июнь 2015
Ретаргетинг объявлений Директа по сегментам Метрики
10 июня 2015, 17:00
Одна из ключевых возможностей Метрики 2.0 - это сегментация аудитории сайта по более чем 100 параметрам. Теперь всю гибкость сегментации, включая соц-дем данные, периодичность визитов посетителей, источники переходов и прочие данные, известные Метрике, можно использовать для уточнения целевой аудитории рекламных кампаний в Директе.
Переезд завершён!
22 июня 2015, 14:13
Яндекс.Метрика была запущена в апреле 2009 года. И с тех пор она развивалась, в ней появлялось всё больше и больше новых инструментов. Но постепенно вносить изменения в продукт, основы которого заложены так давно, становилось всё труднее, а современный рынок веб-аналитики требовал новых подходов и методов анализа.