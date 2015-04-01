Клуб Директа

апрель 2015
Редиректы
ya.programmistoff
1 апреля 2015, 14:43

Здравствуйте. При арбитраже возможна ситуация когда надо/хочется сменить промежуточный редирект. Это не нарушает правила?.

Т. е. трафик по  принятой РК идет так:

ЯД---TDS---CPA1---РекламируемыйСайт.

 

Возможно ли поменять трафик на такой:

 

ЯД---TDS---CPA2---РекламируемыйСайт,

 

т.е. меняется только промежуточный редирект...

Спасибо

2 комментария
ссылка,редирект
РСЯ на определенных сайтах
antiplagius.ru
1 апреля 2015, 16:48

Доброго дня, интересует показ объявлений только на зарание выбранных сайтах 

 

есть ли такая возможность ? 

Включить только интересующие сайты, или отключить все кроме интересующих 

Спасибо

3 комментария
РСЯ,управление кампанией,правила показа
Алгоритм подбора ключевых слов
corp.ma
1 апреля 2015, 16:49

Ребятам, всем привет! 

Я только начинаю знакомиться с Директом, и хотел задать несколько вопросов. (Пролистал по метке "подбор слов" темы, но не нашел подбробного ответа на свой вопрос).


1) Каков вообще правильный алгоритм подбора ключевых слов, какая последовательность действий?

Для примера я брал запрос "аренда склада". Выбирал из похожих запросов подходящие мне фразы, при этом отминусовав лишнее из запроса "аренда склада". И так проделывал со всеми запросами, из правого столбца(списка подходящих), затем по ним самим тоже смотрел подходящие и т.д., пока не кончились запросы. 

Сами вложенные запросы к запросу "аренда склада" я не копировал. В итоговом списке получилось определенное кол-во запросов, часть из которых является вложенными к уже имеющимся, и по идее - надо бы убрать пересечения. Но как-то я совсем запутался и не очень понимаю, что делать, и правильный ли вообще порядок действий?!

 

2) Как нужно правильно убирать пересечения: брать ВЧ запрос в кавычки и копировать вложенные, или брать ВЧ запрос с минус-словами, представляющими собой как раз вложенные запросы? и в чем разница?

 

Заранее Большое спасибо!

1 комментарий
минус-слова,подбор слов
Существует ли оператор [кавычки] ?
contextcourse
2 апреля 2015, 15:30

У меня вопрос по поводу операторов синтаксиса в Яндекс.Директе.

 

Существует ли оператор [кавычки], который фиксирует именно порядок слов внутри фразы? Например -

купить билеты [москва рим]

 

..чтобы купить билеты именно ИЗ москвы В рим (без учета предлогов в нашем случае)

 

Помню, что раньше это было в справке. Сейчас этого нет + вордстат тоже не реагирует на такие операторы. Но часто у других специалистов в блогах вижу, что они об этом пишут.

Где правда? Как его использовать ?

3 комментария
подбор слов,операторы
Влияют ли объявления с нулями на общий CTR?
Александр Осипов
3 апреля 2015, 11:55

Здравствуйте,

подбираю для каждой кампании по отдельному ключевику, включая поисковые подсказки. В результате в каждой кампании есть по 10-20% ключевиков с нулевыми показателями: 0 показов, 0 кликов.

Скажите, такие ключевики нулевые влияют в результате на общий CTR, и стоимость клика? Стоит ли их оставить или лучше удалить?

 

Спасибо!

11 комментариев
CTR
РСЯ
yuliyanavrotska
3 апреля 2015, 17:36

Нужно ли копировать ключевые слова с поиска в РК по РСЯ? Или они должны отличатся?

1 комментарий
подбор слов,РСЯ
Можно ли автоматизировать работу со ставками?
msdone
6 апреля 2015, 11:46

Заметил, что в 14-15 часов по Москве у нас конверсия выше. 

Хотим именно в этом время что бы ставки повышались, например на 2 рубля.

Как это можно сделать, может есть сервисы какие-либо?

2 комментария
управление ставками
Выгрузка в коммандере всех фраз
tri.niti-grupp
7 апреля 2015, 14:47

Здравствуйте. Есть ли возможность сразу выгрузить все фразы всех компаний в Excel?

Спасибо

3 комментария
Коммандер
yclid и офлайн конверсии
efrat-medical
8 апреля 2015, 18:50

можно ли через api яндекса либо любым другим образом передавать офлайн конверсии с разметкой  yclid ?

3 комментария
yclid,статистика,API
Отличная новость для пользователей Лёгкого интерфейса
yndx-Ksuzhi
9 апреля 2015, 16:16

Лёгкий интерфейс перешел на единую стратегию.
В целях упрощения выбора настроек при создании первых рекламных кампаний, сегодня мы заменили систему из трех стратегий Лёгкого интерфейса всего одним полем для ввода – суммой бюджета на неделю.

Директ автоматически регулирует показы рекламы так, чтобы на заданные деньги привлечь максимальное количество посетителей сайта или виртуальной визитки. Система сразу рассчитывает примерное количество переходов, которые вы сможете получить, и подсказывает сумму наиболее эффективного бюджета на неделю.

Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задайте их специалистам службы поддержки.

Нет комментариев
новости,легкий интерфейс,бюджет
Ретаргетинг
yuliyanavrotska
10 апреля 2015, 17:26

В справке ЯД по ретаргетингу пишет "При наличии соответствующего плана, пользователям можно показывать последовательную цепочку объявлений, каждое из которых будет приводить к следующему целевому действию."

 

Как это настроить? Что бы в день одному пользователю показывалась цепочка объявлений, не учитывая его клики.

1 комментарий
ретаргетинг
Ретаргетинг. Исключение условий
aleksandervatutin
11 апреля 2015, 23:03

Добрый день!

 

Подскажите пожалуйста, возможно ли исключать между собой условия ретаргетинга, в зависимости от длительности хранения?

Т.е., имеется:

посетил сайт - 7 дней

посетил сайт - 14 дней

посетил сайт - 30 дней

Первым показывать одно предложение, вторым - другое, третьим - третье.

Возможно ли взаимоисключить списки?

спасибо

1 комментарий
ретаргетинг
Стратегия Average CPA
Gurevich Andrey
13 апреля 2015, 17:10

Здравствуйте,

 

Есть положительные отзывы по стратегии Average CPA?

Заранее благодарю!

Нет комментариев
средняя цена клика,Average CPC
Учитвается ли регистр в запросах с кавычками
Gdil
14 апреля 2015, 12:23

Суть вопроса

 

Пользователь вводит

купить слона

 

В объявлении указана фраза

"Купить слона"

 

Разница в большой или малой К

Увидит ли пользователь рекламу?

3 комментария
подбор слов,правила показа,создание объявления
Разная цена клика
sb660911
15 апреля 2015, 15:33

При настройке директа на разные регионы, т.е. сразу на всю Россию и СНГ, стоимость клика (в спецразмещении) составила 250 руб. 250 руб - это цена максимальная цена клика учитывая все регионы, города и страны? Если например в Мскве цена клика 250 руб, а Воркуте 25, то так и будут снимать за клик? Имеется ввиду если пользователь из Воркуты кликнет, то снимут 25 руб, а не все 250. 

1 комментарий
правила показа,географический таргетинг,ценообразование
Работа с ключевыми фразами: вручную и автоматически
yndx-Ksuzhi
15 апреля 2015, 17:19

В ближайшие две недели в Яндекс.Директе заработает новая опция под названием Авторасширение ключевых фраз: накопленная статистика будет использоваться, чтобы автоматически подбирать для вашей рекламы ключевые слова, которые успешно привлекают посетителей в других подобных кампаниях.

Цель авторасширения — помочь охватить больше целевой аудитории и следить за актуальностью списка ключевых слов. Если для кампании будут появляться новые фразы с хорошим потенциалом, система включит по ним показы по принципу "не навреди".

Подробности о работе опции представлены в новости Яндекс.Директа и Помощи.

Если у Вас появятся вопросы по данной теме, давайте обсудим их здесь.

 

16 комментариев
подбор слов,новости
Ретаргетинг объявления с показом просмотренного товара
grandrey
17 апреля 2015, 13:05

Возможно ли сделать объявление с показом просмотренного товара не прописывая для каждого артикула условия?

3 комментария
ретаргетинг
Необходимо задать приоритет
matvienko.nd13101995
17 апреля 2015, 15:43

Доброго времени суток, заливаю через эксель новые объявления, а мне выдает такую ошибку "Необходимо задать приоритет".

http://screencast.com/t/mqoskIjn

Подскажите что это за ошибка?? как и где ее исправить??

Сколько уже залила файлов на своем веку, ни разу не встречалась с таким

2 комментария
xls файл
Показы в динамике
tim-adv
20 апреля 2015, 13:20

Здравствуйте. Есть такой вопрос:

Если объявление по цене не проходит в гарантированные показы и крутится в динамике, то по какому принципу там ротируются объявления?

Встречал здесь  http://clubs.ya.ru/direct/replies.xml?item_no=4122 такое утверждение:

"объявления, не допущенные в Спецразмещение и Гарантию будут отбираться системой для показов в Динамике случайным образом"

Так ли это на самом деле и означает ли это, что для объявлений в динамике не важны такие факторы как CTR и максимальная цена клика, и все объявления в динамике имеют одинаковую частоту показов?

1 комментарий
правила показа,Динамика
Второе посещение определенной страницы в Ретаргетинге
xammixam
20 апреля 2015, 13:20

Здравствуйте!

Как можно выделить группу посетителей, которая посетила определенную страницу больше одного раза?

Например, страницу с продуктом посетили один раз и страницу с продуктом посетили второй раз в течение 30 дней.

Спасибо!

3 комментария
ретаргетинг