Клуб Директа

март 2015
конкуренция объявлений
delovodfriends
2 марта 2015, 12:18

Проконсультируйте, пожалуйста. 
Наша компания имеет два сайта (старый и новый). Для раскрутки мы пользуемся контекстной рекламой. Наши подрядчики продвигают оба сайта по одним и тем же запросам. Вопрос в чем.. логично это вообще продвигать по одним и тем же запросам два сайта? Они ведь конкурируют друг с другом? Или я ошибаюсь? 
p.s. с продвижением в поиск.системах та же история 

5 комментариев
создание кампании,подбор слов
Реклама интернет-магазина по запросам офлайн-магазина
Venya9
2 марта 2015, 12:32

Добрый день.

Возник такой вопрос.

Например я реламирую интернет-магазин продающий шторы.

Имеет ли смысл показывать мое объявление в Яндекс Директ по запросу, например:

"Купить шторы в Новосибирске" или "Где купить шторы в Новосибирске".

Очевидно, что человек ищет шторы в своем городе, т. е. он хочет придти в реальный магазин у себя в городе, посмотреть, пощупать, задать продавцу какие-то вопросы.

И соответственно ему НЕ интересен интернет-магазин.

Или все же, если составить объявление например так:

"Купите шторы у нас - доставка в Новосибирск", то человек может купить и у нас, в интернет-магазине?

Или все равно не купит?

Стоит ли учитывать такие запросы при составлении объявления?

5 комментариев
создание кампании,подбор слов
?yclid={ значение генерируется} ???
admen.pro
2 марта 2015, 12:33

Добрый день, в справке четко не указано, везде пример статичтического ?yclid=12345
Также в параметрах рекламной компании "включить разметку ссылок" в справке указано: "После подключения метка будет автоматически добавляться во все объявления кампании. Длина метки — до 20 символов." 

Т.е. если мой сайт принимает произвольные URL, при включении данного параметра ко всем моим ссылкам удет автоматически добовляться  yclid Верно?
Т.е. В рекламных кампаниях мне ненадо приписывать yclid самостоятельно?

И еще. В моих ссылках уже указан параметры UTM меток, яклид будет с ними дружить? и данные параметры UTM будут привязаны к Яклид?  

1 комментарий
yclid,ссылка
Ремаркетинг в Директе
vdetstvo
3 марта 2015, 14:02

Здравствуйте!

1. Когда запускаю ремаркетинг к объявлению, для ремаркетинга копится аудитория, которая собирается только данным ключом и объявлением, либо вся по сайту?

2. Я хочу сделать ремаркетинговые кампании на тех, кто посмотрел товары, но не купил в течение дня / недели / 2 недель. 

Как правильно запустить кампании, чтобы был максимальный охват и объявления не конкурировали между собой на поиске?

1 комментарий
ретаргетинг
Маловато показов в РСЯ
msdone
4 марта 2015, 16:08

Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать.
Компания в РСЯ.

Рекламирую школу танцев в Пензе.
С ВК траф хороший.
Хочу привлекать с директа тоже.

На текущий момент взял несколько десятков слов
по категориям запросов:
1) Школа танцев (танцевальная школа, студия танцев и тд)
2) Фильмы про танцы (например: «Уличные танцы 2″)
3) Запросы на подобии «Кружки для детей", куда записаться ребенка и тд.

Однако показов в сутки всего-лишь 3000.
Что можно предпринять в данном случае?

 

Спасибо заранее за уделенное время.

14 комментариев
РСЯ,подбор слов,правила показа
Непонятное повышение ставок
aaokkarta
4 марта 2015, 16:09

Ситуация такая: делаю стоимость клика на запрос на 1 руб. больше, чем предлагает система, например, на запрос "Скидки пермь" цена входа в спецразмещение 20 руб., делаю ставку 21 руб., но уже буквально через 1-1,5 часа ставка повышается до 21,20 руб. и так постояннно. Но при этом в спецразмещении нет ни одного объявления. Такое ощущение, что система намеренно поднимает ставку и вынуждает постоянно поднимать стоимость.

Почему так происходит?   

2 комментария
правила показа,CTR,ценообразование
Для чего создавать сотни и тысячи объявлений?
msdone
5 марта 2015, 12:03

Заметил, что многие ставят акцент на то, что мол создадут, например, 700 объявлений. 

Для чего это делается:

1) Увеличить охват/клики?

2) Или что бы в итоге оставить пару штук с самым высоким ROI?

4 комментария
создание кампании,создание объявления
Возможно ли ограничить показ объявлений по возрастной группе?
povtm
6 марта 2015, 11:07

Хочется отключить показ кампании или объявлений людя в в той или иной возрастной группе, возможно ли это сделать и как?

8 комментариев
настройка,правила показа
UTM - метки
Филюков Дмитрий
9 марта 2015, 20:37

Привет, коллеги

Подскажите, пожалуйста:
1) В чем суть этих меток? Пример: utm_term={keyword}  и другие метки со значениями в квадратных скобках.

2) А также где прочитать о всех параметрах и значения для автометок?

3) Подскажите, верно, что я могу писать любой параметр и значение параметра в метку, допустим utm_blablabla=blablabla, или значения и параметры определены?

4) и в чем разница между обычными метками и метками, которые системой автозаполняются?
Может, ссылки на какие - то статьи есть у вас, где рассказывается принцип работы автометок?

5) Также вопрос немного не по теме, как работает галочка "включение разметки ссылок для метрики", я прочитал хелп, но не понял, что она конкретно улучашет?

Заранее спасибо, +100 к счастью
 

7 комментариев
параметры кампании,utm-метка
Разделение на две кампании - Низкочастотники и высоко частотники
sascha.kurbatov
9 марта 2015, 20:38

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если я кампанию разделю на две - ВЫсокочастотники и низкочастотники.

И в кампании по высокочастотникам сдела минус слова, которые используются в низкочастотниках, то будет ли это тем же самым, если бы это была одна кампания ?

Т.е. я имею в виду, чтобы показывались ключи для пользователя по низкочастотникам.

И так же стоимость рекламмной кампании должна уменьшится, верно ?

Спасибо

6 комментариев
подбор слов,правила показа
ctr домена
Лапин Алексей
9 марта 2015, 20:39

Проштудировал форум вывел для себя следующее:

Что может влиять на цену:

ctr фразы в спец размещении и гарантии.

ctr  домена

 

Так как ctr фразы расчитывается отдельно для гарантии и спец размещения, то смысла быть именно в спец размещении нет.

Но вот с ctr домена не очень понятно - из чего он расчитывается, что на него влияет (serp?), когда он начинает действовать, есть ли ctr домена для спец и гарантии по отдельности. Стоит ли ограничивать показы в гарантии с целью улучшения именно ctr домена? 

 

И еще в догонку вопрос: была кампания допустим 50 запросов. Я создаю новую кампанию 200 запросов, куда входят и те старые запросы.  Сохранится ли ctr по тем 50 фразам которые уже были в новой кампании?

3 комментария
CTR
Спасибо девушкам из телефонной поддержки Директа
hamurappy
11 марта 2015, 15:30

Хотел отметить их компетенцию, приятные голоса и реальное решение вопросов А то никто ни разу не сказал "Спасибо!"

4 комментария
Клики есть - звонков нет
pomorbereg
11 марта 2015, 15:36

Кампания имеет 30 кликов в день. В среднем. Отклик есть - люди звонят - реклама работает. Периодически бывают такие дни, когда спрос почти на нуле. У всех в городе по этой отрасли. Телефоны молчат, а кликов как в обычный день - примерно 30. Проверено годами рекламы!!!!!!!!Создается мнение, что кликают целенаправленно до уровня дневного бюджета. Как проверить IP кликальщиков если это конкуренты (что в данном случае маловероятно) и заблокировать их? И какая защита от программ, кликающих на объявления под заказ..??

8 комментариев
звонки,эффективность
Что делать если большой набор минус слов не помещаются в рекламную компанию
aleksandr.dirgin2015
12 марта 2015, 13:26

Друзья,Как быть если при настройки рекламной компании. Все минус слова не умещаются в поле "единые минус слова для всей компании",либо в поле минус слов для каждого объявления.

4 комментария
минус-слова
Показы на РСЯ!
michael1989work
16 марта 2015, 13:21

Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас есть два сайта с аналогичной продукциией (разные фирмы). На оба идет реклама, семантическое ядро практически идеентичное, все настройки одинаковые (и география, я временной таргетинг и все остальное). Показы по поведенческому таргетингу включены. Кампании раздеены на поиск и РСЯ.

На одном сайте на РСЯ 40-60 тысяч показов (и больше), на другом мы выходили на такой уровень, но происходят постоянные обрывы с показаи до 4000-6000 показов в день, что не позволяет получаеть нормальное количество кликов и заказов соответственно. Сейчас даже специально завел новый аккаунт, а показы за неделю так и не увеличились больше 6000. Притом, что я постоянно вижу свои объявления на яндекс почте или новостях. Но вероятно другие площадки почему то не пропускают объявления? Такое количество показов и кликов катастрофично для нас (((

1 комментарий
РСЯ,правила показа
Вопрос по настройке целей в метрике для ретаргетинга
zolotorevevg
16 марта 2015, 13:21

Здравствуйте. 

Возникла необходимость создания не совсем стандратных целей в метрике для настройки ретаргетинга. Может у кого-то уже был опыт в создании подобных целей?

 

- Можно ли создать такую цель, состоящую в том, что пользователь провел какое-то время на сайте? Например не менее 15 минут. Скорее всего, это делается через событие, а есть ли какие-то готовые решения для отслеживания времени пребывания, чтобы по истечениии времени запустить событие?

 

- Можно ли создать цель на основе соцдема пользователя? Например что пользователю менее 18 лет? Аналогично, делать видимо через событие, а какие есть способы, чтобы выявить соцдем? В метрике эти данные есть, но непонятно, как привязать их к целям.

Заранее спасибо за ответы.

 

P.S. Эти же вопросы задавал в клубе метрики, но там пост висит на модерации с 12-го марта. Решил спросить здесь, т.к. сообщество Директа гораздо более живое.

1 комментарий
ретаргетинг,Метрика,цели
Что будет если минус слово содержится в запросе?
block-iii
18 марта 2015, 16:31

Мы генерируем рекламную компанию на 20000 запросов, и подобное может произойти.   
"натяжные потолки видео бренд"
и глобальное минус слово видео?
 

1 комментарий
минус-слова
Пересекаются рекламные компании, что делать?
block-iii
18 марта 2015, 16:33

Рассмотри 2 запроса; 
Монтаж отопления недорого
Трубы монтаж цена 

Они находятся в разных рекламных компаниях. В одну объеденит нельзя, у нас запросы исчислятся десятками тысяч, а в одной компании максимум 1000.

Если использовать в ковычках потеряем огромный  шлейф,если без то
Куда попадёт запрос:
монтаж  труб отопления недорого цены? 


3 комментария
создание кампании,подбор слов
Посмотреть % нахождения фразы в блоке..
mango.agency
19 марта 2015, 11:47

Как в Яндекс.Директ посмотреть процент нахождения фразы в блоке Спецразмещение за месяц?

2 комментария
статистика
Можно ли передать название кампании в параметре, !автоматом!?
К. Денис
19 марта 2015, 11:50

Добрый день, 

Вопрос про {banner_id},{phrase_id} и т.д. Директ еще не ввёл параметр, чтобы можно было передавать название кампании, которое мы пишем в интерфейсе? Или в связи с тем, что оно обычно на русском, сделать это не реально, т.к. системы учёта не всегда верно будут определять название из-за различной кодировки у пользователей? 

3 комментария
метки