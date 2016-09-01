Здравствуйте, я хотел рекламировать спортивное питание Енерджи Про (Energy Pro) новосибирской сетевой компании NL Inernetional, как её менеджер. Позвонил в яндекс спросил - это спортивное питание можно рекламировать - они несколько раз сказали да.

Сделал сайт, сделал его проверку и корректировку по статье 25 ФЗ о рекламе. Перед модерацией два раза повзонил в яндекс к консультантам: они проверили сайт, все обьявления и заголовки, все ключивеые слова сказали все норм, ошибок нет. Потом я отправил 5 сертификатов соотвествия, сканированную копию своего ИП и гарантийное письмо. Позвонил в яндекс - проверили документы -сказали все норм. и отправил на модерацию - и все отклонили по п. 15 без обьяснения причн.

Я не понимаю, а как решать проблему то ??? Почему сотрудники яндекса - двое - говорят что все хорошо, а модераторы блокируют компанию в 4-й раз !!!!

Я предприниматель, я всегда решаю все проблемы жестко и быстро, но мне не дают решать эту проблему, т.к не дают ни какой вменяемой информации о том, что надо исправить. Если нельзя это рекламировать то не говрят что нельзя.

Подскажите пожалуйста что делать в таких ситуациях. Есть платные услуги у яндекса, чтоб пройти платную консультацию ?

Мне нужно решить - продолжать пытаться делать рекламу для Энерджи Про или нет. Если причину не возможно устранить - то почему они не говрят что все - не делайте рекламу ?