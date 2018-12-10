Сегодня в настройках счётчика вы могли заметить новый код для установки на сайт. Он лучше соответствует современным веб-технологиям и сможет поддерживать новые функции, которые мы планируем добавлять в Метрику.
Теперь счётчики Метрики можно привязывать к сайтам в Вебмастере, чтобы поисковый робот Яндекса мог быстрее узнавать о новых страницах сайта. Сама по себе привязка не запускает новую механику обхода — для этого нужно будет подключить опцию «Обход по счётчикам» в Вебмастере. Рассказываем, как устроена привязка.
Настало время очередной подборки полезных ссылок про Метрику. По традиции все материалы разделили по сложности — для начинающих и продвинутых пользователей.
Подготовили традиционный предновогодний список основных запусков Метрики. Проверьте, обо всех ли новых возможностях вы знали =)