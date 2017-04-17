Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Онлайн + офлайн + звонки: отслеживайте любые конверсии в Метрике

Часто клиенты оформляют заказы онлайн, а выкупают товар в пункте самовывоза, или узнают об услуге на сайте и заказывают её по телефону. Теперь эти и любые другие конверсионные события, которые происходят вне интернета, можно передавать в Метрику — чтобы связывать поведение клиентов на сайте с их действиями в офлайне. Это позволит точнее оценивать отдачу от разных каналов привлечения аудитории и лучше понимать, как посетители приходят к конверсии. И обращаться к клиентам, которые активны в офлайне, с помощью прицельной рекламы.


Как это работает

Офлайн-конверсии будут показываться в общем списке целей — после того, как вы настроите импорт данных в Метрику. Их можно добавлять в отчёты и использовать в качестве условия сегментации как и любую другую цель:

При этом для таких «офлайновых» целей будут автоматически рассчитаны все целевые метрики: конверсия, количество целевых визитов и другие:

Данные о звонках в Метрику передаёт колл-трекер. Подробная информация о звонках появится в новой группе отчётов со специальными «телефонными» метриками: это среднее время ожидания ответа, средняя продолжительность разговора, пропущенный/отвеченный, первичный/повторный и многие другие. Для каждого звонка будут переданы и собственные метки, которые вручную проставляют операторы колл-центра — например, о качестве звонка («спам») или об итоге разговора («клиента не устроила цена»). Как и офлайн-конверсии, звонки работают в отчётах как обычные цели.

Для рекламы в Директе можно использовать любые цели и сегменты из офлайна — и по конверсиям, и по звонкам. Они подойдут для настройки показов в сетях, корректировок ставок, а ещё — для автоматических стратегий: скажем, если вы хотите получать больше звонков по оптимальной цене.

Добавив «офлайновый» сегмент Метрики в Яндекс.Аудитории, вы сможете найти новых клиентов, которые похожи на посетителей из вашего сегмента по своим характеристикам и поведению в интернете. Например, привлечь потенциальных покупателей, которые с большой вероятностью тоже будут оплачивать заказы в офлайне. Ещё одна возможность связки «Яндекс.Аудитории + офлайн-сегменты из Метрики» — медийная реклама в Дисплее.

А теперь — несколько примеров, как можно использовать объединённые данные о поведении клиентов в онлайне и офлайне.


Кейс №1: точная оценка отдачи от рекламных каналов

Представим сайт автосалона, на котором есть форма записи на тест-драйв. Сравнивая каналы привлечения трафика, владелец салона видит: заявки от посетителей, пришедших по медийной рекламе, обходятся на 50% дороже заявок, которые обеспечила реклама в социальных сетях.

Однако многие клиенты, оставлявшие заявку, до автосалона так и не доходят. И если добавить в Метрику информацию о реально выполненных заявках, окажется, что посетители из социальных сетей гораздо реже приходят на тест-драйв. Поэтому стоимость конверсии именно в реальный тест-драйв, а не в заявку, для медийной рекламы получится ниже. 
 

Кейс №2: узкие аудиторные сегменты и прицельная реклама

Клиенты клининговой компании заказывают уборку на сайте, по телефону или в точках продаж в супермаркетах. Компания передаёт в Метрику несколько типов данных:

— от колл-трекера в отчёты поступает подробная информация о звонках с метками об итоге разговора — «подтверждение заказа», «отказ» и «жалоба на качество услуг»;

— в качестве офлайн-конверсий импортируются заявки из точек продаж и информация о выполненных заказах;

— а в параметрах посетителей отправляются статусы клиентов из CRM — «новый» или «постоянный».


Совмещая эти три типа данных, компания создаёт сегменты для рекламы, чтобы адресно взаимодействовать с разными группами своих клиентов. Например, постоянные клиенты, которые жаловались на качество уборки, видят предложение максимальной скидки 50% на следующий заказ. А новым клиентам, которые звонили, но не подтвердили заказ, компания предлагает выгодные цены на уборку в ночное время с бесшумными пылесосами.


Как настроить передачу данных

О том, как передавать в Метрику офлайн-конверсии и звонки, мы подробно рассказали в видео-инструкции:


Отметим основное:

— Главное условие для передачи «офлайновых» данных — и конверсий, и звонков — это возможность идентифицировать посетителей сайта: например, с помощью карт лояльности, промокодов или логинов. Если на сайте нет никакого способа идентифицировать посетителей, то и связать онлайн- и офлайн-данные не получится.

— Офлайн-конверсии можно загружать в веб-интерфейсе или автоматически импортировать по API. Как обеспечить передачу данных, подробно описано в помощи.

— Данные о звонках передаются колл-трекером по API. Ringostat уже наладил интеграцию с Метрикой: их клиентам нужно просто выбрать нужную опцию в интерфейсе колл-трекера. Любой другой колл-трекер может самостоятельно настроить передачу данных в Метрику по документации: предварительно согласовывать интеграцию не нужно, а с настройкой помогут специалисты службы поддержки.

Обновлено: колл-трекеры, интегрированные с Метрикой, перечислены на специальной странице.

Любые вопросы по работе с офлайн-конверсиями и звонками задавайте службе поддержки или оставляйте в комментариях — будем рады помочь!

39 комментариев
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ya.raptora
17 апреля 2017, 15:39
Хорошая новость, попробуем передавать данные о звонках в ЯМ
primelifegroup
17 апреля 2017, 15:49
Новость знаменательная! Теперь рынок сквозной аналитики развернется к Яндекс.Метрике. Кстати PrimeGate.io уже интегрирован по данному API. CRM сделки, коллбеки, звонки - все уже передается в метрику. 
akv-74
17 апреля 2017, 17:24
Выкупите Roistat с командой, только главное не поломайте все.
Яндекс Василиса
18 апреля 2017, 00:06
akv-74,
 а что, Roistat продается?)
moon-trade
18 апреля 2017, 13:07
Яндекс Василиса,
 авто ру и кинопоиск тоже не сразу продавались) всё продаётся, вопрос в цене.


Плюсуюсь к предложению akv-74 по Roistat :)
d.nedugin
17 апреля 2017, 19:08
Ну наконец-то, спасибо!
dg@gadgetblog.ru
17 апреля 2017, 22:36
Яндекс "изобрел" GA Measurement Protocol?
Яндекс Василиса
18 апреля 2017, 00:05
dg@gadgetblog.ru,
если вы вчитаетесь в механику передачи данных, вы увидите, что это не measurement protocol, а проще и удобнее ;)
Дмитрий Удимов
18 апреля 2017, 07:05
Можно ли сейчас связать данные при такой схеме:

1) Клиент перешел на сайт по объявлению Яндекс.Директ и оформил на сайте бронирование (зафиксирована цель, получен email клиента).

2) После подтверждения бронирования клиент получил email с сылкой на оплату бронирования, перешел по ссылке на сайт и оплатил.


Сейчас при оплате на сайте конверсия привязана к переходу из почты из не связывается с переходом из Директ.
Яндекс Василиса
18 апреля 2017, 15:13
Дмитрий Удимов,
в случае, если посетитель заходит с того же браузера и устройства (тот же cookie), то вы может посмотреть предыдущий или первый источник трафика прямо сейчас в отчетах Метрики - с помощью моделей атрибуции.
Если посетитель может зайти с другого браузера и/или устройства, вы можете передавать его UserID в ссылках в рассылке. Таким образом, вне зависимости от того, с какого устройства приходит посетитель по этой ссылке, он будет "узнан" Метрикой.
calltracking.ru
18 апреля 2017, 09:34
Отличная новость, спасибо! В кратчайшие сроки реализуем эту возможность для наших клиентов.
alexgrader
18 апреля 2017, 23:22
calltracking.ru,
Спасибо, ждем, чтобы подключить всех своих клиентов через вас😀
Анна Волгина
18 апреля 2017, 13:24
Здравствуйте!
В системе веб-аналитики, название которой в яндексе нельзя произносить, есть возможность связать событие (например, звонок с сайта при наличии колл-трекинга) с определенным идентификатором посетителя. В дальнейшем в CRM-системе офлайн-конверсии можно "привязать" к этому идентификатору по номеру телефона (например), и таким образом связать данные о первичном обращении и офлайн-конверсиях.
Из приведенной статьи не понятно, как реализован механизм "привязки" онлайн и офлайн конверсии по одному и тому же пользователю, которого мы можем идентифицировать в нашей CRM.
Яндекс Василиса
18 апреля 2017, 14:54
Анна Волгина,
чтобы не изобретать велосипед, схема привязки в Метрике та же, что и в той самой другой системе)
Выше в видео и в документации описаны схемы такой связки.

Если вкратце, это выглядит так:
— у вас должен быть какой-то способ идентифицировать одного и того же посетителя в онлайне и офлайне (например, логины или уникальные промокоды). 
Посетитель может быть размечен через ClientID или UserID . Таким образом Метрика «поймет», какому посетителю записать данные о покупке в офлайне)
— когда у вас появляется новая информация о покупках/звонках/действиях в офлайне, вы готовите файл и отправляете его в Метрику. Данные будут привязаны к тому визиту посетителя, который был последним перед отправленным действием (по таймстемпу).
seo-alloka
19 апреля 2017, 14:20
У нас в  Alloka.ru клиенты этим пользовались уже  некоторое время . Мы сделали свое решение для интеграции  коллтерекинга Аллоки с  Метрикой. Спасибо за фичу, теперь интегрируемся и по этой модели.
ne@roistat.com
19 апреля 2017, 20:28
Здорово! Многие наши клиенты просили передавать данные по звонкам в Метрику. Сделаем в течение пары недель.


--
Roistat
varlamovdenis
23 апреля 2017, 09:32
Некорректно сделали документацию или я не понимаю смысла функционала. Или он натянут до такого понятия и за измерение офлайн конверсий выдается неконкретизируемая механика. 
Верно ли, что  при любом офлайн действии клиент должен сообщить в магазине продавцу свой логин N на сайте? Далее продавец  подойдет к компьютеру и пометит в CRM, что клиент с логином N совершил какое-то действие? Далее данные о действии отправятся в Метрику сами или их надо загрузить?
Чем "нововведение" отличается от обычного статуса выкупленного заказа в CRM? Чем полезен факт фиксации покупки через Метрику, если он в любом случае зафиксирован в CRM?
Наталья
24 апреля 2017, 15:17
varlamovdenis,
Механика может быть очень разной, поэтому выдать какой-то один-единственный сценарий тут не получится. В качестве офлайн-конверсий можно передавать выкупленные заказы, подписанные в офисе договоры, те же визиты на тест-драйв, о которых была речь выше. При этом идентифицировать клиентов в онлайне и офлайне можно по-разному — по логинам, промокодам, реферальным ссылкам (если человек сделал заказ, перейдя на сайт по уникальной ссылке).


По первой части Вашего вопроса. В тексте помощи описаны все-все подробности передачи данных — но если выделить самое важное, то вкратце общая схема выглядит так:


Клиент регистрируется на сайте, оформляет заказ, выкупает его в офлайне. В CRM к его логину будут автоматически «подвязаны» заказ с сайта и факт оплаты в офлайне, клиенту не понадобится называть на кассе ничего, кроме номера заказа, номера телефона или какого-то другого идентификатора.


Таким образом, офлайн- и онлайн-данные о клиенте уже объединены на Вашей стороне. А чтобы добавить офлайн-данные в Метрику, Вам нужно «объяснить» системе, какому именно посетителю сайта записать конверсию. Для этого нужно заранее связать ваши идентификаторы клиентов (например, те же логины) и внутренние ClientID посетителя сайта, которыми оперирует Метрика. Это можно сделать двумя способами: либо забрать себе в CRM ClientID из Метрики, либо отправить в Метрику ваши собственные идентификаторы (UserID). Таким образом, связка «посетители в Метрике = клиенты в CRM» будет установлена либо в Метрике, либо в Вашей базе.


Затем останется просто отправить в Метрику файл со столбцами ClientID или UserID и данными об офлайн-конверсии.

2. Теперь о том, зачем передавать офлайн-конверсии в Метрику, если есть CRM. Даже если Ваша CRM интегрирована с системой веб-аналитики и в неё подтягиваются источники трафика и другие данные, полной картинки поведения посетителя сайта там всё равно нет. В Метрике вы сможете отсегментировать активных в офлайне клиентов на основе любых имеющихся данных — пола, возраста, интересов, даты первого визита на сайт и других. Или найти записи Вебвизора от всех клиентов, которые звонили в компанию (если вы передаёте и звонки), и проанализировать, какой контент они просматривали перед звонком. Это поможет лучше изучить, как ваши клиенты приходят к конверсии. И, конечно, офлайн-сегменты можно использовать в Директе. 
varlamovdenis
24 апреля 2017, 15:46
Наталья,
 чем именно офлайн цель поможет? Повысятся продажи или появится аналитика, идентичная той, что есть в CRM?
Обновлено 24 апреля 2017, 15:44
Яндекс Василиса
24 апреля 2017, 17:34
varlamovdenis,
конечно, продажи повысятся только от ваших собственных усилий, которые вы прикладываете для их повышения. Задача Яндекс.Метрики - помочь более глубоко вникнуть, что именно ожидал клиент, откуда он пришел, были ли у него какие-либо проблемы при взаимодействии с вашим сайтом и т.д. 
CRM не покажет вам, какой источник трафика был для клиента первым, а с какого он сделал конверсию. Вы не сможете увидеть, что именно посетитель делал на сайте, из чего состоял его путь. Вы не узнаете, что потеряли клиента из-за технической проблемы или из-за неработающего коллцентра.
В общем, CRM выполняет свою задачу, а система аналитики - свою. Дополните данные CRM данными аналитики и вы увидите много интересного и неожиданного.
gabbamax
3 мая 2017, 15:48
Спасибо, за хороший функционал.
А можете пояснить как соотносятся clientId и userId?

Можно ли передавать userId один раз за визит? Или надо его передавать на каждой странице когда пользователь авторизован? 
Или вдруг, о чудо, связка userId - clientId запоминается постоянно и потом в отчёте можно будет вытянуть всю историю посещения конкретного пользователя?
Яндекс Василиса
10 мая 2017, 20:28
gabbamax,
отвечаем на ваши вопросы:
"А можете пояснить как соотносятся clientId и userId?"
Здесь мы попытались подробно рассказать про эти параметры и что с ними делать.
"Можно ли передавать userId один раз за визит?"
Можно.
"связка userId - clientId запоминается постоянно"
Да, запоминается. Конечно, если у одного вашего клиента есть один UserID и  несколько ClientID, для каждого ClientID клиента нужно передать этот UserID.
sagamorr
5 мая 2017, 21:09
Специалисты Яндекс Метрики!
Сделайте нужную вещь - Возможность группировать счетчики по группам.

Яндекс Василиса
10 мая 2017, 20:29
sagamorr,
спасибо за предложение, передадим разработчикам.
topsitenn
14 мая 2017, 17:20
Как-то странно выгружаются цели(или у меня руки кривые), выгружаю за один день в одном файле 2-3 вида целей, без стоимости и валюты , не более 20 целей, в ответ приходит, что все строчки подгружены, но в метрике появляются то половина то 3/4 от загруженных целей...может кто подскажет куда копать? 
Яндекс Василиса
15 мая 2017, 20:58
topsitenn,
наша поддержка 
Sem1246
20 мая 2017, 19:38
Ура, ура! Ждем интеграцию звонков\конверсий от поставщиков Коллтрекингов!
Вадим
25 мая 2017, 16:17
Что делать, если интервал между действиями в онлайне и оффлайне более 21 дня?
чем обусловлено такое ограничение?
Яндекс Василиса
26 мая 2017, 15:05
Вадим,
по нашим оценкам, этого окна хватает для большинства задач (за это время с большой вероятностью уже обновится статус у сделки или до покупателя дойдет заказ). Однако, если мы обнаружим, что многим владельцам счетчика не хватает этого промежутка времени, то, возможно, будем его расширять.
Андрей К.
3 декабря 2018, 18:24
Яндекс Василиса,
подскажите, а где можно смотреть данные по доходу для оффлайн конверсий переданных таким способом? В каком из меню Метрики это делается?
Андрей К.
3 декабря 2018, 18:32
Яндекс Василиса,
Именно суммарный доход, а не достижение цели. С целью, то все понятно.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 21:55
Андрей К.,
точно так же, как и по другим подобным целям, можно вывести метрику "Доход"
Андрей К.
7 декабря 2018, 07:46
Яндекс Василиса,
спасибо за ответ. Будем ждать когда эти данные можно будет передавать похожим способом в электронную коммерцию.
Aurim
25 июля 2017, 10:06
1) А есть ли возможность (или хотя бы в планах) удалять/отменять отправленные ранее оффлайн конверсии?  Например, мы отправили звонки, а позже, их проанализировали и пометили в CRM некоторые звонки как спамные , и хотим теперь  отменить эти звонки в Метрике.


2) Другое решение - это отправлять в Метрику цели следующего этапа (например, Целевой звонок, после их анализа).  Какова максимальная задержка между моментом  офлайн-конверсии  и моментом отправки данных об этих офлайн-конверсиях, чтобы они были засчитаны Метрикой?  
 
Андрей К.
2 декабря 2018, 09:54
Добрый день. Спасибо за вашу работу. Очень полезную и нужную штуку сделали)
Есть несколько вопросов:
1) А в течении какого времени происходит обработка файла "офлайн-конверсии" переданного таким образом? Через какое время после загрузки эти данные можно смотреть в отчетах метрики?
2) Если работать через API, то как лучше загружать данные? Посетитель оплатил заказ и сразу загрузить csv файл из одной строки или дождаться конца дня и передать посетителей группой? В каком варианте быстрее произойдет обработка? Нет ли ограничений на чисто таких запросов?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 декабря 2018, 22:02
Андрей К.,
рады, что вам пригодилось!
1) обычно файлы обрабатываются несколько часов
2) можно и так, и так, в зависимости от того, как вам удобнее. Если вы используете оффлайн-конверсии для оптимизации рекламных кампаний в Директе, то чем быстрее появятся данные, тем лучше. В остальных случаях время загрузки не имеет значения, если таймстемпы конверсий находятся в пределах 21-дневного окна.
Ограничения такие же, как и во всех остальных вариантах работы с API.
alfaw.alfaw
6 июля, 11:31
Здравствуйте!
Есть пару вопросов по этим офлайн конверсиям.


1. — а в параметрах посетителей отправляются статусы клиентов из CRM — «новый» или «постоянный». - Можно поподробней, что это за параметры и как их передать?


2. На что влияет время передаваемое в файле при офлайн конверсии. У нас каждый день по крону делается выборка заказов из crm. И таймстемп ставим во всех заказах один и тот-же в момент формирования этого списка. Нормально ли это или нужно передавать в таймстемп свой момент выполнения каждого заказа?
ClientId,Target,DateTime,Price,Currency
1562071847802844358,success_order,1562372688,5000,RUB
1562244316642664944,success_order,1562372688,6000,RUB
1562264219917139632,success_order,1562372688,8000,RUB

Артём
14 ноября, 02:14
А каким-то образом вместе с оффайн-конверсией загрузить её дополнительные параметры можно? В документации есть только price и что-то еще. А например номер оформленного заказа или в каком из двух магазинов была покупка и тд. Неужели никак?
Артём
14 ноября, 02:22
И кстати апи сделан совершенно отвратительно, зачем все эти танцы с бубном вокруг формирования и отправки csv файла, чем вам не угодил самый стандартный и простой json? Почему в конце концов не загружать просто форматированным текстом, пока разберешься как все это корректно передавать можно сойти с ума. И СУТКИ на обработку, вы серьезно?! Тестировать загрузки нереально. Разработчик который все это писал знатный извращенец, у нас бы за такое если не уволили, то как минимум наказали.