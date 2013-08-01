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На географических картах не так редко попадаются названия «Урочище», кстати на НЯК этот вопрос уже подымался, но решения по нему нет до сих пор. Если судить по словарю, то «урочище» — любая часть местности, отличная от окружающей. По факту же, принятому на картах, это определение включает в себя и места, где когда-то находились поселения и еще видны изменения местности в результате человеческой деятельности, хотя часто на месте поселений уже нет ни построек, ни даже их остатков. На НЯК урочища обозначают по-разному, кто как населенный пункт с пояснением в описании, кто как рельеф.Хотелось бы, все-таки, узнать мнение клуба, как же обозначать эти объекты и надо ли их вообще обозначать?