Клуб Народной карты

ноябрь 2017
Допустимо ли по правилам рисовать летние веранды в детских садах?
Сергей 1
1 ноября 2017, 10:53

На мой взгляд это излишне и захламляет карту, и веранды это не капитальное сооружение.

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10 комментариев
Обозначение препятствий на дорогах
Ivo Schenkenberg
1 ноября 2017, 11:56

Правильно ли обозначать стационарные перекрытия дорог только запрещёнными манёврами?

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23 комментария
Релизы 3.104 (18.10.2017) и 3.105 (25.10.2017)
ya-dfilatov
1 ноября 2017, 13:59
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3 комментария
news,Релизы
Карты 1:25 000 и 1:50 000
Наше старе село
1 ноября 2017, 16:15

Генштабовские топографические карты России крупного масштаба выложены на странице: http://loadmap.net/ru . Это советские карты, модернизированные с помощью компьютерной графики.

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35 комментариев
топографические карты,источники данных
Обновление правил 2017.11.01
Sand dan Glokta
1 ноября 2017, 18:05

2017.11.01

Уточнены правила изменения способа отрисовки дороги (в одно либо в два ребра, см. п. 3.3.1.2.4).

А именно:

Теперь при наличии физического разделителя дорога раздваивается всегда,  даже на коротких участках.
Исключение: наличие физического разделителя перед пешеходным переходом, когда его длина приблизительно равна, либо меньше ширины перехода
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12 комментариев
news,Обновление Правил
Обновление Яндекс.Карт 01.11.2017
Fleget
1 ноября 2017, 18:25



Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 25 по 26 октября 2017.  

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22 комментария
news,обновление карт
Обновление спутниковых снимков. Там где еще тепло. 01.11.2017
Fleget
1 ноября 2017, 18:59

Пришло время уже седьмого обновления за последние три месяца. В этот раз были обновлены Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ и Закавказье. Релиз получился не таким большим, как на прошлой неделе в Казахстане, но и площадь обновления в этот раз не такая большая. 

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20 комментариев
news,спутники
Дублирование точками линейных парковок с указанием мест
sc1a
2 ноября 2017, 10:51

В правилах сейчас не совсем ясно указано, можно и нужно ли дублировать точками парковочные места, размеченные линейной парковкой.

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11 комментариев
парковки,линейные парковки,правила
Не обновляется список правок.
UpGreat
2 ноября 2017, 13:09

Список правок и места не обновляется. Я уже 30 правок сделал, а у меня тот же список и то же место. Обновление страницы не помогло. У вас тоже самое? Что за баг? 

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2 комментария
Отдельные деревья (для социального проекта)
ivenhoe-far
2 ноября 2017, 13:22

Организуется волонтерский проект: в честь бракосочетания молодожены высаживают семейное дерево в городской черте. Все посадки официально согласованы, хочется создать виртуальную карту таких посадок. Хотелось бы использовать готовый публичный сервис. Пока задумался о том, что можно использовать Народную Карту, но никогда с ней дела не имел. Насколько это допустимо, с чего начать? Предполагается хранить геометку, короткий текст (дата и фамилия посадивших) и ссылку на какую-либо страничку типа соцсети, где они уже располагают фотографии или любую информацию о себе. А может быть, это не с помощью народной карты лучше реализовать? Очень прошу помощи.

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14 комментариев
объекты
Народная карта на армянском языке!
Lobov Sergey
2 ноября 2017, 14:02

Всем привет!

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37 комментариев
интерфейс,встреча,news
Ролик «Что такое Народная карта?»
Fleget
2 ноября 2017, 17:41

Ежедневно Яндекс.Картами пользуются миллионы людей, но по разным причинам многие пока не знают о существовании Народной карты. А ведь для того, чтобы исправить неточность или нанести на карту важные объекты и создана Народная карта! Представляем, короткий видео ролик, который рассказывает о том, что такое Народная карта и для чего она нужна.

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21 комментарий
news
Линейные парковки и перекрёстки
vinnipushkin
3 ноября 2017, 13:57

Как отмечать линейные парковки на перекрёстках?

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3 комментария
линейные парковки,перекресток
Вопросы от народных картографов 03.11.17
Ярослав (bforest)
3 ноября 2017, 15:44

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37 комментариев
дайджест вопросов из Telegram
Обновление Яндекс.Карт 03.11.2017
Fleget
3 ноября 2017, 18:13

Сегодня вышло очередное обновление, которое внесло в геосервисы Яндекса правки, одобренные с 27 по 30 октября 2017.  

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18 комментариев
news,обновление карт
Новые панорамы Дальнего Востока
Fleget
3 ноября 2017, 19:04

Сегодня у нас непривычно большой релиз панорамных снимков, который затронул целых девять городов Дальнего Востока, восемь из которых являются центрами субъектов РФ: Благовещенск, Биробиджан, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Якутск. Три города при этом, снимались на панорамы впервые.

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14 комментариев
news,панорамы
Екатеринбург Арена или Центральный?
glym36
7 ноября 2017, 11:23

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37 комментариев
Где эта улица?
Андрей А.
7 ноября 2017, 12:09

Разноветлённая улица

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3 комментария
Название улицы
Названия остановок ОТ
Владислав Львов
7 ноября 2017, 13:26

Всем здравствуйте!
Начал предподготовку импорта данных по транспорту в Волгограде (дабы помочь сотрудникам и самому накопить опыт в слое «Транспорт») и столкнулся с одной очень интересной проблемой…

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15 комментариев
общественный транспорт,название,остановки
Комментарии к объектам.
dimonich391
7 ноября 2017, 17:03
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21 комментарий