Для онлайн-изданий важно чётко понимать, как работает контент: как быстро публикации набирают трафик и откуда приходят посетители, какие статьи «выстреливают» лучше других, и как люди читают конкретный материал. Но получить ответы на эти вопросы с помощью стандартных инструментов веб-аналитики может быть непросто. Поэтому мы добавили в Метрику отчёты по контенту, которые разработаны специально для онлайн-медиа.
Если вы хотите всего за один час изучить все возможности отчётов по контенту — и задать нам любые вопросы — записывайтесь на бесплатный вебинар 17 июля! Руководитель Метрики Ксения Аникеева расскажет, как подключить отчёты и как использовать их в работе.
Сегодня на Яндекс.Радаре появился новый отчёт: он показывает, какая доля трафика в России и других странах приходится на защищённый протокол HTTPS.
Хорошие новости для тех, кто работает с отчётами по контенту. Мы добавили несколько функций, чтобы сделать отчёты нагляднее — постоянное автообновление, «живой» список популярных материалов и быстрый поиск статей.