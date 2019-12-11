Блог Яндекс.Метрики

декабрь 2019
Контентная аналитика в Метрике — для Хабраблогов
4 декабря, 10:00

Самая популярная система веб-аналитики рунета теперь интегрирована с самой популярной платформой IT-блогов.* Если вы ведёте блог компании на Хабре —  подключите к нему Метрику и анализируйте, как работает ваш контент, с помощью наглядных и подробных отчётов.

Как показы рекламы влияют на конверсии: Яндекс.Метрика для медийной рекламы
6 декабря, 14:06

Бизнесу важно понимать, как показы охватной рекламы в конечном итоге влияют на продажи и доход. Ответ на этот вопрос теперь можно быстро и просто получить с помощью Яндекс.Метрики для медийной рекламы.