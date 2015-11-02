М ВА

А задумывался ли кто над тем зачем он пришел в НЯК?. Донести людям нужную информацию или красоваться своими достижениями в топе (Делая шаблонные обрисовки зданий без адреса). Конечно проще всего сделать за минуту 6-10 шаблонных правок и красоваться собой "Какой я хороший", куда сложнее обрисовать и откорректировать водоем или ему подобное, все равно одна правка. Одно дело если это делает простой пользователь, но когда это делают опытные модераторы это не в какие рамки не лезет. Одному я сделал замечания что он все дома , сараи и др. построики нарисовал как жилые и не по контуру. Так вот что он мне ответил: "Названия я не знаю ну пока хоть контурные данный будут )) Возможно где жилое с нежилым напутал, это плохо, но не критично, знающие люди исправят когда я вижу подобные ошибки - исправляю.