Блог Яндекса
октябрь 2013
День рождения Яндекс.Браузера
1 октября 2013, 11:00
Сегодня Яндекс.Браузеру исполнился ровно год. За этот год его аудитория выросла с нескольких тысяч сотрудников Яндекса до 10 миллионов уникальных пользователей в неделю.
Новые Яндекс.Карты: бета-версия
1 октября 2013, 14:12
Недавно Яндекс анонсировал новую платформу «Острова». Бета-версия Островов уже запущена в Поиске, Видео, Картинках и на главной странице Яндекса. Мы решили не отставать от коллег и делаем ещё один шаг на большом пути. Сегодня мы запускаем бета-версию новых Яндекс.Карт.
Интернет для каждого свой
2 октября 2013, 10:29
Ещё каких-то 15 лет назад интернет поражал воображение тем, что сделал информацию доступной. Со временем люди привыкли к этому, а информации стало так много, что отыскать полезную становится всё труднее. Сегодня сотни миллионов людей выходят в интернет каждый день. Они посещают одни и те же сайты, и для всех пользователей эти сайты выглядят одинаково. Футбольный болельщик идёт на сайт спортивных новостей узнать, как сыграла его любимая команда, но видит все новости спорта. Девушка хочет купить в интернет-магазине платье для выпускного, а ей предлагают весь ассортимент. Посетитель музыкального сервиса хочет послушать Земфиру, но видит на главной странице топ во главе с Нюшей. Всем им приходится ориентироваться в большом потоке информации и принимать решения, чтобы найти нужное. Все они должны добраться из пункта А в пункт Б, и часто путь к решению задачи оказывается не самым коротким, а само решение может быть неполным.
Загранпаспорт сделать без смс
11 октября 2013, 11:57
Люди решают многие насущные вопросы с помощью поиска в интернете. Одна из таких задач — получение загранпаспорта. По данным поиска Яндекса, каждую неделю пользователи задают от 300 до 500 тысяч поисковых запросов на эту тему. Это около 0,04 процента от всех запросов к Яндексу.
Почему сервис Яндекса, а не сервис «Яндекса»?
15 октября 2013, 14:19
Время от времени пользователи спрашивают нас, почему название Яндекса и наших сервисов мы пишем без кавычек. Ссылаясь, например, на письмовник Грамоты.ру, который рекомендует заключать в кавычки названия всех «интернет-ресурсов и веб-сервисов, справочно-информационных систем и компьютерных программ».
В фасад и в профиль
17 октября 2013, 12:45
На Яндекс.Картах у каждого дома есть карточка с полезной информацией: о том, какие организации в нём находятся, как быстро добраться до него на транспорте или автомобиле. И эта карточка часто снабжена фотографией здания, которая помогает безошибочно узнать его, оказавшись на местности.
Офис с начинкой
18 октября 2013, 13:09
Как технологическая компания мы с удовольствием следим за тем, что делают другие технологические компании, и пользуемся плодами их труда. В частности, при обустройстве офисов мы стараемся применять максимум технологий, которые могут сделать нашу жизнь удобнее.
Яндекс запускает Метрику для приложений
20 октября 2013, 19:45
Яндексу, как любому разработчику мобильных приложений, интересно и полезно знать своих пользователей. Откуда они, какие у них устройства, какой язык интерфейса предпочитают, какая у них скорость соединения с интернетом и как именно они используют наши приложения.
Култышки и похвастушки
22 октября 2013, 11:39
Пользователи в разных странах и регионах решают с помощью интернета одни и те же задачи: общаются, развлекаются, находят полезную информацию. Поэтому основные темы поисковых запросов везде почти одинаковы. Главные различия обычно географические: местные топонимы (названия городов, районов, улиц и т.п.), названия региональных организаций и интернет-сайтов, а также локальные новости и известные люди.
Как это работает? Распознавание речи
23 октября 2013, 13:19
Сегодня много кто решает повседневные задачи на ходу — с телефона. С его помощью можно проверить почту, отправить документы и фотографии, найти ближайший банкомат или построить автомобильный маршрут. Не для всех подобных задач удобно пользоваться клавиатурой, поэтому сейчас одно из самых актуальных направлений мобильной разработки — это управление голосом.
Мероприятия Яндекса в ноябре
24 октября 2013, 13:06
В начале октября мы провели Yet another Conference 2013. Конференцию посетило около 4500 человек, они выслушали более 50 докладов в семи тематических секциях. Если вы по какой-то причине всё пропустили, видеозаписи всех выступлений можно посмотреть здесь. Ну а мы готовы двигаться дальше и сегодня расскажем о мероприятиях Яндекса в ноябре (и немного в декабре).
Как нарисовать сову по-настоящему
24 октября 2013, 18:11
Люди пользуются Яндекс.Картинками по-разному. Одни ищут изображения знаменитостей, другие по фотографии кресла-качалки пытаются найти интернет-магазин, в котором его можно купить. Бывает и так, что на вопрос отвечает не одна картинка, а несколько. Люди, которые в поиске спрашивают [как нарисовать дракона], рассчитывают найти пошаговое руководство из нескольких изображений, а тем, кто интересуется архитектурой, нужны фотографии здания с разных ракурсов. Это достаточно распространённая цель — только с инструкциями связано около девяти процентов запросов к поиску по картинкам. Как правило, пользователи находят подходящую картинку и переходят на сайт в надежде, что там будет больше нужных изображений. Но они не могут знать заранее, где именно найдут ответ. Чтобы решить эту задачу, мы выделили в результатах поиска те страницы, на которых есть несколько похожих картинок. Так появились Серии картинок.
Пробки по московским меркам
28 октября 2013, 12:15
Яндекс.Пробки показывают загруженность улиц на всей территории России, Украины, Турции, а также в Минске, Алматы и Астане. Несмотря на то, что алгоритмы расчёта загруженности дорог одинаковые, шкала баллов в разных городах устроена по-разному — так, чтобы соответствовать представлениям местных автомобилистов о том, что такое загруженные или свободные дороги. Например, ситуация, при которой на дорогу придётся потратить в полтора раза больше времени, чем при свободных улицах, в Омске будет оценена в 7 баллов, а в Новосибирске — всего в 4 балла.
Новые ответы Яндекс.Карт
30 октября 2013, 14:56
Каждый день пользователи задают Яндексу более пяти миллионов запросов о том, где что находится. В ответ на такие запросы в поиске появляется колдунщик Яндекс.Карт. Раньше это была статическая картинка: вы могли увидеть на карте нужный объект, а чтобы изменить масштаб или сделать что-то ещё — нужно было перейти на maps.yandex.ru. Теперь вы можете работать с картой прямо в результатах поиска: колдунщик Карт стал интерактивным.
Охотники за ошибками
31 октября 2013, 13:48
Сегодня интернет-компании активно применяют краудсорсинг при тестировании безопасности своих продуктов, выплачивая людям денежные вознаграждения за сообщения об уязвимостях. Такие инициативы называются «баг баунти» (англ. bug bounty). Они позволяют компаниям плотнее взаимодействовать с профессиональным сообществом, а также взглянуть на свою безопасность со стороны. Даже в крупных компаниях внутренние ресурсы ограничены, и охватить регулярным тестированием все продукты почти невозможно. Кроме того, сервисы интернет-компаний и так находятся под прицелом взломщиков — так почему бы не дать «хорошим хакерам» стимул сообщать об уязвимостях?