ОБЩИЕ ВОПРОСЫ:





Почему спутниковое изображение такое нечеткое?

К сожалению, на сегодняшний день подробные спутниковые снимки есть не для всей поверхности земного шара, а лишь для нескольких сотен городов и регионов. Их список можно посмотреть на этой странице.

Мы постоянно работаем над усовершенствованием спутникового покрытия Яндекс.Карт. Однако приобретение и публикация спутниковых снимков - достаточно сложный и продолжительный процесс. Снимки не всех городов пока удалось опубликовать.





Для моего города нет подробного спутникового снимка. Что мне делать?

Укажите нам, какую территорию вы бы хотели нарисовать - мы собираем ваши пожелания и стараемся учитывать их.

Даже неподробный спутниковый снимок вполне позволяет нарисовать основные магистрали, водоёмы и контуры населённых пунктов.





Почему некоторые объекты можно рисовать только на подробных масштабах?

Панель инструментов позволяет наносить и редактировать объекты на тех масштабах, где их создание является наиболее эффективным. В первую очередь, это подробные масштабы, разметка на которых получается наиболее точной – именно на них и доступны инструменты рисования.

Каждый тип объектов имеет свой диапазон масштабов, при которых доступно создание или редактирование его геометрии. Когда вы находитесь на этих масштабах – панель инструментов активна. Если пытаетесь отредактировать геометрию объекта на неподробном масштабе, изображение автоматически укрупнится.





Почему я не могу нарисовать море (или другой объект с большой площадью)?

Как уже написано выше, чем подробнее нарисован объект, тем лучше. Чтобы избежать «хулиганств» на сервисе (например, море, нарисованное вместо Смоленской области) мы не разрешаем рисовать слишком большие объекты.





Как работать с метками?

Метки или теги - это слова, наиболее точно характеризующие объекты и помогающие их классифицировать. Чтобы добавить к описанию объекта метку, достаточно вписать слово в соответствующее поле и нажать кнопку "Добавить" или Enter. Автоматические подсказки с наиболее часто используемыми метками помогут выбрать подходящие слова.

Примеры меток:

Для объекта «Здание»: «аптека», «парикмахерская», «музей» и т.п.

Для объекта «Другое»: «парковка», «достопримечательность», «площадь»





Можно ли как-то найти ошибки в нарисованном: улицы без названий, накладывающиеся дома, одинаковые названия разных объектов?

Нет, пока такой возможности не предусмотрено.





Нужно ли указывать тип объекта в названии? В каких случаях это необходимо?

Тип объекта не указывается для названий населённых пунктов – для этого есть специальное поле со списком предопределенных значений.

В названиях улиц (проспектов, переулков и т.п.) тип должен быть указан обязательно. При этом для улиц тип пишется полностью.

Также мы рекомендуем указывать тип для всех остальных объектов. Например, подпись "Снежинка" говорит об объекте меньше, чем подпись торговый центр "Снежинка" или кафе "Снежинка".



