Блог Яндекс Игр

декабрь 2022
Какие браузерные игры предпочитают жители России
1 декабря 2022, 14:39

Рассказываем в новом исследовании Яндекс Игр по данным Поиска. Например, жители Челябинска интересуются играми про трактор, москвичи — фанаты домино, а старшее поколение любит играть в «Три в ряд» и раскладывать пасьянс.

Более 39 миллионов игроков — это ежемесячный охват Яндекс Игр, и число только растёт. Исследуйте аудиторию сервиса, адаптируйте игры и повышайте охваты.

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Завидуем школьникам. Они могут создать свою игру уже в 8 лет
2 декабря 2022, 16:27

На совместном курсе Яндекс Игр и Учебника.

Если вы учитесь в 2–5 классах, приходите к нам учиться языку Scratch. За три месяца сделаем первую игру, и даже можем выложить ее на Яндекс Игры.

Если вам (наверняка) уже не 10 лет, то расскажите о курсе знакомым детям и их родителям. Уроки проходят в мини-группах до 10 человек, наставники уделяют внимание каждому, а задачки созданы на основе настоящих проектов Яндекса.

Для обучения даже не нужно уметь кодить! Научим всему с нуля.

Последний поток курса стартует 4 декабря, и до этого числа на него действует скидка 15%.

Подробнее о курсе: https://ya.cc/t/u1uHOpjH3oMtaw

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Время «хо-хо-хо» близко!
9 декабря 2022, 12:50

Готовьте тематические акции к Новому году заранее, чтобы с 30 декабря по 8 января получать ещё больше трафика, но не думать о работе.

Ваша игра попадет в раздел «Скидки и акции» на платформе. Игры из этого раздела получают бейдж «Акция» в ленте игр и на странице «Мои игры».

Новогодние акции пройдут с 30 декабря по 8 января включительно.


🎄Что нужно сделать?

1. Придумайте промоакцию. Например, организуйте турнир с призами, сделайте скидку на внутриигровую валюту, придумайте тематическую локацию, разыграйте бонусы.

2. Создайте событие в разделе «Промоакции» в консоли разработчика. Добавьте туда название, описание, обложку, и укажите начало и конец акции. Максимальная длина события — 10 дней, так что подстройте время своей акции под Новый Год.

3. Дождитесь модерации события, обычно она занимает 3-5 рабочих дней. Планируйте работу над промоакцией с учетом времени на проверку и исправление возможных ошибок.


🎁 Какие бонусы можно разыгрывать?

Призы могут быть как внутриигровые, так и физические. Мы не вмешиваемся в условия проведения акций, поэтому если вы захотите разыграть материальный подарок, то сами отвечаете за его покупку и доставку.

Например, сделайте скидку на бонусную валюту, уникальные скины для персонажей или лимитированные игровые отметки. Или разыграйте мерч с логотипом игры, мягкие игрушки или технику.


Читайте в Справке документацию о проведении акций и посмотрите наш пост о правилах проведения акций в блоге. Там же мы публиковали весь акционный календарь Яндекс Игр на этот год. Год уже заканчивается, давайте проводим его красивыми акциями!

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Как получить обратную связь на свою игру от автора курса
14 декабря 2022, 23:45

Прийти на фидбэк-сессию! 16 декабря в 19:00 Илья Карельцев, автор курса по разработке игр на Unity, будет лично разбирать ваши проекты.

Как принять участие:
• Отправьте ссылку свою игру в форму.
• 16 декабря в 19:00 приходите в телеграм-чат курса по разработке игр на Unity.
• Будьте готовы получить максимум пользы

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Подборка ответов команды поддержки
16 декабря 2022, 17:23

В сообществе разработчиков Яндекс Игр команда поддержки ежедневно отвечает на ваши вопросы. Решили делать на них обзоры, чтобы полезные рекомендации всегда были под рукой. С ними поддержка станет еще ближе!

Читайте первую подборку и ставьте реакции, если хотите продолжение формата!

1. Как подобрать момент отображения баннеров в игре?
По умолчанию sticky-баннер появляется при запуске игры и отображается всю сессию. Однако вы можете настроить момент показа баннера, рассказали о тонкостях этого процесса.

2. Как технически промоакция отображается в игре?
Рассказали по шагам, что нужно сделать, чтобы промоакция заработала.

3. Будет ли работать модерация на новогодних праздниках?
Уточнили правила работы модерации (спойлер: им тоже надо отдохнуть).

4. Почему во всех играх сразу показывается реклама?
Ответили, что sticky показываются при запуске автоматически, но показ можно настроить в черновике.

5. Как правильно настроить лидерборд на лучшее время, а не очки?
В типе результата лидерборда нужно указать параметр time (секунды).
Рассказали подробнее про настройку через SDK и поделились ссылкой на руководство.

6. Как удалить ненужные черновики в консоли?
Удалить можем только заполненные черновики. Чтобы это сделать, пишите на почту.

7. Как правильно адаптировать портретные игры для десктопа, чтобы их опубликовали?
Если портретная игра занимает более 60% экрана, то её опубликуют, но она не будет считаться оптимизированной для десктопа. Для этого нужно менять формат на альбомный.

8. Если реализовать выбор языка не через SDK, будут ли отображаться в описании языки локализации?
Главное, чтобы была переведена игра и всё ее материалы. Тогда локализация отобразится в разделе «Информация об игре»


9. Почему не работают сохранения на собственном сервере?
Чтобы они работали, отправьте запрос на интеграцию игры через iframe. Для этого напишите на почту команде поддержки.

10. Что значит статус «Подготовлен» в консоли?
«Подготовлен» — игра на модерации, обычно это занимает 5–8 рабочих дней.

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Какие игры заработали больше других в 2022 году
23 декабря 2022, 18:13

Рассказываем про исследование data.ai & Deconstructor of Fun об итогах 2022 года на рынке мобильных игр. Кратко: в RPG и «три в ряд» много денег и нужно экспериментировать с маркетингом.

Подробнее:

🔹 RPG, Стратегии и Match — три самых зарабатывающих жанра первого полугодия 2022 года. Ролевые игры в рыцарей, расстановка сил для боя или три в ряд с конфетками. Суммарно эти жанры приносят более $23,5 миллиардов за внутриигровые покупки.

🔹 Маркетинг и монетизация. Эксперименты в этих сферах помогут продвигать свои проекты. Например, тестируйте внутриигровые покупки, рекламу и создание контента. К слову, на Яндекс Играх есть удобная монетизация через sticky-баннеры.

🔹 Смотрите шире. Пробуйте себя на разных площадках и ищите новые рынки. Например, это удобно сделать не выходя за рамки Яндекс Игр. Локализуйте игру на другие языки, чтобы протестировать спрос можно начать с английского и турецкого — популярные направления!

Читайте исследование полностью (там есть еще советы о продвижении, о которых мы не рассказали!) и используйте статистику для своих проектов на Яндекс Играх.

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Отвечает команда поддержки
24 декабря 2022, 21:05

Собрали подборку ваших вопросов в сообществе разработчиков Яндекс Игр и ответов на них за эту неделю. Сохраняйте полезные рекомендации, чтобы они всегда были под рукой!

1. Если игра вышла два месяца назад, но добавили в неё ещё два языка на нужные домены — она попадет в категорию «Новые»?
Игра будет считаться обновленной, но не новой, поэтому в категорию «Новые» не попадет.

2. Можно ли зарегистрироваться в РСЯ без указания паспортных данных, ИНН, СНИЛСа и загрузить игру? А когда будет нужно снять сумму, то указать все эти данные?
Можно. Но документы нужны будут для подписания оферты, без неё вознаграждение не выплачивается.

3. Отправил игру на модерацию, но заметил недочёт. Решил его исправить, но возникла ошибка. С чем это связано?
Изменять черновик во время модерации не получится. Но его можно отозвать самостоятельно, если прошло менее двух часов с момента отправки. Для этого используйте кнопку «Отозвать». Или пишите в личные сообщения — передадим запрос модераторам.

4. Если в русской версии напишу на кнопке Skip, игру пропустят?
Игра и все промо-материалы должны быть полностью переведены.

5. Как скоро после показа rewarded video можно показывать межстраничную рекламу? Можно ли показывать игроку за награду другую рекламу, не rewarded?
Минимальный интервал между рекламами — 30 секунд. За награду можно показывать только rewarded.

6. По каким критериям игра попадает в топ категории или в рекомендации?
Подробно описали все этапы фичеринга в статье. Там и про категорию «Новое», и про «Популярные».

7. Может ли пользователь в игру зайти без имени?
Да, игроки могут играть без авторизации. Еще могут не подтверждать отображение своих данных, например, фотографии.

8. Где найти статистику по количеству игроков?
Чтобы получать данные по количеству игроков и другую статистику, можно воспользоваться отчётами в Яндекс Метрике. Об их настройке рассказываем в Справке и видеокурсе.

9. Можно ли показывать RTB-блоки и sticky-баннеры одновременно?
Можно. При этом допускается размещать не более 2 блоков одновременно, а кастомный баннер не должен повторять функциональность sticky. Подробнее о показе рекламы пишем в пункте 4.6. Требований к играм.

10. А в чём же разница между RTB-блоками и sticky-баннерами?
В отличие от кастомных RTB-блоков, sticky-баннеры размещаются вне игрового поля. Они удобны в настройке, так как их положение можно определить в черновике. Кроме того, доход после подключения sticky может значительно вырасти, так как они поддерживаются на международном рынке и обновляются каждые 2 минуты. Подробно о настройке баннеров рассказываем в Справке.

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Обновление требований к играм
29 декабря 2022, 14:58

Обновили требования к играм
Про адаптацию для устройств, браузерную прокрутку страниц и оптимизацию для мобильных и десктопных устройств.

Что изменили

🔹 Раздел 1.6 про адаптацию игр или WebApp к мобильным или десктопным устройствам и телевизорам. Изменили формулировку, теперь требования внутри пункта обязательны для публикации игр на выбранных платформах.

🔹 Пункт 1.6.2 про адаптацию игр для десктопных устройств. По новым правилам игровое поле на десктопе должно растягиваться по вертикали и/или горизонтали. Соотношение длинной и короткой стороны поля не должно превышать соотношение 1:2.

🔹 Пункт 1.10.2 про браузерную прокрутку страниц. Браузерный скролл недопустим, но можно реализовать собственную прокрутку контента средствами игры.

Что добавили

🔹 Раздел 1.17 про требования для получения статуса оптимизировано для мобильных и десктопных устройств. Для мобильных устройств важна отчетливая различимость элементов игры и гладкое управление независимо от размера экрана. Для десктопных устройств активное поле игры должно занимать весь экран, а управление должно быть организовано десктопными жестами.

Удалили из требований пункт 1.6.4 про корректную работу Service Worker.

Подробнее про требования читайте в Справке. Если возникнут вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки.

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Итоги года
31 декабря 2022, 14:44

В нашем чате собралось уже более 2 000 разработчиков Яндекс Игр

Вас много! Спасибо, что доверяете нам продвижение своих игр и монетизацию. Собрали интересную статистику по 2022 году и советы по развитию на платформе.

🔹 Головоломки — самый популярный жанр на Яндекс Играх среди пользователей в 2022 году. Берем на заметку и продолжим ломать голову в 2023!
🔹 У нас пополнение! Количество игр за год увеличилось в 2 раза, и теперь на платформе более 14 тысяч игр.
🔹 По всему миру. В Яндекс Игры теперь играют в Латинской Америке. Значит вы можете расширить свою аудиторию и выходить на новые рынки вместе с нами.

Три совета по продвижению на Яндекс Играх в 2023 году

🔸Проверяем на прочность. Делайте качественные игры и регулярно их обновляйте.
🔸Используйте все возможности платформы. Локализуйте игры на другие языки (например, на английский и турецкий), участвуйте в реферальной программе для разработчиков и монетизируйте свою игру с помощью sticky-баннеров.
🔸Веселитесь! Создавайте игры с удовольствием, а мы поддержим развитие ваших проектов.

Желаем продуктивного отдыха,
Ваша команда Яндекс Игр

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Новогоднее обещание Яндекс Игр
31 декабря 2022, 16:45

Постараемся быть ещё быстрее с модерацией игр в 2023! Весь год читали чат и сделали мемы специального для нашего сообщества. Узнали? Согласны?

🎉Итоги года уже подвели в этом посте, поэтому сейчас просто хотим сказать спасибо. Спасибо за ваши игры и обратную связь — это помогает делать Яндекс Игры такими, какие они нужны пользователям.

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