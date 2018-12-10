Блог Яндекс.Метрики

декабрь 2018
Новый код в настройках счётчика
10 декабря 2018, 11:01

Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику. 

Открываем интеграцию с Вебмастером
13 декабря 2018, 12:40

Теперь счётчики Метрики можно привязывать к сайтам в Вебмастере, чтобы поисковый робот Яндекса мог быстрее узнавать о новых страницах сайта. Сама по себе привязка не запускает новую механику обхода — для этого нужно будет подключить опцию «Обход по счётчикам» в Вебмастере. Рассказываем, как устроена привязка.

Полезные материалы по Метрике: подборка за май-декабрь 2018
21 декабря 2018, 13:30

Настало время очередной подборки полезных ссылок про Метрику. По традиции все материалы разделили по сложности — для начинающих и продвинутых пользователей. 

Самые полезные запуски Метрики — 2018
26 декабря 2018, 16:34

Подготовили традиционный предновогодний список основных запусков Метрики. Проверьте, обо всех ли новых возможностях вы знали =)