Блог Яндекса
октябрь 2014
Вызывающе просто
1 октября 2014, 08:52
Бывают ситуации, когда нужно вызвать такси как можно быстрее. Например, вы опаздываете на день рождения мамы или торопитесь на работу. В такие моменты кажется, что любая секунда — на вес золота. Поэтому заказать машину через Яндекс.Такси можно действительно быстро. Буквально за несколько секунд.
Новый год Яндекс.Браузера
1 октября 2014, 15:07
Сегодня Яндекс.Браузеру исполняется ровно два года. Вроде и немного, но уже нельзя, как в прошлом году, сказать, что браузер чересчур молод. За прошедший год он многому научился, причём не без вашей помощи — работая над продуктом, мы принимаем во внимание многие замечания и пожелания пользователей.
Стажировка в Яндексе: взгляд из Швейцарии
3 октября 2014, 14:01
В Яндексе с 2007 года существует программа стажировок. Стажёры могут на несколько месяцев присоединиться к одной из команд Яндекса, чтобы получить опыт работы над сервисами, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. В Яндексе стажируются как российские, так и иностранные студенты, аспиранты или недавние выпускники вузов. Например, в этом году у нас были стажёры из Федеральной политехнической школы Лозанны и Массачусетского технологического института. Мы попросили одного из наших иностранных стажёров, швейцарца Ренато Кемптера, рассказать о том, как он попал в Яндекс, над каким проектом работал и как ему жилось в России.
Yet Another Conference 2014
6 октября 2014, 16:08
30 октября в Москве пройдет Yet Another Conference 2014. Это ежегодная технологическая конференция Яндекса для разработчиков, админов, тестировщиков, безопасников, исследователей — в общем, для всех, кто напрямую связан с IT-индустрией.
Формула-1 в поиске Яндекса
7 октября 2014, 13:25
До первого в современной истории России Гран-при Формулы-1 осталось всего несколько дней. Уже в эту пятницу трасса в Олимпийском парке Сочи примет свободные заезды пилотов, которые выйдут на старт гонки 12 октября. Мы не могли оставить без внимания событие такого масштаба и приготовили кое-что интересное для поклонников автоспорта. Сегодня в поиске Яндекса запустился специальный колдунщик, посвящённый Формуле-1:
Фотографируй это
8 октября 2014, 14:14
Каждый день пользователи Яндекс.Фоток загружают на сервис около 240 тысяч фотографий. У четырёх процентов из них указано место съёмки. Мы обобщили эту информацию и составили карту самых фотографируемых достопримечательностей России в разных городах. На ней показаны популярные объекты, которые сфотографировали более 50 раз за период с 2007 по 2014 годы.
Чем интересуются пользователи поиска
14 октября 2014, 12:46
Каждый месяц поиск Яндекса отвечает на 5 миллиардов поисковых запросов из России. По данным TNS, его использует три четверти интернет-аудитории и почти половина населения страны. Таким образом, по поисковым запросам к Яндексу вполне можно судить об интересах всех российских пользователей интернета.
Поиск как поваренная книга
16 октября 2014, 12:09
Около 2% запросов к Яндексу так или иначе связаны с кулинарией. Они очень разнообразны – люди ищут всё, начиная с рецептов для мультиварки и заканчивая калорийностью борща. Мы проанализировали поисковые запросы со словами «рецепт», «что приготовить» и «как приготовить» и выяснили, что готовят пользователи поиска. Все данные – за период с 25 августа по 7 сентября 2013 и 2014 года.
Новости только для вас
17 октября 2014, 12:15
Мы обновили «Мои новости» — персональный раздел Яндекс.Новостей. Он предназначен для тех, кто любит внимательно следить за событиями, предпочитает сам выбирать источники информации и узнавать все новости в одном месте.
Яндекс.Деньги делают краудфандинг проще
22 октября 2014, 14:31
Яндекс.Деньги запустили платформу vmeste.yandex.ru для сбора средств в интернете. Эта платформа позволит сделать краудфандинг проще благодаря трём новым платёжным инструментам, которыми могут пользоваться люди или организации — например, благотворительные фонды.
Яндекс изучил российские онлайн-СМИ и их читателей
22 октября 2014, 15:40
Яндекс.Новости — один из самых популярных сервисов Яндекса. Алгоритмы Новостей каждый день автоматически обрабатывают десятки тысяч сообщений множества разных СМИ. Мы проанализировали данные сервиса и выяснили, сколько новостей пишут в рунете, как и кто их читает. Исследование основано на данных за 2014 год; учитывалась статистика только российских партнёров сервиса.
Smartpass: в кино без очередей
24 октября 2014, 12:34
Великое дело искусство. В магазинах очереди давно исчезли, а в кинотеатрах остались. Не спасает даже электронный билет. Все равно приходится стоять в очереди в кассу, чтобы обменять его на обычный. Мы придумали технологию Smartpass, которая решает эту проблему и позволяет проходить в зал по электронному билету. Подносишь QR-код к сканеру на входе — и вперёд. Сегодня новую технологию начал использовать кинотеатр «Формула Кино Горизонт».
Перевод часов и его последствия
24 октября 2014, 14:46
Люди пользуются интернетом всегда приблизительно в одно и то же время. Различия есть только между разными днями недели, а все понедельники выглядят примерно так:
И после высотки направо
29 октября 2014, 10:38
Один из важнейших показателей качества карты — это её читаемость. Чем выше читаемость, тем проще человеку сориентироваться по карте, то есть соотнести её с незнакомой местностью. Для этого на карте должны быть ориентиры — такие же, как и в реальности. Согласно нашим исследованиям в разных городах России, 43% пользователей геосервисов как минимум раз в месяц ищут на карте какие-либо ориентиры. Обычно это здания, причём чаще всего люди обращают внимание на их назначение (школа, торговый центр, храм и так далее) и высоту.
Яндекс.Браузер защитит от шокирующей рекламы
29 октября 2014, 12:59
В интернете часто можно встретить рекламу, которая изо всех сил пытается заставить вас кликнуть по ней. Строго говоря, это и есть задача рекламы, но иногда её решают не самым честным способом. Бывает, что рекламные блоки содержат шокирующие или неприличные изображения, агрессивную анимацию и прочие элементы, вынуждающие невольно обратить на них внимание. Шокирующая реклама неприятна сама по себе, а особенно — для детей и впечатлительных людей. Кроме того, иногда её используют мошенники: баннер с такой рекламой вполне может вести на фишинговый или заражённый сайт.
Право голоса
30 октября 2014, 10:48
Во многих фантастических фильмах и книгах один из главных героев — это компьютер. Он, как правило, не просто выполняет вычисления — скажем, прокладывает маршрут для космического корабля, — но и общается с героями-людьми как живой собеседник.