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Блог Яндекса

июль 2009
Яндекс для микроблогов
1 июля 2009, 15:55
Микроблоггинг набирает популярность в рунете прямо на глазах, и мы не могли обойти это явление стороной. (Для тех, кто ещё не успел с ним столкнуться: микроблоги – особый тип интернет-дневников, отличительной чертой которых являются короткие текстовые сообщения: не более 140-200 символов.) Я хочу рассказать о нескольких нововведениях, которые мы сделали специально для людей, которые ведут микроблоги или хотят искать в них. Во-первых, некоторое время назад у нас появился отдельный рейтинг сервисов микроблогов (см. на главной странице Поиска по блогам) и отдельный раздел рейтинга блоггеров для пользователей Твиттера. Многие активные пользователи Твиттера о нём уже, наверное, знают. Во-вторых, теперь можно искать только в микроблогах, или только не в микроблогах: для этого в переключателе областей поиска на странице результатов и в расширенном поиске появилась новая опция. Например, про Яндекс только в микроблогах: http://blogs.yandex.ru/search.xml?text=Яндекс&ft=micro Третье - на мой взгляд, самое полезное нововведение. Мы знаем, что в микроблогах популярны сервисы, укорачивающие адреса (например, tinyurl.com, bit.ly, clck.ru или twtr.ru). Они позволяют оставить из 140 разрешённых в сообщении символов больше места осмысленному тексту, а не длинному адресу сайта. Но это значительно затрудняло поиск ссылок в микроблогах. Теперь Поиск по блогам позволяет находить укороченные адреса как по их оригинальному виду, так и по адресу, на который они на самом деле ведут. Например, теперь можно найти ссылки на блог Яндекса в Твиттере - как видите, большинство из ссылок поставлены в укороченном виде. И наконец, у Яндекса теперь тоже есть свой канал на Твиттере:  http://twitter.com/yandex 
Автомобильные объявления в Рунете
1 июля 2009, 20:43
Часть первая.
Punto Switcher для Mac OS X
2 июля 2009, 15:07
Хорошая новость для «маководов»: сегодня мы рады представить вам автоматический переключатель раскладки клавиатуры для Mac OS X.
Слушайте и запоминайте
2 июля 2009, 18:58
Теперь в разделе переводов на Словарях можно не только узнать, как слово переводится и пишется, но и послушать, как оно звучит. Для воспроизведения достаточно иметь установленный в браузере Flash-player. Короткий тест на главной странице "заговорил" — слова для перевода надо теперь слушать, а не читать. Кроме того, для любителей английского языка мы припасли еще один специализированный тест "Созвучные слова". В нем нужно прослушать 10 английских слов и для каждого выбрать правильный перевод из двух предложенных. Обновились и сами словари Lingvo, теперь вам доступна их самая свежая версия. А еще мы сменили внешний вид главной страницы Словарей. Новый дизайн подчеркивает структуру сервиса, состоящую из трех разделов: "Энциклопедии", "Русский язык" и "Переводы". Мы уверены, что с озвучкой запоминать иностранные слова будет еще проще. Георгий Лебедев, aka translator P.S. Самые любопытные могут проверить свои силы прямо сейчас. Прослушайте слово ниже и попробуйте понять, что это: "муравей" или "тетя"?
Летний выпуск программы Я.Онлайн
3 июля 2009, 15:51
Сегодня мы запускаем версию, в которую постарались включить то, о чем вы часто просили в клубе Я.Онлайна.
Погода на карте
6 июля 2009, 15:45
Не так давно на сервисе Яндекс.Погода появилась карта. На ней рядом с названиями городов мы показываем прогноз и фактическую погоду в городе. Теперь можно одним взглядом оценить погодную ситуацию в области, стране или даже в мире! Если такая наглядность вам по душе, то для входа на сервис Яндекс.Погода пользуйтесь ссылкой weather.yandex.ru/maps.
Фотографическая карта мира
7 июля 2009, 18:19
Раньше на Яндекс.Фотках можно было посмотреть свою карту фоток или карту фоток другого пользователя. Например, нашего коллеги-путешественника.

Теперь на Фотках есть объединенная карта фотографий. Вы можете не только увидеть общую карту всех пользователей, но и поискать на ней то, что вас интересует. Романтики могут сравнить закаты Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Любознательные - узнать, что, согласно мнению авторов фото, выставляющих метки, в Киеве чаще всего получаются фотографии города, природы, весны, цветов, красоты и архитектуры. Можно исследовать свой город. Я теперь знаю, что в Москве, как в Греции, есть все: и лошади, и белки, и башни, и танки, а москвичи любят ездить на роликах и смотреть в небо на самолеты.

Лето – пора путешествий и отдыха. Проставляйте на карте места, где вы побывали, и делитесь тем, что вы почувствовали, глядя на рассвет в Египте или Геленджике. Кстати, Яндекс.Карты не так давно обновили спутниковые карты некоторых курортных городов. Можно уточнить привязку, если вы уже разместили свои курортные фотографии.

Не отправляйте деньги Яндексу, Яндекс их не получит
8 июля 2009, 20:56
Вопрос: Яндекс совсем офонарел и просит у меня денег за доступ к сервисам. Куда оправлять деньги?
Новые карты Петербурга и Ленинградской области
9 июля 2009, 13:18
Сегодня мы подготовили подарок для жителей и гостей Северной столицы - новую карту Санкт-Петербурга. Ее отличают тщательность исполнения, актуальность данных и высокая детальность (вплоть до парковых аллей!).
Автомобильные объявления в Рунете
9 июля 2009, 15:49
Часть вторая и заключительная (начало - здесь).
Рунет отказывается от popunder-ов
10 июля 2009, 13:13
С конца апреля Яндекс ранжирует сайты с popunder-баннерами ниже, чем сайты без них. Такие баннеры мало того, что мешают получать информацию, но и обманывают пользователя - попытка закрыть навязчивую рекламу приводит к открытию нового окна. Прошло два месяца, и вот первые итоги: за это время количество страниц с popunder-ами в Рунете сократилось на треть. А число сайтов с такими баннерами уменьшилось вдвое. Мы продолжаем наблюдать за трендом. Ростислав Шоргин и команда поиска
Быстро ль едем?
10 июля 2009, 13:21
Яндекс.Пробки научились отображать скорость движения на дорогах. Теперь, оценив дорожную ситуацию по привычной цветовой шкале, можно отдельно посмотреть скорости на важных участках предполагаемого пути. Ведь если нарисована пробка, то может быть там «стоят» со скоростью 5 км/ч, а может и едут со скоростью 15 км/ч. Такая «небольшая» разница меняет в 3 раза время в пути! Так за полчаса я проеду или за полтора?
Новые возможности на Котировках — вставка в блог, наличные курсы и бивалютная корзина
13 июля 2009, 17:57
В конце сентября 2012 года возможность вставки графиков Котировок на сторонние сайты была отключена в связи с изменением партнёрских соглашений. Вы по-прежнему можете следить за котировками в соответствующем разделе Яндекс.Новостей. - Редакция блога.
Интернет без проводов, Яндекс.Деньги – без денег
14 июля 2009, 16:35
Утро, кафе. Завтрак еще не принесли, а интернета уже хочется. Есть Beeline WiFi, вот только карточек оплаты, как назло, нет в продаже. Полдень, аэропорт. До рейса два с половиной часа. Очень надо проверить почту. Beeline WiFi прекрасно ловится, но, вот досада, требует денег, а без них в почту не пускает. Эх, и почему я не купила карточку перед досмотром? Вечер, гостиница, ноутбук. Доступ к беспроводной сети есть, но как заплатить? Теперь – элементарно, то есть Яндекс.Деньгами, доступ к которым с июля предоставляется бесплатно. Всё, что для этого нужно – зарегистрироваться или авторизоваться в системе, а из личного кабинета перейти на страницу пополнения счета. А еще свободный доступ на сайт Яндекс.Денег предлагает новый WiMAX-провайдер Yota. Если вы уже пользуетесь быстрым беспроводным 4G-интернетом, но забыли заплатить за него вовремя – никаких проблем. Сайт Яндекс.Денег откроется для вас как ни в чем не бывало. Елена Трускова, покупаю интернет за Яндекс.Деньги
Бог создал города большие и маленькие, а интернет уравнял их шансы.
14 июля 2009, 18:54
В конце апреля Яндекс анонсировал региональную виджетную программу. Суть её в следующем: любой сайт может сделать виджет, содержащий местную информацию, и предложить его посетителям Яндекса из своего региона. И вот спустя три месяца мы решили подвести первые итоги.
Автоклуб Авторадио на Яндекс.Картах
15 июля 2009, 16:24
На этой неделе радиостанция Авторадио запустила для своих слушателей проект Автомонитор. Он создан на основе технологий Яндекса, использует API Яндекс.Карт и возможности мобильного приложения.
Делайте грамотные сайты с API Яндекс.Спеллера
16 июля 2009, 15:25
Яндекс предоставил открытый доступ к API сервиса Яндекс.Спеллер, созданного для проверки правописания. Теперь каждый желающий может установить этот сервис у себя на сайте. Технология Яндекс.Спеллера применяется в Яндекс.Почте и в Яндекс.Баре. Инструмент содержит самый большой в Рунете словарь русского языка – 3,6 млн словоформ. Анализ статистики употребления слов, лежащий в основе сервиса, помогает максимально точно проверять слова и выбирать варианты для подсказки. У Спеллера – очень широкий для интернет-приложений набор опций, благодаря чему вы можете выбрать удобные для себя настройки. Одной из особенностей Спеллера, как и других API-инструментов Яндекса, является простота в использовании и управлении. Чтобы встроить на свой сайт веб-клиент, требуется выполнить несколько несложных действий. Язык – живая система, поэтому в будущем функционал инструмента будет расширяться и дополняться. Сделайте свой сайт не только интересным, но и грамотным. Алексей Байтин и команда исправления опечаток
Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону: теперь с пробками!
16 июля 2009, 15:35
Автомобилисты трех российских городов - Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону – с сегодняшнего дня получили новый удобный инструмент: отображение текущей картины пробок на карте города в режиме реального времени. Раньше этот сервис был доступен только жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Екатеринбурга, но теперь армия автолюбителей с картой пробок расширяется! ;-)
Твои «Мои карты»
17 июля 2009, 16:18
Вместо того, чтобы несколько минут пояснять службе доставки по телефону, как же к вам проехать, теперь вы можете отметить свой дом и основные ориентиры на карте и поделиться с любым ссылкой на эту карту. И назначить встречу с друзьями теперь легко — отмечаете место меткой и присылаете ссылку на карту.
Электрички по правилам и без
22 июля 2009, 12:57
Очень обидно, когда доверяешь привычному графику и прибегаешь на станцию строго к отправлению любимой электрички, а оказывается, что она ушла пять минут назад из-за изменения расписания. А следующая, конечно, будет только через час…