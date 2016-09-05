Хорошая новость для тех, кто работает с Директом и Метрикой через API. Теперь с помощью API Метрики вы можете автоматически сохранять сегменты для ретаргетинга или показов по корректировкам ставок — и сразу же применять их в Директе. Это позволит быстро задавать тонкие настройки показов для самых разных аудиторных групп и оперативно откликаться на изменения в поведении посетителей сайта, повышая отдачу от рекламы.