С момента появления беты Метрики 2, в ней был доступен выбор двух моделей атрибуции для базовых источников трафика - первый и последний переход. Позже была добавлена ещё одна модель - последний значимый источник трафика. Но выбор этих моделей был доступен только в отчёте "Источники трафика"— причём только для группировок "Источник трафика" и "Источник трафика (детально)".
Теперь модели атрибуции применимы во-первых к трафику, размеченному метками (UTM, From, Openstat), а во-вторых — к расширенным отчётам по Директу, причём ко всем группировкам. Таким образом, вы сможете максимально точно отследить, откуда именно в первый раз к вам приходили посетители, которых привёл Директ — например, определить конкретную кампанию, объявление или площадку.
Напомним чуть подробнее о моделях атрибуции в Метрике:
По последнему источнику.
Работа с этой моделью полезна в первую очередь для технического анализа сайта. Например, для обнаружения страниц, на которых не установлен код счётчика.
По последнему значимому источнику.
Это почти то же самое, что атрибуция по последнему источнику, но с очень важным с точки зрения корректного подсчёта конверсии дополнением. Визиты из вторичных источников (переходы на сайт из закладок, по набранному адресу, внутренние переходы и переходы с локально сохранённых файлов) приписываются предыдущему значимому источнику.
Например, эта модель позволяет отнести к правильному источнику трафика посетителей, которые пришли из рекламной системы, но до момента конверсии надолго оставили вкладку с сайтом открытой. В случае атрибуции по последнему источнику такой переход был бы засчитан как внутренний. А эта модель засчитает его как переход по рекламе.
Атрибуция по последнему значимому переходу также даёт верные результаты и для сайтов с быстрой конверсией – той, что происходит в рамках одного и того же визита.
По первому источнику.
Имеет смысл на сайтах с отложенной конверсией: когда посетитель долго принимает решение о покупке (или другом целевом действии) и за время раздумий может несколько раз вернуться обратно на сайт из любых других источников трафика.
Когда мы только запустили Вебвизор, он записывал и хранил порядка 1 000 визитов в день — это немало, но для сайтов с большим трафиком явно недостаточно. Поэтому мы постепенно наращивали этот лимит и сейчас довели его до порядка 120 000 визитов в день (для разных сайтов эта цифра может немного отличаться).
Почему же 1 000 визитов не хватало — и почему увеличенный лимит будет полезен для более детального анализа пользовательского поведения? Представим, что на ваш сайт ежедневно заходит 10 000 человек — и из них только около сотни почему-то не завершают заполнение формы заказа, тогда как остальные либо вообще не конвертируются, либо уже отправляют заполненную заявку. Когда Вебвизор мог выборочно записывать лишь 1 000 визитов, это означало, что в этих записях таких «аномальных» визитов будет совсем мало — порядка 10. А делать выводы о каких-то закономерностях пользовательского поведения на таких цифрах не совсем корректно.
Теперь для сайта с таким же трафиком будут записаны абсолютно все визиты — а значит, и все необычные визиты, которые особенно ценны для анализа. Это предоставляет владельцам сайтов достаточную выборку для анализа.
Напомним, что как и прежде, записи Вебвизора хранятся две недели — это значит, что всего для анализа может быть доступно более полутора миллионов визитов.
Аналогичным образом повысилась и точность инструментов, работающих на данных Вебвизора: карты скроллинга и аналитики форм.
Сегодня изменился вид списка счётчиков — первой страницы, которую вы видите, открывая Метрику.
Мы учли ваши пожелания: теперь рядом с посещаемостью за сегодня показываются и графики за последнюю неделю. Чтобы быстро посмотреть количество визитов в определённый день, нужно просто навести курсор на нужный столбец.
Также в списке счётчиков появилось количество достижений цели, которая в настройках счётчика задана как первая. Кликнув на неё, вы увидите данные по всем целям с первой по пятую.
Метрика начала собирать информацию о блокировщиках рекламы у посетителей сайтов. Мы определяем не конкретную программу для блокировки, а именно её наличие.
Новый отчёт доступен в разделе «Технологии». Данные о блокировщиках также могут служить условием сегментации: это позволит сравнивать, как ведут себя пользователи, которые смотрят рекламу, и те, кто её отключает.
Долю пользователей с блокировщиками можно использовать и как метрику — выводить эту цифру в отдельный столбец любого отчёта и узнавать, к примеру, как меняется популярность блокировщиков в зависимости от браузера или источника трафика.
По нашим данным, сейчас блокировщики рекламы установлены примерно у 9.6% пользователей. Но для конкретного сайта эта доля может ощутимо отличаться.
Подробнее вы можете прочитать о новом отчёте в справке.
Мы в три раза увеличили лимит дней для настройки условий ретаргетинга — и теперь максимальное количество дней, прошедших с момента посещения сайта пользователем, может достигать 90.
К примеру, если для условия «Посмотрел страницу со скидкой на квартиру» уже сейчас вы выберете новый период в 90 дней, то ваши ретаргетинговые объявления по этому условию будут показываться посетителям, которые были на вашем сайте и выполнили нужное целевое действие в течение последних 90 дней.
С помощью ретаргетинга вы можете составлять отдельные рекламные сообщения для людей, которые уже побывали на вашем сайте, – чтобы мотивировать их вернуться, закончить оформление заказа или же сделать новые покупки. Например, можно предлагать подходящие товары в комплект к уже приобретенным или показывать информацию о новых спецпредложениях.
Все подробности о настройке ретаргетинга и принципах работы этой технологии вы можете узнать из помощи.
Теперь все тепловые карты можно отобразить не только для одной страницы, а для группы однотипных страниц.
Обычная ситуация: вы хотите узнать, как посетители взаимодействуют со страницей товара, но товаров на сайте очень много и на странице каждого отдельно взятого товара оказывается слишком мало кликов для анализа. Теперь вы можете собрать клики со всех страниц товаров и отобразить их на одной странице.
Группа страниц может быть задана как простой маской (http://shop.yandex.ru/catalog/*), так и регулярным выражением.
Работать с группами страниц можно во всех тепловых картах - карте кликов, карте ссылок и карте скроллинга.