Клуб Народной карты

июль 2012
Порядковое числительное с литерой в названии
Григорий Скарченко
1 июля 2012, 13:45
Как оформлять порядковые числительные в названиях?
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9 комментариев
правила
Москва с 1 июля прибавила в населении и территории.
Виктор
1 июля 2012, 13:50
Территория Москвы с 1 июля 2012г. увеличится в 2,4 раза за счет присоединения почти 150 тыс. га на юге и юго-западе, что позволит столице граничить не только с Подмосковьем, но также и Калужской областью. Если ранее столица делилась на 10 административных округов и 125 районов, то теперь претерпит изменение и административно-территориальное деление города.
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6 комментариев
Помогите разобраться!
MaXsus sl
2 июля 2012, 15:06
Доброго времени суток, рисую в европе, и столкнулся с именованием домов 
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19 комментариев
Пример: автоматическое переключение на Народную карту
tekunova
2 июля 2012, 16:01
Пример: автоматическое переключение на Народную карту

 

===Пример не актуален. В версии API 2.0.20 переключение на Народную карту по умолчанию включено у всех пользователей. Отключается опцией yandexMapAutoSwitch.===

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1 комментарий
API
Автоматическое переключение на Народную карту в API Яндекс.Карт
tekunova
2 июля 2012, 16:16
В марте Народная карта стала новым слоем на Яндекс.Картах. Если нет подробной схемы какого-нибудь города, при приближении карты вы автоматически переключаетесь на «народный» слой.
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11 комментариев
старая Народная карта
площадь или улица?
Jalain
3 июля 2012, 09:38
Вот есть в небольшом "уездном городке" Старобельске такая Товарная площадь, но модератор Краснодарского края знает лучше, и обозвал улица Товарная Площадь. Мало того что Товарная и Площадь с большой(заглавной) буквы, так еще и площадь стала улицей. Площадь Товарная это историческое название . Как говорится (не сметь стрелять по Багдаду) разсудите данную ситуацию пользователи НЯК. Надеюсь данный модератор состоит в группе и ответит по теме.
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1 комментарий
Как правильно рисовать мост?
GT
3 июля 2012, 09:40
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27 комментариев
Обозначение лесов
TimeKing
4 июля 2012, 14:17
Вижу много вариаций обозначения лесов:
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23 комментария
правила
Визуализация границ и не только
Картограф
4 июля 2012, 14:35
Усилиями  обновились границы Москвы. 
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18 комментариев
Общественный транспорт.
Lobov Sergey
4 июля 2012, 16:07
Примерно полтора месяца назад в клубе был опубликован пост, где мы предлагали народным картографам поучаствовать в работе над смежным сервисом Яндекса - маршрутами общественного транспорта.
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18 комментариев
Какие дороги можно рисовать?
Okclick
5 июля 2012, 16:03
С обычными дорогами всё понятно. А вот нормально размечать трассу для даунхилла велосипедной дорожкой? Просто столкнулся с таким примером. И по остальным категориям теперь вопрос возник. Можно размечать гоночные трассы – дорогой? Беговые дорожки – пешеходной?
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17 комментариев
правила,дороги
создание новых объектов для режактирования
Дмитрий Жидков
5 июля 2012, 23:30
вот сейчас развивается тема экопоселений и родовых поселений (на них выдается земля под родовое поместье), так хотелось бы, чтобы для выделения такого объекта на карте, появилась отдельная графа, не хочется такой объект обозначать как деревня или село, вроде бы как даже закон РФ "О Родовых Поместьях" готовится или уже готов, точно не знаю, но как факт, что таких поселений уже более 100 в России и хотелось бы их обозначать на народной карте, для удобства дальнейшего поиска. Так как они сейчас образуются на базе заброшенных деревень или садоводческих хозяйств
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8 комментариев
Думаю здравое предложение!
MaXsus sl
5 июля 2012, 23:37
Не первы раз уже задумываюсь, об этом, нельзя ли на страничке профиля зделать что то типо "онлайн" как в соц. сетях если человек на НЯК то онлайн а если нет то ничего.
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20 комментариев
Относятся ли уфологические объекты к картографии?
soline
9 июля 2012, 13:17
"Молёбская аномальная зона" известна не только на территории Пермского края но и за её пределами. Можно ли размещать на карте такие объекты вот этот? И если да то какой категорией обозначить? Это скорее достопримечательность.
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20 комментариев
Про здания на территориях заводов/промзонах
Павел Б.
9 июля 2012, 13:18
Допустимо ли писать номера цехов/корпусов на заводах? А отмечать столовые и другие общественные здания на территориях заводов?
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4 комментария
Наименование улиц в сопредельных и не очень государствах
Zaskroniec
9 июля 2012, 13:36
Возник вопрос, как правильно поименовывать объекты в сопредельных государствах. На примере Литвы: имеется Smiltynes gatve http://n.maps.yandex.ru/?oid=10973422
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18 комментариев
Кто есть судари и сударыни Супермодераторы?
Картограф
9 июля 2012, 16:12
Не нашёл чёткого ответа. Это всё теже народные модераторы-добровольцы, но без ограничения по территории?
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5 комментариев
Очередной фичреквест категории: "историческая местность"
sergets
9 июля 2012, 16:14
Никто не будет спорить с тем, что Лосиный остров - это "заповедник, национальный парк", Петроградская сторона - "остров", Капотня - "район города", а Щегловская засека - "лес".
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4 комментария
О клубе
Lobov Sergey
9 июля 2012, 19:15


Добро пожаловать в официальный Клуб Народной карты Яндекса!

Здесь вы можете задать любые интересующие вопросы о сервисе и обсудить его функционирование и развитие.

А команда сервиса постарается вам помочь.

            

      akbars               akolomenskaya          totoschka

Основные темы нашего клуба: Фичреквесты (пожелания по развитию сервиса), отдельный пост для предложений по дизайну Народной Яндекс.карты,  Багрепорты (сообщения о неисправностях), Где не хватает спутников (пожелания по обновлению и улучшению спутникового покрытия). 

Клуб является премодерируемым это значит, что посты публикуются командой сервиса в том случае если они соответствуют принятым нормам.

 

 

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Какой браузер Вы используете?
berserker ®
10 июля 2012, 10:48
Весьма интересно узнать, какими браузерами и в каком соотношении, пользуются Народные картографы. Данная информация, думаю, будет интересна не только самим пользователям, но и команде НЯК. Конечно, было бы приятно услышать и комментарии, объясняющие выбор пользователя и показывающие недостатки разных браузеров.
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24 комментария