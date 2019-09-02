Для онлайн-изданий важно чётко понимать, как работает контент: как быстро публикации набирают трафик и откуда приходят посетители, какие статьи «выстреливают» лучше других, и как люди читают конкретный материал. Но получить ответы на эти вопросы с помощью стандартных инструментов веб-аналитики может быть непросто. Поэтому мы добавили в Метрику отчёты по контенту, которые разработаны специально для онлайн-медиа.