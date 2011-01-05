Никак не получается вставить код счётчика без информера в форум на vbulletin 4. Выдаёт 502 ошибку.
Подскажите кто что знает. Сорри, если обсуждение было, не заметил.
Очень красивый инструмент, переплетение разноцветных линий просто завораживает.
Но что реально дает эта карта? Как ее можно использовать?
Поделитесь опытом у кого он есть....
Чтобы установить информер Метрики в я.рушку, надо:
- зайти в Метрику
- кликнуть иконку "Редактировать счетчик" (зеленая с карандашом)
- перейти на вкладку "Код счетчика"
- поставить галочку "Разрешить показывать информер".
- выбрать "Только информер". Отобразится код информера.
- скопировать этот код
- нажать кнопку "Сохранить". Это важно! В противном случае внесенные изменения не сохранятся, и на информере не будут отображаться цифры.
- перейти на свою я.рушку
- вставить код в блок "Обращение к гостям", предварительно выбрав "HTML-режим" справа внизу от поля ввода
Вуаля! Информер Метрики появится на главной странице вашей Я.рушки.
Не знаю, насколько этот вопрос-предложение в тему здесь, но мне не
хватает инструмента, который бы позволил понять насколько эффективным
было изменение текста объявления в Яндекс.Директе (например, сравнивая
CTR старого и нового объявлений).
Здравствуйте дорогие друзья, подскажите, кто знает - считает ли метрика переходы по внешним ссылкам, если они закрыты тегами "nofollow, noindex", спасибо...
Рекламодатели Яндекса теперь могут узнать, сколько клиентов звонят им по контекстной рекламе на Яндексе. Такие данные можно получить с помощью нового инструмента Яндекс.Метрики «Целевой звонок».
В отчётах Метрики можно узнать, как ведут себя пользователи на сайте – какие страницы просматривают, доходят ли до
формы заказа и т.д. С помощью «Целевого звонка» теперь можно получить данные и о тех посетителях, которые делают заказ и узнают подробности не на сайте, а по телефону. Таким образом, рекламодатели смогут понять, сколько всего клиентов удалось привлечь с помощью контекстной рекламы в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, и более точно оценить эффективность своих затрат.
Кроме того, статистика звонков поможет наладить бизнес-процессы. Например, данные о распределении звонков по времени суток и число пропущенных вызовов можно использовать при организации работы call-центра или отдела продаж.
Для учёта звонков каждому рекламодателю бесплатно выделяется многоканальный номер, который будут видеть только посетители сайта, пришедшие по объявлениям в Директе или на Маркете. Статистика звонков по этому номеру появится в отчётах Метрики.
В настоящий момент «Целевой звонок» доступен для московских рекламодателей со среднемесячным бюджетом не менее 21000 рублей, подробности можно узнать в разделе Помощь.
Вряд ли найдётся много народу, способного быстро (правильно, вообще) дешифровать анаграммы на (излишне) аскетичном информере Яндекс.Метрики. Даже небольшое (пусть примитивно-топорное) видоизменение информера типа такого:
...уже даст представление, что, во-первых - это вообще счётчик Яндекс.Метрики (не каждый догадается-поверит, что на чём-то от Яндекса не будет "брендовой" Я), а во-вторых, что за цифры на нём отображаются.
Ладно, соглашусь, что сложно уместить надписи - слишком мелкий шрифт получается, однако, ну, в подсказку то можно было добавить...
Кроме того, хочу предложить развить тему вариантов (видов отображения) информеров и его кода - в SEO-сторону. Ведь не секрет, что во многом именно близкие к SEO люди (особо активно) пользуются всякими счётчиками вообще и Яндекс.Метрикой в частности. Так почему бы не проявить инициативу и "поиграть на поле противника" :) - самому предложить SEO-оптимизированный вариант счётчика, пусть, с какой-нибудь припиской, мол, не везде у всех пользователей будет работать, но за то с заветной мечтой каждого сеошника "Счётчик не даёт внешних ссылок". Ведь сложного ничего нет, а "продвигаться" за счёт получения ссылок с тех, кто установит счётчик - вряд ли такое желание было основным при разработке инфомера Яндекс.Метрики. :)
Просьба не счесть за рекламу (т.к. строго по теме), один из вариантов подобного "правильного" кода (с точки зрения SEO) информера Яндекс.Метрики я привожу тут.
Если вкратце, то основные предложения-просьбы по улучшению информера Яндекс.Метрики (кстати, большинство - на базе реальных запросов, по которым приходят пользователи на мой сайт, а значит это действительно - не слишком очевидно/понятно) будут следующими:
- Однозначно стоит добавить описание в title ссылки информера (чтобы при наведении на счётчик показывалось, что обозначают цифры.
- Всё же приложить какие-то дизайнерские телодвижения, дабы, вообще, подобный счётчик "более ассоциировался" с Яндексом.
- Добавить в разделе редактирования счётчика Яндекс.Метрики (видимое, понятное) отображение его ID (чтобы не приходилось его выщемлять среди кода или в строке броузера).
- Идеально было бы также добавить SEO-шный вариант счётчика-информера - не дающего "так важных" для сеошников "внешних ссылок". И пусть, возможно, ваше отношение к подобным характеристикам "иное" - почему бы не удовлетворить пользователя, сделав свой код дополнительно выигрышным по сравнению с тем же Liveinternet?
- Счётчик (информер) и так маленький - зачем на него добавлять малопонятнобессмысленные "сессии"? Сверху - просмотры, по середине надпись, например, "за сегодня", а ниже - уники - логично и понятно (просмотров и посетителей, сессии-визиты - точно, скажем дипломатично "мало востребованы").
- Вообще, если "помечтать" и расширить данное "SEO-направление" - хотелось бы видеть "большой" счётчик (информер, баннер), например, как в LI 88x120, где можно было бы отобразить больше основных (важных) SEO-характеристик сайта, например, глубина просмотра, время на сайте, отказы и т.п. (в идеале - чтобы самому можно было выбрать). В конце концов, повторюсь, ведь данный счётчик, мне кажется имеет целевой аудиторией в том числе сеошников - почему бы не сделать и для них вариант.
- Ну, если развить развитие - всяческие "гламурные" счётчики - тоже, думаю, могли быть востребованы "определённой частью". :) Но это уже совсем другая история...
Хотелось бы видеть функцию сортировки в списке сайтов по разным полям, а не только по алфавиту...
В частности, Визиты, Просмотры, Посетители...
На аккаунте висят объявления от Директа. На этот же аккаунт установлена Метрика.
Перехожу в источники->рекламные системы. Отображается Яндекс.Директ. Кликаю по нему (или захожу в источники->директ.сводка) написано "чужие компании".
Перечитал весь клуб, не увидел схожей проблемы. Объясните кто-нибудь, пожалуйста, как же правильно связать Метрику и Директ, не привязывая к каждому объявлению свой счетчик (объявлений много и считаю вообще такой способ некорректным).
Всем, кто откликнется, большое спасибо :)
Добрый день!
В справке сказано, что при активации целевого звонка необходимо, чтобы должна стоять галка "Внешняя веб статистика". Если галка стоит, то автоматически добавляются метки опенстата, которые мне не нужны и которые искажают статистику по целевым с траницам в ГА.
Скажите, обязательно ли выполнение данного условия для использования целевого звонка?
Раньше на каком то сайте статистик - кажется mail.ru можно было построить среднюю кривую за месяц или год. И вот на ней было очень хорошо понятно что происходит с сайтом, и заказчикам было просто объяснять )
просто по столбикам понятна посещаемость но непонятно динамика =(