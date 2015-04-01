Ребятам, всем привет!

Я только начинаю знакомиться с Директом, и хотел задать несколько вопросов. (Пролистал по метке "подбор слов" темы, но не нашел подбробного ответа на свой вопрос).



1) Каков вообще правильный алгоритм подбора ключевых слов, какая последовательность действий?

Для примера я брал запрос "аренда склада". Выбирал из похожих запросов подходящие мне фразы, при этом отминусовав лишнее из запроса "аренда склада". И так проделывал со всеми запросами, из правого столбца(списка подходящих), затем по ним самим тоже смотрел подходящие и т.д., пока не кончились запросы.

Сами вложенные запросы к запросу "аренда склада" я не копировал. В итоговом списке получилось определенное кол-во запросов, часть из которых является вложенными к уже имеющимся, и по идее - надо бы убрать пересечения. Но как-то я совсем запутался и не очень понимаю, что делать, и правильный ли вообще порядок действий?!

2) Как нужно правильно убирать пересечения: брать ВЧ запрос в кавычки и копировать вложенные, или брать ВЧ запрос с минус-словами, представляющими собой как раз вложенные запросы? и в чем разница?

Заранее Большое спасибо!