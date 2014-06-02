Иногда рекламодатели, которые только начинают работать с Директом, основное внимание уделяют позиции своего объявления на поиске Яндекса. При этом они почти упускают из виду Рекламную сеть — мощный источник трафика, на который приходится каждая 4-я конверсия в Директе.

Мы решили рассказать о том, как можно построить работу с тематическими площадками Рекламной сети, и подготовили для вас три простых совета.

Совет №1, основательный. Разделяйте

Первый и самый главный совет — создать отдельную рекламную кампанию для тематических сайтов РСЯ со своими ключевыми фразами и объявлениями.

Совет №2, почти ключевой. Найдите ключ

Если вы решили раздельно управлять рекламой на поиске и тематике, вашим следующим шагом будет подбор ключевых фраз.

При показе объявлений на тематических сайтах в дело вступают технологии Рекламной сети: множество сложных механизмов и целый комплекс таргетингов позволяют системе проанализировать поведение и интересы отдельно взятого пользователя и показать ему те объявления, которые максимально эффективно сработают на конкретной площадке в данный момент времени.

Совет №3, экспрессивный. Добавьте эмоций

В отличие от поиска Яндекса, где каждый рекламный блок имеет своё место на странице, реклама на тематических площадках может показываться где угодно. Типичные места — слева или справа в нижней части страницы. Чтобы привлечь внимание пользователя, увлеченного контентом ресурса, объявления стоит делать более заметными.

Подробнее о советах, а также о полезных приемах в настройке РСЯ читайте в Блоге рекламных технологий Яндекса.

Обсудить статью можно в Блоге и у нас в Клубе!

