Сегодня начал работу новый сервис — Яндекс.Аудитории. Он позволяет создавать сегменты для нацеливания рекламы по данным из CRM и работать даже с теми клиентами, которые ещё не были на вашем сайте. А совмещая сегменты Метрики и Аудиторий, можно реализовывать самые сложные условия таргетинга.