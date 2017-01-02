Сегодня в телеграме , в чате модераторов, мы разговаривали о вандалах и новичков и после слов NetFarmer и Sergey Lobov у меня родилось идея.

Новички почти всегда,после регистрации идут в лес и рисуют там все что можно и интересует их , так сказать учятся что и как. Но здесь вопрос том, что они эти обекты не удаляют, потому что не могут , незнают как, и все это попадает к модераторам или сотрудником, где нет модераторов.

Идея такая

Где те, далеко от человечество, в лесу , поставить какой то снимок города, небольшую часть, ну это снимок навсегда будет только на НЯК, и никто не сможет там редактировать или принять правки, и ничего это не будет показана в ЯК. Так вот на этом снимке , новичком будет показан что как, пусть рисуют что хотят,например как в играх, можно показать стрелькой нажмите сюда,потом сюда и можете рисовать дорогу, потом показать сохранить. Что то вроде этого, а в конец дня, или после 12 часов, робот может удалить все автоматом.

Теперь вопрос.

Там было обсуждение про скрипти и роботы ,а мы - несколько человек , думаем , что возможно такое - может кто то сделал бот и бот автоматом один и тот же обект несколько раз правит и сохраняет,просто меняет атрибуты ,потом идет к другому объекту и снова передвинуть угол, сохранить, передвинуть обратно, сохранить..... Спасибо leksandr Tavsura, за краткое объяснение едеи или может быть такое -

Автокликер - это аналог инструмента волшебной палочки в фотошопе - кликнул и по цвету вделилась область газона или другой растительности с внутренними контурами и т.п. Осталось только порадоваться и сохранить :) спасибо NetFarmer :)

Если можете раскажите как Яндекс разбирает кто бот, кто человек и как Яндекс понимает кто рисует, потому что есть люди, которые просто не могут рисовать столько. Спасибо и извините,если кого то обидел этим постом.

2-й вопрос .Можно ли сделать так что в клубе , когда кликаешь на имени, тебе перенаправляет на НЯК , на страницу модератора.

3. Не пора ли для Гюмри и Нагорного Карабаха включить оффлайн карты ? :)

Всех с НОВЫМ ГОДОМ :)