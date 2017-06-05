Клуб Директа

июнь 2017
Как массово выделить фразы в РК из списка?
Smirglaw
5 июня 2017, 13:16

Здравствуйте. Создрана РК 500+ фраз
С помощью софта на основе поисковой выдачи были упорядочены некоомерческие запросы в % соотношении. Решили их перенести в отдельную группу и посмотреть за конверсией. Подскажите пож-та как это можно сделать в автоматическом режиме? (500+ фраз искомая компания и 100+ фраз из нее же нужно выделить по уже готовому списку и перенести/удалить/отредактировать)

1 комментарий
Как мне показывать разные объявления в РСЯ одним и тем же людям по одному и тому же ключевому слову?
itacom-cucina
5 июня 2017, 13:16

У меня много услуг связанных с одним ключевым словом. Я хочу чтобы потенциальный клиент видел все мои возможности в один день . Хочу чтобы РСЯ объявления менялись. Как я понял Яндекс будет показывать то по которому лучше кликают. Мне так не интересно.  Как сделать так чтобы все мои возможные объявления показывались.

3 комментария
показы в РСЯ
Кампания РСЯ и аудитория(сегмент) по геолокации
deon-mebel
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Есть кампания РСЯ с набором ключевых фраз. Хочу получить целевые визиты по этим фразам из города подмосковья Зеленоград и его окрестностей (интересных мне). Создал для этого  сегмент аудитории на основе голакоции (яндекс аудитории). В настройках кампании выбрал регион показа "Москва и область" (т.к. сегмент не должен выходить за регион показа) и в условиях подбора аудитории у кампании выбрал свой созданный сегмент геолокации.

Что я  получаю в итоге хочется понять? Ставки для ключевых фраз задаются отдельно и цены показываются исходя из настройки региона показа (Москва и область), а под ними есть одна отдельная строка для ставки по условию подбора аудитории, при этом никаких ориентиров по цене нет.  Хорошо, ввел ставки. Посмотрел результаты работы кампании и пришел к выводу, что ключевики и регион показа живут своей жизнью, а подбор аудитории своей. Правильно я понял, что в моем случае показы происходят по ключевым фразам по всей Москве и области (что для меня не нужно), а по подбору аудитории показы идут просто по геолокации без всякого учета ключевых фраз (т.е. тупо всем кто бывает в этой областе карты)? Т.е. люди просто суммируются? В чем тогда мысл сегмента геолокации если по нему идут показы всем подряд без учета ключевиков?

Можно ли сделать так чтобы из общего массива людей в Москве и московской области, интересующихся ключевиками, выделить только тех ,кто находится в заданном мной сегмента по геолокации? Иначе у меня получается что вся московская область это много, а только Зеленоград мало.

В принципе можно просто выбрать мой город (Зеленоград) в регионе показа и не заморачиваться с аудиториями, но уж больно урезает это показы по мои ключевикам, да и по смыслу работы хочется охватывать более широкий регион с захватом соседних территорий. Есть ли решение моей задачи?

6 комментариев
Длинный заголовок в гарантии
work.fmv
5 июня 2017, 13:16

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в гарантированных показах (нижняя часть выдачи), будет ли отображаться длинный заголовок? 

Дело в том, что часть фраз состоит из 3-4 слов и они очень важны. 2-3 слова мы умещаем в заголовок, но еще 1-2 не вписывается и хотелось бы их показывать в длинном заголовке. Если длинный заголовок не будет отображаться, потеряется смысл объявления. Собственно, делемма :) 

2 комментария
заголовок и текст
Как теперь работать с Яндекс Директ в Украине?
yurec2073
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Подскажите кто в теме, ещё есть смысл работать с Директом в Украине сейчас? Если не ошибаюсь, даже баннеры РСЯ блокируются провайдерами.
Если да, как пополнять баланс в Директе теперь?

5 комментариев
Высокий показатель отказов у РСЯ с мобильных
arubaden
5 июня 2017, 13:16

Добрый день.

Такая история: запущено несколько РК (поиск, рся), прошел месяц, собралась кое-какая статистика, чтобы проанализировать, внести коррективы.

Решил откорретировать объявления, которые "жрут" бюджет впустую т.е. с высоким показателем отказов (скажем больше 20%). Посмотрел статистику по площадкам в РСЯ-компании, отобрал список ресурсов с высоким показателем отказов (20-70%).

Заметил, что высокий показатель отказов именно с мобильных устройств (средний 40%), на десктопах же норм (11%), можно было бы сказать, что неоптимизированный под мобильники сайт, но это не так, сайт хорошо оптимизирован под мобильные, к тому же на поисковые кампании с мобильных отказы в пределах нормы (до 15%), стабо быть проблема переходов с мобильных устройств по рся-объявлениям.

Что порекомендуете господа в этой ситуации? Да и в целом, поделитесь, кто что анализирует и корректирует в РК, на что смотреть и что исправлять? Буду благодарен за советы! ;)

13 комментариев
аналитика,РСЯ
Каждый день заходят по рекламе с Яндекс карт
elama-16102825
5 июня 2017, 13:16

Добрый день. Может кто-то знает, что это может быть. Каждый день в вэбвизоре наблюдаю переходы по рекламе по 1-3 раза за день с яндекс карт в основном по 0 минут и всегда без активности. Вэбвизор фразу не определяет, но если раскрыть данные о визите, то там будет ссылка yandex.ru/maps/51/samara/?text=ремонт стиральных candy машин cfvfhf&sll=50.240295,53.219154&sspn=0.417480,0.182160&source=omnibox&mode=search&ll=50.240295,53.219154&z=12&sctx=CAAAAAIA%2FOqBwfvCQkDb2uMBPK5LQHC+DQAAuLo%2Fj1H3Rw4hpj8AAAAABQAAAAAAAAABcXVXLtXFd2rQhQEAAO%2F%2Ffz8BAAAAAAAAAA%3D%3D.  IP адреса всегда разные, в основном версии IPv6, пренадлежат подсети яндекса. Раньше такого небыло. Наблюдаю где-то неделю, полторы.

6 комментариев
яндекс.метрика
Клики есть в директе, но нет звонков
support@reboox.ru
5 июня 2017, 13:16

Добрый день!

Подскажите с чем может быть связана проблема. Сайт http://www.kmklaw.ru

На него идет директ по каждому направлению.

Например: http://www.kmklaw.ru/kopiya-trudovoe-pravo?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Например: http://www.kmklaw.ru/razreshenie-sporov?utm_campaign=%7Bcampaign_id%7D&utm_content=%7Bad_id%7D&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=%7Bkeyword%7D

Для примера чтобы вы понимали у нас есть такие запросы как "услуги по разрешению споров" по ним цена клика очень большая, но мы показываемся, мало но есть. Есть запросы "КС-2" или "Договор подряда акт" по ним очень большой трафик и на наш сайт хорошо переходят. Но не звонят. Если мы их выкинем то сократим большой охват аудитории.

Подскажите ваше видинение ситуации...Что не так..

41 комментарий
Сбой показов исправлен
adv
26 июня 2017, 16:21

Уважаемые рекламодатели!

По техническим причинам ваши объявления в Яндекс.Директе могли не показываться в промежутке с 15:05 до 15:45 по московскому времени. 

Наши специалисты нашли и исправили этот сбой. Всё уже работает. 

Приносим извинения за доставленные неудобства!

24 комментария
директ