Клуб Народной карты

ноябрь 2015
Велодорожка и тротуар
alex_shshnv
2 ноября 2015, 12:44
Всем привет! Возникла довольно спорная ситуация.
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8 комментариев
Виды улиц на английском и украинском языках
lukdmi ✈
2 ноября 2015, 12:44
Можете заполнить список (или поправить то, что неверно)?
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23 комментария
Обновление правил 03.11.2015
Анна К.
3 ноября 2015, 18:52
Доброго времени суток!
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3 комментария
news,правила
Межкатегорийный снеппинг
Lobov Sergey
5 ноября 2015, 08:12
Не так давно, мы запустили на Народной карте автоматическое создание общих границ для сложных контурных объектов.
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16 комментариев
Жалобы на удаление объектов
Lobov Sergey
5 ноября 2015, 08:25
Изучая поведение пользователей на Народной карте, мы столкнулись с тем, что часто встречающаяся задача удаления "ненужного" объекта не имеет очевидного решения. На объект можно пожаловаться, и далее объект и жалоба на него будут рассмотрены модератором.
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11 комментариев
Раскраска дорог по классам
Анна К.
5 ноября 2015, 13:22
При редактировании дорожной сети нередко встречаются ошибки в простановке класса дорог. В частности, при изменении класса у дороги, состоящей из нескольких участков, можно "забыть" изменить класс у одного или нескольких небольших участков. Несложно также ошибиться в простановке классов на участках сложных дорожных развязок.
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26 комментариев
Подсвечивание адресных точек
yndx-totoschka
5 ноября 2015, 13:25
Сегодня на Народной карте появилось еще одно важное и полезное, самое главное удобное и наглядное обновление - подсвечивание всех адресных точек при выборе улицы.
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14 комментариев
news
Обновление справки Народной карты
Анна К.
6 ноября 2015, 16:21
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1 комментарий
Твердое покрытие
Александр
9 ноября 2015, 16:23
Следует ли ставить отметку "твердое покрытие" на неасфальтированной, гравийной дороге, в простонародье "грейдер"?
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12 комментариев
Виртуальные медали
Kolia
9 ноября 2015, 22:12
Сколько всего "медалей" в Народной карте? Будете ли вы делать новые? И как начисляется "медаль" "Эксперт Народной карты" автоматически: мало жалоб на объекты созданные этим пользователем, или вручную?
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7 комментариев
Территории сельских советов
Котик
9 ноября 2015, 22:12
Какой категорией рисовать территории сельских советов? В правилах ничего не понятно.
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10 комментариев
Рисовать с пользой!
МВА
9 ноября 2015, 22:13
А задумывался ли кто над тем зачем он пришел в НЯК?. Донести людям нужную информацию или красоваться своими достижениями в топе (Делая шаблонные обрисовки зданий без адреса). Конечно проще всего сделать за минуту 6-10 шаблонных правок и красоваться собой "Какой я хороший", куда сложнее обрисовать и откорректировать водоем или ему подобное, все равно одна правка. Одно дело если это делает простой пользователь, но когда это делают опытные модераторы это не в какие рамки не лезет. Одному я сделал замечания что он все дома , сараи и др. построики нарисовал как жилые и не по контуру. Так вот что он мне ответил:  "Названия я не знаю ну пока хоть контурные данный будут )) Возможно где жилое с нежилым напутал, это плохо, но не критично, знающие люди исправят когда я вижу подобные ошибки - исправляю.
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19 комментариев
Вебинар
Lobov Sergey
9 ноября 2015, 23:03
Спасибо всем пользователям, которые предлагали темы для вебинара и высказывались о предпочтительном для него времени.
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20 комментариев
Топ пользователей
yndx-totoschka
10 ноября 2015, 14:46
Сегодня мы вновь расскажем вам о динамике топа пользователей.
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2 комментария
news
Обновление Народной карты
yndx-totoschka
10 ноября 2015, 16:37
Сегодня обновления не такие масштабные, как на прошлой неделе, но тоже полезные:
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10 комментариев
news
Участок 8 км - может ли быть магистралью?
dovos
10 ноября 2015, 18:29
Добрый день.
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16 комментариев
Широкий Т-образный не регулируемый перекресток.
leshenko.kirill.a
11 ноября 2015, 12:46
Есть небольшое предложение, давно хотел выложить на обсуждение, и вот напомнили тему...
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16 комментариев
Неделя светофоров на Народной карте
Lobov Sergey
11 ноября 2015, 13:30
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63 комментария
news,раскраски,Неделя светофоров
Федеральные дороги
TimeKing
11 ноября 2015, 14:26
Добрый день,
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3 комментария
дороги
Лифты и прочие приспособления
Удалённый пользователь
11 ноября 2015, 15:16
Приветствую !
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5 комментариев