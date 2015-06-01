Здравствуйте!
Возник небольшой касательно разделения кампаний, прошу помощи.
Есть кампания, ориентированная на город, и у неё стоит Единый регион показа для всех объявлений, так же появилась необходимость сделать аналогичную кампанию с теми же ключевыми словами, но чтобы в ключевом слове обязательно присутвовала какая-нибудь из фраз: "+в Название города" или "!Название города".
То есть цель: сделать так, чтобы объвление показывались только по тем ключевым словам, в которых присутствую "+в Название города" или "!Название города"
Вопрос0: если привести ключевые слова к виду "купить чайник +в Казани" и "Купить чайник !Казань" то по каким ключевым словам будут показаны объявления?
Вопрос1: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить чайник +в " или "купить чайник +в Москве" например?
Вопрос2: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить новый чайник +в Казани"
Вопрос3: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить новый чайник +в Казани дешёво"
Вопрос4: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить чайник в Казани"
Вопрос5: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить новый чайник Казань"
Вопрос6: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить чайник Казань дешёво"
Настройки, которые могут повлиять на ответ:
Единый регион показа для всех объявлений: нет
Настройки на тематических площадках: Показы запрещены
Показы по дополнительным релевантным фразам: отключены
Авторасширение фраз: отключено (надо ли? или можно включить)
Автофокус (уточнение фраз): отключено
Спасибо большое за ответ!