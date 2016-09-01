Доброго дня! подскажите пожалуйста как осуществить ретаргетинг для клиентов которые посетили сайты конкурентов?
Ключевое слово каталожный номер : 42N-856-1730
Как правильно его забивать в объявлении 42N-856-1730 или 42N 856 1730?
Имеет значение стоят дефисы или нет? Надо ли брать этот номер в кавычки?
я нажал выгрузить обьявление а при входе в excel пишет что памяти не достаточно для открытия хотя памяти свободной 400гб
Здравствуйте. Кто подскажет?
1. Если есть запросы женские туфли и женские туфельки. На один ставка 15 на другой 10. Яндекс будет оба показывать по ставке 15 используя второй как синоним? Или когда есть оба запроса, то синоним не будет использоваться?
2. Есть еще интересный вопрос. Если взять запрос в кавычки "Женские туфли" или "Женские !туфли" будут подбираться синонимы?
Добрый день. Не понимаю, что происходит. Может вы проясните ситуацию.
Дело в том, что у меня кликов с поиска больше (гораздо больше), чем с рся. А должно быть, вроде как, наоборот.
Например, берем один и тот же пулл ключей. Предположим это будут целевые запросы с какого-нибудь товара. Запускаем РК на поиске, запускаем РК на рся. Цену клика на рся ставлю 0.5 от средней цены клика на поиске. Результат - с поиска больше трафика в 2-3 раза, чем с рся. Не пойму в чем причина, должно же быть наоборот ( по крайней мере года 2 назад было наоборот). Может у меня на аккаунт наложен какой-то штраф?
Поделитесь опытом, у кого сколько трафика с рся \ поиска при условии , что ключи одинаковые. Спасибо.
Подскажите! Загружаю компанию через командер - все огонь, проверил обьявления нормальные, текст быстрые ссылки и т.д захожу в итерфейс директа там в компании только ключевые слова и все, заголовков, текста и т.д нет! в чем беда?
Здравствуйте, суть вот в чем : я собираюсь рекламировать сайт на котором будет информационный буклет по самостоятельному мелкому ремонту квартир(в дополнение к основному содержанию). И естественно этот ремонт подойдет далеко не для всех людей (например при лакопокрасочных работах крайне не рекомендуется вдыхать запах людям с астмой (другим тоже, но астматикам особенно :) ). Так вот, возможно ли установить предупреждающую запись "Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом" в рекламном объявлении, дабы не подвергать опасности здоровье людей с хроническими заболеваниями? Спасибо заранее!
Можно ли вместо множества изображений широкоформатных и стандартных загрузить самое крупное и качественное широкоформатное изображение на всю кампанию без потери охвата?
Например, в кампании 5 изображений: 2 широкоформатных и 3 стандартных, соответственно, разных размеров. Т.е. по 5 изображений на каждое объявление, которые подставляются в зависимости от рекламных форматов разных площадок.
Вопрос, можно ли эти 5 изображений заменить на максимально крупное широкоформатное? Не сузится ли охват? Яндекс уменьшит эти картинки до нужных размеров, где это необходимо?
Какие цели учитываются в конверсиях в мастере отчетов?
Конверсионные, ретаргетинговые или и те и другие?
Можно ли выбрать, что бы учитывались определенные цели для конверсий в мастере отчетов?
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста пошаговую инструкцию по настройке мкб.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему у меня в ретаргетинге по статистике показы есть, но ни одного клика. Причем показов более 1000. Не может же быть такого, что ни один человек не перешел? В чем проблема?
У меня в компании несколько групп объявлений и мне нужно, чтобы одну группу было видно и в партнерских сетях и в поиске, а остальные-только в поиске. Как это сделать?
Здравствуйте, я хотел рекламировать спортивное питание Енерджи Про (Energy Pro) новосибирской сетевой компании NL Inernetional, как её менеджер. Позвонил в яндекс спросил - это спортивное питание можно рекламировать - они несколько раз сказали да.
Сделал сайт, сделал его проверку и корректировку по статье 25 ФЗ о рекламе. Перед модерацией два раза повзонил в яндекс к консультантам: они проверили сайт, все обьявления и заголовки, все ключивеые слова сказали все норм, ошибок нет. Потом я отправил 5 сертификатов соотвествия, сканированную копию своего ИП и гарантийное письмо. Позвонил в яндекс - проверили документы -сказали все норм. и отправил на модерацию - и все отклонили по п. 15 без обьяснения причн.
Я не понимаю, а как решать проблему то ??? Почему сотрудники яндекса - двое - говорят что все хорошо, а модераторы блокируют компанию в 4-й раз !!!!
Я предприниматель, я всегда решаю все проблемы жестко и быстро, но мне не дают решать эту проблему, т.к не дают ни какой вменяемой информации о том, что надо исправить. Если нельзя это рекламировать то не говрят что нельзя.
Подскажите пожалуйста что делать в таких ситуациях. Есть платные услуги у яндекса, чтоб пройти платную консультацию ?
Мне нужно решить - продолжать пытаться делать рекламу для Энерджи Про или нет. Если причину не возможно устранить - то почему они не говрят что все - не делайте рекламу ?
При вводе запроса "Фигурка черепа" в поисковик в спецразмещении и гарантии показываются объявления о "черепахах" ("Фигурка черепах", "Статуэтки черепах").
Можно было бы все спихнуть на невнимательных рекламодателей, будто у них завалялся ключ "Фигурка черепа", но по которому они рекламируют Фигурки черепах (что маловероятно). Но если посмотреть на выдачу SEO, то становится понятно, что Яндекс приравнивает черепа к черепахам.
Вопрос: Почему в заголовках 2-ух объявлений из спецразмещения слово "черепаха" не выделено жирным, а в гарантии это же слово выделено.
- Не удалось найти колонку: 'Доп. объявление группы'
- Не удалось найти колонку: 'ID группы'
- Не удалось найти колонку: 'ID фразы'
- Не удалось найти колонку: 'Фраза (с минус-словами)'
- Не удалось найти колонку: 'ID объявления'
- Не удалось найти колонку: 'Заголовок'
- Не удалось найти колонку: 'Текст'
- Не удалось найти колонку: 'Ссылка'
- Не удалось найти колонку: 'Регион'
- Не удалось найти колонку: 'Заголовки быстрых ссылок'
- Не удалось найти колонку: 'Адреса быстрых ссылок'
- Не удалось найти колонку: 'Параметр 1'
- Не удалось найти колонку: 'Параметр 2'
- Не удалось найти колонку: 'Метки' Хотя всё в xlsx я заполнил правильно подскажите как быть?
Здравствуйте уважаемые специалисты Яндекс Директ. У меня возникли небольшие вопросы по ведению компании в директе, надеюсь на вашу помощь.
1. Запустил несколько компаний в директе: в одной компании заключил все ключевики в кавычки для того, чтобы переходы были только по тем ключевым словам, которые мне нужны, но так как тематика (платежные агрегаторы) совсем непопулярная, очень мало переходов на сайт, около 7-8 в день, в лучшем случае получаю с них одну заявку. Решил поменять стратегию и убрал кавычки из ключевиков, постарался собрать минус-слова по максимуму и запустил рекламу. В течении 6 недель отслеживал ключе вики по которым происходят переходы на сайт и отсеивал все ненужное. В итоге посчитал, что за 6 недель запуска рекламы по стратегии с использованием минус-слов получил 1057 кликов из них минимум 80% шлак, те ключевики по которым яндекс сам рекламирует меня и они совершенно не связаны с тематикой моей ниши. За 6 недель постарался по максимуму использовать минус слова, но по сей день я ежедневно получаю примерно 60-70% переходов на свой сайт по нерелевантным фразам. Как быть в данной ситуации? Может запускать рекламу по закавыченным словам? Или всетаки есть какие-то тонкости в настройке рекламной компании? Прошу совета у более опытных специалистов.
Заранее большое спасибо за ответы!
Есть фраза "натяжные потолки краснодар". Показ её в спецразмещении стоит 32.10 руб.
Выставлена ставка 34.80 руб. При этом объявление не показывается не то чтобы на 1-ом СР, но вообще даже в гарантии его нет.
Как это можно объяснить? Ставки конкурентов по данной фразе при рассчете цен за позицию яндексом не учитываются? А на чём тогда они основываются при рассчете цен за определённые позиции?? Я запутался.
И как в таком случае узнать хоть примерную РЕАЛЬНУЮ ставку за СР
Перенос нескольких компаний в другой аккаунт, возможно ли такое?
Третий день не работтает расширенная статистика в яндекс директе (например фразы по дням) пишет что сервис врменно не работает. Это раздражает.
Запустил для теста одну кампанию, решил что потом пополню баланс, оставалось около 100р, ядро - 70к околоцелевых ключей, рся, за 3 дня получил 8 кликов, а сегодня вообще показы обрезались все, дело в бюджете или в чем то ещё? ?потому что 70к даже если это нч, то трафика должно быть очень много