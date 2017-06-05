Добрый день. Есть кампания РСЯ с набором ключевых фраз. Хочу получить целевые визиты по этим фразам из города подмосковья Зеленоград и его окрестностей (интересных мне). Создал для этого сегмент аудитории на основе голакоции (яндекс аудитории). В настройках кампании выбрал регион показа "Москва и область" (т.к. сегмент не должен выходить за регион показа) и в условиях подбора аудитории у кампании выбрал свой созданный сегмент геолокации.

Что я получаю в итоге хочется понять? Ставки для ключевых фраз задаются отдельно и цены показываются исходя из настройки региона показа (Москва и область), а под ними есть одна отдельная строка для ставки по условию подбора аудитории, при этом никаких ориентиров по цене нет. Хорошо, ввел ставки. Посмотрел результаты работы кампании и пришел к выводу, что ключевики и регион показа живут своей жизнью, а подбор аудитории своей. Правильно я понял, что в моем случае показы происходят по ключевым фразам по всей Москве и области (что для меня не нужно), а по подбору аудитории показы идут просто по геолокации без всякого учета ключевых фраз (т.е. тупо всем кто бывает в этой областе карты)? Т.е. люди просто суммируются? В чем тогда мысл сегмента геолокации если по нему идут показы всем подряд без учета ключевиков?

Можно ли сделать так чтобы из общего массива людей в Москве и московской области, интересующихся ключевиками, выделить только тех ,кто находится в заданном мной сегмента по геолокации? Иначе у меня получается что вся московская область это много, а только Зеленоград мало.

В принципе можно просто выбрать мой город (Зеленоград) в регионе показа и не заморачиваться с аудиториями, но уж больно урезает это показы по мои ключевикам, да и по смыслу работы хочется охватывать более широкий регион с захватом соседних территорий. Есть ли решение моей задачи?