Клуб Директа

январь 2017
Потеряется ли CTR, если изменить текст объявления?
elama-15986125
9 января 2017, 10:30

И, в каких других случаях он обнуляется, или не обнуляется при редактировании объявлений?

10 комментариев
CTR
Есть ли смысл уточнять фразу?
granit1090
9 января 2017, 10:30

Например есть фраза: ремонт квартир под ключ

Есть ли смысл её дальше утоянять, если объявление в любом случае будет одинаковым? Вопрос как для РСЯ так и для поиска

2 комментария
РСЯ,ключевые фразы
Как работает кросс-минусовка - остановил ряд объявлений (в статусе остановленные). Нужно ли переделывать кросс-минусовку заново только для активных групп?
Kopanets2010
9 января 2017, 10:31

Кросс-минусовку делаю через Директ Коммандер. Как работает кросс-минусовка - остановил ряд объявлений (в статусе остановленные). Нужно ли переделывать кросс-минусовку заново только для активных групп? То же самое допустим добавил новые объявления в компанию - нужно ли переделывать кросс-минусовку?

Еще может подскажите сразу. В директ коммандер минусовка делается для фраз. Соостветственно в интерфейсе Директ Коммандер все фразы активные. Пытался вывести фразы только активных груп по фильтру "= Состояние =Идут показы", группы показывает только активные, но даже если их выделяешь и переходишь на вкладу фразы, то показываются все фразы по всем группам и по активным и не по активным? Как вывести фразы только по активным группам?

2 комментария
минус-слова,корректировка
Tracking offline conversions Yndex
ALONAMCC-ad
9 января 2017, 10:34

 

На модерации

Есть какой то способ загружать офлайн конверсии в гугл 

так же как в  эдвордс ? 

у яндекса по сути есть YCLID  

можно ли подгружать офлайн конверсии 

Нет комментариев
конверсия
FIND AND REPLACE в названии груп
ALONAMCC-ad
9 января 2017, 10:35

подскажите возможно ли 

FIND AND REPLACE в названии груп в комндере 

пока вижу что возможно только в фразах и обьявах

2 комментария
Коммандер
групы которые на паузе
ALONAMCC-ad
9 января 2017, 10:35

как в Командре  можно определить групы которые на паузе ? 

получается видить только архивы 

6 комментариев
Коммандер
1 ключ 1 объявление устарело?
yagoda1090
9 января 2017, 10:36

Когда-то раньше, я делал 1 ключ 1 объявление + так же собирал НЧ запросы и был этому рад, вопросов у меня почему-то не возникало, но вот прошли года и мне почему-то этот способ показался странным. И вот почему:


-Анализировать рекламные кампании по такому принципу сложно. "Исходя из 5 кликов в месяц, сложно принять решение" особенно когда так вся кампаниям настроена.
-Проводить а/б тест невозможно, т.к требуется огромная выборка для них.
-Очень высокие трудозатраты на такую кампанию

Сейчас я буду излагать свои мыслы по этому поводу и попрошу поделится вашими.


Буду приводить примеры, чтобы не возникало вопросов.


Я создал 2 Рекламных кампании, одну по принципу 1к1, другую 1 ко многим. Текст объявления одинаковый, заголовки разные.

Вот примеры ключевых фраз.
[цена] - значит объвление составленно по принципу 1к1.

{цена} - 1 ко многим

малиновое варенье                            [11.60] {11,60}

малиновое варенье купить            [24,10] {27,00}

малиновое варенье купить спб   [12,12] {12,70}

малиновое варенье купить цена  [10,10] {16,70}

Заголовок 1 ко многим: Малиновое Варенье. Заказывайте!
Текст общий для всех: от 350 руб/400 мл! 100% натуральное. Домашнее малиновое варенье. СПБ!

Как вы видите, цены на объявления составленные 1к1 ниже, чем 1 ко многим, скорее это вызванно прогнозным CTR, который определяет цену по ключевым словам в заголовке и тексте, что может отличатся от реального CTR.

НЧ запрос с 1 показом в месяц, никогда не наберёт фактический CTR, у него будет всегда прогнозный CTR (если я не прав тут поправьте ссылкой на пруф)

Что если дать рекламу по кл. фразе "малиновое варенье" (без кавычек) и предварительно заминусовать все ненужные кл. фразы (типа: рецепты, фото и.т.п), + добавить несколько групп объявлений, где нужно уточнить, например: "малиновое варенье в Москве" тогда можно написать отдельное объявление для таких кл. фраз.

Что мы получаем при таком подходе Плюсы:
1. Реальный CTR наберается по вложенным запросам, соответственно понижается стоимость клика для всех вложенных запросов в материнскую фразу
2. Сбор кл. фраз, написание объявлений, группировка, кросс минусовка намного меньше занимаете времени, чем при подходе 1к1, примерно на 70%.
3. Мы будем видеть на более мелких отрезках времени факторы рещающие о целесобразности рекламирования по данной фразе, при работе с НЧ фразами, это невозможно

Минусы: 
1. Мы получим более низкий прогнозный CTR на начале рекламной кампании, значит и цена клика будет ниже, хотя и не всегда
2. В заголовок будут попадать не все ключевые фразы, т.е. объявление будет менее релевантнее, чем 1 к 1, но оно будет полность отвечать на его запрос.

Сразу приведу пример по релевантности:

Ключ 1- купить айфон 6 москва 16  Цена: 181 руб - (180 запрос по Москве)

Ключ 2  айфон 6 москва 16  Цена: 128,80 (1731 запросов по Москве)

Кстате по этим фразам все запросы чистые, без мусора.

Заголовок ключа 1: Купить Айфон - 16 ГБ в Москве (30 символов) 1 к1

Заголовок ключа 2: Айфон 6  - 16 ГБ В Москве  (26 символов)  1 ко многим

Чем второе объявление хуже, настолько, чтобы потратить хренову тучу времени, на составления однообразных объявлений и лишится аналитики на маленьких отрезках времени? Кстати, отчет по конверсиям можно посмотреть и если фраза "купить айфон 6 16 гб" конвертит намного лучше, чем все выше по уровню фразы, то на неё можно будет написать своё объявление и заминусовать в материнской фразе слово -купить

P.S. Как мне кажется это дебильное правило 1к1, перекачевали из эпохи когда небыло групп объявлений в директе, когда метрика была в зачаточном состоянии.

Тут немного я смешал понятия 1 к1 и сбор НЧ фраз, но думаю одно из другого вытекает.

Так же важно услышать мнение о гугл адводрс, принцип же одинаковый, а настраивают по разному.

32 комментария
ключевики по нулям,ключевики,ключевые фразы,ключевые слова,цена на поиске,CTR,яндекс директ
Половина UTM меток не отображается в вебвизоре
Reklama-v-direkte
12 января 2017, 12:44

Добрый день. Половина UTM - меток не отображается в вебвизоре. Все метки к ключевикам проставлены, как к основной ссылке, так и быстрым ссылкам. У кого было такое, что делать?

1 комментарий
utm-метка
Как правильно прописать utm-метку?
webrostr
12 января 2017, 12:44

Коллеги, подскажите, как правильно для domen.ru/index.php?gorod=krd прописать utm-метку?

При добавлении таким образом utm-метки domen.ru/index.php?gorod=krd?utm_source=yandex_rsy&utm_medium=cpc&utm_campaign=domen&type={source_type}&source={source}&block={position_type}&position={position}&utm_term={keyword}     работает не корректно-отображает в итоге не тот город, что прописан в индексе (krd).

Как в данном случае правильно прописать utm?

2 комментария
utm-метка
Минимально возможная позиция. Только Спецы
i-matrix
12 января 2017, 12:44

Коллеги, добрый вечер!

Может я уже отстал или глюк?

На минимальной позиции показы вспецах настроил.

А меня Яндекс крутит в гарантии на 1-м месте...

Что не так? Посоветуйте, пожалуйста.

3 комментария
показ в блоке по минимальной цене
Смарт баннер - поле "Ссылка со специального предложения"
elama-10321531
12 января 2017, 12:45

При создании смарт баннера наличие спецпредложения опционально. Его можно показывать или нет устанавливая чекбокс "Специальное предложение". Практически вся информация о спец предложении - необязательные поля (текст, правовая информация, цвета оформления). Но поле "Ссылка со специального предложения" - обязательное. Если у меня нет спец. предложений - что в него ставить? Или когда вы это поле сделаете необязательным?

1 комментарий
Подскажите как в Директ Коммандер быстро выделить много строк
Kopanets2010
12 января 2017, 12:45

Не могу понять, как в Директ Коммандер можно выделить сразу быстро много строк - т.е протянуть скажем вниз и 300 строк выделить как в Эксель? Какие сочетания клавиш нужно использовать или другие методы? Спасибо.

2 комментария
Директ.Коммандер
Реклама на поиске и динамические объявления
zubilo-perm
12 января 2017, 12:45

Имеется рекламная кампания с большим количеством ключей и объявлений. Если я создам дополнительно к ней рекламную кампанию с динамическими объявлениями, не получится что две кампании при определенных условиях, будут конкурировать друг с другом? Динамику хочу создать чтобы перекрыть возможные дыры по ключевым запросам в поиске, и на случай появления новых товаров, по которым ключи в кампании с поиска отсутствуют.

4 комментария
Показы объявлений
artstudiodesign
12 января 2017, 12:45

Добрый день.

Можно ли ограничить показ объявлений одному пользователю в Яндекс Директ?

Например, чтобы после трех кликов по объявлению одним пользвателем, больше ему оно ему не показывалось.

Заранее спасибо за ответы.

2 комментария
Показы на поиске,показы в РСЯ,показы
Почему так сильно меняется ставка за клик?
renovation.kursk
12 января 2017, 12:45

Не смотря на высокий ctr директ ставит все выше и выше ставку. С чем это связано? Стратегия недельный бюджет. Конкуренция минимальна. Все ключевики с оператором "". Не могу понять логики цен. Объясните.

5 комментариев
цена клика
две кампании
denis06-05
13 января 2017, 13:07

Здравствуйте!

Запустил две кампании, с разными сайтами. Одна компания по монтажу натяжных потолков, другая (с другим сайтом) по производству натяжных потолков и продаже комплектующих. Получается странная вещь.

К примеру в кампании "по производству натяжных потолков и продаже комплектующих" установлена одна из ключевых фраз "комплектующие для натяжных потолков", а в кампании "по монтажу натяжных потолков" такой фразы в ключевиках вообще нет.

Но при запросе в поисковике Яндекс "комплектующие для натяжных потолков" показывается  на первом месте именно кампания по "монтажу нат потолков", а другой кампании вообще не могу найти.

2 комментария
Пустые клики
abstul.abdul2017
13 января 2017, 13:07

Доброго времени суток. Хотел бы уточнить у гуру "Директа" вопрос по поводу "пустых кликов" т.к. с недавнего времени заметил что участились случаи кликов где нахождение на сайте менее 5 секунд.....собственно вопрос, списываються ли деньги за такие клики? Если да, посоветуйте пожалуйста способы избежать таких кликов (вероятнее всего конкуренты балуються)

Спасибо.

5 комментариев
Показы объявлений для фраз заключенных в оператор "
tonermix
13 января 2017, 13:07

Подскажите, пожалуйста, почему по запросу картридж для принтера hp показывается объявление содержащее фразу, заключенную в "картридж для принтера hp laserjet p1102"  ожидания были такие, что мое объявление будет показываться, только если человек пишет в поиск в любой последовательности, но именно все содержащиеся в ключе слова картридж для принтера hp laserjet p1102  на деле получается почти весь бюджет кушает фраза, которая не продает картридж для принтера hp

Заголовок объявления разбит на 2 части основной Картридж для принтера HP LaserJet и p1102 перенес в описание

Ну и подобных ситуаций несколько с разными ключами.

Как это исправить? чтоб объявление показывалось, только если люди пишут именно картридж для принтера hp laserjet p1102 или тот же набор слов в любой последовательности

9 комментариев
Подскажите в каких случаях не нужно платить НДС ?
Kopanets2010
16 января 2017, 14:03

Подскажите, если я житель Беларуси и создам компанию в BYR - белорусские рубли, нужно ли платить НДС или нет? И подскажите в каких еще случаях НДС не снимается?

3 комментария
НДС
Показы над списком писем в Яндекс-почте
broouud
16 января 2017, 14:04

Здравствуйте,подскажите пожалуйста - как настроить объявления РСЯ,чтобы они показывались в одну строчку над списком писем в яндекс-почте, mail.ru, яндекс картинках и пр. ? Интересует именно текстовое объявление в одну строчку. И можно ли старгетироваться именно на эти площадки и именно на эту позицию ? И сколько примерно там стоит клик ? Спасибо !!!

3 комментария