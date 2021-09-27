Блог Яндекс.Метрики

апрель 2021
Клик-клик, и готово: цели на любые кнопки теперь не требуют кода
1 апреля, 11:20

Если вы хотя бы раз настраивали цели в Метрике, наверняка вы ловили себя на мысли — «а вот если бы можно было просто навести мышкой на вот эту кнопку, которую мне нужно отслеживать — и всё…». Мы полностью разделяем это пожелание — и теперь цели на любой клик можно заводить именно так: просто отметьте нужный элемент на вашем сайте, и готово. 

Теперь аналитика настраивает себя сама 
21 апреля, 13:46

Если бы вся нужная статистика по сайту собиралась сама собой, у маркетологов и владельцев сайтов было бы гораздо меньше забот.  Поэтому мы упростили процесс: теперь, чтобы начать отслеживать полезные действия посетителей на сайте, можно ничего не делать. Метрика «научилась» самостоятельно их находить и записывать их в статистику. 