что-то произошло. Например, приложение — это Яндекс.Почта, а что-то произошло — это новое письмо. И как только письмо пришло, Яндекс.Почта сообщила вам об этом пуш-уведомлением. Мгновенно.

Чтобы своевременно узнавать о новом входящем, приложение запускать совсем не обязательно. То есть, если вы ждёте важного письма или сообщения в чат, не надо гипнотизировать телефон с открытой Яндекс.Почтой. Спокойно занимаетесь своими делами, а когда кто-то вам напишет, телефон запищит, зажужжит или и то, и другое сразу. Также благодаря пуш-уведомлениям легче узнать, сколько писем и сообщений ждут вашего внимания — количество непрочитанных отображается на значке Яндекс.Почты в меню телефона.

Конечно, чтобы приходить, пуш-уведомлениям нужен интернет. То есть, если ваш телефон не ловит сеть или доступ к мобильному интернету в нём отключён, они не придут. А ещё пуш-уведомления Яндекс.Почты послушные — если вы запретите им приходить в настройках телефона, они и не будут.

Команда Яндекс.Почты