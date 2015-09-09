Привет
я хотела узнать
есть сайт на англиском языке то есть тот кто его не знает не сможет им пользоватся
можно ли
писать обявления на английском я зыке
и ссылка будет вести на сайт на английском языке ?
Привет
я хотела узнать
есть сайт на англиском языке то есть тот кто его не знает не сможет им пользоватся
можно ли
писать обявления на английском я зыке
и ссылка будет вести на сайт на английском языке ?
Добрый день!
Объясните пожалуйста почему может быть разная цена за клик в 2 разных аккаунтах по одному ключу на один домен при одинаковых объявлениях. Проверял при создании объявления.
Чем мой акк заслужил такое наказание. Разница более чем в 3 раза
Здравствуйте.
У меня в параметрах "тематические площадки, средняя цена клика, удерживать цену клика... в среднем за неделю".
Никак не могу "заставить" Директ платить столько, сколько мне нужно. Выставляю 15 рублей за клик, показывается за 30 рублей. И тому подобное. Заметил, что во второй половине недели цена снижается до нужного. Но почему я не могу сразу платить эти 15 рублей? Деньги уходят - просто караул.
И если выставить, например, 7 рублей (чтобы были в итоге нужные 15 рублей), это не поможет - реально будет что-то вроде 21-24 рубля.
Помогите, пожалуйста, разобраться, как устроена эта математика.
Добрый день!
Запускаем сайт и создали РК для него, подобрали семантическое ядро, нч фраз, начали РК и увидели вот это:
Знакомый из этой тоже отрасли дает рекламу по 11р за клик, да и почти все остальные приблизительно также(для примера отчет РК в директе, взятый с форума):
Позвонил в тех.поддержку - толком по вопросу ничего не ответили. Что с ценой и как с этим бороться, подскажите, пожалуйста.
Добрый день.
А это нормально, что "цена 1-го спецразмещения" 2500 р? Как такое может быть??? кто такие ставки назначает и вообще кто за клик платит 2500 р?
Приветствую!
Интересует есть ли форум для разработчиков под Яндекс Директ ?
Спасибо.
По моим объявлениям конкурентов в блоке СП нет, но цена там в 3 - 4 раза выше чем ГП. Почему не работает принцип аукциона, показов по минимальной цене? Я бы может и показывал свои обявления вверхнем блоке, но не готов платить в 4 раза дороже чем я плачу за позиции в ГП.
CTR так же не влияет на снижение цены в СП, цена опустилась до уровня 1.80 руб и все. Я так понимаю ниже не будет? Это минималка? Где обещаный шаг в 10 коп.?
См. скриншет.
Ищу спеца по директу! моя скайп valik.dengi пишите с пометкой Яндекс! Спасибо!
Доброго дня всем! Помогите предать заголовок объявления на страницу.
Делаю так.
.htaccess
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^([^/]+)$ /?title=$1
В начале страницы:
<?php
if (empty($_GET['title'])){
$title = 'супер яблоки';
}else{
$title = $_GET['title'];
}
?>
Вывод на станице:
<?php echo $title ?>
получается site.ru/дешевые яблоки - при переходе ошибка 404
Добрый вечер!
Заливаю обьявления в Директа с помощью Директ Командер. Сегодня меняла обьявления, и отправила их на модерацию, а получилось что их статус "черновик.будет промоделирована". В моих кампаниях эти обьявления не появились, но они есть в Директ Командере. Когда с Командера они перенесутся в мои кампании?? И что значит их текущий статус?
http://joxi.ru/n2YYKZ0SJ8O026
Ребят кто знает зачем две цены?
800 групп объявлений. В четырех кампаниях. По каждой кампании по 10-15 показов в день. В 90% объявлений стоит ценник входа в спецразмещение. В чем может быть проблема? Как можно исправить? Куда копать?
По телефону поддержки ответили, что много пересечений минус-слов с ключевыми фразами. Но если такое пересечение есть, то минус-слово просто не должно работать. Так что это ведь не проблема.
Мало показов, мой город Норвороссийск из-за некоторых провайдеров часто определяется как столица нашего края Краснодар. Как только меняю настрйоки компании и добавляю Краснодар, количество кликов, показов и ставки растут. Как быть не понимаю. Указать регион показа Краснодар а в минус слова добавить -Краснодар. Не понимаю как быть в такой ситуации. Не хочется спалить весь бюджет но с другой стороны нужно максмиальное количество покахов и переходов. Все мои компании настроены на показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении.
Заранее спасибо всем ответившим
Приветствую,
Допустим у меня есть ключ "хлеб". Я создаю 3 разных заголовка объявления для одного ключа "хлеб". У первого ctr 5, у второго ctr 6, у третьего ctr 7.
Вопрос:
Какое объявление будет показываться при запросе юзера "хлеб"?
Какой минус создания множества объявлений на один ключ?
Можно ли узнать, на какую фразу сработал каждый показ в яндекс.директ?
Добрый день! Кто пользуется такими? Удобны ли они?
Пункт 3.2 ПП "..При отборе объявлений для показа на Рекламных местах учитывается..."
1) Ключевая фраза/слово
2) Цена за Клик
3) Кликабельность
4) Коэффициент качества
Т.е. 4 официально озвученных фактора.
Пункт 3.11 ПП: "....показатели, влияющие на минимальную Цену за Клик для показа на Рекламных местах..."
А) Коэффициент качества
Б) Параметр эффективности
А теперь 5 факторов.
Так 4 или 5? Какому пункту будем верить?
Лезем опять в ПП, глава 1, определение Цены за Клик.
Цена за Клик-списываемая с Рекламодателя сумма за один Клик. (жирненьким мы неспроста выделили).
Лезем в меню кампании.
"..Цена клика на первой странице/списываемая цена.."
Это либо косяк, либо я слушаю ваши аргументы.