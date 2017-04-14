Часто клиенты оформляют заказы онлайн, а выкупают товар в пункте самовывоза, или узнают об услуге на сайте и заказывают её по телефону. Теперь эти и любые другие конверсионные события, которые происходят вне интернета, можно передавать в Метрику — чтобы связывать поведение клиентов на сайте с их действиями в офлайне. Это позволит точнее оценивать отдачу от разных каналов привлечения аудитории и лучше понимать, как посетители приходят к конверсии. И обращаться к клиентам, которые активны в офлайне, с помощью прицельной рекламы.