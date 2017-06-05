Здравствуйте. Создрана РК 500+ фраз
С помощью софта на основе поисковой выдачи были упорядочены некоомерческие запросы в % соотношении. Решили их перенести в отдельную группу и посмотреть за конверсией. Подскажите пож-та как это можно сделать в автоматическом режиме? (500+ фраз искомая компания и 100+ фраз из нее же нужно выделить по уже готовому списку и перенести/удалить/отредактировать)
Здравствуйте. Создрана РК 500+ фраз
У меня много услуг связанных с одним ключевым словом. Я хочу чтобы потенциальный клиент видел все мои возможности в один день . Хочу чтобы РСЯ объявления менялись. Как я понял Яндекс будет показывать то по которому лучше кликают. Мне так не интересно. Как сделать так чтобы все мои возможные объявления показывались.
Добрый день. Есть кампания РСЯ с набором ключевых фраз. Хочу получить целевые визиты по этим фразам из города подмосковья Зеленоград и его окрестностей (интересных мне). Создал для этого сегмент аудитории на основе голакоции (яндекс аудитории). В настройках кампании выбрал регион показа "Москва и область" (т.к. сегмент не должен выходить за регион показа) и в условиях подбора аудитории у кампании выбрал свой созданный сегмент геолокации.
Что я получаю в итоге хочется понять? Ставки для ключевых фраз задаются отдельно и цены показываются исходя из настройки региона показа (Москва и область), а под ними есть одна отдельная строка для ставки по условию подбора аудитории, при этом никаких ориентиров по цене нет. Хорошо, ввел ставки. Посмотрел результаты работы кампании и пришел к выводу, что ключевики и регион показа живут своей жизнью, а подбор аудитории своей. Правильно я понял, что в моем случае показы происходят по ключевым фразам по всей Москве и области (что для меня не нужно), а по подбору аудитории показы идут просто по геолокации без всякого учета ключевых фраз (т.е. тупо всем кто бывает в этой областе карты)? Т.е. люди просто суммируются? В чем тогда мысл сегмента геолокации если по нему идут показы всем подряд без учета ключевиков?
Можно ли сделать так чтобы из общего массива людей в Москве и московской области, интересующихся ключевиками, выделить только тех ,кто находится в заданном мной сегмента по геолокации? Иначе у меня получается что вся московская область это много, а только Зеленоград мало.
В принципе можно просто выбрать мой город (Зеленоград) в регионе показа и не заморачиваться с аудиториями, но уж больно урезает это показы по мои ключевикам, да и по смыслу работы хочется охватывать более широкий регион с захватом соседних территорий. Есть ли решение моей задачи?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в гарантированных показах (нижняя часть выдачи), будет ли отображаться длинный заголовок?
Дело в том, что часть фраз состоит из 3-4 слов и они очень важны. 2-3 слова мы умещаем в заголовок, но еще 1-2 не вписывается и хотелось бы их показывать в длинном заголовке. Если длинный заголовок не будет отображаться, потеряется смысл объявления. Собственно, делемма :)
Добрый день. Подскажите кто в теме, ещё есть смысл работать с Директом в Украине сейчас? Если не ошибаюсь, даже баннеры РСЯ блокируются провайдерами.
Если да, как пополнять баланс в Директе теперь?
Добрый день.
Такая история: запущено несколько РК (поиск, рся), прошел месяц, собралась кое-какая статистика, чтобы проанализировать, внести коррективы.
Решил откорретировать объявления, которые "жрут" бюджет впустую т.е. с высоким показателем отказов (скажем больше 20%). Посмотрел статистику по площадкам в РСЯ-компании, отобрал список ресурсов с высоким показателем отказов (20-70%).
Заметил, что высокий показатель отказов именно с мобильных устройств (средний 40%), на десктопах же норм (11%), можно было бы сказать, что неоптимизированный под мобильники сайт, но это не так, сайт хорошо оптимизирован под мобильные, к тому же на поисковые кампании с мобильных отказы в пределах нормы (до 15%), стабо быть проблема переходов с мобильных устройств по рся-объявлениям.
Что порекомендуете господа в этой ситуации? Да и в целом, поделитесь, кто что анализирует и корректирует в РК, на что смотреть и что исправлять? Буду благодарен за советы! ;)
Добрый день. Может кто-то знает, что это может быть. Каждый день в вэбвизоре наблюдаю переходы по рекламе по 1-3 раза за день с яндекс карт в основном по 0 минут и всегда без активности. Вэбвизор фразу не определяет, но если раскрыть данные о визите, то там будет ссылка yandex.ru/maps/51/samara/?text=ремонт стиральных candy машин cfvfhf&sll=50.240295,53.219154&sspn=0.417480,0.182160&source=omnibox&mode=search&ll=50.240295,53.219154&z=12&sctx=CAAAAAIA%2FOqBwfvCQkDb2uMBPK5LQHC+DQAAuLo%2Fj1H3Rw4hpj8AAAAABQAAAAAAAAABcXVXLtXFd2rQhQEAAO%2F%2Ffz8BAAAAAAAAAA%3D%3D. IP адреса всегда разные, в основном версии IPv6, пренадлежат подсети яндекса. Раньше такого небыло. Наблюдаю где-то неделю, полторы.
Добрый день!
Подскажите с чем может быть связана проблема. Сайт http://www.kmklaw.ru
На него идет директ по каждому направлению.
Например: http://www.kmklaw.ru/kopiya-trudovoe-pravo?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D
Например: http://www.kmklaw.ru/razreshenie-sporov?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D
Для примера чтобы вы понимали у нас есть такие запросы как "услуги по разрешению споров" по ним цена клика очень большая, но мы показываемся, мало но есть. Есть запросы "КС-2" или "Договор подряда акт" по ним очень большой трафик и на наш сайт хорошо переходят. Но не звонят. Если мы их выкинем то сократим большой охват аудитории.
Подскажите ваше видинение ситуации...Что не так..
Уважаемые рекламодатели!
По техническим причинам ваши объявления в Яндекс.Директе могли не показываться в промежутке с 15:05 до 15:45 по московскому времени.
Наши специалисты нашли и исправили этот сбой. Всё уже работает.
Приносим извинения за доставленные неудобства!