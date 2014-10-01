В Яндексе с 2007 года существует программа стажировок. Стажёры могут на несколько месяцев присоединиться к одной из команд Яндекса, чтобы получить опыт работы над сервисами, которыми ежедневно пользуются миллионы людей. В Яндексе стажируются как российские, так и иностранные студенты, аспиранты или недавние выпускники вузов. Например, в этом году у нас были стажёры из Федеральной политехнической школы Лозанны и Массачусетского технологического института. Мы попросили одного из наших иностранных стажёров, швейцарца Ренато Кемптера, рассказать о том, как он попал в Яндекс, над каким проектом работал и как ему жилось в России.