Добрый день.

Возник такой вопрос.

Например я реламирую интернет-магазин продающий шторы.

Имеет ли смысл показывать мое объявление в Яндекс Директ по запросу, например:

"Купить шторы в Новосибирске" или "Где купить шторы в Новосибирске".

Очевидно, что человек ищет шторы в своем городе, т. е. он хочет придти в реальный магазин у себя в городе, посмотреть, пощупать, задать продавцу какие-то вопросы.

И соответственно ему НЕ интересен интернет-магазин.

Или все же, если составить объявление например так:

"Купите шторы у нас - доставка в Новосибирск", то человек может купить и у нас, в интернет-магазине?

Или все равно не купит?

Стоит ли учитывать такие запросы при составлении объявления?