Теперь с помощью Яндекс.Аудиторий можно нацеливать рекламу не только на клиентов, которые взаимодействовали с вами в офлайне, но и на посетителей сайта и пользователей приложения.
На этой неделе вы могли заметить сразу два небольших изменения в интерфейсе Яндекс.Метрики: иконки Директа в отчётах и «адрес сайта» вместо «домена» в настройках счётчика. Рассказываем подробности про обе доработки.
Теперь у Яндекс.Метрики есть мобильное приложение для iOS и Android, в котором можно быстро проверить текущие цифры и тенденции в трафике.
Помните, мы рассказывали о передаче параметров посетителей с помощью метода userParams? Иван Иванов, автор блога ProMetriki.ru, поделился ещё одним способом доставки этих данных в Метрику — через Google Tag Manager.
Хорошая новость для тех, кто работает с Директом и Метрикой через API. Теперь с помощью API Метрики вы можете автоматически сохранять сегменты для ретаргетинга или показов по корректировкам ставок — и сразу же применять их в Директе. Это позволит быстро задавать тонкие настройки показов для самых разных аудиторных групп и оперативно откликаться на изменения в поведении посетителей сайта, повышая отдачу от рекламы.