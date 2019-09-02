март 2019
Аналитика по-весеннему: ближайшие мероприятия в офлайне
7 марта, 10:55
Апрель обещает быть богатым на события: четвёртого числа проводим секцию на Go Analytics, а шестого — собираем энтузиастов на очередной MeasureCamp в московском офисе Яндекса.
Анализируйте отдачу от Турбо-страниц в наглядном отчёте
21 марта, 12:43
В Метрике появился подробный отчёт по Турбо-страницам. В нём можно быстро оценить трафик Турбо-страниц и показатели вовлечённости посетителей, которые их открывали — отказы, глубину просмотра и время на сайте.