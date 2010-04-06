Клуб Народной карты

апрель 2010
Знакомьтесь - Народная карта.
Карты
6 апреля 2010, 17:40
Данная информация относится ко времени запуска сервиса (2010год), отчасти уже неактуальна и сейчас представляет интерес исключительно как часть истории сервиса.
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26 комментариев
news
Что такое Народная карта?
Карты
7 апреля 2010, 17:28
Народная карта — это сервис Яндекса, с помощью которого пользователи сами рисуют карты. Можно нарисовать свой дом, свою улицу, соседние дома, парки и водоемы, поселок, деревню или город.
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1 комментарий
news,старая Народная карта
Заголовок не указан
Карты
7 апреля 2010, 17:37
Добро пожаловать в клуб Народной Яндекс.Карты
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187 комментариев
Основные разделы сервиса
Карты
7 апреля 2010, 17:37
«Карта» – основной раздел сервиса Народная карта. В нем вы можете просматривать уже нарисованные объекты или редактировать их.
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3 комментария
старая Народная карта, news
Как создавать объекты?
Карты
7 апреля 2010, 17:42


СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ


Для того чтобы увидеть панель инструментов, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на нашем сервисе. Панель инструментов появится в
левой части экрана после того, как вы ознакомитесь с условиями пользовательского соглашения и подтвердите их.
Общий принцип создания объектов следующий: вам необходимо выбрать на панели инструментов нужный вам тип, нарисовать его контур или линию и, нажав
на кнопку «Готово» (или Enter на клавиатуре), заполнить атрибуты объекта и нажать на кнопку «Создать».

- Создание контура или линии объекта заключается в расстановке точек (узлов) на карте одиночным кликом мыши. Уже созданные ранее узлы можно
перемещать.
- Для каждого узла по клику можно получить контекстное меню, с помощью которого можно выровнять углы, удалить узел или закончить рисование геометрии.
- Посередине каждого отрезка между узлами есть средняя точка – если захватить ее мышью и передвинуть, она превратится в новый узел.
- При создании контура вы можете воспользоваться функцией автоматического выравнивания углов, нажав Shift в процессе рисования или редактирования.

Редактирование контуров или линий происходит аналогичным способом.

 

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27 комментариев
правила
Профиль пользователя (Моя страница)
Карты
7 апреля 2010, 17:44
После регистрации на сервисе у вас появляется личная страничка, на которой вы можете разместить информацию о себе. Редактировать эту информацию вы можете с помощью ссылки «редактировать». 
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правила
Часто задаваемые вопросы
Карты
7 апреля 2010, 17:57

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:


Почему спутниковое изображение такое нечеткое?
К сожалению, на сегодняшний день подробные спутниковые снимки есть не для всей поверхности земного шара, а лишь для нескольких сотен городов и регионов. Их список можно посмотреть на этой странице.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием спутникового покрытия Яндекс.Карт. Однако приобретение и публикация спутниковых снимков - достаточно сложный и продолжительный процесс. Снимки не всех городов пока удалось опубликовать.


Для моего города нет подробного спутникового снимка. Что мне делать?
Укажите нам, какую территорию вы бы хотели нарисовать - мы  собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их. 
Даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные магистрали, водоёмы и контуры населённых пунктов.


Почему некоторые объекты можно рисовать только на подробных масштабах?
Панель инструментов позволяет наносить и редактировать объекты на тех масштабах, где их создание является наиболее эффективным. В первую очередь, это подробные масштабы, разметка на которых получается наиболее точной – именно на них и доступны инструменты рисования.
Каждый тип объектов имеет свой диапазон масштабов, при которых доступно создание или редактирование его геометрии. Когда вы находитесь на этих масштабах – панель инструментов активна. Если пытаетесь отредактировать геометрию объекта на неподробном масштабе, изображение автоматически укрупнится.


Почему я не могу нарисовать море (или другой объект с большой площадью)?
Как уже написано выше, чем подробнее нарисован объект, тем лучше. Чтобы избежать «хулиганств» на сервисе (например, море, нарисованное вместо Смоленской области) мы не разрешаем рисовать слишком большие объекты.


Как работать с метками?
Метки или теги - это слова, наиболее точно характеризующие объекты и помогающие их классифицировать. Чтобы добавить к описанию объекта метку, достаточно вписать слово в соответствующее поле и нажать кнопку "Добавить" или Enter. Автоматические подсказки с наиболее часто используемыми метками помогут выбрать подходящие слова.
Примеры меток:
Для объекта «Здание»: «аптека», «парикмахерская», «музей» и т.п.
Для объекта «Другое»: «парковка», «достопримечательность», «площадь»


Можно ли как-то найти ошибки в нарисованном: улицы без названий, накладывающиеся дома, одинаковые названия разных объектов?
Нет, пока такой возможности не предусмотрено.


Нужно ли указывать тип объекта в названии? В каких случаях это необходимо?
Тип объекта не указывается для названий населённых пунктов – для этого есть специальное поле со списком предопределенных значений.
В названиях улиц (проспектов, переулков и т.п.) тип должен быть указан обязательно. При этом для улиц тип пишется полностью.
Также мы рекомендуем указывать тип для всех остальных объектов. Например, подпись "Снежинка" говорит об объекте меньше, чем подпись торговый центр "Снежинка" или кафе "Снежинка".

 

 
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30 комментариев
правила
Где не хватает спутников?
Карты
7 апреля 2010, 18:59

Внимание! Данный пост — архивный, комментарии закрыты. Просьба оставлять пожелания по обновлению спутникового покрытия в комментариях к новому посту.

Хотели нарисовать карту своего города или просто свой дом, а у нас там нет подробного спутника? Публикация новых спутниковых снимков — достаточно долгий и сложный процесс, но если вы нам напишите — мы включим ваши пожелания в свои планы закупки.

Отмечайтесь с пожеланиями!

Мы читаем все комментарии к посту и стараемся учитывать все пожелания, отсутствие ответного комментария не нужно воспринимать как его игнорирование.

1297 комментариев
спутники
Фичреквесты (пожелания к сервису)
Карты
7 апреля 2010, 19:16

Тема закрыта.  Активная тема для пожеланий к сервису расположена здесь.

Здесь можно и нужно писать пожелания к развитию сервиса: новые инструменты, категории объектов, атрибуты и другие фичи... 

1286 комментариев
фичреквесты
Багрепорты
Карты
7 апреля 2010, 19:19

Тема закрыта.  Активная тема для сообщений об ошибках расположена здесь.

Команде Народной карты очень важна обратная связь от вас, наших пользователей.

Так что если в работе с Народной картой вы столкнулись с какой-то ошибкой — напишите нам об этом.

Лучше всего подробно описать проблему и по возможности приложить скриншот с ошибкой.

606 комментариев
багрепорт
Народные модераторы: кто и для чего?
Карты
8 апреля 2010, 00:10

Кто такие народные модераторы?

Что делает модератор?

Сколько модераторов может быть у одной территории?

Как общаться с модератором?

Кто главный над модераторами? Если я не согласен с модератором - что мне делать?

Как можно стать модератором? Я хочу!

 

 
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18 комментариев
модерация
Google Maps
Петр Евдокимов
8 апреля 2010, 17:10
Давайте соберем в одном месте похожие проекты. И модераторам удобнее сверятся и заполнить яндекс-карту, взяв за основу уже готовое что-то проще.

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12 комментариев
Права на результат
Кирилл
8 апреля 2010, 17:11
А кому будут принадлежать права на созданную карту?
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37 комментариев
Двойной адрес
exfour
8 апреля 2010, 19:07
У меня в городе некоторые дома имеют два адреса, так как находятся на пересечении улиц.
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19 комментариев
Можно ли откатить правку?
Мурат Еникеев
8 апреля 2010, 23:35
Можно ли, как в Википедии, откатить правки до какой-то версии?
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4 комментария
Параллельность линий, спрвочник улиц
Артем
8 апреля 2010, 23:36
Сижу рисую дома.. и понимаю, что не хватает параллельности линиям. Будет ли какой нибудь инструмент для отрисовки более точных линий?
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9 комментариев
правила
ссылка на народную карту.
Алексей Стёпин
8 апреля 2010, 23:38
Уважаемые разработчики, а где ссылка на Ваш проект с основной страницы яндекса? Ну или хотябы со страницы сервисов. Поискал, поискал и не нашел. Больше рекламы больше объектов. Или это сделано специально для тестов  багов на бете?
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1 комментарий
Чем не устраивает OSM ?
darkwizard-ru
8 апреля 2010, 23:43
Чем вас не устраивает проект www.openstreetmap.org ?
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79 комментариев
Ж/д станции и не только?
Nikitian
11 апреля 2010, 19:05
Как указать ж/д станции? Это не населённый пункт, т.к. часто бывает, что станция даже кассы не имеет, просто платформа, либо там промышленная зона.
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12 комментариев
правила
Здания после подтверждения Роботом
Дмитрий
12 апреля 2010, 13:12
Почему робот после подтверждения портит контур здания?
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13 комментариев
робот,правила