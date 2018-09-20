Отчёт по интересам стал подробнее

Мы запустили новую версию отчёта по долгосрочным интересам посетителей сайта. В ней тематики представлены намного подробнее: например, теперь в категорию «Финансы» входят несколько подразделов — «кредиты», «инвестиции», «ипотека» и другие. Как и раньше, интересы посетителей определяются с помощью технологии Крипта.

В обновлённом отчёте по долгосрочным интересам доступны данные с 24 августа 2018 года. Статистику за более ранний период можно посмотреть в предыдущей версии отчёта: она больше не будет обновляться, но ещё некоторое время продолжит работать.

Для чего нужен отчёт по интересам

Исследуйте предпочтения вашей аудитории, чтобы оптимизировать контент сайта. Например, если большая часть посетителей интернет-магазина по продаже цветов — мужчины, интересующиеся бизнесом, сайт можно оформить в более сдержанном стиле. А из всех дополнительных опций активнее предлагать срочную доставку.

Сравнивайте поведение разных аудиторных групп и находите идеи для роста. Предположим, что сайт чаще посещают люди, которые интересуются музеями. Но при этом более высокая конверсия у посетителей, которые предпочитают активный отдых. Вы можете поэкспериментировать с нацеливанием рекламы и контентом сайта, чтобы дополнительно подтолкнуть к покупке эту вовлечённую аудиторию.

Точнее настраивайте показы рекламы. С помощью условий нацеливания медийной рекламы в Директе вы можете настроить показы объявлений именно на ту аудиторию, которая активнее всего посещает ваш сайт.

Как интерпретировать цифры в отчёте

Случай 1: в отчёте по интересам общее количество посетителей меньше, чем в других отчётах.

У некоторых посетителей не удаётся определить ни одного интереса: они не попадут в отчёт по интересам, но будут посчитаны в других отчётах Метрики. Поэтому общее количество посетителей в отчёте по интересам может быть меньше, чем в других отчётах.

Случай 2: в категории интересов первого уровня меньше посетителей, чем в сумме по её подкатегориям.

Это бывает, если у одних и тех же посетителей есть по несколько интересов в подкатегориях. Например, посетитель одновременно интересуется ипотекой и инвестициями: значит, напротив каждого из этих интересов будет указано по одному посетителю. При этом обе эти подкатегории относятся к одной общей категории «Финансы» — поэтому в ней будет записан всё тот же один посетитель.

Случай 3: количество посетителей с интересом первого уровня больше, чем сумма посетителей с интересами второго и третьего уровней.

Бывает, что для некоторых посетителей система определила только интерес первого уровня. Скажем, интерес к финансам, без какой-либо детализации. Тогда такие посетители будут посчитаны только в категории интересов первого уровня, и не попадут ни в одну из подкатегорий. В результате в категории первого уровня посчитается сумма посетителей с интересами из подкатегорий и посетителей, у которых определился только интерес первого уровня.

Узнать подробности о работе с новым отчётом можно в Помощи.