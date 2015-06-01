Клуб Директа

июнь 2015
Как минусовать запрос 2 х этажный? если цифру я не хочу минусовать. Можно ли минусовать "-х" или "-ух" ?
Дмитрий
1 июня 2015, 12:27

Скажите пожалуйста. Как можно минусовать запросы в которых встречается выражение 2 х этажный, если цифру я не хочу минусовать. Я продаю бани, и они одноэтажные.

Варианты которые я думаю мне подойдут. Минусовать:

-х (обычно все что с приставкой х будет, для меня означать этажность)

-ух (то же самое)

-этаж (Яндекс его просклоняет? Если да...то любой запрос со словом этаж это не мой запрос.)

 

Поправте меня, если я не прав. Рад буду если предложите свои варианты

Спасибо)

2 комментария
минус-слова,подбор слов
Анализ CTR объявлений в группе
Kitishe
1 июня 2015, 12:28
Через какой отчёт можно сравнить CTR разных объявлений в одной группе?
1 комментарий
группа объявлений,статистика,CTR
Цена клика на поиске
maurina.el
2 июня 2015, 14:11

Подскажите, пожалуйста, цена клика на поиске гарантирует размещение на первой странице поиска или впринципе размещение на поиске (возможно и на 101) ?

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Ключевые слова "+в Название города" и "!Название города"
damedvedevufa
2 июня 2015, 18:04

Здравствуйте!

Возник небольшой касательно разделения кампаний, прошу помощи.

Есть кампания, ориентированная на город, и у неё стоит Единый регион показа для всех объявлений, так же появилась необходимость сделать аналогичную кампанию с теми же ключевыми словами, но чтобы в ключевом слове обязательно присутвовала какая-нибудь из фраз: "+в Название города" или "!Название города".

То есть цель: сделать так, чтобы объвление показывались только по тем ключевым словам, в которых присутствую "+в Название города" или "!Название города"

Вопрос0: если привести ключевые слова к виду "купить чайник +в Казани" и "Купить чайник !Казань" то по каким ключевым словам будут показаны объявления?

Вопрос1: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить чайник +в " или "купить чайник +в Москве" например?

Вопрос2: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить новый чайник +в Казани"

Вопрос3: по ключевому слову "купить чайник +в Казани" может ли быть выведено объявление для запроса "купить новый чайник +в Казани дешёво"

Вопрос4: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить чайник в Казани"

Вопрос5: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить новый чайник Казань"

Вопрос6: по ключевому слову "купить чайник !Казань" может ли быть выведо объявление для запроса "купить чайник Казань дешёво"

Настройки, которые могут повлиять на ответ:

Единый регион показа для всех объявлений: нет

Настройки на тематических площадках: Показы запрещены 

Показы по дополнительным релевантным фразам: отключены

Авторасширение фраз: отключено (надо ли? или можно включить)

Автофокус (уточнение фраз): отключено

Спасибо большое за ответ!

3 комментария
минус-слова,подбор слов,операторы
Не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентов
seoforfood
3 июня 2015, 14:49

Возможно в сотый раз задам вопрос.

Может ли кто-нибудь объяснить логику работы галочки "не учитывать автоматически остановленные объявления конкурентов" в настройках кампании?

  1. влияет на цену клика или нет?
  2. влияет на количество показов или нет?
  3. зачем она нужна, если система работает по принципу аукциона?

Спасибо.

10 комментариев
настройки,аукцион
стратегии РСЯ
bp31ru
3 июня 2015, 14:51

Здравствуйте.
Вопрос возможно банальный.
На каких сайтах происходит показ объявлений при различных типах стратегий РСЯ.
Тематический таргетинг РСЯ - показы только на тематических сайтах.
Поведенческий таргетинг РСЯ - показы на любых сайтах по истории запросов. А будет ли при поведенческом принципе показ объявлений на тематических сайтах, если объявление им соответствует, но сформировано не по истории запросов???

И на почве этого второй вопрос - стоит ли разделять РСЯ на 2 кампании: по поведенческому и тематическому таргетингу? 
Заранее спасибо. 

3 комментария
РСЯ,стратегия,правила показа
Вопросы по группировке в разных типах РК
philipp200
3 июня 2015, 14:52

Здравствуйте. Немного запутался уже, точнее даже очень.
Задача следующая. Максимально охватить потенциальную аудиторию на поиске и РСЯ.
При созданые 3 типа кампаний, с таргетингом на поиск, на тема.площадки и историю пользователей. Но в процессе работы возникают разные нюансы из-за чего хотелось бы спросить:
1) Кампания с таргетингом на поиск, на сколько целесообразно собирать большое количество ключей и под каждый ключ писать свое объявление (или генерировать с помощью масок и шаблонов). Проблема возникает в последующем анализе и времени необходимым на сбор информации. Постепенно начинаю склоняться к мысли , что все же лучше делать небольшими группами (условно 3-4 запроса, возможно в каких-то случаях оставлять 1 запрос). При таком подходе будет проще проводить сплит тесты и анализировать ход работы кампании и объявлений.
2) Кампания с таргетингом на поведения пользователей. Понятно, что фактически нужно охарактеризовать поведение пользователя через запросы, своего рода создать сегмент, но возникает вопрос, как в таком случае лучше подходить к группировке запросов. К примеру у есть направление "водостоки", в первом случае можно создать скажем 2 группы "водостоки + производные" и вторую группу "водосточные системы+производные" или же достаточно использовать только маску и объединить эти синонимы в одну группу и не использовать производные этих запросов. Как в разные случаях будет вести себя охват аудитории и будет ли влиять количество запросов на ее объем.
3) Если я правильно понимаю с таргетингом на тем. площадки нужно придерживаться правила один запрос 1 объявление, т.к. будет оцениваться релевантность фразы к площадке (точнее к странице) и при наличиии других запросов в группе будет искаться пересечении эти запросов ( как в Google Adwords), использоваться в такой кампании достаточно лишь основных запросов более менее имеющих частотность (частотность в данном случае как ориентир на наличие спроса, понятно что это никак не отражает спрос).
 

7 комментариев
создание кампании,таргетинг,правила показа
Как создать рекламный баннер
denisova.liliya2011
4 июня 2015, 11:23

Ищу в яндекс.директе настройки по созданию рекламного блока(который с фоткой видно ),который появляется сбоку сайтов.не могу найти

1 комментарий
изображения
Зависимость цены входа... от чего?
ht-olpiaz
5 июня 2015, 11:32

Есть две идентичные КФ на один и тот же домен в двух группах объявлений, при одинаковом геотаргетинге.

У одной КФ - 55 показов и 5 кликов, CTR = 9,09, цена входа в гарантию = 0,3.

У второй КФ - 33 показов и 3 клика, CTR = 9,09, цена входа в гарантию = 0,5.

Почему такая большая разница? т.е. кроме CTR, кармы домена и геотаргетинга, что еще влияет на стоимость входа?

1 комментарий
правила показа,ценообразование
Пересечение групп ретаргетинга
elama-15883222
5 июня 2015, 11:32

Добрый день.

Подскажите как можно избежать пересечения групп ретаргетинга, ситуация такая:

Есть объявление которое ретаргетируется на всех посетителей сайта и есть еще три объявления, в которых задан ретаргетинг на посещения определенных страниц.

 

Будет ли объявление которое ретаргетируется на всех, конкурировать с объявлениями, где ретаргетинг на посещение определенных страниц?

Спасибо.

2 комментария
ретаргетинг
Публикация сообщений и комментариев
yndx-Ksuzhi
5 июня 2015, 14:15

 

Коллеги, добрый день.

 

Если вы столкнулись с тем, что не можете опубликовать сообщение или комментарий в Клубе Директа, пришлите, пожалуйста, электронным письмом информацию из раздела «Данные о пользователе» отсюда: internet.yandex.ru и полностью почистите куки.

 

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Клуб
как поднять стр
sls77777
5 июня 2015, 17:19

как поднять стр сайта

1 комментарий
CTR
Повторные визиты с Директа
kiosya2016
8 июня 2015, 16:20

Здравствуйте, На сайт заходит в день по 100 человек, 25-30 из которых уже были на сайте и заявки не оставляют. Первые 3 дня всё нормально было, шли новые, заявки пёрли, а после 3х дней, начали старые идти. Можно ли от них как то ограничиться и не показывать им объявления?

1 комментарий
правила показа
Резкое снижение показов в РСЯ в 10 - 50 раз
eff.uchet
9 июня 2015, 18:19
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите кто-нибудь решить проблему с РСЯ! Показы по кампании 13055466 08.06.15 сократились примерно в 50 раз. Ставки не менял. Доступный охват в интерфейсе системы не снизился. Но показов практически нет!!! Я поднимал ставки в 3 раза до единой цены 35 руб. На показах это вообще не отразилось. Тогда я скопировал часть объявлений кампании в cid 13064426. 08.06.15 показы по 13064426 сразу же начались с прежним нормальным количеством, но 09.06.15 также сократились примерно в 50 раз. Помогите, пожалуйста! Эта проблема с РСЯ возникает уже не первый год. Неожиданно прекращаются показы по кампании и чтобы реклама все таки возобновилась приходится создавать новую кампанию. Потом и по новой кампании прекращаются показы спустя несколько дней. Я знаю, что Директ снижает охват в РСЯ при нерелевантности объявления фразам и при низком CTR, но у меня объявления релевантны (я даже делал заголовки с точным соответствием фразе), CTR у меня нормальный для РСЯ (0,30 - 0,40%). Обыскал весь Интернет в поисках решения, выяснилось, что ни у меня одного такая проблема, но ответа никто не знает. Все борются с этим перезаливкой кампаний, но это помогает ненадолго! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, как решить эту проблему!
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РСЯ,правила показа
CTR при переходе на другой регион учитывается или нет?
ihangar
10 июня 2015, 14:35

CTR наработанный в одном регионе при переходе на другой регион учитывается или нет? Можно ли наработать CTR в одном регионе и перейти на другой регион. Чтобы снизить цену за клик?

1 комментарий
CTR,геотаргетинг
оценка большого количества фраз
imedia-renter
11 июня 2015, 11:40

Решил расширить список своих поисковых фраз.
Вопрос, как узнать цену для каждой из этих фраз. Их около тысячи(!).

2 комментария
подбор слов,бюджет
В мобильном яндексе видна только часть объявления!
discravis
15 июня 2015, 16:51

Посмотрел сегодня свои объявления в мобильном Яндексе, видна только часть объявления. Заголовок не виден, только основная часть без чего весь смысл объявления теряется. Это у всех так или что-то надо в настройках подправить?

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мобильные устройства,правила показа
низкочастотные запросы и карма домена
skvortsov28
15 июня 2015, 16:51

Подскажите пожалуйста. В компании большая часть запросов сверх низкочастотная. Прогнозное число показов по ним близко к нулю в прогнозе бюджета, соответственно и ctr = 0. Их можно оставить или лучше удалить, оставив более частотные, в которые они включены? Спасибо.

1 комментарий
CTR
Сегментация при ретаргетинге
shopmix2
15 июня 2015, 16:52

Здравствуйте!

 

Допустим я хочу показывать свои объявления на тематических площадках, используя ретаргетинг. Если я отсегментирую аудиторию по Новым посетителям, а также сделаю сегмент Более 15 секунд, тогда кому будет показываться моя реклама. Всем новым посетителям, которые еще ни разу не были на моем сайте, а также тем, кто был на сайте более 15 сек? Или же реклама будет показываться "Новым" посетителям, которые попали в отчет метрики, а значит по факту уже посетившие мой сайт?

7 комментариев
ретаргетинг
3 место в спецразмещении
Андрей
17 июня 2015, 15:51

Добрый день, в моей компании стоит стратегия "показ в блоке по минимальной цене - спецразмещение" ставка выше чем первое место в спецразмещении, объявления выходят на 2й позиции, а как сделать правильно чтобы реклама выходила на 3й позиции спецразмещения? 

1 комментарий
создание кампании,правила показа,Минимальная цена клика,ценообразование