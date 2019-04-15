Рекомендательные системы и мессенджеры — в списке источников трафика

Мы добавили в Метрику два новых источника трафика — рекомендательные системы и мессенджеры. Теперь они показываются в отчёте «Источники, сводка» в общем списке каналов привлечения трафика: при этом переходы из рекомендательных систем определяются автоматически, а для мессенджеров понадобится обычная UTM-разметка.

Рекомендательные системы и мессенджеры давно стали важной частью интернет-экосистемы. По нашим подсчётам, в марте 2019 года рекомендательные системы обеспечили порядка четверти трафика на сайты паблишеров*, при этом на Яндекс.Дзен пришлось больше 20% от общего трафика этих площадок. Однако в большинстве систем аналитики рекомендательные системы и мессенджеры не представлены в виде отдельных источников трафика, и их не получится быстро сравнить с другими каналами привлечения посетителей. *Из топ-10 000 сайтов в категориях «Новости» и «Контентные проекты» согласно классификатору Яндекс.Радара.

Какие рекомендательные системы и мессенджеры распознаёт Метрика

Рекомендательные системы — Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard.

Мессенджеры — Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat. Остальные мессенджеры будут отображаться в строке «Другой мессенджер: определено по меткам» при наличии в ссылке utm_medium=messenger.

Новые источники доступны не только в сводке по источникам, но и в других отчётах — в качестве группировок или условий сегментации.





Данные по мессенджерам и рекомендательным системам доступны начиная с даты запуска — 15.04.2019.

Как использовать данные о трафике из рекомендательных систем и мессенджеров

Сравнить объём трафика из разных рекомендательных систем

Для этого достаточно в отчёте Источники, сводка развернуть список рекомендательных систем.

Изучить, какой контент предпочитают пользователи разных мессенджеров

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из мессенджеров.

4. Чтобы посмотреть, какие именно мессенджеры приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)

Узнать, какие статьи популярнее всего в рекомендательных системах

1. Откройте отчёт Содержание → Страницы входа

2. В группировках оставьте Путь страницы или URL.

3. Создайте сегмент Визиты, в которых → Последний значимый источник → Тип источника → Переходы из рекомендательных систем.

4. Чтобы посмотреть, какие именно рекомендательные системы приводили трафик на конкретную страницу, добавьте группировку Источник трафика (детально)

Как правильно разметить ссылки для мессенджеров

Если вы уже используете UTM-разметку, достаточно убедиться, что для utm_medium задано значение messenger, а в utm_source указан конкретный мессенджер из списка выше, например: http://example.com/?utm_source=skype&utm_medium=messenger. Переходы по ссылкам, которые уже были размечены таким образом, автоматически начнут отображаться не только в отчёте по меткам, но и в отчёте по источникам — в строке «Мессенджеры».

А если вам ещё не приходилось работать с utm-разметкой, тут всё очень просто. Достаточно дописать к ссылке вот такое окончание:?utm_source=название нужного мессенджера&utm_medium=messenger. Название мессенджера должно быть прописано полностью, с маленькой буквы и без пробелов — например: telegram, whatsapp. Полный список меток для мессенджеров можно посмотреть в таблице с описанием источников трафика, в строке Переходы из мессенджеров. А подробное описание работы с UTM-метками есть в отдельной статье.

Если у вас есть вопросы про новые источники трафика, спрашивайте в комментариях или пишите в наш чат. Будем рады помочь!