На мой взгляд это излишне и захламляет карту, и веранды это не капитальное сооружение.
Генштабовские топографические карты России крупного масштаба выложены на странице: http://loadmap.net/ru . Это советские карты, модернизированные с помощью компьютерной графики.
2017.11.01
Уточнены правила изменения способа отрисовки дороги (в одно либо в два ребра, см. п. 3.3.1.2.4).
А именно:
Пришло время уже седьмого обновления за последние три месяца. В этот раз были обновлены Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ и Закавказье. Релиз получился не таким большим, как на прошлой неделе в Казахстане, но и площадь обновления в этот раз не такая большая.
Организуется волонтерский проект: в честь бракосочетания молодожены высаживают семейное дерево в городской черте. Все посадки официально согласованы, хочется создать виртуальную карту таких посадок. Хотелось бы использовать готовый публичный сервис. Пока задумался о том, что можно использовать Народную Карту, но никогда с ней дела не имел. Насколько это допустимо, с чего начать? Предполагается хранить геометку, короткий текст (дата и фамилия посадивших) и ссылку на какую-либо страничку типа соцсети, где они уже располагают фотографии или любую информацию о себе. А может быть, это не с помощью народной карты лучше реализовать? Очень прошу помощи.
Ежедневно Яндекс.Картами пользуются миллионы людей, но по разным причинам многие пока не знают о существовании Народной карты. А ведь для того, чтобы исправить неточность или нанести на карту важные объекты и создана Народная карта! Представляем, короткий видео ролик, который рассказывает о том, что такое Народная карта и для чего она нужна.
Сегодня у нас непривычно большой релиз панорамных снимков, который затронул целых девять городов Дальнего Востока, восемь из которых являются центрами субъектов РФ: Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. Три города при этом, снимались на панорамы впервые.