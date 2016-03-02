Здравствуйте. Я использую стратегию "Показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении". Теперь вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что мое объявление при использовании данной стратегии никогда не будет показано на 1-ом и 2-ом месте спецразмещения, какую бы ставку я не использовал? (за двумя исключениями: 1. Если цены 1-ого или 2-ого места спецразмещения будут ниже цены 3-ого спецразмещения 2. Если цены 1-ого или 2-ого места спецразмещения совпадают с ценой 3-ого места)

2. Все позиции, на которых может быть показано объявление при данной стратегии:

1-ое, 2-ое,3-ое место спецразмещения 1-ое место в блоке гарантированных показов 1-ое место в блоке динамических показов

3. Последний вопрос по стратегии "Наивысшая доступная позиция": Означает ли данная стратегия, что мои объявления при достаточной ставке могут быть показаны лишь на 3-х позициях: 1-место спецразмещения, 1 место гарантии, 1 место блока динамических показов?