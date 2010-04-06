СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Для того чтобы увидеть панель инструментов, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на нашем сервисе. Панель инструментов появится в
левой части экрана после того, как вы ознакомитесь с условиями пользовательского соглашения и подтвердите их.
Общий принцип создания объектов следующий: вам необходимо выбрать на панели инструментов нужный вам тип, нарисовать его контур или линию и, нажав
на кнопку «Готово» (или Enter на клавиатуре), заполнить атрибуты объекта и нажать на кнопку «Создать».
- Создание контура или линии объекта заключается в расстановке точек (узлов) на карте одиночным кликом мыши. Уже созданные ранее узлы можно
перемещать.
- Для каждого узла по клику можно получить контекстное меню, с помощью которого можно выровнять углы, удалить узел или закончить рисование геометрии.
- Посередине каждого отрезка между узлами есть средняя точка – если захватить ее мышью и передвинуть, она превратится в новый узел.
- При создании контура вы можете воспользоваться функцией автоматического выравнивания углов, нажав Shift в процессе рисования или редактирования.
Редактирование контуров или линий происходит аналогичным способом.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:
Почему спутниковое изображение такое нечеткое?
К сожалению, на сегодняшний день подробные спутниковые снимки есть не для всей поверхности земного шара, а лишь для нескольких сотен городов и регионов. Их список можно посмотреть на этой странице.
Мы постоянно работаем над усовершенствованием спутникового покрытия Яндекс.Карт. Однако приобретение и публикация спутниковых снимков - достаточно сложный и продолжительный процесс. Снимки не всех городов пока удалось опубликовать.
Для моего города нет подробного спутникового снимка. Что мне делать?
Укажите нам, какую территорию вы бы хотели нарисовать - мы собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их.
Даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные магистрали, водоёмы и контуры населённых пунктов.
Почему некоторые объекты можно рисовать только на подробных масштабах?
Панель инструментов позволяет наносить и редактировать объекты на тех масштабах, где их создание является наиболее эффективным. В первую очередь, это подробные масштабы, разметка на которых получается наиболее точной – именно на них и доступны инструменты рисования.
Каждый тип объектов имеет свой диапазон масштабов, при которых доступно создание или редактирование его геометрии. Когда вы находитесь на этих масштабах – панель инструментов активна. Если пытаетесь отредактировать геометрию объекта на неподробном масштабе, изображение автоматически укрупнится.
Почему я не могу нарисовать море (или другой объект с большой площадью)?
Как уже написано выше, чем подробнее нарисован объект, тем лучше. Чтобы избежать «хулиганств» на сервисе (например, море, нарисованное вместо Смоленской области) мы не разрешаем рисовать слишком большие объекты.
Как работать с метками?
Метки или теги - это слова, наиболее точно характеризующие объекты и помогающие их классифицировать. Чтобы добавить к описанию объекта метку, достаточно вписать слово в соответствующее поле и нажать кнопку "Добавить" или Enter. Автоматические подсказки с наиболее часто используемыми метками помогут выбрать подходящие слова.
Примеры меток:
Для объекта «Здание»: «аптека», «парикмахерская», «музей» и т.п.
Для объекта «Другое»: «парковка», «достопримечательность», «площадь»
Можно ли как-то найти ошибки в нарисованном: улицы без названий, накладывающиеся дома, одинаковые названия разных объектов?
Нет, пока такой возможности не предусмотрено.
Нужно ли указывать тип объекта в названии? В каких случаях это необходимо?
Тип объекта не указывается для названий населённых пунктов – для этого есть специальное поле со списком предопределенных значений.
В названиях улиц (проспектов, переулков и т.п.) тип должен быть указан обязательно. При этом для улиц тип пишется полностью.
Также мы рекомендуем указывать тип для всех остальных объектов. Например, подпись "Снежинка" говорит об объекте меньше, чем подпись торговый центр "Снежинка" или кафе "Снежинка".
Внимание! Данный пост — архивный, комментарии закрыты. Просьба оставлять пожелания по обновлению спутникового покрытия в комментариях к новому посту.
Хотели нарисовать карту своего города или просто свой дом, а у нас там нет подробного спутника? Публикация новых спутниковых снимков — достаточно долгий и сложный процесс, но если вы нам напишите — мы включим ваши пожелания в свои планы закупки.
Отмечайтесь с пожеланиями!
Мы читаем все комментарии к посту и стараемся учитывать все пожелания, отсутствие ответного комментария не нужно воспринимать как его игнорирование.
Тема закрыта. Активная тема для пожеланий к сервису расположена здесь.
Здесь можно и нужно писать пожелания к развитию сервиса: новые инструменты, категории объектов, атрибуты и другие фичи...
Тема закрыта. Активная тема для сообщений об ошибках расположена здесь.
Команде Народной карты очень важна обратная связь от вас, наших пользователей.
Так что если в работе с Народной картой вы столкнулись с какой-то ошибкой — напишите нам об этом.
Лучше всего подробно описать проблему и по возможности приложить скриншот с ошибкой.