Клуб Народной карты

январь 2017
Совред в Украине 2: новости пятой недели
Котик
2 января 2017, 14:13

Совред в Украине 2 длится уже пять недели.

За последнюю неделю активно рисовали растительность и здания, менее -- дороги и гидрографию. Теперь все 5 переименованных улиц подписаны на карте правильно.

За все пять недель уже более-менее был отрисован лес, но подправить некоторые места, возможно, не помешает.

Задачи на шестую неделю:

  • рисовать постройки в сёлах (жилие здания уже нарисованы).
  • срисовать с кадастровой карты всё, что возможно оттуда срисовать.

На этой недели оказалось, что зайти на кадастровую карту можно только из Украины. Или, как вариант, из правильно настроенного Tor Browser.

Ракитновский сельский совет • Кадастровая карта

С Новым Годом!

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Идеи и вопрос
Tigran
2 января 2017, 14:13

Сегодня  в телеграме , в чате модераторов, мы разговаривали о вандалах и новичков и после слов NetFarmer и Sergey Lobov у меня родилось идея.

Новички почти всегда,после регистрации идут в лес и рисуют там все что можно и интересует их , так сказать учятся что и как. Но здесь вопрос том, что они эти обекты не удаляют, потому что не могут , незнают как, и все это попадает к модераторам или сотрудником, где нет модераторов.

Идея такая

Где те, далеко от человечество, в лесу , поставить какой то снимок города, небольшую часть, ну это снимок навсегда будет только на НЯК, и никто не сможет там редактировать или принять правки, и ничего это не будет показана в ЯК. Так вот на этом снимке , новичком будет показан что как, пусть рисуют что хотят,например как в играх, можно показать стрелькой нажмите сюда,потом сюда и можете рисовать дорогу, потом показать сохранить. Что то вроде этого, а в конец дня, или после 12 часов, робот может удалить все автоматом.

Теперь вопрос.

Там было обсуждение про скрипти и роботы ,а  мы - несколько человек , думаем , что возможно такое - может кто то сделал бот и бот автоматом один и тот же обект несколько раз правит и сохраняет,просто меняет атрибуты ,потом идет к другому объекту и снова передвинуть угол, сохранить, передвинуть обратно, сохранить..... Спасибо leksandr Tavsura, за краткое объяснение едеи  или может быть такое -

Автокликер - это аналог инструмента волшебной палочки в фотошопе - кликнул и по цвету вделилась область газона или другой растительности с внутренними контурами и т.п. Осталось только порадоваться и сохранить :) спасибо NetFarmer :)

Если можете раскажите как Яндекс разбирает кто бот, кто человек и как Яндекс понимает кто рисует, потому что есть люди, которые просто не могут рисовать столько. Спасибо и извините,если кого то обидел этим постом.

2-й вопрос .Можно ли  сделать так что в  клубе , когда кликаешь на имени, тебе перенаправляет на НЯК , на страницу модератора. 

3. Не пора ли  для  Гюмри и  Нагорного Карабаха включить оффлайн карты  ? :) 

Всех с НОВЫМ ГОДОМ :)

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33 комментария
идея,вопрос,обсуждения,чат,модерация,модератор,бот,робот,скрипт,рисовать,лес,лесной массив
Вопросы по карте
Бакулин Станислав
3 января 2017, 15:20

Добрый день!

Во-первых хочу поздравить всех пользователей, модераторов и администрацию Народной карты с Новым 2017 годом!

Ну а во-вторых хочу задать несколько вопросов по работе с разного рода объектами:

  1. Можно ли как-то единым маркером обозначить территорию промзоны (различные технопарки, территории электростанций)?
  2. Как указать маршрут для линий водного транспорта (можно ли сделать что-то типа того как сделано для линий железных дорог)?
  3.  Можно ли при соединении линий транспорта, добавлять названия соединяющихся линий (бывает так что разные линии железных дорог проходят через один город)?
  4. Можно ли как-то задать доступ спетранспорта на определенные участки дорог, не доступные для движения обычного транспорта (легковые и грузовые автомобили, автобусы)?
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16 комментариев
вопрос,промзона,транспорт
Внутренние контуры водоёма для уже существующих островов
Никита Юшков
4 января 2017, 14:46

Добрый день. Недавно возник вопрос по добавлению внутреннего контура  у водоёма. Как известно, зачастую рельеф сильно изрезан, и в таких случаях рисовать достаточно проблематично. Но во многих случаях острова уже прорисованы на карте (но на ЯК объекты типа "остров" не отображаются). Неужели всё-таки придётся его обводить по точкам, так как инструмент добавления/исключения на контуры объектов из других категорий не распространяется? Если это действительно так, то просьба к программистам Яндекса распространить эту функцию хотя бы на добавление контуров островов во время рисования водоёмов. Заранее спасибо.

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4 комментария
Нужна кнопочка "Обозначить адресс" на Яндекс-Карте
Наше старе село
4 января 2017, 14:51

Когда пользователь введет в поиск номер дома, которого еще нет на карте, то нужно при этом всплытие такой кнопки. Пользователь поставит метку, где адресс должен находится, а потом модераторы метку импортируют на НЯК или отменят.

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2 комментария
адреса,Яндекс.Навигатор
Что не так со съездами?
Nazarov-chevy986
4 января 2017, 14:55

Всем привет.

Обнаружил на ЯК вот такую вот странность (см. скрин).

Два съезда/заезда на Звенигородском ш. в Москве отображаются так, будто не являются сплошными с шоссе дорогами.

На НЯК посмотрел, что можно изменить у этих объектов, чтобы исправить отображение, но не нашел ничего подходящего.

Что не так с дорогами? Как это поправить?

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10 комментариев
ошибка
За рубежом
Evgeniya Moiseenko
4 января 2017, 14:55

Всех с наступившим новым годом! :)

Сейчас часто сталкиваюсь с наименованием улиц, парков в Европе. В правилах я не нашла пояснений на этот счёт.

Далее я напишу, как я поняла эти правила, после обсуждения с модераторами. Поправьте меня, если ошибаюсь. И включите, пожалуйста, в правила для всех.

- улицы именуются на языке страны и на русском (для этого создаются 2 названия). 

- с названием должно быть указано "улица", "проспект" (avenida, calle, avtovia) с маленькой буквы

и просьба - добавить каталанский язык в список. Так как в Барселоне официальное название на каталанском языке, сейчас выбираю испанский, что неверно, а робот определяет такие надписи, как французский :(

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8 комментариев
правила,название
Награждение ачивками
МВА
5 января 2017, 13:13

Приветствую всех! Пока свежа тема подведение итогов за год и награждение лидеров ачивками есть предложение к команде Яндекса. В двенадцати номинациях (юбилейные и количественные не входят) модераторы и картографы получали ачивки. Но награждение этими ачивками прошло как то не справедливо. В «Итоги года. Лидеры в категориях» об этом я уже писал, но осталось без внимания и это побудило к созданию поста. К не справедливости еще добавлю «Седьмая номинация «Пошли гулять» — и в ней ачивки получают те, кто участвовал в Прогулках с Блокнотом картографа и не просто гулял, а и дополнял потом карту тех мест, где проходила Прогулка.» Получить такую ачивку картографу из д.Пентюшкино не реально, а условия получения ачивок должно быть у все одинаковое. Даже если этот картограф с деревянным блокнотом обрисует в своей деревни все до последней калитки в заборах, то по условиям он просто «гулял».

  И теперь мое предложение команде Яндекса. В этих 12-ти номинациях и по 11-ти категориям карты при подведении итогов вручать ачивки. Но делать это прозрачно, что бы потом не было лишних вопросов, как это сделано в посту «Клуб пользователей Народной карты. Лидеры» , не так как это сделано в этом году, мутно. И награждать 10 или 15 или 20 лидеров в каждой номинации. Ачивкиами награждать каждый год. Ачивки отмечать по количеству полученных в этой номинации     или как марочные вина по годам  Вариантов конечно много, выбрать на Ваше усмотрение.

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12 комментариев
фичреквест
Вопрос про категорию объекта
Занозин Денис
5 января 2017, 13:29

В городе Малоярославец Калужской области есть одно историческое место которое непонятно как правильно нарисовать на карте https://n.maps.yandex.ru/-/CZTs5JJn . Это историческое место, расположенное непосредственно в пойме реки Лужа. Здесь ежегодно происходит главное действо военно-исторического праздника, посвящённого сражению с армией Наполеона (12 октября по старому календарю) 24 октября в 1812 году, – реконструкция этого сражения. Действо, которое ежегодно собирает тысячи местных обывателей и приезжих, благодаря которому Малоярославец гремит в прессе, по телевидению и радио. Так же это официальное место проведения фестиваля Мотоярославец. Во всех вывесках и обьявлених о проведении эти мероприятий указывается адрес Город Малоярославец Ивановский луг Вопрос заключается в том, как это место правильно обозначить на карте? Сейчас на карте  это лес  (https://n.maps.yandex.ru/-/CZTs5JJn), посеридине которого стоит точка достопримечательность (https://n.maps.yandex.ru/-/CZTs5Ljw) но  по факту, это поле. 

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12 комментариев
Предложение по адресации угловых зданий (зданий с двойным адресом)
Павел 1985
6 января 2017, 13:57

Всем здравствуйте! При проставлении "двойных"(угловых) адресов НЯК по умолчанию предлагается добавлять еще один адрес к тому же дому, который добавляется в ту же точку. Я так и делал (7 тыс. опубликованных правок за декабрь, из них 50% - адресные точки), при чем прошедшие модерацию! При этом номер дома показывается на карте только один из введённых, а при наведении на точку - только второй, что немного путает:

Однако недавно залез в Правила, и там написано, что точки адреса должны разноситься одна от другой... В релизе ЯК точки адреса разнесены, спасибо yndx-iskod и другим, но все же предлагаю что-то с этим делать автоматически, например, по предложенному мной варианту, для удобства самих картографов, модераторов и сотрудников Яндекса!

Но ведь точки моих адресов выделяются при выделении всех адресов и на одной, и на другой улице! Предполагаю, что и в поиске они оба участвуют!

Я предлагаю точку ставить одну, номера домов писать "в столбик", а при наведении курсора на точку - показывать отдельными строчками два (или более) адреса.

На картинке ниже на примере того же дома изобразил то, что я предлагаю:

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1 комментарий
адреса
Совред в Украине 2: новости шестой недели
Котик
6 января 2017, 18:54

Совред в Украине 2 длится уже шесть недели.

В начале предыдущей недели активно рисовали лес, позже -- здания. Менее активно рисовали дороги, заборы, места, адреса, водоёмы, административное деление, территории, остановки наземного транспорта.

Теперь отрисованы все школы. К сожалению, только школы. Началась подробная отрисовка посторёк на приусадебных участках.

Задачи на следующую неделю:

  • рисовать постройки в сёлах (жилие здания уже нарисованы).
  • срисовать с кадастровой карты всё, что возможно оттуда срисовать.

Ракитновский сельский совет • Кадастровая карта
Если вы не в Украине, то зайти на кадастровую карту можно только через правильно настроенный Tor Browser.

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1 комментарий
С Рождеством ! И два вопроса.
Dr.@lex
7 января 2017, 18:34

Уважаемые, поздравляю всех с Рождеством Христовым!  

Давно хотел написать, но ждал когда поднакопится вопросов, но как то не задалось. Прочитав последние посты в Клубе снова подумал что, может все таки надо дать возможность автору удалять собственные объекты (хотя бы вновь созданные, ну или только неотмодерированные) через меню "Удалить" (без отягощения модератора и написания комментариев). Понятно, что через манипуляции с откатом правки это сделать можно, но разговор зашел о новичках, о песочнице, по моему это будет таки шаг вперед. 

Второй момент - хотел бы очень попросить расширить в панели инструментов количество пунктов "Недавно созданные", на сегодняшний день там 3 пункта, но даже ведя некомплексную отрисовку объекты с заданными свойствами постоянно выталкивают друг друга за пределы этого списка. По опыту могу сказать что идеальным было бы 5-6 пунктов вместо 3х. Все равно при 100% масштабе в браузере остается незадействованная территория под блоком, очень хотелось бы использовать ее максимально эффективно. 

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31 комментарий
удаление,редактирование,интерфейс
Это некий вид невидимой защиты или глюк?
�🌍🌏 Constantinidis
7 января 2017, 18:38

Добрый день!

Хочу уточнить по двум объектам, которые редактируются странно. На самом деле их гораздо больше, потому что встречал такое много раз, вот, решил полюбопытствовать.

Иногда долго и упорно редактирую объект, масса точек, сложные линии, плавные переходы, трудоёмко. Заканчиваю редактировать, тянусь к Сохранить, а она неактивна! Иногда до получаса работы пропадает, потому что ничего нельзя сделать, только Отменить, ведь сохранить неактивна..

Пример, картинка и ссылка на объект https://n.maps.yandex.ru/-/CZThATz4

 И ещё один объект https://n.maps.yandex.ru/-/CZThMOyr 

Важный момент, оба объекта ранее редактировались мной, и редактируются и сейчас, но с другой стороны леса или квартала. А именно "проблемные углы" не дают сохранять себя.

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12 комментариев
АТД
Капита ль Мар
9 января 2017, 13:00

Тем кто рисует границы различных объектов АТД.

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20 комментариев
АТД,кадастр,административное деление
ЭКСПО 2017 в г. Астана Республика Казахстан
Даурен
9 января 2017, 13:42

Доброго времени суток, Яндекс. Почти пять с половиной месяцев осталось до старта в г. Астана (Республика Казахстан) всемирной выставки Экспо 2017. Для казахстанцев и в особенности астанчан данная выставка является долгожданной и имеет большое значение. 10 июня 2017 в выставке принимут участие множество стран, в том числе и страны из СНГ.

Хотел попросить сделать Яндекс в предверии всемирной выставки обновить фото со спутника, обновить панорамы и организовать совместное редактирование столицы, так как в предверии ЭКСПО планируется закончить и облагородить значительную часть городской инфраструктуры на левобережье города.

О выставке в Википедии 

С уважением, житель горда, Иманбай Даурен.

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5 комментариев
обновление карт,совместные редактирования,панорамы
Полосы движения на перекрестках
end777
9 января 2017, 14:25

Когда будет доступна возможность внесения условий движения по полосам? вот пример

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16 комментариев
Яндекс.Навигатор
Добавьте русинский язык
Наше старе село
9 января 2017, 14:40

http://harmfulgrumpy.livejournal.com/907532.html

Этот язык широко используется в Сербии, Словакии. Названия населенных пунктов и названия учреждений на нем подписываются. Также этим языком пользуется большинство населения Закарпатья. Потому прошу добавить этот язык в список языков НЯК.

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2 комментария
Активность на праздниках
Lobov Sergey
9 января 2017, 19:00

Всем привет!

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12 комментариев
news
Обновление Яндекс.Карт
yndx-totoschka
10 января 2017, 01:39

Яндекс.Карты обновились.

В эту партию попали правки, сделанные и промодерированные в период с 21 по 24 декабря 2016 года.

Мы благодарим всех, кто сделал этот релиз возможным. Ваши правки снова сделали карту лучше, актуальнее и точнее, и уже сейчас помогают тысячам пользователей карт в решении их задач.

А мы в это время уже готовим для Вас первую партию новогодних правок, следите за новостями.

Команда Яндекс.Карт

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56 комментариев
news,обновление карт
Вернёмся к вопросу навесов...
Ярослав (bforest)
10 января 2017, 13:16

Всем привет!

Пришли заявки на удаление вот таких объектов:

Заявку на удаление я отработал, т.к. п. 4.1.4 Правил гласит:

Навесы и козырьки (неутеплённые конструкции в виде крыши, опирающейся на опоры-столбы; могут иметь одну или несколько стен; в том числе — навесы на АЗС) не рисуются.

Я правильно понимаю, что под эту категорию попадают и навесы над пунктами оплаты проезда?

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15 комментариев
здания,платные дороги