Проконсультируйте, пожалуйста.
Наша компания имеет два сайта (старый и новый). Для раскрутки мы пользуемся контекстной рекламой. Наши подрядчики продвигают оба сайта по одним и тем же запросам. Вопрос в чем.. логично это вообще продвигать по одним и тем же запросам два сайта? Они ведь конкурируют друг с другом? Или я ошибаюсь?
p.s. с продвижением в поиск.системах та же история
Проконсультируйте, пожалуйста.
Добрый день.
Возник такой вопрос.
Например я реламирую интернет-магазин продающий шторы.
Имеет ли смысл показывать мое объявление в Яндекс Директ по запросу, например:
"Купить шторы в Новосибирске" или "Где купить шторы в Новосибирске".
Очевидно, что человек ищет шторы в своем городе, т. е. он хочет придти в реальный магазин у себя в городе, посмотреть, пощупать, задать продавцу какие-то вопросы.
И соответственно ему НЕ интересен интернет-магазин.
Или все же, если составить объявление например так:
"Купите шторы у нас - доставка в Новосибирск", то человек может купить и у нас, в интернет-магазине?
Или все равно не купит?
Стоит ли учитывать такие запросы при составлении объявления?
Добрый день, в справке четко не указано, везде пример статичтического ?yclid=12345
Также в параметрах рекламной компании "включить разметку ссылок" в справке указано: "После подключения метка будет автоматически добавляться во все объявления кампании. Длина метки — до 20 символов."
Т.е. если мой сайт принимает произвольные URL, при включении данного параметра ко всем моим ссылкам удет автоматически добовляться yclid Верно?
Т.е. В рекламных кампаниях мне ненадо приписывать yclid самостоятельно?
И еще. В моих ссылках уже указан параметры UTM меток, яклид будет с ними дружить? и данные параметры UTM будут привязаны к Яклид?
Здравствуйте!
1. Когда запускаю ремаркетинг к объявлению, для ремаркетинга копится аудитория, которая собирается только данным ключом и объявлением, либо вся по сайту?
2. Я хочу сделать ремаркетинговые кампании на тех, кто посмотрел товары, но не купил в течение дня / недели / 2 недель.
Как правильно запустить кампании, чтобы был максимальный охват и объявления не конкурировали между собой на поиске?
Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать.
Компания в РСЯ.
Рекламирую школу танцев в Пензе.
С ВК траф хороший.
Хочу привлекать с директа тоже.
На текущий момент взял несколько десятков слов
по категориям запросов:
1) Школа танцев (танцевальная школа, студия танцев и тд)
2) Фильмы про танцы (например: «Уличные танцы 2″)
3) Запросы на подобии «Кружки для детей", куда записаться ребенка и тд.
Однако показов в сутки всего-лишь 3000.
Что можно предпринять в данном случае?
Спасибо заранее за уделенное время.
Ситуация такая: делаю стоимость клика на запрос на 1 руб. больше, чем предлагает система, например, на запрос "Скидки пермь" цена входа в спецразмещение 20 руб., делаю ставку 21 руб., но уже буквально через 1-1,5 часа ставка повышается до 21,20 руб. и так постояннно. Но при этом в спецразмещении нет ни одного объявления. Такое ощущение, что система намеренно поднимает ставку и вынуждает постоянно поднимать стоимость.
Почему так происходит?
Заметил, что многие ставят акцент на то, что мол создадут, например, 700 объявлений.
Для чего это делается:
1) Увеличить охват/клики?
2) Или что бы в итоге оставить пару штук с самым высоким ROI?
Хочется отключить показ кампании или объявлений людя в в той или иной возрастной группе, возможно ли это сделать и как?
Привет, коллеги
Подскажите, пожалуйста:
1) В чем суть этих меток? Пример: utm_term={keyword} и другие метки со значениями в квадратных скобках.
2) А также где прочитать о всех параметрах и значения для автометок?
3) Подскажите, верно, что я могу писать любой параметр и значение параметра в метку, допустим utm_blablabla=blablabla, или значения и параметры определены?
4) и в чем разница между обычными метками и метками, которые системой автозаполняются?
Может, ссылки на какие - то статьи есть у вас, где рассказывается принцип работы автометок?
5) Также вопрос немного не по теме, как работает галочка "включение разметки ссылок для метрики", я прочитал хелп, но не понял, что она конкретно улучашет?
Заранее спасибо, +100 к счастью
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я кампанию разделю на две - ВЫсокочастотники и низкочастотники.
И в кампании по высокочастотникам сдела минус слова, которые используются в низкочастотниках, то будет ли это тем же самым, если бы это была одна кампания ?
Т.е. я имею в виду, чтобы показывались ключи для пользователя по низкочастотникам.
И так же стоимость рекламмной кампании должна уменьшится, верно ?
Спасибо
Проштудировал форум вывел для себя следующее:
Что может влиять на цену:
ctr фразы в спец размещении и гарантии.
ctr домена
Так как ctr фразы расчитывается отдельно для гарантии и спец размещения, то смысла быть именно в спец размещении нет.
Но вот с ctr домена не очень понятно - из чего он расчитывается, что на него влияет (serp?), когда он начинает действовать, есть ли ctr домена для спец и гарантии по отдельности. Стоит ли ограничивать показы в гарантии с целью улучшения именно ctr домена?
И еще в догонку вопрос: была кампания допустим 50 запросов. Я создаю новую кампанию 200 запросов, куда входят и те старые запросы. Сохранится ли ctr по тем 50 фразам которые уже были в новой кампании?
Хотел отметить их компетенцию, приятные голоса и реальное решение вопросов
Кампания имеет 30 кликов в день. В среднем. Отклик есть - люди звонят - реклама работает. Периодически бывают такие дни, когда спрос почти на нуле. У всех в городе по этой отрасли. Телефоны молчат, а кликов как в обычный день - примерно 30. Проверено годами рекламы!!!!!!!!Создается мнение, что кликают целенаправленно до уровня дневного бюджета. Как проверить IP кликальщиков если это конкуренты (что в данном случае маловероятно) и заблокировать их? И какая защита от программ, кликающих на объявления под заказ..??
Друзья,Как быть если при настройки рекламной компании. Все минус слова не умещаются в поле "единые минус слова для всей компании",либо в поле минус слов для каждого объявления.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас есть два сайта с аналогичной продукциией (разные фирмы). На оба идет реклама, семантическое ядро практически идеентичное, все настройки одинаковые (и география, я временной таргетинг и все остальное). Показы по поведенческому таргетингу включены. Кампании раздеены на поиск и РСЯ.
На одном сайте на РСЯ 40-60 тысяч показов (и больше), на другом мы выходили на такой уровень, но происходят постоянные обрывы с показаи до 4000-6000 показов в день, что не позволяет получаеть нормальное количество кликов и заказов соответственно. Сейчас даже специально завел новый аккаунт, а показы за неделю так и не увеличились больше 6000. Притом, что я постоянно вижу свои объявления на яндекс почте или новостях. Но вероятно другие площадки почему то не пропускают объявления? Такое количество показов и кликов катастрофично для нас (((
Здравствуйте.
Возникла необходимость создания не совсем стандратных целей в метрике для настройки ретаргетинга. Может у кого-то уже был опыт в создании подобных целей?
- Можно ли создать такую цель, состоящую в том, что пользователь провел какое-то время на сайте? Например не менее 15 минут. Скорее всего, это делается через событие, а есть ли какие-то готовые решения для отслеживания времени пребывания, чтобы по истечениии времени запустить событие?
- Можно ли создать цель на основе соцдема пользователя? Например что пользователю менее 18 лет? Аналогично, делать видимо через событие, а какие есть способы, чтобы выявить соцдем? В метрике эти данные есть, но непонятно, как привязать их к целям.
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Эти же вопросы задавал в клубе метрики, но там пост висит на модерации с 12-го марта. Решил спросить здесь, т.к. сообщество Директа гораздо более живое.
Мы генерируем рекламную компанию на 20000 запросов, и подобное может произойти.
"натяжные потолки видео бренд"
и глобальное минус слово видео?
Рассмотри 2 запроса;
Монтаж отопления недорого
Трубы монтаж цена
Они находятся в разных рекламных компаниях. В одну объеденит нельзя, у нас запросы исчислятся десятками тысяч, а в одной компании максимум 1000.
Если использовать в ковычках потеряем огромный шлейф,если без то
Куда попадёт запрос:
монтаж труб отопления недорого цены?
Как в Яндекс.Директ посмотреть процент нахождения фразы в блоке Спецразмещение за месяц?
Добрый день,
Вопрос про {banner_id},{phrase_id} и т.д. Директ еще не ввёл параметр, чтобы можно было передавать название кампании, которое мы пишем в интерфейсе? Или в связи с тем, что оно обычно на русском, сделать это не реально, т.к. системы учёта не всегда верно будут определять название из-за различной кодировки у пользователей?