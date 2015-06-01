Скажите пожалуйста. Как можно минусовать запросы в которых встречается выражение 2 х этажный, если цифру я не хочу минусовать. Я продаю бани, и они одноэтажные.

Варианты которые я думаю мне подойдут. Минусовать:

-х (обычно все что с приставкой х будет, для меня означать этажность)

-ух (то же самое)

-этаж (Яндекс его просклоняет? Если да...то любой запрос со словом этаж это не мой запрос.)

Поправте меня, если я не прав. Рад буду если предложите свои варианты

Спасибо)