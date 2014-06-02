В 2010 году начал делать директ, делал все сам, несколько раз забрасывал, так как не получалось, а обратиться тогда не знал к кому. Сейчас предложение перенасыщено и другая проблема - не знаю к кому обратиться. Стал сам разбираться, вроде теперь понимаю как все делается. Но, наткнулся на такую тему, что у лиректа есть якобы какая то карма, то есть если раньше реклама была неэффективная, то дальше цена будет высокая. Скажите тае ли это? Если так, то как об этом узнать? И есть ли у меня шансы както поправить ситуацию?
Здравствуйте! Выгрузили из WordStat очень много запросов, сделали несколько кампаний.
Только сейчас обнаружилось, что, например, по запросам "восковые фигуры" и "фигуры восковые" в двух разных кампаниях два одинаковых объявления, ссылки на один домен, но страницы разные.
Что может быть? Могут ли быть какие-либо санкции? Таких моментов оказалось очень много, к сожалению.
можно ли и как по этому параметру в URL запроса понять, что за кампания и что за объвление?
По каком принципу выдаеться блок объявлений на планшетных компьютерах ?
На стационарном 3-4 объявления сверху , снизу - а на планшете только одно сверху ??
Насколько я знаю ключевых фраз в одно объявление можно добавлять более 500? У меня на данный момент и 100 нет. А добавлять ключевики я больше не могу. Почему так?
Иногда рекламодатели, которые только начинают работать с Директом, основное внимание уделяют позиции своего объявления на поиске Яндекса. При этом они почти упускают из виду Рекламную сеть — мощный источник трафика, на который приходится каждая 4-я конверсия в Директе.
Мы решили рассказать о том, как можно построить работу с тематическими площадками Рекламной сети, и подготовили для вас три простых совета.
Совет №1, основательный. Разделяйте
Первый и самый главный совет — создать отдельную рекламную кампанию для тематических сайтов РСЯ со своими ключевыми фразами и объявлениями.
Совет №2, почти ключевой. Найдите ключ
Если вы решили раздельно управлять рекламой на поиске и тематике, вашим следующим шагом будет подбор ключевых фраз.
При показе объявлений на тематических сайтах в дело вступают технологии Рекламной сети: множество сложных механизмов и целый комплекс таргетингов позволяют системе проанализировать поведение и интересы отдельно взятого пользователя и показать ему те объявления, которые максимально эффективно сработают на конкретной площадке в данный момент времени.
Совет №3, экспрессивный. Добавьте эмоций
В отличие от поиска Яндекса, где каждый рекламный блок имеет своё место на странице, реклама на тематических площадках может показываться где угодно. Типичные места — слева или справа в нижней части страницы. Чтобы привлечь внимание пользователя, увлеченного контентом ресурса, объявления стоит делать более заметными.
Подробнее о советах, а также о полезных приемах в настройке РСЯ читайте в Блоге рекламных технологий Яндекса.
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Всем привет. Помогите разобратся
При попытке загрузить компанию через exel пишет.
В объявлении M-318279277 не существует фразы № 2275603282.
|В объявлении M-318279436 не существует фразы № 2292490970.
Достигнуто максимальное количество групп объявлений в кампании - 1000
Что это за группы и как ими пользоватся?
Если остановить компанию на несколько дней - скажется ли это отрицательно на кампанию в целом?
Подскажите, настроил объявление по ретаргетингу для пользователей, которые побывали в корзине товаров, но не оформили заказ для возврата клиентов. Эти объявления будут показываться только в PCЯ.
От сюда вопрос нужно ли к объявлению заказать список ключевых запросов, если я не хочу чтобы это объявление крутилось на поиске яндекса?
Здравствуйте. Создаю объявление, хочу чтобы оно показывалось только на поиске. Но при создании появляется знак вопроса суть которого я не понимаю.
Подскажите пожалуйста, при таких настройках будет ли показываться объявление только на поиске, если нет, то что нужно сделать чтобы было правильно?
Коллеги, есть 2 типа аудитории в ретаргетинге - пользователи (читатели) и непосредственно, кто размещает информацию (писатели). Ретаргетингом в Директе привлекаем обе аудитории, сколько раз показывать объявление рекомендуется?
Вот вараинт 5 писателям и 8 читателям???
есть желание запретить больше, но не совсем все.
как бороться с этим?
почему техники/программеры не могут увеличить этот лимит?
Доброго времени суток!
Подскажите, недавно создала кампанию в яндекс.директ. Хотела дать объявления, но цена за клик превышает 190 у.е. за переход. Даже у малопопулярных слов, которые на Яндекс.Подбор слов выдают результат 300 запросов в месяц.
Может из-за того, что кампания нулевая и CTR еще никакой. Хотя вряд ли, ведь объявлений я еще вообще не подавала.
Читала, что максимальная цена - 1500р. Подскажите, как быть? Вряд ли кто-то сможет платить 250 у.е за один переход. Это же бред.
Здравствуйте
Нужен совет гуру Яндекс.Директа
Исходные данные: имеем РК, где 1 фраза = 1 объявление
Фраза: купить слона
Могу отминусовать "розовый" как во фразе:
купить слона -розовый
Или фразу не трогать, а поставить минус слово для объявления (последняя колонка экселя)
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В чем разница? Интересует с т.з. "одноцентовых РК", стоимость ниже гарантии.
Заранее признателен за ответ, спасибо.
Ситуация: есть множество слов с неточным вхождением, с подробным списком минус-слов и перекрестной минусовке. Когда кто-то кликает по слову, то я в Метрике вижу с какого запроса он пришел, и если запрос некорректный, то я добавляю новые минус-слова.
Вопрос: могу ли я как-то увидеть запросы по которым показывается объявление, то есть, до клика?
Ситуация: есть ~700 сч-нч запросов в кампании, без кавычек. Есть несколько сотен минус-слов для "списка единых минус-слов", которые отсекут ненужные тематики и т.п.
Вопрос: как сделать внутреннюю/перекрестную минусовку запросов, чтобы объявление под точный запрос показывалось именно по этому конкретному запросу?
Подробнее:
Предположим, у меня есть три запроса:
- пластиковые окна стоимость
- пластиковые окна стоимость в москве
- пластиковые окна стоимость в москве с доставкой
Под каждый запрос есть свое собственное объявление с более-менее точным вхождением запроса. По логике, все, что мне нужно сделать - это сделать перекрестную минусовку, то есть:
- пластиковые окна стоимость -москва -доставка
- пластиковые окна стоимость в москве -доставка
- пластиковые окна стоимость в москве с доставкой
Но, в таком случае я, во-первых, потеряю запрос "пластиковые окна стоимость с доставкой", во-вторых, при наличии 700 запросов я запутаюсь и буду делать эту минусовку вечность.
Собственно, хочется знать, есть ли какой-то более простой/правильный способ перекрестной минусовки слов, и нужна ли она вообще (может, Яндекс сам привяжет нужное объявление к нужному запросу)?
P.S. Я знаю, что при добавлении ключевых слов в одну группу объявлений/объявление, Яндекс минусует их самостоятельно. Но я не могу добавить 700 слов в одно объявление, так что нужен другой способ.
Добрый день, такой вопрос: Можно ли предоставлять доступ только к одной конкретной кампании клиента? и как это делается?
Для рекламной кампании на РСЯ мы можем выбрать 2 варианта таргетинга (помимо ретаргетинга):
1) поведенческий - по интересам пользователя (по умолчанию)
2) тематический - по тематике площадки (отметив галочку "не учитывать интересы пользователей")
По 1 варианту система берет данные об интересах только из поисковых запросов, ранее набранных в Яндексе?
А если, предположим, человек зашел на сайт без посредства Яндекса (с другого поисковика, соцсети, напрямую по ссылке и т.п.), и Яндексом вообще не пользуется? Что ему покажут блоки РСЯ?
Исходя их вышесказанного, есть ли смысл использовать дополнительную кампанию с тематическим таргетингом для показа объявлений тем, кто не пользуется Яндексом?
День добрый.
Ситуация: есть запрос, предположим, "купить бетономешалку москва срочно". Низкочастотный, в списке слов представлен без кавычек, с едиными минус-словами и перекрестными минус-словами с остальными фразами кампании. Установленная стоимость клика - 2 у.е.
Вопрос: если кто-нибудь человек наберет запрос "купить бетономешалку москва срочно с доставкой" и нажмет на него, то какую цену я заплачу? Цену, исходя из конкуренции этого объявления, или цену по тому запросу моей кампании, на объявление которого нажал пользователь? И если цена из конкуренции по этому объявлению, то какая - за спецразмещение, за первое место, или еще что, как сработает автофокус?
Буду благодарен за консультацию. Спасибо.