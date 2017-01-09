И, в каких других случаях он обнуляется, или не обнуляется при редактировании объявлений?
Например есть фраза: ремонт квартир под ключ
Есть ли смысл её дальше утоянять, если объявление в любом случае будет одинаковым? Вопрос как для РСЯ так и для поиска
Кросс-минусовку делаю через Директ Коммандер. Как работает кросс-минусовка - остановил ряд объявлений (в статусе остановленные). Нужно ли переделывать кросс-минусовку заново только для активных групп? То же самое допустим добавил новые объявления в компанию - нужно ли переделывать кросс-минусовку?
Еще может подскажите сразу. В директ коммандер минусовка делается для фраз. Соостветственно в интерфейсе Директ Коммандер все фразы активные. Пытался вывести фразы только активных груп по фильтру "= Состояние =Идут показы", группы показывает только активные, но даже если их выделяешь и переходишь на вкладу фразы, то показываются все фразы по всем группам и по активным и не по активным? Как вывести фразы только по активным группам?
На модерации
Есть какой то способ загружать офлайн конверсии в гугл
так же как в эдвордс ?
у яндекса по сути есть YCLID
можно ли подгружать офлайн конверсии
подскажите возможно ли
FIND AND REPLACE в названии груп в комндере
пока вижу что возможно только в фразах и обьявах
как в Командре можно определить групы которые на паузе ?
получается видить только архивы
Когда-то раньше, я делал 1 ключ 1 объявление + так же собирал НЧ запросы и был этому рад, вопросов у меня почему-то не возникало, но вот прошли года и мне почему-то этот способ показался странным. И вот почему:
-Анализировать рекламные кампании по такому принципу сложно. "Исходя из 5 кликов в месяц, сложно принять решение" особенно когда так вся кампаниям настроена.
-Проводить а/б тест невозможно, т.к требуется огромная выборка для них.
-Очень высокие трудозатраты на такую кампанию
Сейчас я буду излагать свои мыслы по этому поводу и попрошу поделится вашими.
Буду приводить примеры, чтобы не возникало вопросов.
Я создал 2 Рекламных кампании, одну по принципу 1к1, другую 1 ко многим. Текст объявления одинаковый, заголовки разные.
Вот примеры ключевых фраз.
[цена] - значит объвление составленно по принципу 1к1.
{цена} - 1 ко многим
малиновое варенье [11.60] {11,60}
малиновое варенье купить [24,10] {27,00}
малиновое варенье купить спб [12,12] {12,70}
малиновое варенье купить цена [10,10] {16,70}
Заголовок 1 ко многим: Малиновое Варенье. Заказывайте!
Текст общий для всех: от 350 руб/400 мл! 100% натуральное. Домашнее малиновое варенье. СПБ!
Как вы видите, цены на объявления составленные 1к1 ниже, чем 1 ко многим, скорее это вызванно прогнозным CTR, который определяет цену по ключевым словам в заголовке и тексте, что может отличатся от реального CTR.
НЧ запрос с 1 показом в месяц, никогда не наберёт фактический CTR, у него будет всегда прогнозный CTR (если я не прав тут поправьте ссылкой на пруф)
Что если дать рекламу по кл. фразе "малиновое варенье" (без кавычек) и предварительно заминусовать все ненужные кл. фразы (типа: рецепты, фото и.т.п), + добавить несколько групп объявлений, где нужно уточнить, например: "малиновое варенье в Москве" тогда можно написать отдельное объявление для таких кл. фраз.
Что мы получаем при таком подходе Плюсы:
1. Реальный CTR наберается по вложенным запросам, соответственно понижается стоимость клика для всех вложенных запросов в материнскую фразу
2. Сбор кл. фраз, написание объявлений, группировка, кросс минусовка намного меньше занимаете времени, чем при подходе 1к1, примерно на 70%.
3. Мы будем видеть на более мелких отрезках времени факторы рещающие о целесобразности рекламирования по данной фразе, при работе с НЧ фразами, это невозможно
Минусы:
1. Мы получим более низкий прогнозный CTR на начале рекламной кампании, значит и цена клика будет ниже, хотя и не всегда
2. В заголовок будут попадать не все ключевые фразы, т.е. объявление будет менее релевантнее, чем 1 к 1, но оно будет полность отвечать на его запрос.
Сразу приведу пример по релевантности:
Ключ 1- купить айфон 6 москва 16 Цена: 181 руб - (180 запрос по Москве)
Ключ 2 айфон 6 москва 16 Цена: 128,80 (1731 запросов по Москве)
Кстате по этим фразам все запросы чистые, без мусора.
Заголовок ключа 1: Купить Айфон - 16 ГБ в Москве (30 символов) 1 к1
Заголовок ключа 2: Айфон 6 - 16 ГБ В Москве (26 символов) 1 ко многим
Чем второе объявление хуже, настолько, чтобы потратить хренову тучу времени, на составления однообразных объявлений и лишится аналитики на маленьких отрезках времени? Кстати, отчет по конверсиям можно посмотреть и если фраза "купить айфон 6 16 гб" конвертит намного лучше, чем все выше по уровню фразы, то на неё можно будет написать своё объявление и заминусовать в материнской фразе слово -купить
P.S. Как мне кажется это дебильное правило 1к1, перекачевали из эпохи когда небыло групп объявлений в директе, когда метрика была в зачаточном состоянии.
Тут немного я смешал понятия 1 к1 и сбор НЧ фраз, но думаю одно из другого вытекает.
Так же важно услышать мнение о гугл адводрс, принцип же одинаковый, а настраивают по разному.
Добрый день. Половина UTM - меток не отображается в вебвизоре. Все метки к ключевикам проставлены, как к основной ссылке, так и быстрым ссылкам. У кого было такое, что делать?
Коллеги, подскажите, как правильно для domen.ru/index.php?gorod=krd прописать utm-метку?
При добавлении таким образом utm-метки domen.ru/index.php?gorod=krd?utm_source=yandex_rsy&utm_medium=cpc&utm_campaign=domen&type={source_type}&source={source}&block={position_type}&position={position}&utm_term={keyword} работает не корректно-отображает в итоге не тот город, что прописан в индексе (krd).
Как в данном случае правильно прописать utm?
Коллеги, добрый вечер!
Может я уже отстал или глюк?
На минимальной позиции показы вспецах настроил.
А меня Яндекс крутит в гарантии на 1-м месте...
Что не так? Посоветуйте, пожалуйста.
При создании смарт баннера наличие спецпредложения опционально. Его можно показывать или нет устанавливая чекбокс "Специальное предложение". Практически вся информация о спец предложении - необязательные поля (текст, правовая информация, цвета оформления). Но поле "Ссылка со специального предложения" - обязательное. Если у меня нет спец. предложений - что в него ставить? Или когда вы это поле сделаете необязательным?
Не могу понять, как в Директ Коммандер можно выделить сразу быстро много строк - т.е протянуть скажем вниз и 300 строк выделить как в Эксель? Какие сочетания клавиш нужно использовать или другие методы? Спасибо.
Имеется рекламная кампания с большим количеством ключей и объявлений. Если я создам дополнительно к ней рекламную кампанию с динамическими объявлениями, не получится что две кампании при определенных условиях, будут конкурировать друг с другом? Динамику хочу создать чтобы перекрыть возможные дыры по ключевым запросам в поиске, и на случай появления новых товаров, по которым ключи в кампании с поиска отсутствуют.
Добрый день.
Можно ли ограничить показ объявлений одному пользователю в Яндекс Директ?
Например, чтобы после трех кликов по объявлению одним пользвателем, больше ему оно ему не показывалось.
Заранее спасибо за ответы.
Не смотря на высокий ctr директ ставит все выше и выше ставку. С чем это связано? Стратегия недельный бюджет. Конкуренция минимальна. Все ключевики с оператором "". Не могу понять логики цен. Объясните.
Здравствуйте!
Запустил две кампании, с разными сайтами. Одна компания по монтажу натяжных потолков, другая (с другим сайтом) по производству натяжных потолков и продаже комплектующих. Получается странная вещь.
К примеру в кампании "по производству натяжных потолков и продаже комплектующих" установлена одна из ключевых фраз "комплектующие для натяжных потолков", а в кампании "по монтажу натяжных потолков" такой фразы в ключевиках вообще нет.
Но при запросе в поисковике Яндекс "комплектующие для натяжных потолков" показывается на первом месте именно кампания по "монтажу нат потолков", а другой кампании вообще не могу найти.
Доброго времени суток. Хотел бы уточнить у гуру "Директа" вопрос по поводу "пустых кликов" т.к. с недавнего времени заметил что участились случаи кликов где нахождение на сайте менее 5 секунд.....собственно вопрос, списываються ли деньги за такие клики? Если да, посоветуйте пожалуйста способы избежать таких кликов (вероятнее всего конкуренты балуються)
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста, почему по запросу картридж для принтера hp показывается объявление содержащее фразу, заключенную в "картридж для принтера hp laserjet p1102" ожидания были такие, что мое объявление будет показываться, только если человек пишет в поиск в любой последовательности, но именно все содержащиеся в ключе слова картридж для принтера hp laserjet p1102 на деле получается почти весь бюджет кушает фраза, которая не продает картридж для принтера hp
Заголовок объявления разбит на 2 части основной Картридж для принтера HP LaserJet и p1102 перенес в описание
Ну и подобных ситуаций несколько с разными ключами.
Как это исправить? чтоб объявление показывалось, только если люди пишут именно картридж для принтера hp laserjet p1102 или тот же набор слов в любой последовательности
Подскажите, если я житель Беларуси и создам компанию в BYR - белорусские рубли, нужно ли платить НДС или нет? И подскажите в каких еще случаях НДС не снимается?
Здравствуйте,подскажите пожалуйста - как настроить объявления РСЯ,чтобы они показывались в одну строчку над списком писем в яндекс-почте, mail.ru, яндекс картинках и пр. ? Интересует именно текстовое объявление в одну строчку. И можно ли старгетироваться именно на эти площадки и именно на эту позицию ? И сколько примерно там стоит клик ? Спасибо !!!