Клуб Яндекс.Метрики

январь 2011
Влияет ли метрика на ранжирование сайта в поисковой выдаче?
Лёха Маркетолог
5 января 2011, 15:11
Интересно мнение пользующихся сервисом. Так как бытует мнение, что код может каким-то образом повлиять на выдачу.
52 комментария
вопрос,ранжирование,мнение,открытая статистика,метрика,Яндекс.Метрика
Метрика и VBulletin 4
torgovayaploshadka
7 января 2011, 21:31

Никак не получается вставить код счётчика без информера в форум на vbulletin 4. Выдаёт 502 ошибку.

 

Подскажите кто что знает. Сорри, если обсуждение было, не заметил.

14 комментариев
Как метрика считаем время пребывания на сайте/странице?
ibarmenkov
12 января 2011, 20:28
Доброе время суток! Google Analytics считает время пребывания на сайте/странице, отталкиваясь от просмотров страниц (trackPageview). К сожалению, время пребывания на последней странице за визит остаётся для него неучтённым. Как обстоят дела с этим у Метрики? По какому принципу она фиксирует время, проведённое на сайте?
7 комментариев
Сравнение Яндекс.Метрики и Google Analytics
filonov.ev
13 января 2011, 18:52
Полное и объективное сравнение возможностей двух наиболее популярных систем веб-аналитики: Яндекс.Метрики и Гугл Аналитикс.

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1 комментарий
GA,analytics,сравнение,Я.Метрика,Google Analytics,метрика,Яндекс.Метрика
Что вам дает Карта путей по сайту
deiwww
15 января 2011, 04:42

Очень красивый инструмент, переплетение разноцветных линий просто завораживает.

Но что реально дает эта карта? Как ее можно использовать?

Поделитесь опытом у кого он есть....

25 комментариев
интерфейс,опыт,метрика
Про Метрику
Ольга
18 января 2011, 12:17
Мне очень хотелось бы настроить счетчик посещений , но собственного сайта у меня нет . А на своей страничке можно установить такововй ? А  если можно, то  как это сделать ?
1 комментарий
вопрос,метрика
Чем Яндекс.Метрика лучше Гугл Аналитикса?
filonov.ev
19 января 2011, 11:56
Метрика умеет такие вещи, которые Аналитиксу даже не снились  :)

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32 комментария
Я.Метрика,аналитикс,Яндекс.Метрика,метрика
Как добавить информер Метрики в свою Я.рушку
filonov.ev
19 января 2011, 12:12

Чтобы установить информер Метрики в я.рушку, надо:

  • зайти в Метрику
  • кликнуть иконку "Редактировать счетчик" (зеленая с карандашом) 
  • перейти на вкладку "Код счетчика"
  • поставить галочку "Разрешить показывать информер". 
  • выбрать "Только информер". Отобразится код информера.
  • скопировать этот код
  • нажать кнопку "Сохранить". Это важно! В противном случае внесенные изменения не сохранятся, и на информере не будут отображаться цифры.
  • перейти на свою я.рушку
  • вставить код в блок "Обращение к гостям", предварительно выбрав "HTML-режим" справа внизу от поля ввода

Вуаля! Информер Метрики появится на главной странице вашей Я.рушки.

 

8 комментариев
Хотелось бы видеть насколько эффективны изменения в текстах объявлений
sanko-gwc
19 января 2011, 17:25

Не знаю, насколько этот вопрос-предложение в тему здесь, но мне не
хватает инструмента, который бы позволил понять насколько эффективным
было изменение текста объявления в Яндекс.Директе (например, сравнивая
CTR старого и нового объявлений).

25 комментариев
Расширение функционала метрики
Александр Кислицын Сергеевич
20 января 2011, 18:09
Есть предложение: на спайлоге есть такой отчет, в котором каждому юзеру бывшему на сайте присвоен id и можно по id юзера посмотреть его историю в разрезе времени и посещенных страниц. Данный отчет очень был бы полезен для анализа посещения каталогов и совершения продаж пользователями
5 комментариев
предложение,метрика,продажи,маркетинг,отчеты
Метрика и закрытые ссылки noindex и nofollow
npa.kiev.ua
22 января 2011, 15:56

Здравствуйте дорогие друзья, подскажите, кто знает - считает ли метрика переходы по внешним ссылкам, если они закрыты тегами "nofollow, noindex", спасибо...

 

2 комментария
Яндекс.Метрика считает звонки
astibuag
24 января 2011, 14:21

Рекламодатели Яндекса теперь могут узнать, сколько клиентов звонят им по контекстной рекламе на Яндексе.   Такие данные можно получить с помощью нового инструмента Яндекс.Метрики «Целевой звонок».

В отчётах Метрики можно узнать, как ведут себя пользователи на сайте  – какие страницы просматривают, доходят ли до
формы заказа и т.д.  С помощью «Целевого звонка» теперь можно получить данные и о тех посетителях, которые  делают заказ и узнают  подробности не на сайте, а по телефону. Таким образом, рекламодатели смогут  понять, сколько всего клиентов удалось привлечь с помощью контекстной рекламы в Яндекс.Директе и на Яндекс.Маркете, и более точно оценить эффективность своих затрат.

Кроме того, статистика звонков поможет наладить бизнес-процессы. Например, данные о распределении звонков по времени суток и число пропущенных вызовов можно использовать при организации работы call-центра или отдела продаж.   

Для учёта звонков каждому рекламодателю бесплатно выделяется многоканальный номер, который будут видеть только посетители сайта, пришедшие по объявлениям в Директе или на Маркете.  Статистика звонков по этому номеру появится в отчётах Метрики.

В настоящий момент  «Целевой звонок» доступен  для московских рекламодателей со среднемесячным бюджетом не менее 21000 рублей, подробности можно узнать в разделе Помощь.

16 комментариев
новые возможности,новости
Улучшаем информер Яндекс.Метрики
Роман Севко
24 января 2011, 17:08

Вряд ли найдётся много народу, способного быстро (правильно, вообще) дешифровать анаграммы на (излишне) аскетичном информере Яндекс.Метрики. Даже небольшое (пусть примитивно-топорное) видоизменение информера типа такого:

...уже даст представление, что, во-первых - это вообще счётчик Яндекс.Метрики (не каждый догадается-поверит, что на чём-то от Яндекса не будет "брендовой" Я), а во-вторых, что за цифры на нём отображаются.

Ладно, соглашусь, что сложно уместить надписи - слишком мелкий шрифт получается, однако, ну, в подсказку то можно было добавить...

Кроме того, хочу предложить развить тему вариантов (видов отображения) информеров и его кода - в SEO-сторону. Ведь не секрет, что во многом именно близкие к SEO люди (особо активно) пользуются всякими счётчиками вообще и Яндекс.Метрикой в частности. Так почему бы не проявить инициативу и "поиграть на поле противника" :) - самому предложить SEO-оптимизированный вариант счётчика, пусть, с какой-нибудь припиской, мол, не везде у всех пользователей будет работать, но за то с заветной мечтой каждого сеошника "Счётчик не даёт внешних ссылок". Ведь сложного ничего нет, а "продвигаться" за счёт получения ссылок с тех, кто установит счётчик - вряд ли такое желание было основным при разработке инфомера Яндекс.Метрики. :)

Просьба не счесть за рекламу (т.к. строго по теме), один из вариантов подобного "правильного" кода (с точки зрения SEO) информера Яндекс.Метрики я привожу тут.

Если вкратце, то основные предложения-просьбы по улучшению информера Яндекс.Метрики (кстати, большинство - на базе реальных запросов, по которым приходят пользователи на мой сайт, а значит это действительно - не слишком очевидно/понятно) будут следующими:

  1. Однозначно стоит добавить описание в title ссылки информера (чтобы при наведении на счётчик показывалось, что обозначают цифры.
  2. Всё же приложить какие-то дизайнерские телодвижения, дабы, вообще, подобный счётчик "более ассоциировался" с Яндексом.
  3. Добавить в разделе редактирования счётчика Яндекс.Метрики (видимое, понятное) отображение его ID (чтобы не приходилось его выщемлять среди кода или в строке броузера).
  4. Идеально было бы также добавить SEO-шный вариант счётчика-информера - не дающего "так важных" для сеошников "внешних ссылок". И пусть, возможно, ваше отношение к подобным характеристикам "иное" - почему бы не удовлетворить пользователя, сделав свой код дополнительно выигрышным по сравнению с тем же Liveinternet?
  5. Счётчик (информер) и так маленький - зачем на него добавлять малопонятнобессмысленные "сессии"? Сверху - просмотры, по середине надпись, например, "за сегодня", а ниже - уники - логично и понятно (просмотров и посетителей, сессии-визиты - точно, скажем дипломатично "мало востребованы").
  6. Вообще, если "помечтать" и расширить данное "SEO-направление" - хотелось бы видеть "большой" счётчик (информер, баннер), например, как в LI 88x120, где можно было бы отобразить больше основных (важных) SEO-характеристик сайта, например, глубина просмотра, время на сайте, отказы и т.п. (в идеале - чтобы самому можно было выбрать). В конце концов, повторюсь, ведь данный счётчик, мне кажется имеет целевой аудиторией в том числе сеошников - почему бы не сделать и для них вариант.
  7. Ну, если развить развитие - всяческие "гламурные" счётчики - тоже, думаю, могли быть востребованы "определённой частью". :) Но это уже совсем другая история...
17 комментариев
информер,Яндекс.Метрика,предложения
Сортировка в списке сайтов
slawa19
25 января 2011, 17:08

Хотелось бы видеть функцию сортировки в списке сайтов по разным полям, а не только по алфавиту...

В частности, Визиты, Просмотры, Посетители...

2 комментария
интерфейс,сортировка,отчеты
вопрос по целевому звонку
dvdsputnik
25 января 2011, 17:15
Интересует, а будет ли возможность проанализировать отдельно для Маркета и Директа целевые звонки? Номер то, как я понимаю, будет общий, или я ошибаюсь?
31 комментарий
Яндекс.Метрика и Яндекс.Директ
komp72.ru
26 января 2011, 13:44

На аккаунте висят объявления от Директа. На этот же аккаунт установлена Метрика.

Перехожу в источники->рекламные системы. Отображается Яндекс.Директ. Кликаю по нему (или захожу в источники->директ.сводка) написано "чужие компании".

Перечитал весь клуб, не увидел схожей проблемы. Объясните кто-нибудь, пожалуйста, как же правильно связать Метрику и Директ, не привязывая к каждому объявлению свой счетчик (объявлений много и считаю вообще такой способ некорректным).

Всем, кто откликнется, большое спасибо :)

15 комментариев
вопрос,директ,Яндекс.Метрика
Было бы неплохо иметь в метрике такой отчет как время загрузки страницы
carclub-money
26 января 2011, 19:45
Без детализации по конкретным элементам страницы. Что бы можно было наложить данные на кол-во запросов или пользователей онлайн или время дня.
10 комментариев
Полный путь посетителя
BubnovRV
31 января 2011, 12:11
Мне стало интресно, а как проследить полный путь посетителя сайта? Т.е. на какую страницу вошел и с какой вышел (естественно со всеми посещенными страницами в промежутке). Как ни шукал в метрике не нашел такого отчета, может не там смотрел?
7 комментариев
Внешняя статистика при целевом звонке
ibarmenkov
31 января 2011, 12:11

Добрый день!

В справке сказано, что при активации целевого звонка необходимо, чтобы должна стоять галка "Внешняя веб статистика". Если галка стоит, то автоматически добавляются метки опенстата, которые мне не нужны и которые искажают статистику по целевым с траницам в ГА.

Скажите, обязательно ли выполнение данного условия для использования целевого звонка?

1 комментарий
Средний показатель по визиты просмотры посетители.
nkorsakov
31 января 2011, 16:23
Сейчас метрика показывает столбики на каждый день это конечно удобно НО!
Раньше на каком то сайте статистик - кажется mail.ru можно было построить среднюю кривую за месяц или год. И вот на ней было очень хорошо понятно что происходит с сайтом, и заказчикам было просто объяснять )

просто по столбикам понятна посещаемость но непонятно динамика =(
4 комментария