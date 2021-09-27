Если вы хотя бы раз настраивали цели в Метрике, наверняка вы ловили себя на мысли — «а вот если бы можно было просто навести мышкой на вот эту кнопку, которую мне нужно отслеживать — и всё…». Мы полностью разделяем это пожелание — и теперь цели на любой клик можно заводить именно так: просто отметьте нужный элемент на вашем сайте, и готово.