Яндекс.Метрика для медиа: встречайте отчёты по контенту

Для онлайн-изданий важно чётко понимать, как работает контент: как быстро публикации набирают трафик и откуда приходит аудитория, какие статьи «выстреливают» лучше других, и как люди читают конкретный материал. Но получить ответы на эти вопросы с помощью стандартных инструментов веб-аналитики может быть непросто. Поэтому мы добавили в Метрику отчёты по контенту, которые разработаны специально для онлайн-медиа.

Отчёты по контенту позволят в реальном времени отслеживать, как работает издание — и быстро оптимизировать контент и его дистрибуцию. Отчёты поддерживают самый разный текстовый контент: новости, статьи, посты в блог, рецепты, отзывы и страницы с вопросами и ответами.

Чтобы выделить основные задачи, которые должны решать отчёты, мы провели закрытое бета-тестирование с ведущими участниками медиа-рынка в России. В результате мы разработали сразу несколько отчётов, которые планируем активно развивать и дополнять. Все возможности доступны бесплатно и без ограничений по объёму трафика.

Попробовать отчёты можно на демо-счётчике Метрики. А чтобы быстро разобраться со всеми возможностями, посмотрите обучающее видео.

Сводка: следите за реакцией аудитории в реальном времени

С помощью сводного отчёта по контенту можно в реальном времени отслеживать самые важные показатели: количество посетителей и просмотров, среднее время на чтение материала и другой полезный индикатор вовлечённости — рециркуляцию. Это доля посетителей, которые просмотрели больше одного материала — а значит, контент их заинтересовал. Все данные на сводке обновляются каждую минуту.

Блок с популярными материалами покажет, как одни статьи выходят в топ, а другие уступают им место: их заголовки будут сменять друг друга без перезагрузки страницы, прямо на ваших глазах. А блок с источниками переходов покажет, какие каналы обеспечивают приток аудитории.

Материалы: находите рецепты успешных публикаций

В отчёте по материалам можно глубже проанализировать, как «живёт» контент:

понять, какие статьи чаще других дочитывают до конца — у них будет высокий показатель дочтений;

найти статьи, которые растят глубину просмотра — за счёт того, что с них читатели охотнее переходят на другие материалы. Об этом расскажет высокий показатель рециркуляции;

оценить, как долго материалы продолжают получать трафик. Для этого достаточно взглянуть на динамику просмотров — это мини-график рядом с каждой публикацией, который показывает, как изменялось количество просмотров материала в выбранном периоде отчёта. Если просмотры со временем не падают, значит, контент оказался «вечнозелёным» — и его можно попробовать добавить в блок с рекомендациями, чтобы собрать ещё больше аудитории.

Рециркуляция — это доля посетителей, которые прочитали больше одной статьи. На странице материала рециркуляция показывает процент читателей, которые продолжили изучать сайт после того, как прочитали именно этот материал. Доскроллы — доля посетителей, которые долистали контент до конца. Дочтения — доля посетителей, которые провели на материале достаточно времени, чтобы полностью его прочитать.

Страница материала: смотрите, как люди читают статьи

В отчёте по конкретному материалу можно подробно изучить, как посетители продвигались по тексту. Воронка доскроллов покажет, до какой точки люди обычно долистывают материал — чем больше воронка похожа на прямоугольник, тем больше посетителей прокручивают статью до конца. А успевают ли они при этом прочитать текст, покажет воронка дочтений — в ней учитывается и время взаимодействия с контентом.

Также отчёт поможет понять, как распределяется аудитория статьи по полу и возрасту, и сколько трафика приходится на разные форматы — десктоп, мобильную и Турбо-версию. В будущем будут поддержаны и другие виды быстрых страниц.

Рубрики: выделяйте популярные темы

В отчёте по рубрикам можно сравнить интерес читателей к разным темам. А на странице отдельной рубрики — посмотреть, аудиторию какого пола и возраста привлекает эта тема, а также понять, насколько читатели вовлечены в контент. Об этом расскажут воронки дочтений и доскроллов, построенные для всех материалов рубрики.

Как подключить отчёты по контенту

Для работы отчётов понадобится разметка Schema.org — это та же разметка, которая позволяет улучшить представление сниппета сайта в результатах поиска Яндекса. Если разметка уже есть, останется только проверить, что на сайте установлена актуальная версия кода Метрики, а затем включить показ отчётов в настройках счётчика. После этого отчёты появятся в интерфейсе Метрики в течение нескольких часов. С Турбо-страницами всё ещё проще: разметка добавлена на них по умолчанию. Подробная инструкция по подключению есть в нашей Помощи.

Новые отчёты подойдут и тем сайтам, которые не монетизируют контент, а используют его для продвижения своего бизнеса. Например, если у вас есть бренд-медиа или блог продукта, вы также можете подключить новые отчёты и лучше изучить работу контента.

Что в планах

Сегодняшний запуск — только начало, мы будем активно развивать новые отчёты.

В первую очередь добавим провязку с остальной Метрикой. Это поможет находить ещё больше идей для развития издания. Например, можно будет лучше изучить предпочтения читателей в разных регионах или проанализировать интересы посетителей сайта, чтобы найти новые темы.

Появится отчёт по авторам. Отчёт покажет, кто из авторов создаёт более вовлекающие материалы и приносит больше всего просмотров. А ещё — поможет редакции и авторам быстрее договариваться друг с другом, так как мнение о выборе заголовка и длине статьи можно будет подтверждать цифрами.

Станет доступна аналитика контента в привязке к деньгам. Доходы от РСЯ и ADFOX можно передавать в Метрику уже сейчас. А интеграция денежных показателей с новыми отчётами поможет лучше оценивать окупаемость контента.

Оставайтесь на связи, впереди много интересного!