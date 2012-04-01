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Блог Яндекса

апрель 2012
Темные места Марианской впадины — на Яндекс.Картах
1 апреля 2012, 12:01
Сегодня у команды Яндекс.Карт большое событие — наконец-то, после длительной и кропотливой работы, сопряженной с большим риском, стали доступны панорамы Марианской впадины.
Яндекс.Картинки: время перемен
3 апреля 2012, 09:53
Сегодня мы запустили новый интерфейс Картинок — пока в режиме эксперимента. Сейчас новый интерфейс видят только часть наших пользователей. Если вы тоже хотите его попробовать, включиться в эксперимент можно в настройках.
Яндекс.Деньги и MasterCard возвращают 10% потраченных денег
3 апреля 2012, 10:01
Мы приготовили приятный сюрприз всем, кто активно пользуется Яндекс.Деньгами и привязанной к счету картой MasterCard. До 16 апреля вы оплачиваете покупки в интернете с привязанной карты, а потом на ваш счет возращается 10% потраченных денег.
Яндекс.Почта с человеческим лицом
3 апреля 2012, 14:31
Электронная почта была изобретена более 40 лет назад, а первая социальная сеть появилась на 23 года позже. До социальных сетей были гостевые книги, форумы и блоги, вслед за социальными сетями появились микроблоги: гонка сумасшедшая, средства общения сменяют друг друга раз в несколько лет.
Яндекс.Диск — полетели!
5 апреля 2012, 11:47
Как вы наверняка замечаете, жизнь все больше и больше ускоряется; с каждым годом увеличивается потребность в еще более простой и еще более быстрой передаче данных как от человека к человеку, так и от устройства к устройству.
От Сыктывкара до Южно-Сахалинска – новые панорамы на Яндекс.Картах
5 апреля 2012, 13:41
Сегодня на Яндекс.Картах появились новые панорамы еще 11 российских городов: Читы, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Белгорода, Йошкар-Олы, Стерлитамака, Магнитогорска, Сыктывкара. Все панорамы доступны как в «больших» Картах, так и в мобильном приложении.
Yandex Mobile Camp собирает мобильных разработчиков
5 апреля 2012, 16:02
На конференции MBLT 2012 мы запустили новый проект - Yandex Mobile Camp. Это мероприятие, которое предполагает свободное общение и обсуждение всех актуальных вопросов, связанных с мобильной разработкой.
Яндекс внедрил CRM
6 апреля 2012, 11:42
В октябре 2010 мы писали в нашем блоге о том, как выбрали CRM-решение. Пришло время рассказать, что выбранная система была внедрена.
Вот где я
6 апреля 2012, 11:45
Сегодня на Яндекс.Картах появилась возможность найти себя, если не в жизни, то на карте. Нажмите на иконку над шкалой масштаба, и мы отметим ваше местоположение на карте специальным значком.
Стартует новый набор в Школу анализа данных Яндекса
10 апреля 2012, 17:21
Сегодня, 10 апреля, стартовал очередной, уже шестой, набор в Школу анализа данных Яндекса. В этом году и сроки, и правила поступления в Школу немного поменялись, и обо всех изменениях мы хотим рассказать подробнее.
Планируйте полёты в Яндексе
11 апреля 2012, 17:00
Мы развиваем поиск Яндекса, чтобы он помогал пользователям в решении их ежедневных задач. Если нужно узнать, сколько будет [100 долларов в евро], в результатах поиска вы сразу увидите актуальный ответ. По запросу [калининград погода] наши алгоритмы понимают, что, скорее всего, вы хотите узнать метеорологический прогноз, и поиск показывает информацию о нем сразу на странице результатов. А может, у вас скоро вечеринка? Тогда Яндекс подскажет, как приготовить гостям интересные коктейли.
Вывод Яндекс.Денег на карты Visa в новых странах
12 апреля 2012, 12:21
Помните, в феврале мы рассказывали о возможности переводить Яндекс.Деньги на любые карты MasterCard наших иностранных пользователей из нескольких стран? С сегодняшнего дня этот сервис открыт и для карт Visa любых банков, которые работают в Украине, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизстане, Молдове, Узбекистане и Таджикистане. Нужную сумму можно отправить как на свою карту, так и на карту другого человека. Для этого достаточно знать ее номер. Платеж поступит на счет через один-два рабочих дня.
Дороги Москвы и серверы Яндекс.Пробок
12 апреля 2012, 13:22
 
Яндекс.Фоткам – 5 лет
16 апреля 2012, 16:10
16 апреля 2007 года, ровно 5 лет назад, Яндекс.Фотки начали свою работу. Поздравляем вас с юбилеем, друзья!
Яндекс.Деньги выходят на улицы!
17 апреля 2012, 11:18
Сегодня можно достать из кармана электронный, но при этом абсолютно осязаемый кошелек. И заплатить с его помощью за чашку кофе, джинсы или даже шкаф. Яндекс.Деньги теперь доступны любому пользователю в виде банковской карты MasterCard Gold. Ею можно расплачиваться в любом магазине — хоть в интернете, хоть в путешествии, — а деньги будут списываться прямо со счета в системе.
Летняя школа по информационному поиску приглашает участников
17 апреля 2012, 15:56
Очередная, шестая по счету, Российская летняя школа по информационному поиску пройдет с 6 по 10 августа 2012 года в Ярославле. Организаторы школы — Российский семинар по оценке методов информационного поиска (РОМИП) и Ярославский государственный университет.
Я.Субботник в Киеве
18 апреля 2012, 12:13

5 мая 2012 года в 9:30 утра приглашаем всех на уже традиционный майский Я.Субботник в Киеве

За чашкой кофе в приятной атмосфере мы поговорим о наших технологиях, решениях и полезных практиках, которые могут быть интересны и полезны разработчикам.

Мы расскажем про асессоров Яндекса, работу дизайнеров в Поиске, про украинский интерфейс и API 2.0 Яндекс.Карт, что представляет из себя современный станок верстальщика, а также про использование git и jsLint.

Порадуем вас отдельной секцией про БЭМ, где подробно остановимся на том, как с помощью БЭМ можно создавать универсальные приложения, расскажем, что такое bem server как система сборки фронтенда, поговорим о i-bem.js – JavaScript’е в БЭМ-терминах и научимся создавать сайты под iOS и Android на БЭМ.

Бонус: открытие Я.Субботника Бобуком (Григорием Бакуновым) и рассказ про разработку в Украине Виталия Харисова.

Программа Я.Субботника. 

Участие, как всегда, бесплатное, но зарегистрироваться необходимо.

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Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями

API Яндекс.Карт, версия 2.0
18 апреля 2012, 14:28
Более двух лет назад мы открыли API Яндекс.Карт и сейчас наши карты ежедневно используют более 120 тысяч сайтов. Но мир меняется, технологии стремительно развиваются и «чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее». Поэтому сегодня мы представляем версию 2.0 JavaScript API Яндекс.Карт.
Как найти письмо из прошлого
19 апреля 2012, 13:01
Написал вам когда-то знакомый, что есть у него коллекция марок, часть из которой он не прочь продать. Не будем вдаваться в подробности, зачем он вам это написал, просто представим себе такую ситуацию. И вот вам, допустим, перед днём рождения друга-филателиста, понадобились редкие марки — в подарок. Как найти письмо знакомого?
Маршруты ОТ – 8 новых городов и «пешеходное» обновление
24 апреля 2012, 12:11
Сегодня на Яндекс.Картах для шести российских и двух украинских городов заработал сервис построения маршрутов на общественном транспорте.