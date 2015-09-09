Клуб Директа

сентябрь 2015
Реклама на английском языке в яндексе
efrat-medical
9 сентября 2015, 13:57

Привет 

я хотела узнать 

есть сайт на англиском языке то есть тот кто его не знает не сможет им пользоватся

можно ли 

писать обявления на английском я зыке 

и ссылка будет вести на сайт на английском языке ? 

 

2 комментария
создание кампании
Разная цена клика в разных аккаунтах на 1 домен.
aialbert
9 сентября 2015, 14:34

Добрый день!

Объясните пожалуйста почему может быть разная цена за клик в 2 разных аккаунтах по одному ключу на один домен при одинаковых объявлениях. Проверял при создании объявления.

Чем мой акк заслужил такое наказание. Разница более чем в 3 раза

2 комментария
Разница цены клика - ставлю одну, плачу в два раза больше.
Михаил Усков
9 сентября 2015, 14:44

Здравствуйте.

У меня в параметрах "тематические площадки, средняя цена клика, удерживать цену клика... в среднем за неделю".

Никак не могу "заставить" Директ платить столько, сколько мне нужно. Выставляю 15 рублей за клик, показывается за 30 рублей. И тому подобное. Заметил, что во второй половине недели цена снижается до нужного. Но почему я не могу сразу платить эти 15 рублей? Деньги уходят - просто караул.

И если выставить, например, 7 рублей (чтобы были в итоге нужные 15 рублей), это не поможет - реально будет что-то вроде 21-24 рубля.

Помогите, пожалуйста,  разобраться, как устроена эта математика.

 

 

3 комментария
Баснословные цены за клик
aleksey.yand
9 сентября 2015, 14:49

Добрый день!
Запускаем сайт и создали РК для него, подобрали семантическое ядро, нч фраз, начали РК и увидели вот это:

Знакомый из этой тоже отрасли дает рекламу по 11р за клик, да и почти все остальные приблизительно также(для примера отчет РК в директе, взятый с форума):

Позвонил в тех.поддержку - толком по вопросу ничего не ответили. Что с ценой и как с этим бороться, подскажите, пожалуйста.

3 комментария
Цена 1-го размещения
t1518430
9 сентября 2015, 14:53

Добрый день.

А это нормально, что "цена 1-го спецразмещения" 2500 р?  Как такое может быть??? кто такие ставки назначает и вообще кто за клик платит 2500 р?

1 комментарий
Форум для разработчиков
p.totolin
9 сентября 2015, 14:59

Приветствую!

Интересует есть ли форум для разработчиков под Яндекс Директ ?

Спасибо.

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Существует ли минимальная стоимость в блоке "СП" ?
EvgenStor
9 сентября 2015, 14:59

По моим объявлениям конкурентов в блоке СП нет, но цена там в 3 - 4 раза выше чем ГП. Почему не работает принцип аукциона, показов по минимальной цене? Я бы может и показывал свои обявления вверхнем блоке, но не готов платить в 4 раза дороже чем я плачу за позиции в ГП. 

CTR так же не влияет на снижение цены в СП, цена опустилась до уровня 1.80 руб и все. Я так понимаю ниже не будет? Это минималка? Где обещаный шаг в 10 коп.?

См. скриншет.

2 комментария
Нужен специалист по директу!
super.drotan
9 сентября 2015, 15:01

Ищу спеца по директу! моя скайп valik.dengi пишите с пометкой Яндекс! Спасибо!

Нет комментариев
Передать заголовок объявления на страницу
art-maker
9 сентября 2015, 15:01

Доброго дня всем! Помогите предать заголовок объявления на страницу.
Делаю так.
.htaccess

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^/]+)$ /?title=$1

В начале страницы:

<?php
    if (empty($_GET['title'])){
        $title = 'супер яблоки';
        }else{
            $title = $_GET['title'];
            }
            ?>

 

Вывод на станице:

<?php echo $title ?>


получается site.ru/дешевые яблоки  - при переходе ошибка 404

 

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Черновик.Будет промоделирована
marinkakmv
9 сентября 2015, 15:02

Добрый вечер!

Заливаю обьявления в Директа с помощью Директ Командер. Сегодня меняла обьявления, и отправила их на модерацию, а получилось что их статус "черновик.будет промоделирована". В моих кампаниях эти обьявления не появились, но они есть в Директ Командере. Когда с Командера они перенесутся в мои кампании?? И что значит их текущий статус?

1 комментарий
2 Цены?
gippokrat-blv
9 сентября 2015, 15:03

http://joxi.ru/n2YYKZ0SJ8O026
Ребят кто знает зачем две цены? 

1 комментарий
Катастрофически мало показов. Что делать?
f1re5tarter
9 сентября 2015, 15:18

800 групп объявлений. В четырех кампаниях. По каждой кампании по 10-15 показов в день. В 90% объявлений стоит ценник входа в спецразмещение. В чем может быть проблема? Как можно исправить? Куда копать?

По телефону поддержки ответили, что много пересечений минус-слов с ключевыми фразами. Но если такое пересечение есть, то минус-слово просто не должно работать. Так что это ведь не проблема.

1 комментарий
Мало показов, мой город Новороссийск из-за некоторых провайдеров часто определяется как столица нашего края Краснодар
w2ks3
9 сентября 2015, 16:07

Мало показов, мой город Норвороссийск из-за некоторых провайдеров часто определяется как столица нашего края Краснодар. Как только меняю настрйоки компании и добавляю Краснодар, количество кликов, показов и ставки растут. Как быть не понимаю. Указать регион показа Краснодар а в минус слова добавить -Краснодар. Не понимаю как быть в такой ситуации. Не хочется спалить весь бюджет но с другой стороны нужно максмиальное количество покахов и переходов. Все мои компании настроены на показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении.

 

Заранее спасибо всем ответившим

1 комментарий
Шаблоны в объявлении и CTR
Владимир
9 сентября 2015, 16:08
Недавно довелось посмотреть на аудиты одной РК от 2 людей, которые считают себя специалистами по контексту (с одной известной фриланс биржи).

Некоторые объявления там были с использованием шаблонов #. Я увидел информацию о том, что в таком случае при показе шаблонного объявления, независимо от фразы, в аукционе берется средний CTR по _объявлению_. И, соответственно,  "плохие" фразы тянут вниз все объявление.

Я что-то пропустил или это полная чепуха?
2 комментария
CTR,шаблон
Создание нескольких объявления с одним и тем же ключем
slag86
9 сентября 2015, 16:08

Приветствую,

Допустим у меня есть ключ "хлеб". Я создаю 3 разных заголовка объявления для одного ключа "хлеб". У первого ctr 5, у второго ctr 6, у третьего ctr 7. 

Вопрос:

Какое объявление будет показываться при запросе юзера "хлеб"?

Какой минус создания множества объявлений на один ключ? 

1 комментарий
Игнорировать такое сообщение??
Никита Фурс
9 сентября 2015, 16:15

В импортируемом файле отсутствуют группы

  • – 875545206
  • –  878412602
  • –  878412615
  • –  878412622
  • –  878412631


1 комментарий
Как посмотреть поисковые фразы на которые сработал показ?
prorol01
9 сентября 2015, 16:18

Можно ли узнать, на какую фразу сработал каждый показ в яндекс.директ?

3 комментария
подбор слов,статистика,правила показа,минус-слова
Генераторы объявлений
a.budaychieva
9 сентября 2015, 16:18

Добрый день! Кто пользуется такими? Удобны ли они?

2 комментария
И снова здрасте... или серия тупых, но логичных вопросов :D
poh144
9 сентября 2015, 16:19


Пункт 3.2 ПП "..При отборе объявлений для показа на Рекламных местах учитывается..."

1) Ключевая фраза/слово

2) Цена за Клик

3) Кликабельность

4) Коэффициент качества

Т.е. 4 официально озвученных фактора.


Пункт 3.11 ПП: "....показатели, влияющие на минимальную Цену за Клик для показа на Рекламных местах..."

А) Коэффициент качества

Б) Параметр эффективности

А теперь 5 факторов.


Так 4 или 5? Какому пункту будем верить?

2 комментария
И снова здрасте...Часть 2. Про новый аукцион.
poh144
9 сентября 2015, 16:20

 

Лезем опять в ПП, глава 1, определение Цены за Клик.

Цена за Клик-списываемая с Рекламодателя сумма за один Клик. ирненьким мы неспроста выделили).


Лезем в меню кампании.

"..Цена клика на первой странице/списываемая цена.."


Это либо косяк, либо я слушаю ваши аргументы.

 

2 комментария