Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Яндекс.Метрика для медиа: встречайте отчёты по контенту

Для онлайн-изданий важно чётко понимать, как работает контент: как быстро публикации набирают трафик и откуда приходит аудитория, какие статьи «выстреливают» лучше других, и как люди читают конкретный материал. Но получить ответы на эти вопросы с помощью стандартных инструментов веб-аналитики может быть непросто. Поэтому мы добавили в Метрику отчёты по контенту, которые разработаны специально для онлайн-медиа.

 

Отчёты по контенту позволят в реальном времени отслеживать, как работает издание — и быстро оптимизировать контент и его дистрибуцию. Отчёты поддерживают самый разный текстовый контент: новости, статьи, посты в блог, рецепты, отзывы и страницы с вопросами и ответами.

Чтобы выделить основные задачи, которые должны решать отчёты, мы провели закрытое бета-тестирование с ведущими участниками медиа-рынка в России. В результате мы разработали сразу несколько отчётов, которые планируем активно развивать и дополнять. Все возможности доступны бесплатно и без ограничений по объёму трафика.

 

Попробовать отчёты можно на демо-счётчике Метрики. А чтобы быстро разобраться со всеми возможностями, посмотрите обучающее видео.

 

Сводка: следите за реакцией аудитории в реальном времени

С помощью сводного отчёта по контенту можно в реальном времени отслеживать самые важные показатели: количество посетителей и просмотров, среднее время на чтение материала и другой полезный индикатор вовлечённости — рециркуляцию. Это доля посетителей, которые просмотрели больше одного материала — а значит, контент их заинтересовал. Все данные на сводке обновляются каждую минуту.

Блок с популярными материалами покажет, как одни статьи выходят в топ, а другие уступают им место: их заголовки будут сменять друг друга без перезагрузки страницы, прямо на ваших глазах. А блок с источниками переходов покажет, какие каналы обеспечивают приток аудитории.

 

 

Материалы: находите рецепты успешных публикаций

В отчёте по материалам можно глубже проанализировать, как «живёт» контент:

  • понять, какие статьи чаще других дочитывают до конца — у них будет высокий показатель дочтений;

  • найти статьи, которые растят глубину просмотра — за счёт того, что с них читатели охотнее переходят на другие материалы. Об этом расскажет высокий показатель рециркуляции;

  • оценить, как долго материалы продолжают получать трафик. Для этого достаточно взглянуть на динамику просмотров — это мини-график рядом с каждой публикацией, который показывает, как изменялось количество просмотров материала в выбранном периоде отчёта. Если просмотры со временем не падают, значит, контент оказался «вечнозелёным» — и его можно попробовать добавить в блок с рекомендациями, чтобы собрать ещё больше аудитории.

 

Рециркуляция — это доля посетителей, которые прочитали больше одной статьи. На странице материала рециркуляция показывает процент читателей, которые продолжили изучать сайт после того, как прочитали именно этот материал.

Доскроллы — доля посетителей, которые долистали контент до конца.

Дочтения — доля посетителей, которые провели на материале достаточно времени, чтобы полностью его прочитать.

 

Страница материала: смотрите, как люди читают статьи

В отчёте по конкретному материалу можно подробно изучить, как посетители продвигались по тексту. Воронка доскроллов покажет, до какой точки люди обычно долистывают материал — чем больше воронка похожа на прямоугольник, тем больше посетителей прокручивают статью до конца. А успевают ли они при этом прочитать текст, покажет воронка дочтений — в ней учитывается и время взаимодействия с контентом.

Также отчёт поможет понять, как распределяется аудитория статьи по полу и возрасту, и сколько трафика приходится на разные форматы — десктоп, мобильную и Турбо-версию. В будущем будут поддержаны и другие виды быстрых страниц.

 

 

Рубрики: выделяйте популярные темы

В отчёте по рубрикам можно сравнить интерес читателей к разным темам. А на странице отдельной рубрики — посмотреть, аудиторию какого пола и возраста привлекает эта тема, а также понять, насколько читатели вовлечены в контент. Об этом расскажут воронки дочтений и доскроллов, построенные для всех материалов рубрики.

 

Как подключить отчёты по контенту

Для работы отчётов понадобится разметка Schema.org — это та же разметка, которая позволяет улучшить представление сниппета сайта в результатах поиска Яндекса. Если разметка уже есть, останется только проверить, что на сайте установлена актуальная версия кода Метрики, а затем включить показ отчётов в настройках счётчика. После этого отчёты появятся в интерфейсе Метрики в течение нескольких часов. С Турбо-страницами всё ещё проще: разметка добавлена на них по умолчанию. Подробная инструкция по подключению есть в нашей Помощи.

 

Новые отчёты подойдут и тем сайтам, которые не монетизируют  контент, а используют его для продвижения своего бизнеса. Например, если у вас есть бренд-медиа или блог продукта, вы также можете подключить новые отчёты и лучше изучить работу контента.

 

Что в планах

Сегодняшний запуск — только начало, мы будем активно развивать новые отчёты.

В первую очередь добавим провязку с остальной Метрикой. Это поможет находить ещё больше идей для развития издания. Например, можно будет лучше изучить предпочтения читателей в разных регионах или проанализировать интересы посетителей сайта, чтобы найти новые темы.

Появится отчёт по авторам. Отчёт покажет, кто из авторов создаёт более вовлекающие материалы и приносит больше всего просмотров. А ещё — поможет редакции и авторам быстрее договариваться друг с другом, так как мнение о выборе заголовка и длине статьи можно будет подтверждать цифрами.

Станет доступна аналитика контента в привязке к деньгам. Доходы от РСЯ и ADFOX можно передавать в Метрику уже сейчас. А интеграция денежных показателей с новыми отчётами поможет лучше оценивать окупаемость контента.

Оставайтесь на связи, впереди много интересного!

47 комментариев
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Илья Журавлёв
1 июля, 15:19
Молодцы!)
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 19:16
Илья Журавлёв,
Спасибо!
seoeugene
1 июля, 15:24
А, так из-за этого сегодня дико тормозит метрика и сыпятся 500-ые. Нормально.
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 19:15
seoeugene,
Подскажите, до сих пор пятисотит? Если да, напишите нам в поддержку, пожалуйста. 
alex2019seo
1 июля, 16:30
код счетчика придется менять или он остается прежний? Для новостного портала использовать сущность= NewsArticle  ?
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 19:13
alex2019seo,
После включения опции «Контентная аналитика» код менять не надо. Главное, чтобы на сайте стояла новая версия кода — которая tag.js. Для разметки статьи подойдет и NewsArticle, и просто Article.
Андрей Мещеряков
9 июля, 11:49
Наталья,
а BlogPosting чем отличается от Article?
alice-khip
1 июля, 17:02
Давно пора. Круто!
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 19:20
alice-khip,
Спасибо, старались. Если будет подробный фидбек, присылайте, будем рады!
Саша Белоусов
1 июля, 17:29
Спасибо, это здорово.
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 19:22
Саша Белоусов,
Спасибо и вам за тёплые слова.
Visualsnow-bank
1 июля, 21:02
То есть сначала нужно все страницы сайта разметить разметкой Schema.org, и только потом станет доступны отчеты, которые описаны в статье и разделе "Виджеты"?
Обновлено 1 июля, 21:02
Наталья
Сотрудник Яндекса1 июля, 21:19
Visualsnow-bank,
Нужно разметить сайт + убедиться, что на сайте стоит новая версия кода счётчика (tag.js) + включить в настройках счётчика опцию «Контентная аналитика». 
Саша Белоусов
1 июля, 21:29
Поддерживается ли для разметки JSON-LD?
Наталья
Сотрудник Яндекса2 июля, 12:18
Саша Белоусов,
Пока нет, но это есть в планах. Обязательно расскажем, когда поддержим и этот вид разметки.
yokayoka
6 июля, 21:56
Наталья,
 Очень ждем, это позволило бы гораздо быстрее добавлять микроразметку на сайты с развесистой структурой и большим количеством страниц
mail@piteronline.tv
2 июля, 07:23
А можно не ломать мой дашбоард по сто раз на дню? Снесли все настройки. Я настроил заново и... снова снесли все настройки. Начал активнее изучать гугл аналитику. Там настройки не меняют
Обновлено 2 июля, 07:24
Наталья
Сотрудник Яндекса2 июля, 12:29
mail@piteronline.tv,
Сожалеем ;( Напишите в поддержку, пожалуйста — посмотрим, что там такое. 
bakulev-studio
2 июля, 12:49
Наталья, здравствуйте. Спасибо за хороший функционал.
Подскажите, пожалуйста, для полноценного сбора информации в статье должны быть размечены все параметры (идентификатор, текст, заголовок, автор, тематика, рубрика и так далее)? Или можно обойтись одним-двумя?
Спасибо.

Наталья
Сотрудник Яндекса3 июля, 13:41
bakulev-studio,
Рады, что вам понравилось!  Смотрите,  в каком  именно объёме размечать сайт зависит исключительно от того, насколько полные данные вы хотите видеть в отчётах. Если хотите видеть статистику по рубрикам — нужно их разметить. Если данные по рубрикам не нужны, их можно не размечать — и отсутствие разметки для рубрик никак не повлияет на другие данные в отчётах по контенту.
Комментарий удалён
Наталья
Сотрудник Яндекса3 июля, 13:47
Андрей Мещеряков,
Можно использовать любой из трёх атрибутов (Article, NewsArticle, BlogPosting) — разницы никакой нет. Все они будут отображаться в отчётах как «Материал».
dskalubo
3 июля, 07:13
Добрый день. Три вопроса:
1. В какой срок после изменения настроек счетчика должен появиться отчет?
2. В справке по микроразметке указано "Если не найдено ни одно из свойств выше, в качестве идентификатора будет использоваться заголовок наивысшего уровня из тегов <h1>...<h6> или значение атрибута href канонической ссылки." Т.е. при наличии заголовка h1 на каждой странице микроразметка не обязательна?
3. Будет ли пустой отчет, если микроразметка все таки обязательна?


Вопросы продиктованы тем, что счетчики были изменены более 12 часов назад, отчета по контенту в Метрике не появилось. Сижу гадаю - то ли еще ждать, то ли руки кривые)
Наталья
Сотрудник Яндекса4 июля, 07:17
dskalubo,
1. А у вас на сайте стоит новая версия кода Метрики — tag.js? Если выполнены все три условия (разметка, новый код, опция включена в настройках), отчеты с данными должны появиться за несколько часов. Если до сих пор ничего не появилось, напишите нам в поддержку, пожалуйста — будем смотреть.


2. Не обязательна, но очень желательна. Потому что если идентификатора не будет, а заголовок статьи поменяется, в отчётах такой материал "раздвоится".


3. Если на сайте стоит новая версия кода, отчёты включены в настройках счётчика, но разметки нет — сами отчёты будут показываться, но в них не будет данных (если правильно поняла вопрос).
dskalubo
4 июля, 15:08
Наталья,
Новый код есть, опция в настройках включена. Но отчетов нет даже пустых) Куда в поддержку писать?
kpalienmetrix
3 июля, 10:45
А ни у кого нет проблемы с API  ? У нас со дня включения контентной аналитики АПИ почти на каждый запрос отдает ошибку "слишком сложный запрос" 
усов денис
3 июля, 10:57
kpalienmetrix,
Есть такое
усов денис
3 июля, 11:00
Очень сырой сервис, ошибка на ошибке. Отправил в ТП базовую, до починки которой вообще не имеет смысл смотреть на цифры в отчете. URL и заголовок статей часто не совпадают.
Наталья
Сотрудник Яндекса4 июля, 09:01
усов денис,
Сожалеем =( Будем разбираться, что там такое. Подскажите,  а примеры расхождений  URL и заголовка вы ведь тоже отправили в поддержку? Примеры нам бы очень помогли.
усов денис
4 июля, 11:09
Наталья,
Я отправлял скриншот.
polinalupanova
3 июля, 15:35
Метрика не даёт сохранить настройки при включении опции "Контентная аналитика":


"Счётчик с таким названием и доменом уже существует: ХХХХХХХХ. Укажите другое наименование."
Наталья
Сотрудник Яндекса4 июля, 08:53
polinalupanova,
Очень странно. Скиньте пример в поддержку, пожалуйста, посмотрим что там такое.
polinalupanova
4 июля, 16:52
Наталья,
Отправила запрос в техподдержку и приложила скриншот ошибки
digitaltools
3 июля, 20:40
Т.е дочтение = медленный доскролл?
Наталья
Сотрудник Яндекса4 июля, 08:56
digitaltools,
Грубо говоря, да. Мы ориентируемся на чтение со скоростью 60 знаков в секунду — если кто-то справился быстрее, считаем, что текст на самом деле не читали, а просто прокручивали вниз. 
Сергей Б.
4 июля, 09:57
Отчет уже можно забирать по API? Если нет, то когда планируется поддержка?
Наталья
Сотрудник Яндекса8 июля, 19:41
Сергей Б.,
Пока нельзя, но мы работаем над этим. Поддержка выгрузки по API есть в ближайших планах — когда она появится, обязательно напишем в блоге.
tatyankazen
4 июля, 10:00
Наталья, здравствуйте.
Сколько нужно времени для формирования отчетов? "Несколько часов" - это сколько?


С момента включения отчетов в настройках прошло 20 часов - этого мало? В сводке - отображаются нолики по всем параметрам.


Проблема во времени или в кривых ручках?
Наталья
Сотрудник Яндекса8 июля, 19:39
tatyankazen,
Здравствуйте! Тут проблема может быть либо в разметке, либо в старой версии кода счётчика на сайте — отчёты по контенту работают только с новой версией, которая tag.js.
zhzhitel
6 июля, 12:37
Для Дзена отчет будет доступен?
Наталья
Сотрудник Яндекса8 июля, 19:40
zhzhitel,
Пока нет, но рассматриваем такую возможность.
kakBacTam
6 июля, 19:14
Ух, знали бы что будет столько полезностей, добавили бы в материал про продвижение СМИ. Спасибо, ценно!
Екатерина Бальестерос
7 июля, 09:59
Очень удобно! пойду смотреть отчеты ))

kyban-novosti
11 июля, 09:18
спустя 10 дней с момента подключения данные в "контенте" на порядок (!) отличаются от данных в непосредственно метрике. Вопрос (в чем может быть причина?) в техподдержку уже больше недели без ответа.
Наталья
Сотрудник Яндекса16 июля, 20:34
kyban-novosti,
Причин расхождений между отчётами по контенту и остальной Метрикой может быть несколько:


1) Разметка есть не на всех материалах. Поэтому в отчетах по контенту данных меньше.


2) На сайте много очень коротких материалов длиной до 500 символов — такие материалы не учитываются в отчётах по контенту даже при правильной разметке. Например, если на главной или на разводящих страницах у вас много трафика, а длинных материалов нет, расхождения действительно могут быть большими.


3) Счётчик установлен на AMP-страницах и Facebook Instant Articles, которые обеспечивают значительное количество просмотров. В отчётах по контенту эти форматы быстрых страниц пока не учитываются.


4) Если вы сравниваете количество просмотров отдельной статьи в отчётах по контенту и отчёте "Популярное", то причиной расхождений могут быть нюансы склейки данных по обычной и Турбо-версии страницы.


Сейчас в большинстве случаев просмотры обычной страницы и её Турбо-версии учитываются отдельно — как по двум разным материалам. В ближайшее время в Турбо-страницах появится необходимая для склейки данных разметка: после этого показы обычной и Турбо-версии страницы в отчётах по контенту будут объединены.



Studio Vector Art
16 июля, 10:54
Яндекс Метрика радует. Будем тестировать новые метрики ) 
not.so.bad
23 августа, 17:26
Здравствуйте! Если микроразметка на сайте выполнена с помощью structured data (JSON-LD), яндекс.метрика будет строить на ее основе отчеты? Или обязательно нужна microdata? 
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса31 августа, 18:56
not.so.bad,
мы как раз анонсировали обновление, которое поддерживает JSON-LD