Клуб Директа

март 2016
Окончательный разбор стратегии "показ в блоке по минимальной цене"
Said-Axmed17
2 марта 2016, 12:51

Здравствуйте. Я использую стратегию "Показ в блоке по минимальной цене в спецразмещении". Теперь вопросы:

1. Правильно ли я понимаю, что мое объявление при использовании данной стратегии никогда не будет показано на 1-ом и 2-ом месте спецразмещения, какую бы ставку я не использовал? (за двумя исключениями: 1. Если цены 1-ого или 2-ого места спецразмещения будут ниже цены 3-ого спецразмещения 2. Если цены 1-ого или 2-ого места спецразмещения совпадают с ценой 3-ого места)

2. Все позиции, на которых может быть показано объявление при данной стратегии:

  1. 1-ое, 2-ое,3-ое место спецразмещения
  2. 1-ое место в блоке гарантированных показов
  3. 1-ое место в блоке динамических показов

3. Последний вопрос по стратегии "Наивысшая доступная позиция": Означает ли данная стратегия, что мои объявления при достаточной ставке могут быть показаны лишь на 3-х позициях: 1-место спецразмещения, 1 место гарантии, 1 место блока динамических показов?

7 комментариев
стратегия,показ в блоке по минимальной цене
Что значит "Идут показы. Идет активизация" в РК?
office.bordo
3 марта 2016, 15:05

Создала тестовую рекламную кампанию для выявления спроса на группу товаров. Деньги на счет зачислены. А показов/переходов нет и это с учетом того, что в объявлении учавствуют более 20 ключевых фраз.

Также, над параметрами группы объявлений светится "Идут показы. Идет активизация". Показов нет уже часов 10 как минимум.

Как быть? Что исправлять?

8 комментариев
активизация
Нет возможности добавить изображение к объявлению.
NeoN2k
3 марта 2016, 15:05

Здравствуйте.

При добавлении объявления отсутствует графа "Дополнительно" и соответственно возможность добавить изображение к объявлению. Подскажите, пожалуйста, в чем дело.

1 комментарий
Директ Командер выдает ошибку
Екатерина Стриж
3 марта 2016, 15:05

Здравствуйте! Поправила успешно несколько кампаний. А на одной Командер споткнулся, вот какую ошибку он выдает:

Кампания не отправлена из-за ошибки:
Поле задано неверно
Значение поля AdGroupId должно быть целым положительным числом.

В кампании в одном из объявлений поставила несколько ключевых слов в кавычки.

Что может значить данная ошибка и как ее исправить?

2 комментария
Директ.Коммандер
Изменение текста и заголовка объявления по расписанию, как сделать?
sig-promotion1
3 марта 2016, 15:06

Как можно сделать изменение текста объявления по расписанию ?

Например, продаются туристические путевки на определенные числа, и есть дедлайн, когда их еще можно купить. После окончания дедлайна вступает в силу тур на следующую дату со своим дедлайном.

Хочется чтобы по наступлению определенной даты подгружался нужный вариант заранее подготовленной кампании и перезаписывал текущую.


Можно конечно все руками менять, но это неспортивно. ))
Заранее завести 100500 кампаний и задать им сроки работы можно, но их будет столько, что управлять всем этим очень неудобно.

Если кто-то сталкивался с подобным - напишите.

2 комментария
Как добавить КС "программирование с++" или "с#"
v.duras
3 марта 2016, 15:06

Всем привет

Подскажите как добавить такие КС как "программирование с++" или "с#"?

Тупенькая машина яндекса не хочет запускать подобные КС - а это высокочастотники на минуточку!

В гугле проще - отправляешь человеку на модерацию и все нормально, а тут стена.

Криворукие программисты Яндекса не удосужились поработать с исключениями для предварительных проверок и не предусмотрели никаких альтернативных вариантов развития событий.

Извините за сарказм - очень зол!

Подскажите как решить подобную проблему?

Спасибо

1 комментарий
ключевики,подбор слов
Как добавить новые тексты?
vezudodoma.ru
3 марта 2016, 15:07

У меня есть существующие кампании/группы, как в каждую текущую группу объявлений добавить к примеру по 2 текста новых?

1 комментарий
Управление сотнями кампаний в РСЯ / Поиске ?
otsydim-promo
4 марта 2016, 13:57

Добрый день, коллеги) 

Неоднократно на форуме поднимался вопрос, но однозначного ответа так и не было.

Как управлять кампаниями в РСЯ если их несколько сотен? по тысяче ключей в каждой.  

1) Как управлять ценами?

2) Как управлять статистическими данными? 

Возможно, есть инструменты изменяющие интерфейс ЯД? мне нравится как в windows древовидная форма. 

5 комментариев
управление кампанией
Конверсия РК. Не могу понять
cashmere-house
4 марта 2016, 13:57

В метрике есть цель - ретаргетинговая(посещение 6 страниц). Она учитывается в конверсии рекламной компании. Проще увидеть на картинке. Конверсия показывается именно по ретаргетинговой цели! Так и должно быть или я что то настроил неправильно?

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ретаргетинг
Набор CTR в период "расклика"
tim-adv
4 марта 2016, 13:58

Есть такой вопрос: на старте кампании, когда реальный CTR еще не накоплен, есть ли смысл стартовать кампанию в регионах с более дешевым кликом, и потом, уже накопив реальный CTR, расширять кампанию на более дорогие регионы? Будет ли накопленный в одном регионе CTR влиять на предлагаемую цену клика в другом, или в новом регионе все будет считаться "с нуля", снова от прогнозного CTR?

Конкретная ситуация: По опыту, обычно удается делать объявления с хорошим CTR и цена клика постепенно снижается по мере перехода от прогнозного CTR к реальному. Но вот столкнулся с ситуацией, что предлагаемая на старте цена не позволяет выйти в ГП, соответсвенно, показов почти нет, идет открутка в ротации. Думаю, может отключить дорогие регионы, поднять цену, и выйти в ГП, а потом уже с накопленным CTR  снова подключить дорогие регионы, надеясь получить более низкую цену входа в ГП. Или нет смысла?

2 комментария
CTR,ценообразование
Помогите с РСЯ
sinkevichqnits
9 марта 2016, 12:51

Подскажите пожалуйста, а то начинаю чувствовать себя тупнем =)

Запускаю РСЯ, выбираю ВЧ ключи скажем "ремонт авто" ставлю скажем ставку 3р. показов нет, ну тоесть как нет, что то есть, но если я за 3р. повисну по этому ключу в гарантии на поиске, и то больше показов наберу =), что не так? как надо работать в рся? 1 ключ на группу? или несколько? кто то сказал, что вообще нельзя ВЧ ключи использовать, кто вообще говорит а у меня в группе 100 слов типа (авто, мопед, квартира, дом, океан) и у него миллионы показов, и тысячи кликов... пытался заливать в группу много ключей, от 1000 до 100 показов, по факту так же открутки не было.

Как вообще надо настраивать что бы было много показов?

6 комментариев
РСЯ
Приоритет показа объявления для региона
Анатолий
9 марта 2016, 12:51

Привет! Не смог точно сформулировать заголовок для вопроса. Начну с примера. Есть мое объявление, которое показывается только по моему региону, например, Челябинск. И есть рекламодатель, который показывает такое же объявление (при этом будем считать, что объявления достаточно одинаково хороши) по Челябинску, но сам из Москвы. И какое объявление покажется человеку, который находится в Челябинске? Есть ли приоритет показа для Челябинска? Или при запросе регион никак не учитывается? Надеюсь достаточно понятно описал вопрос. Надеюсь на помощь. Спасибо!

2 комментария
геотаргетинг
По какой причине мало показов в РСЯ
arbitrajim
9 марта 2016, 12:52

Запустил компанию поведенческую , цена норм охват 40-100% , ключевые фразы от 3000 покаов в месяц, 30 ключей. За сутки компания набрала 2000 показов (!!!) . У кого такое было и как с этим боролись?

5 комментариев
РСЯ
Как увеличить посещаемость лендинга?
elama-16012860
9 марта 2016, 13:11

Наша сфера - это внутренние отделочные работы и ремонт помещений - конкуренция большая.
Сделали лендинг (totalremont74.ru) слабенький, конечно, но пока такой.
Собрали семантику, минус слова, прописали utm метки в объявлениях - получилось около 3500 объявлений разбитых на тематики. (Мало? Где взять еще 7 тысяч?)
Также прикрутили РСЯ по тем же ключевикам, обрезав слова с низкой частотностью и по длине.
Пользуемся биддером.

Ну и че-т как-то ни о чем.

Кликов мало ( в среднем 16 посетителей в день), звонков/заказов почти нет, люди почти не задерживаются на сайте. 
Последнюю проблему вскоре попытаемся частично решив разместив скачиваемый прайс,тк многие ради этого и заходят.

Самые дорогие ключевики в среднем 45р за клик. 

Мы рекламируемся где-то по цене от 15 до 30р за клик. 
Используем наивысшую доступную позицию и целимся в 3 спец размещение + автоуправление ставками в еламе.

В общем не знаю, что делать. Расширять семантику? Работать над сайтом? Поднимать цены за клик?

4 комментария
оптимизация
Большие картинки в Директе. Первый этап
Петров Михаил
9 марта 2016, 13:11

Добрый день.

Хотелось бы получить разъяснение по этому нововведению.

В интерфейсе добавления изображения при создании/редактирования объявления, есть 5 вариантов - 1:1, 3:4, 4:3, 16:9 и произвольное соотношение. Насколько я понял, скоро, площадки будут показывать только какие-то одни форматы изображений. И как теперь лучше поступить? Делать несколько объявлений с разными форматами изображения?

Или исходя из этого: "Мы рекомендуем уже сейчас загружать в кампании максимально большие изображения, чтобы система могла автоматически варьировать размеры ваших изображений в зависимости от требований той или иной площадки" - загрузить одно изображение большого размера, и система будет сама редактировать изображение под необходимый формат?

5 комментариев
изображения
Проблема с отражением конверсий
Юлия Коломойцева
10 марта 2016, 12:21

Есть лендинг, источник трафика только Яндекс.Директ, естественный трафик практически отсутствует.
Настроены цели в метрике на оформление заказа. Данные в метрике и директе совпадают, расхождений нет. Все лиды поступают в срм систему и вот здесь расхождение в 3-4 раза, то есть срм система получает больше лидов, чем показывают директ и метрика. Других каналов рекламы нет.
Где искать корни такого несоотвествия?

3 комментария
статистика
Вопрос тем, у кого агентский аккаунт
vdovin.roman007
11 марта 2016, 18:49

Всем привет! Кто в курсе, можно ли на агентский аккаунт зарегистрировать 30 кабинетов Яндекс Директа, возможно ли это? Если у меня скажем 30 клиентов? 

Второй момент. Можно ли использовать 3-агентских аккаунта, в которые зарегистрировать по 30 клиентов? Тогда как их зарегистрировать, через еламу, напрямую? Вопрос зачем? Ответ, ради глобального эксперимента и великих дел :)

Спасибо.

2 комментария
агенство,агентский аккаунт,рекламное агентство
Появилась проблема с "Управлением кампаниями с помощью XLS"
boatswainnn
11 марта 2016, 19:04

Сегодня пытался залить новые ставки через этот инструмент, но после выгрузки файла стал получать ошибку о том, что указанные в нем ссылки недоступны. При этом в сообщении указывается только одна ссылка, каждый раз разная (видимо, выбрана случайным образом).

Естественно, все эти ссылки рабочие, и ручками еще раз проверены. Дальше проделал такой эксперимент: удалил все другие данные из файла, кроме строки с той ссылкой на которую ругался Директ, и файл отлично подгрузился, и никаких ошибок на эту ссылку уже не было. Затем подгрузил 10 строк из файла - ошибок нет. Подгружаю 20 строк - уже возникает ошибка!

Да, следует упомянуть, что до этого полгода менял ставки через этот инструмент, и все было нормально. Последний раз успешно менял где-то дня три назад. Сегодня - уже проблема. Кампания при этом НЕ МЕНЯЛАСЬ. Ссылки не менялись. НИЧЕГО в кампании КРОМЕ ставок не менялось!

Что-то случилось с самим инструментом?

7 комментариев
xls файл
Как правильно отминусовать "НЕ" перед глаголами
Igor Ivanov
11 марта 2016, 19:05

Добрый день!

Как правильно отобразить в минус словах частицу "НЕ", чтобы избавиться от запросов с "Не".

Т.е. для меня целевой запрос "установка steam", "начать установку fallout", а нецелевые:

+не идет установка steam

+не начинается установка fallout

2 комментария
минус-слова
Все сработавшие ключевые фразы в метрике
elama-16009652
14 марта 2016, 12:54

Друзья, подскажите пожалуйста, как посмотреть все ключевые фразы, по которым были клики? Отчеты в метрике дают только пару десятков, а у меня их около сотни сработало судя по данным в lptracker.

1 комментарий
Метрика