Клуб Директа

июнь 2014
Карма
B77771
2 июня 2014, 11:17

В 2010 году начал делать директ, делал все сам, несколько раз забрасывал, так как не получалось, а обратиться тогда не знал к кому. Сейчас предложение перенасыщено и другая проблема - не знаю к кому обратиться. Стал сам разбираться, вроде теперь понимаю как все делается. Но, наткнулся на такую тему, что у лиректа есть якобы какая то карма, то есть если раньше реклама была неэффективная, то дальше цена будет высокая. Скажите тае ли это? Если так, то как об этом узнать? И есть ли у меня шансы както поправить ситуацию?

12 комментариев
CTR
Одинаковый текст, один домен, но разные ссылки
bbfinbroker
2 июня 2014, 11:23

Здравствуйте! Выгрузили из WordStat очень много запросов, сделали несколько кампаний.

Только сейчас обнаружилось, что, например, по запросам "восковые фигуры" и "фигуры восковые" в двух разных кампаниях два одинаковых объявления, ссылки на один домен, но страницы разные.

Что может быть? Могут ли быть какие-либо санкции? Таких моментов оказалось очень много, к сожалению.

1 комментарий
создание кампании,CTR,эффективность
вопрос о yclid
bobbiew
3 июня 2014, 12:38

можно ли и как по этому параметру в URL запроса понять, что за кампания и что за объвление?

1 комментарий
метки
объявления на планшетах
patsaysergey
4 июня 2014, 14:42

По каком принципу выдаеться блок объявлений на планшетных компьютерах ?

На стационарном 3-4 объявления сверху , снизу -  а на планшете только одно сверху  ??

6 комментариев
правила показа
Почему я больше не могу добавить ключевые слова в своё объявление?
yugova.lida
4 июня 2014, 15:54

Насколько я знаю ключевых фраз в одно объявление можно добавлять более 500? У меня на данный момент и 100 нет. А добавлять ключевики я больше не могу. Почему так?

1 комментарий
создание объявления
Поиск и тематика — понятия разделимые
yndx-Ksuzhi
4 июня 2014, 18:07

Иногда рекламодатели, которые только начинают работать с Директом, основное внимание уделяют позиции своего объявления на поиске Яндекса. При этом они почти упускают из виду Рекламную сеть — мощный источник трафика, на который приходится каждая 4-я конверсия в Директе.

Мы решили рассказать о том, как можно построить работу с тематическими площадками Рекламной сети, и подготовили для вас три простых совета.

Совет №1, основательный. Разделяйте

Первый и самый главный совет — создать отдельную рекламную кампанию для тематических сайтов РСЯ со своими ключевыми фразами и объявлениями.

Совет №2, почти ключевой. Найдите ключ

Если вы решили раздельно управлять рекламой на поиске и тематике, вашим следующим шагом будет подбор ключевых фраз.

При показе объявлений на тематических сайтах в дело вступают технологии Рекламной сети: множество сложных механизмов и целый комплекс таргетингов позволяют системе проанализировать поведение и интересы отдельно взятого пользователя и показать ему те объявления, которые максимально эффективно сработают на конкретной площадке в данный момент времени.

Совет №3, экспрессивный. Добавьте эмоций

В отличие от поиска Яндекса, где каждый рекламный блок имеет своё место на странице, реклама на тематических площадках может показываться где угодно.  Типичные места — слева или справа в нижней части страницы. Чтобы привлечь внимание пользователя, увлеченного контентом ресурса, объявления стоит делать более заметными.

 

Подробнее о советах, а также о полезных приемах в настройке РСЯ читайте в Блоге рекламных технологий Яндекса.

Обсудить статью можно в Блоге и у нас в Клубе!

3 комментария
РСЯ,правила показа
Помогите с загрузкой обьявления в ЯД через exel
zenov2015
5 июня 2014, 15:33

Всем привет. Помогите разобратся

 

При попытке загрузить компанию через exel пишет.

 

В объявлении M-318279277 не существует фразы № 2275603282.

В объявлении M-318279436 не существует фразы № 2292490970.

Достигнуто максимальное количество групп объявлений в кампании - 1000

 

Что это за группы и как ими пользоватся?

 
9 комментариев
группы объявлений,excel
Остановить кампанию
Андрей
6 июня 2014, 12:55

Если остановить компанию на несколько дней - скажется ли это отрицательно на кампанию в целом?

2 комментария
остановка,CTR
Ретаргетинг. Все ли так?
shnobell
9 июня 2014, 11:07

Подскажите, настроил объявление по ретаргетингу для пользователей, которые побывали в корзине товаров, но не оформили заказ для возврата клиентов. Эти объявления будут показываться только в PCЯ.

От сюда вопрос нужно ли к объявлению заказать список ключевых запросов, если я не хочу чтобы это объявление крутилось на поиске яндекса?

8 комментариев
ретаргетинг
Как правильно запустить показ объявлений по всей России?
Николай
9 июня 2014, 11:08
Как правильно запустить показ объявлений по всей России?

Исходные данные:
Сайт, на котором продается одна услуга
Яндекс Метрика и цель фиксирующая продажу
Подобраны фразы примерно 200 шт. (в них встречаются высоко-конкурентные и средне-конкурентные)
Будет 200 объявлений: 1 фраза - одно объявление.

Вопрос:
Лучше завести одну кампанию с показом по всей России.
Или разбить так:
1. Москва/Питер
2. Города миллионники
3. Остальные.
И еще 3 кампании для РСЯ
И для каждой кампании отдельную стратегию.

Потом в метрике отслеживать фразы, по которым есть переходы, но нет продаж и их отключать.

Или как то по другому лучше сделать?
5 комментариев
создание кампании,правила показа,CTR,географический таргетинг
Будет ли показываться объявление только на Поиске?
a89522350445
9 июня 2014, 17:43

Здравствуйте. Создаю объявление, хочу чтобы оно показывалось только на поиске. Но при создании появляется знак вопроса суть которого я не понимаю.

Подскажите пожалуйста, при таких настройках будет ли показываться объявление только на поиске, если нет, то что нужно сделать чтобы было правильно?

2 комментария
правила показа,ставки
Сколько раз показывать объявление в ретаргетинге?
Pulscen
10 июня 2014, 13:20

Коллеги, есть 2 типа аудитории в ретаргетинге - пользователи (читатели) и непосредственно, кто размещает информацию (писатели). Ретаргетингом в Директе привлекаем обе аудитории, сколько раз показывать объявление рекомендуется?

Вот вараинт 5 писателям и 8 читателям???

6 комментариев
ретаргетинг
тематические площадки. почему можно запретить только 1000 шт?
rcca1
11 июня 2014, 12:11

есть желание запретить больше, но не совсем все.

как бороться с этим?

почему техники/программеры не могут увеличить этот лимит?

3 комментария
РСЯ
Очень высокие цены для только что созданной кампании. Что делать?
expertiza.vao
11 июня 2014, 12:30

Доброго времени суток!
Подскажите, недавно создала кампанию в яндекс.директ. Хотела дать объявления, но цена за клик превышает 190 у.е. за переход. Даже у малопопулярных слов, которые на Яндекс.Подбор слов  выдают результат 300 запросов в месяц.

Может из-за того, что кампания нулевая и CTR еще никакой. Хотя вряд ли, ведь объявлений я еще вообще не подавала.

 

Читала, что максимальная цена - 1500р.  Подскажите, как быть? Вряд ли кто-то сможет платить 250 у.е за один переход. Это же бред.

6 комментариев
правила показа,CTR,эффективность
Минус слова: к фразам или к объявлениям - в чем разница?
webadvertise
18 июня 2014, 11:34

Здравствуйте

Нужен совет гуру Яндекс.Директа

Исходные данные: имеем РК, где 1 фраза = 1 объявление

Фраза: купить слона

Могу отминусовать "розовый" как во фразе:

купить слона -розовый

Или фразу не трогать, а поставить минус слово для объявления (последняя колонка экселя)

---------

В чем разница? Интересует с т.з. "одноцентовых РК", стоимость ниже гарантии.

Заранее признателен за ответ, спасибо.

1 комментарий
минус-слова,подбор слов
Как увидеть запросы, по которым показывается объявление?
Sortafreel
18 июня 2014, 11:35

Ситуация: есть множество слов с неточным вхождением, с подробным списком минус-слов и перекрестной минусовке. Когда кто-то кликает по слову, то я в Метрике вижу с какого запроса он пришел, и если запрос некорректный, то я добавляю новые минус-слова.

 

Вопрос: могу ли я как-то увидеть запросы по которым показывается объявление, то есть, до клика?

18 комментариев
правила показа
Внутренняя/перекрестная минусовка запросов
Sortafreel
18 июня 2014, 11:40

Ситуация: есть ~700 сч-нч запросов в кампании, без кавычек. Есть несколько сотен минус-слов для "списка единых минус-слов", которые отсекут ненужные тематики и т.п. 

 

Вопрос: как сделать внутреннюю/перекрестную минусовку запросов, чтобы объявление под точный запрос показывалось именно по этому конкретному запросу?

 

Подробнее:

Предположим, у меня есть три запроса:

  • пластиковые окна стоимость
  • пластиковые окна стоимость в москве
  • пластиковые окна стоимость в москве с доставкой


Под каждый запрос есть свое собственное объявление с более-менее точным вхождением запроса. По логике, все, что мне нужно сделать - это сделать перекрестную минусовку, то есть:

 

  • пластиковые окна стоимость -москва -доставка
  • пластиковые окна стоимость в москве -доставка
  • пластиковые окна стоимость в москве с доставкой


Но, в таком случае я, во-первых, потеряю запрос "пластиковые окна стоимость с доставкой", во-вторых, при наличии 700 запросов я запутаюсь и буду делать эту минусовку вечность. 

 

Собственно, хочется знать, есть ли какой-то более простой/правильный способ перекрестной минусовки слов, и нужна ли она вообще (может, Яндекс сам привяжет нужное объявление к нужному запросу)?

P.S. Я знаю, что при добавлении ключевых слов в одну группу объявлений/объявление, Яндекс минусует их самостоятельно. Но я не могу добавить 700 слов в одно объявление, так что нужен другой способ. 

25 комментариев
минус-слова,подбор слов
Доступ к конкретной кампании
antonina.ivantsova.getis
18 июня 2014, 12:07

Добрый день, такой вопрос: Можно ли предоставлять доступ только к одной конкретной кампании клиента? и как это делается?

1 комментарий
рекламное агентство
Виды таргетинга в РСЯ и принцип показа
aspirantX
18 июня 2014, 12:28

Для рекламной кампании на РСЯ мы можем выбрать 2 варианта таргетинга (помимо ретаргетинга):

1) поведенческий - по интересам пользователя (по умолчанию)

2) тематический - по тематике площадки (отметив галочку "не учитывать интересы пользователей")

По 1 варианту система берет данные об интересах только из поисковых запросов, ранее набранных в Яндексе?

А если, предположим, человек зашел на сайт без посредства Яндекса (с другого поисковика, соцсети, напрямую по ссылке и т.п.), и Яндексом вообще не пользуется? Что ему покажут блоки РСЯ?

Исходя их вышесказанного, есть ли смысл использовать дополнительную кампанию с тематическим таргетингом для показа объявлений тем, кто не пользуется Яндексом?

4 комментария
РСЯ,правила показа
Как определяется цена клика по невыявленным НЧ?
Sortafreel
19 июня 2014, 12:42

День добрый.

 

Ситуация: есть запрос, предположим, "купить бетономешалку москва срочно". Низкочастотный, в списке слов представлен без кавычек, с едиными минус-словами и перекрестными минус-словами с остальными фразами кампании. Установленная стоимость клика - 2 у.е.

 

Вопрос: если кто-нибудь человек наберет запрос "купить бетономешалку москва срочно с доставкой" и нажмет на него, то какую цену я заплачу? Цену, исходя из конкуренции этого объявления, или цену по тому запросу моей кампании, на объявление которого нажал пользователь? И если цена из конкуренции по этому объявлению, то какая - за спецразмещение, за первое место, или еще что, как сработает автофокус?


Буду благодарен за консультацию. Спасибо.

1 комментарий
ценообразование