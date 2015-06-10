Яндекс.Метрика была запущена в апреле 2009 года. И с тех пор она развивалась, в ней появлялось всё больше и больше новых инструментов. Но постепенно вносить изменения в продукт, основы которого заложены так давно, становилось всё труднее, а современный рынок веб-аналитики требовал новых подходов и методов анализа.