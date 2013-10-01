Ещё каких-то 15 лет назад интернет поражал воображение тем, что сделал информацию доступной. Со временем люди привыкли к этому, а информации стало так много, что отыскать полезную становится всё труднее. Сегодня сотни миллионов людей выходят в интернет каждый день. Они посещают одни и те же сайты, и для всех пользователей эти сайты выглядят одинаково. Футбольный болельщик идёт на сайт спортивных новостей узнать, как сыграла его любимая команда, но видит все новости спорта. Девушка хочет купить в интернет-магазине платье для выпускного, а ей предлагают весь ассортимент. Посетитель музыкального сервиса хочет послушать Земфиру, но видит на главной странице топ во главе с Нюшей. Всем им приходится ориентироваться в большом потоке информации и принимать решения, чтобы найти нужное. Все они должны добраться из пункта А в пункт Б, и часто путь к решению задачи оказывается не самым коротким, а само решение может быть неполным.