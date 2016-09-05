Блог Яндекс.Метрики

сентябрь 2016
Яндекс.Аудитории: сегменты из офлайна, веба и приложения
5 сентября 2016, 18:30

Теперь с помощью Яндекс.Аудиторий можно нацеливать рекламу не только на клиентов, которые взаимодействовали с вами в офлайне, но и на посетителей сайта и пользователей приложения. 

Быстрый переход в Директ и полный адрес сайта в настройках счётчика
8 сентября 2016, 18:44

На этой неделе вы могли заметить сразу два небольших изменения в интерфейсе Яндекс.Метрики: иконки Директа в отчётах и «адрес сайта» вместо «домена» в настройках счётчика. Рассказываем подробности про обе доработки.

У Метрики появилось мобильное приложение
12 сентября 2016, 14:24

Теперь у Яндекс.Метрики есть мобильное приложение для iOS и Android, в котором можно быстро проверить текущие цифры и тенденции в трафике.

Быстрая настройка передачи параметров посетителей онлайн: совет от ProMetriki.ru
15 сентября 2016, 17:58

Помните, мы рассказывали о передаче параметров посетителей с помощью метода userParams? Иван Иванов, автор блога ProMetriki.ru, поделился ещё одним способом доставки этих данных в Метрику — через Google Tag Manager. 

Автоматическое создание сегментов для Директа
23 сентября 2016, 11:03

Хорошая новость для тех, кто работает с Директом и Метрикой через API. Теперь с помощью API Метрики вы можете автоматически сохранять сегменты для ретаргетинга или показов по корректировкам ставок — и сразу же применять их в Директе. Это позволит быстро задавать тонкие настройки показов для самых разных аудиторных групп и оперативно откликаться на изменения в поведении посетителей сайта, повышая отдачу от рекламы.