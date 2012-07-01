Д митрий Жидков

вот сейчас развивается тема экопоселений и родовых поселений (на них выдается земля под родовое поместье), так хотелось бы, чтобы для выделения такого объекта на карте, появилась отдельная графа, не хочется такой объект обозначать как деревня или село, вроде бы как даже закон РФ "О Родовых Поместьях" готовится или уже готов, точно не знаю, но как факт, что таких поселений уже более 100 в России и хотелось бы их обозначать на народной карте, для удобства дальнейшего поиска. Так как они сейчас образуются на базе заброшенных деревень или садоводческих хозяйств