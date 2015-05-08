май 2015
Меняем детализацию данных о поисковых фразах
8 мая 2015, 17:04
С середины мая в отчетах Метрики начнут отображаться только поисковые фразы, по которым за выбранный период сайт нашли не менее десяти уникальных посетителей. Такая фильтрация данных ограничит возможность детализировать информацию о конкретном пользователе, сопоставляя отдельные поисковые фразы с другими параметрами визита.
Еще раз про поисковые фразы
15 мая 2015, 15:26
По мотивам поста http://metrika-blog.ya.ru/replies.xml?item_no=34 многие пользователи решили, что в Метрике отныне будет невозможно получить информацию по низкочастотным поисковым фразам. Это не так, постараемся объяснить:
Мы начинаем переезд на Метрику 2.0
25 мая 2015, 18:03
Совсем скоро Метрика 2.0 перестанет быть бетой и будет запущена официально – именно она будет открываться по нашему основному адресу. Все необходимые возможности прежней Метрики уже перенесены в новый продукт, осталась только финальная шлифовка.
Данные на картах
28 мая 2015, 16:01
В Метрике теперь есть не только привычный отчёт по географии, но и возможность наглядно отображать любые данные на карте мира и на подробных картах России, Украины, Беларуси и Турции. Достаточно в меню вида графика выбрать последний пункт: