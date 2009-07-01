Раньше на Яндекс.Фотках можно было посмотреть свою карту фоток или карту фоток другого пользователя. Например, нашего коллеги-путешественника.

Теперь на Фотках есть объединенная карта фотографий. Вы можете не только увидеть общую карту всех пользователей, но и поискать на ней то, что вас интересует. Романтики могут сравнить закаты Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Любознательные - узнать, что, согласно мнению авторов фото, выставляющих метки, в Киеве чаще всего получаются фотографии города, природы, весны, цветов, красоты и архитектуры. Можно исследовать свой город. Я теперь знаю, что в Москве, как в Греции, есть все: и лошади, и белки, и башни, и танки, а москвичи любят ездить на роликах и смотреть в небо на самолеты.

Лето – пора путешествий и отдыха. Проставляйте на карте места, где вы побывали, и делитесь тем, что вы почувствовали, глядя на рассвет в Египте или Геленджике. Кстати, Яндекс.Карты не так давно обновили спутниковые карты некоторых курортных городов. Можно уточнить привязку, если вы уже разместили свои курортные фотографии.