Присоединяйтесь к нам на МатеМаркетинге — крупнейшей конференции по маркетинговой аналитике в России. В этом году МатеМаркетинг пройдёт полностью в онлайн-формате, но это не помешает продуктивному обмену опытом. Подключайтесь к трансляции — будем рады пообщаться в прямом эфире!