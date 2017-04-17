Онлайн + офлайн + звонки: отслеживайте любые конверсии в Метрике

Часто клиенты оформляют заказы онлайн, а выкупают товар в пункте самовывоза, или узнают об услуге на сайте и заказывают её по телефону. Теперь эти и любые другие конверсионные события, которые происходят вне интернета, можно передавать в Метрику — чтобы связывать поведение клиентов на сайте с их действиями в офлайне. Это позволит точнее оценивать отдачу от разных каналов привлечения аудитории и лучше понимать, как посетители приходят к конверсии. И обращаться к клиентам, которые активны в офлайне, с помощью прицельной рекламы.



Как это работает



Офлайн-конверсии будут показываться в общем списке целей — после того, как вы настроите импорт данных в Метрику. Их можно добавлять в отчёты и использовать в качестве условия сегментации как и любую другую цель:

При этом для таких «офлайновых» целей будут автоматически рассчитаны все целевые метрики: конверсия, количество целевых визитов и другие:

Данные о звонках в Метрику передаёт колл-трекер. Подробная информация о звонках появится в новой группе отчётов со специальными «телефонными» метриками: это среднее время ожидания ответа, средняя продолжительность разговора, пропущенный/отвеченный, первичный/повторный и многие другие. Для каждого звонка будут переданы и собственные метки, которые вручную проставляют операторы колл-центра — например, о качестве звонка («спам») или об итоге разговора («клиента не устроила цена»). Как и офлайн-конверсии, звонки работают в отчётах как обычные цели.



Для рекламы в Директе можно использовать любые цели и сегменты из офлайна — и по конверсиям, и по звонкам. Они подойдут для настройки показов в сетях, корректировок ставок, а ещё — для автоматических стратегий: скажем, если вы хотите получать больше звонков по оптимальной цене.

Добавив «офлайновый» сегмент Метрики в Яндекс.Аудитории, вы сможете найти новых клиентов, которые похожи на посетителей из вашего сегмента по своим характеристикам и поведению в интернете. Например, привлечь потенциальных покупателей, которые с большой вероятностью тоже будут оплачивать заказы в офлайне. Ещё одна возможность связки «Яндекс.Аудитории + офлайн-сегменты из Метрики» — медийная реклама в Дисплее.

А теперь — несколько примеров, как можно использовать объединённые данные о поведении клиентов в онлайне и офлайне.



Кейс №1: точная оценка отдачи от рекламных каналов

Представим сайт автосалона, на котором есть форма записи на тест-драйв. Сравнивая каналы привлечения трафика, владелец салона видит: заявки от посетителей, пришедших по медийной рекламе, обходятся на 50% дороже заявок, которые обеспечила реклама в социальных сетях.



Однако многие клиенты, оставлявшие заявку, до автосалона так и не доходят. И если добавить в Метрику информацию о реально выполненных заявках, окажется, что посетители из социальных сетей гораздо реже приходят на тест-драйв. Поэтому стоимость конверсии именно в реальный тест-драйв, а не в заявку, для медийной рекламы получится ниже.



Кейс №2: узкие аудиторные сегменты и прицельная реклама



Клиенты клининговой компании заказывают уборку на сайте, по телефону или в точках продаж в супермаркетах. Компания передаёт в Метрику несколько типов данных:



— от колл-трекера в отчёты поступает подробная информация о звонках с метками об итоге разговора — «подтверждение заказа», «отказ» и «жалоба на качество услуг»;



— в качестве офлайн-конверсий импортируются заявки из точек продаж и информация о выполненных заказах;



— а в параметрах посетителей отправляются статусы клиентов из CRM — «новый» или «постоянный».



Совмещая эти три типа данных, компания создаёт сегменты для рекламы, чтобы адресно взаимодействовать с разными группами своих клиентов. Например, постоянные клиенты, которые жаловались на качество уборки, видят предложение максимальной скидки 50% на следующий заказ. А новым клиентам, которые звонили, но не подтвердили заказ, компания предлагает выгодные цены на уборку в ночное время с бесшумными пылесосами.



Как настроить передачу данных

О том, как передавать в Метрику офлайн-конверсии и звонки, мы подробно рассказали в видео-инструкции:





Отметим основное:



— Главное условие для передачи «офлайновых» данных — и конверсий, и звонков — это возможность идентифицировать посетителей сайта: например, с помощью карт лояльности, промокодов или логинов. Если на сайте нет никакого способа идентифицировать посетителей, то и связать онлайн- и офлайн-данные не получится.



— Офлайн-конверсии можно загружать в веб-интерфейсе или автоматически импортировать по API. Как обеспечить передачу данных, подробно описано в помощи.



— Данные о звонках передаются колл-трекером по API. Ringostat уже наладил интеграцию с Метрикой: их клиентам нужно просто выбрать нужную опцию в интерфейсе колл-трекера. Любой другой колл-трекер может самостоятельно настроить передачу данных в Метрику по документации: предварительно согласовывать интеграцию не нужно, а с настройкой помогут специалисты службы поддержки.



Обновлено: колл-трекеры, интегрированные с Метрикой, перечислены на специальной странице.



Любые вопросы по работе с офлайн-конверсиями и звонками задавайте службе поддержки или оставляйте в комментариях — будем рады помочь!