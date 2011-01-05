Рекламодатели Яндекса теперь могут узнать, сколько клиентов звонят им по контекстной рекламе на Яндексе. Такие данные можно получить с помощью нового инструмента Яндекс.Метрики «Целевой звонок».

В отчётах Метрики можно узнать, как ведут себя пользователи на сайте – какие страницы просматривают, доходят ли до

формы заказа и т.д. С помощью «Целевого звонка» теперь можно получить данные и о тех посетителях, которые делают заказ и узнают подробности не на сайте, а по телефону. Таким образом, рекламодатели смогут понять, сколько всего клиентов удалось привлечь с помощью контекстной рекламы в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, и более точно оценить эффективность своих затрат.

Кроме того, статистика звонков поможет наладить бизнес-процессы. Например, данные о распределении звонков по времени суток и число пропущенных вызовов можно использовать при организации работы call-центра или отдела продаж.

Для учёта звонков каждому рекламодателю бесплатно выделяется многоканальный номер, который будут видеть только посетители сайта, пришедшие по объявлениям в Директе или на Маркете. Статистика звонков по этому номеру появится в отчётах Метрики.

В настоящий момент «Целевой звонок» доступен для московских рекламодателей со среднемесячным бюджетом не менее 21000 рублей, подробности можно узнать в разделе Помощь.