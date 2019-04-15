Блог Яндекс.Метрики

Блог Яндекс.Метрики

Рекомендательные системы и мессенджеры — в списке источников трафика

Мы добавили в Метрику два новых источника трафика — рекомендательные системы и мессенджеры. Теперь они показываются в отчёте «Источники, сводка» в общем списке каналов привлечения трафика: при этом переходы из рекомендательных систем определяются автоматически, а для мессенджеров понадобится обычная UTM-разметка. 



Рекомендательные системы и мессенджеры давно стали важной частью интернет-экосистемы. По нашим подсчётам, в марте 2019 года рекомендательные системы обеспечили порядка четверти трафика на сайты паблишеров*, при этом на Яндекс.Дзен пришлось больше 20% от общего трафика этих площадок. Однако в большинстве систем аналитики рекомендательные системы и мессенджеры не представлены в виде отдельных источников трафика, и их не получится быстро сравнить с другими каналами привлечения посетителей.

*Из топ-10 000 сайтов в категориях «Новости» и «Контентные проекты» согласно классификатору Яндекс.Радара.

 

Какие рекомендательные системы и мессенджеры распознаёт Метрика

Рекомендательные системы — Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard.

Мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat. Остальные мессенджеры будут отображаться в строке «Другой мессенджер: определено по меткам» при наличии в ссылке utm_medium=messenger.

Новые источники доступны не только в сводке по источникам, но и в других отчётах — в качестве группировок или условий сегментации.


Данные по мессенджерам и рекомендательным системам доступны начиная с даты запуска — 15.04.2019.

 

Как использовать данные о трафике из рекомендательных систем и мессенджеров


Сравнить объём трафика из разных рекомендательных систем

Для этого достаточно в отчёте Источники, сводка развернуть список рекомендательных систем.


Изучить, какой контент предпочитают пользователи разных мессенджеров

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из мессенджеров.

4. Чтобы посмотреть, какие именно мессенджеры приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)


Узнать, какие статьи популярнее всего в рекомендательных системах

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из рекомендательных систем.

4. Чтобы посмотреть, какие именно рекомендательные системы приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)

 

Как правильно разметить ссылки для мессенджеров

Если вы уже используете UTM-разметку, достаточно убедиться, что для utm_medium задано значение messenger, а в utm_source указан конкретный мессенджер из списка выше, например: http://example.com/?utm_source=skype&utm_medium=messenger. Переходы по ссылкам, которые уже были размечены таким образом, автоматически начнут отображаться не только в отчёте по меткам, но и в отчёте по источникам — в строке «Мессенджеры».

А если вам ещё не приходилось работать с utm-разметкой, тут всё очень просто. Достаточно дописать к ссылке вот такое окончание:?utm_source=название нужного мессенджера&utm_medium=messenger. Название мессенджера должно быть прописано полностью, с маленькой буквы и без пробелов — например: telegram, whatsapp. Полный список меток для мессенджеров можно посмотреть в таблице с описанием источников трафика, в строке Переходы из мессенджеров. А подробное описание работы с UTM-метками есть в отдельной статье.

Если у вас есть вопросы про новые источники трафика, спрашивайте в комментариях или пишите в наш чат. Будем рады помочь!

75 комментариев
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eqze
15 апреля, 14:52
Невероятно!
Полина
15 апреля, 15:00
И сразу метрика подвисла, а если открывается, то нет этих новых функций(
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 15:05
Полина,
Если у сайта точно должен быть трафик из рекомендательных систем, а для мессенджеров всё размечено правильно, то скиньте номер счетчика, пожалуйста — проверим, что там такое. Можно сюда, можно напрямую в поддержку (форма в нижней части страницы).
Павел Пангуров
15 апреля, 15:11
А если я ставлю ютм метку utm_medium=messenger
Получается мессенджер определяется автоматически?
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 15:25
Павел Пангуров,
Переходы по ссылке с такой меткой попадут в общую строчку "Мессенджеры", а в Источниках (детально) это будет  "Другой мессенджер: определено по меткам". 
admin@uspei.com
15 апреля, 18:32
46743453 тоже нет рекомендательных систем в источниках
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 16:32
admin@uspei.com,
А сайт точно подключен к ним? В Дзене, например, сначала нужно завести канал.
ЮРИЙ ПИЛЬЩИКОВ
15 апреля, 15:32
класс!
Alex V.
15 апреля, 15:42
Картинки зажали? Буквы не подходят
Alex V.
15 апреля, 15:50
Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Мессенджеры.
Где эти месcенджеры ?
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 16:45
Alex V.,
Приносим извинения, в тексте поста была неточность — в выпадающем меню сегментации нужно искать тип "Переходы из мессенджеров". Если этот пункт раскрашен серым цветом, значит, на сайте нет трафика из мессенджеров — или что-то не так с UTM-разметкой, которая позволила бы Метрике его определить.
rewedomap
15 апреля, 15:56
Счётчик 27708621 У меня в отчёте нет таких данных.
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 18:11
rewedomap,
А уточните, пожалуйста, каких именно?  Для сбора данных по мессенджерам нужна UTM-разметка. А для большинства рекомендательных систем  нужно сначала подключить сайт к такой системе. 
dmitriy-aleksandrovich-nikitin
15 апреля, 16:14
А рекомендательные системы вроде Яндекс.Дзен - это только для новостных сайтов актуально, и оно без меток определяется?
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 16:30
dmitriy-aleksandrovich-nikitin,
Актуально скорее для любых сайтов, которые зарабатывают на контенте, а не продаже товаров. Чтобы получать трафик из Дзена, нужно настроить канал


Трафик из рекомендательных систем определяется автоматически, без меток.
mrbent
15 апреля, 16:30
39897405 нет данных по этим источникам в метрике
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса15 апреля, 18:39
mrbent,
да, потому что за сегодня не было таких переходов. Это нормально, если вы не пользуетесь рекомендательными системами и не дистрибуцируете свой контент через мессенджеры.
landberry-estate
15 апреля, 17:14
Мессенджеры как источник имеется ввиду официальный канал в этих мессенджерах?
Наталья
Сотрудник Яндекса15 апреля, 18:13
landberry-estate,
Имеются в виду любые ссылки для мессенджеров,  заранее размеченные UTM. Если вы опубликовали  ссылку с UTM в канале, а потом люди эту же ссылку со всеми метками стали пересылать своим контактам, будут учтены все переходы по такой ссылке — и из официального канала, и из пересылаемых сообщений.
Ортеа
15 апреля, 17:24
Обалдеть! 
Givatov
15 апреля, 17:28
Всем привет! Размечать ссылки для мессенджеров надо на самом сайте от куда идет переход на мессенджеры?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса15 апреля, 18:41
Givatov,
например, у вас есть канал или чат в Telegram. Вы пишете туда новость со ссылкой на свой сайт. Добавьте к ней utm_source=telegram&utm_medium=messenger
ia.volgorate
16 апреля, 13:06
Яндекс Василиса,
а я изначально подумал, что Метрика сама понимает из какого мессенджера перешел пользователь и заносит это в отчет. 


Получается, что всё нужно размечать ютм-метками. Так а в чем прелесть, это и раньше можно было делать и в отчете по UTM смотреть :/
ia.volgorate
19 апреля, 16:39
Яндекс Василиса,
дадите ответ на мой комментарий? 
т.е. нужно всё размечать ютм или должно работать из коробки?
ia.volgorate
24 апреля, 15:04
Яндекс Василиса,
мне очень грустно :(
brainup.surgut
28 апреля, 23:13
Яндекс Василиса,
Василиса включила режим "Игнор"

Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 17:49
ia.volgorate,
было бы, конечно, очень хорошо, если бы все мессенджеры передавали в реферере свое имя и канал/чат, где была размещена ссылка. Однако в подавляющем большинстве случаев этого не происходит. То небольшое количество трафика с веб-приложений мессенджеров Метрика умеет считать самостоятельно. Весь остальной трафик нужно размечать метками.
Удобство в том, что теперь из этих меток не нужно вручную выделять разные типы трафика.
Сергей К.
15 апреля, 19:57
Почему нет рекомендательной системы Пульс?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса15 апреля, 20:19
Сергей К.,
потому что он не передает реферера и размечен только меткой utm_source. Мы поддерживаем разметку utm_referrer и готовы поддержать связку utm_medium&utm_source
Сергей К.
16 апреля, 09:23
Яндекс Василиса,


Вот такого вида ссылка:
utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru


У них в начале был размечен только меткой utm_source
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 17:50
Сергей К.,
спасибо, включим в следующее обновление источников трафика.
keramych
15 апреля, 22:18
Ну уж нет, мало того что ваш советник тырит с сайта клиентов. И уводит их в яндекс маркет. Где вы получаете деньги за переход на сайт конкурента. А вы прикрываетесь типа благими намерениями,  типа полезностью для пользователей. На самом деле выглядит всё абсолютно с точностью наоборот. Тема чётко построена для зарабатывания денег всеми правдами и неправдами. Тоже самое будет и месенджерами. Вам веры нет вообще. Одумайтесь хватит воровать.   
biat3ch
18 апреля, 13:55
keramych,
 а по подробнее по этому моменту.
unsexiestman
16 апреля, 11:18
Ну а чего не добавили эти UTM-метки в блок «Поделиться»?
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 12:41
unsexiestman,
Не весь трафик из мессенджеров приходится именно на "поделяшки". Есть ведь и официальные каналы компаний, откуда пользователи напрямую переходят на сайт. Разделить эти случаи было бы очень полезно, без сомнения — но внешне они никак не отличаются. 
valer.afanasiew
16 апреля, 14:53
Как отключить а то какой-то бот шарахается по сайту.Уже 40 переходов сделал.
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 12:41
valer.afanasiew,
Это что-то другое. Для определения новых источников трафика никакие боты не используются.
valer.afanasiew
16 апреля, 14:57
Всё работало нормально. Отладте свою систему потом и подключайте.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 17:50
valer.afanasiew,
и сейчас работает нормально)
А. Ф.
16 апреля, 16:05
Почему нельзя в сегментировании выбрать? https://yadi.sk/i/Xp2gx_aXeNmCYA
Когда Дзен был в источнике "Переходы с сайтов" можно было легко сегментировать https://yadi.sk/i/OTzXKsSV_rrMew.
Как сейчас построить график с данными:
"Визиты в которых последний источник Переходы из сайтов Дзен" и "Визиты в которых последний источник Рекомендательные системы Дзен"?
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 16:03
А. Ф.,
Такая возможность безусловно нужна, это будем дорабатывать в ближайшее время. Сейчас можно создать сегмент с переходами из Дзена, кликнув по иконке фильтра в нужной строке: https://yadi.sk/i/ripLf3kKdl0sbQ


Из "Переходов по ссылкам на сайтах" Дзен теперь вынесен в "Рекомендательные системы".
girl-without
16 апреля, 16:27
Рекомендательные системы — Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard.


Это перечислено для примера или это - полный список?
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 14:12
girl-without,
На данный момент — это полный список, но мы планируем его расширять.
Stroimsami.Online
17 апреля, 08:41
Вопрос к сотрудникам. Будет ли влиять трафик (и его качество) из рекомендательных систем на Индекс Качества Сайта? Учтут ли это алгоритмы? Спасибо.
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 16:16
Stroimsami.Online,
То, как именно трафик раскладывается по источникам в Метрике, никак не влияет на показатели сайта, которые отображаются в Вебмастере. 
Stroimsami.Online
17 апреля, 17:52
Наталья,
С этим ясно. Спасибо. Другой вопрос. В разделе Вебвизор, полученные данные собираются в столбец Переходы с сайтов. И у меня везде один и тот же источник (что с сайтов, что с рекомендаций). Будут ли внесены правки в это? Чтобы при настройке столбцов можно было указать нужное.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 18:06
Stroimsami.Online,
да, будем менять.
АСАЙТ кино клипы новости
17 апреля, 14:41
Добрый день. С Яндекс Метрикой все нормально,счетчики работают. 
А вот в Дзен с 5 апреля на семи статьях как будто замерз,показывает по одному просмотру на каждой статье. Хотя эти же самые статьи в соц. сетях на моих аккаунтах хорошо просматриваются и показывают количество просмотров, а ведь если человек у меня просматривает по ссылке его автоматически переходит на  https://ok.ru/group/54024739160205   страницу дзена. В чем тут дело? Трафик течет ,а счетчик Дзен стоит
Наталья
Сотрудник Яндекса18 апреля, 13:19
АСАЙТ кино клипы новости,
А напишите, пожалуйста, в поддержку Дзена — там должны помочь во всём разобраться.
Ivan Lomakin
17 апреля, 15:36
Круто! Однозначно! Главное не убирайте карту кликов и тепловую карту.)) Ибо гугл не умеет
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 18:06
Ivan Lomakin,
и не планируем)
landingprofi
17 апреля, 15:51
По моим наблюдением после этих нововведений конверсия очень сильно упала. Идет какой-то левый трафик причем из стран, которые отключены в объявлениях. Что это такое? Очередные эксперименты за счет рекламодателей? Почему нет возможности отключить эти источники?
Наталья
Сотрудник Яндекса17 апреля, 16:11
landingprofi,
Если правильно понимаю, это вопрос про рекламу в Директе.  Новые источники трафика, которые теперь определяются в Метрике, на размещение в Директе никак не влияют. 


Про настройки геотаргетинга в объявлениях стоит обратиться в поддержку Директа, коллеги обязательно помогут разобраться!  Лучше сразу указать номера объявлений и период, про который есть вопросы.
news-r.ru
18 апреля, 16:13
Подскажите, как можно сейчас в метрике разделить трафик между трафика с https://www.googleapis.com/ и android-app://com.google.android.googlequicksearchbox ? Раньше это были разные источники, вчера слили все в один как гугл дисковер. Хотя https://discover.google.com/ это уже третий источник.
Наталья
Сотрудник Яндекса22 апреля, 12:00
news-r.ru,
Можно использовать группировку "Реферер" или создать сегмент с нужным реферером. 
Обновлено 22 апреля, 19:58
siteguru
18 апреля, 16:18
Надо протестировать! Спасибо за информацию! :)
Anna Kumantsova
18 апреля, 21:17
Как я поняла эту новость:
Появился инструмент в Я.Метрике, который позволит легче смотреть на общую картину каналов привлечения трафика. Так сказать советчик, который помимо информации полученный счётчиком на моём сайте, ещё дополнительными алгоритмами вычисляет "рекомендательный"  канал, где с большим процентом приходит именно моя ЦА. Это касается выше названных "Рекомендательных систем"

Про месенджеры уже написали выше - UTM можно и до этого устанавливать. Но для самых популярных месенджеров появилось "автоопределение". 

Возможно я поняла не правильно..... Поправьте. 

Но я тут с вопросом по "Рекомендательные системы" - как бы не старалась найти, куда не ткнула.... не смогла найти ничего похожего. Счётчик 36681670

Может быть авторы помог разобраться в чём дело?

p.s. если я правильно всё поняла, то новость не слабая такая и можно было бы хотя бы фотографию подкрепить с расположением данных инструментов. Уж про видео инструкцию молчу. Мне бы не пришлось тратить время на изучение всей статьи, что бы в итоге не найти ответ. Была бы картинка, хотя бы, то появились бы вопросы по типу "У меня такого инструмента нет". А так блуждаю по метрике в поисках фантома. "То ли я идиот, то ли лыжы не едут". 
news-r.ru
19 апреля, 03:19
Anna Kumantsova,
если у вас есть переходы из данных источников, то вы можете видеть их в отчете: Стандартные отчеты -> Источники -> Сводка
Там будет пункт "Переходы из рекомендательных систем" в списке источников снизу. Если у вас его нет - то значит у вас просто нет от туда переходов.
Скрин тут прикрепить нельзя к сожалению.
Обновлено 19 апреля, 03:21
Anna Kumantsova
19 апреля, 15:59
news-r.ru,
а я правильно поняла смысл этих самых "Рекомендательных систем" ? 
К сожалению у меня такого пункта нет. Можете привести пример одной системы?

Как написано выше: Рекомендательные системы — Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard.

Точно знаю, что переходы из Яндекс.Дзен идут, но пункта всё равно не вижу. 
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 17:46
Anna Kumantsova,
за последнюю неделю на ваш сайт было 3 перехода из Дзена. Они находятся в источнике трафика "Сайты", т.к. статья в Дзене ссылается прямой ссылкой на ваш сайт, это не рекомендация Дзена.
Stroimsami.Online
21 апреля, 15:02
Вопрос к Яндексу. Есть канал в Дзене, подключен сайт, идут переходы из рекомендательных систем и так далее. Планирую в ближайшее время перевести сайт на https, настроив все редиректы и прочее. Может ли это сказаться на трафике из рекомендательного контента? Ну мало ли что, вдруг система увидит 301 и выкинет из места под солнцем. Спасибо!
Наталья
Сотрудник Яндекса22 апреля, 12:13
Stroimsami.Online,
Очень маловероятно, чтобы переход на https оказался каналу в минус — но на всякий случай уточните этот вопрос напрямую у поддержки Дзена, пожалуйста. 
NewsOmsk
21 апреля, 22:08
А как посмотреть статистику с какой системы конкретно пришел трафик -из Дзена гугла или других? я вижу только общую цифру
Наталья
Сотрудник Яндекса22 апреля, 11:58
NewsOmsk,
Добавьте группировку "Источник трафика (детально)".
JQ
24 апреля, 21:04
Ну наконец-то
YaStamp
26 апреля, 13:00
ознакомился. спасибо.
alex.convertoff
26 апреля, 14:11
А трафик приходящий с новостных агрегаторов будет определяться в качестве рекомендательного? Вроде сми2, 24сми и прочих
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса5 мая, 17:42
alex.convertoff,
нет, так как принцип формирования его в данный момент другой.
Александр С.
16 мая, 08:00
Если делать сводку по сайтам, то много переходов с дзена, а если по рекомендательным системам, то вообще ни одного перехода нет) Не работает.
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса20 мая, 18:16
Александр С.,
а можно пример в поддержку?
MilitariaClub
17 мая, 10:29
С 15 апреля 2019 в переходах по ссылкам на сайтах больше не учитываются рекомендательные системы — теперь они вынесены в отдельный источник трафика. А в прямых заходах не учитываются визиты из мессенджеров, если ссылки размечены UTM: такой трафик будет показан в строке «Мессенджеры».


Ребята, вы там совсем что ли?

Как так-то?
Яндекс Василиса
Сотрудник Яндекса20 мая, 18:16
MilitariaClub,
мы видим, что у вас есть какая-то боль, но не понимаем, в чем она. Поделитесь подробностями, пожалуйста.
NewsOmsk
25 июня, 14:44
А чем отличается трафик
Яндекс Дзен от zen.yandex.ru
Система их разделяет почему-то.

Helena Sunrise
24 декабря, 14:01
Здравствуйте!


Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы пользователи переходили ко мне из мессенджера What'sUp?


Если я правильно понимаю, к url'у статьи нужно добавить метки, о которых у вас написано выше. А дальше что? Как сделать, чтобы по этим ссылкам были переходы из What'sUp'а? Спасибо!
Наталья
Сотрудник Яндекса24 декабря, 16:46
Helena Sunrise,
Смотрите, если задача — понимать, сколько человек пришло именно из WhatApp, то она решается просто. Если в WhatsApp у вас есть собственная группа или канал, просто публикуйте в них именно размеченные ссылки. Когда пользователи будут переходить по таким ссылкам, в Метрике эти переходы получат источник Мессенджеры - WhatsApp. Размеченную ссылку можно отправить и в личном сообщении — переход по ней тоже запишется WhatsApp'у.

А вот как сделать так, чтобы люди приходили именно из WhatsApp, а не из других источников (если правильно вас поняла) — то этот вопрос, боюсь, уже не к Метрике, тут не сможем подсказать.