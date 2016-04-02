С момента появления беты Метрики 2, в ней был доступен выбор двух моделей атрибуции для базовых источников трафика - первый и последний переход. Позже была добавлена ещё одна модель - последний значимый источник трафика. Но выбор этих моделей был доступен только в отчёте "Источники трафика"— причём только для группировок "Источник трафика" и "Источник трафика (детально)".

Теперь модели атрибуции применимы во-первых к трафику, размеченному метками (UTM, From, Openstat), а во-вторых — к расширенным отчётам по Директу, причём ко всем группировкам. Таким образом, вы сможете максимально точно отследить, откуда именно в первый раз к вам приходили посетители, которых привёл Директ — например, определить конкретную кампанию, объявление или площадку.

Напомним чуть подробнее о моделях атрибуции в Метрике:

По последнему источнику.

Работа с этой моделью полезна в первую очередь для технического анализа сайта. Например, для обнаружения страниц, на которых не установлен код счётчика.

По последнему значимому источнику.

Это почти то же самое, что атрибуция по последнему источнику, но с очень важным с точки зрения корректного подсчёта конверсии дополнением. Визиты из вторичных источников (переходы на сайт из закладок, по набранному адресу, внутренние переходы и переходы с локально сохранённых файлов) приписываются предыдущему значимому источнику.

Например, эта модель позволяет отнести к правильному источнику трафика посетителей, которые пришли из рекламной системы, но до момента конверсии надолго оставили вкладку с сайтом открытой. В случае атрибуции по последнему источнику такой переход был бы засчитан как внутренний. А эта модель засчитает его как переход по рекламе.

Атрибуция по последнему значимому переходу также даёт верные результаты и для сайтов с быстрой конверсией – той, что происходит в рамках одного и того же визита.

По первому источнику.

Имеет смысл на сайтах с отложенной конверсией: когда посетитель долго принимает решение о покупке (или другом целевом действии) и за время раздумий может несколько раз вернуться обратно на сайт из любых других источников трафика.