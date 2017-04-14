Теперь для любых сегментов в Яндекс.Аудиториях доступна статистика из Метрики — даже если сегмент был построен по данным из офлайна. Вы сможете посмотреть, сколько пользователей из сегмента заходили на ваш сайт и достигали заданных в Метрике целей за последние 90 дней: достаточно просто привязать счётчик.
Часто клиенты оформляют заказы онлайн, а выкупают товар в пункте самовывоза, или узнают об услуге на сайте и заказывают её по телефону. Теперь эти и любые другие конверсионные события, которые происходят вне интернета, можно передавать в Метрику — чтобы связывать поведение клиентов на сайте с их действиями в офлайне. Это позволит точнее оценивать отдачу от разных каналов привлечения аудитории и лучше понимать, как посетители приходят к конверсии. И обращаться к клиентам, которые активны в офлайне, с помощью прицельной рекламы.
Вебвизор 2.0, который тестировался в закрытой бете с конца прошлого года, готов к выходу в большой мир. Сегодня мы открыли доступ к новому Вебвизору для части пользователей Метрики — в интерфейсе вы могли заметить переключатель на версию 2.0: