Организуется волонтерский проект: в честь бракосочетания молодожены высаживают семейное дерево в городской черте. Все посадки официально согласованы, хочется создать виртуальную карту таких посадок. Хотелось бы использовать готовый публичный сервис. Пока задумался о том, что можно использовать Народную Карту, но никогда с ней дела не имел. Насколько это допустимо, с чего начать? Предполагается хранить геометку, короткий текст (дата и фамилия посадивших) и ссылку на какую-либо страничку типа соцсети, где они уже располагают фотографии или любую информацию о себе. А может быть, это не с помощью народной карты лучше реализовать? Очень прошу помощи.