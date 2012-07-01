===Пример не актуален. В версии API 2.0.20 переключение на Народную карту по умолчанию включено у всех пользователей. Отключается опцией yandexMapAutoSwitch.===
Добро пожаловать в официальный Клуб Народной карты Яндекса!
Здесь вы можете задать любые интересующие вопросы о сервисе и обсудить его функционирование и развитие.
А команда сервиса постарается вам помочь.
akbars akolomenskaya totoschka
Основные темы нашего клуба: Фичреквесты (пожелания по развитию сервиса), отдельный пост для предложений по дизайну Народной Яндекс.карты, Багрепорты (сообщения о неисправностях), Где не хватает спутников (пожелания по обновлению и улучшению спутникового покрытия).
Клуб является премодерируемым это значит, что посты публикуются командой сервиса в том случае если они соответствуют принятым нормам.