июнь 2016
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Параметры посетителей
14 июня 2016, 17:39
В Метрике появилась новая возможность - присваивать произвольные атрибуты посетителям вашего сайта и использовать эти данные для анализа аудитории. При этом характеристики посетителей можно передавать не только онлайн, но и после завершения визита.
Яндекс.Аудитории: новый сервис от команды Метрики
29 июня 2016, 12:24
Сегодня начал работу новый сервис — Яндекс.Аудитории. Он позволяет создавать сегменты для нацеливания рекламы по данным из CRM и работать даже с теми клиентами, которые ещё не были на вашем сайте. А совмещая сегменты Метрики и Аудиторий, можно реализовывать самые сложные условия таргетинга.