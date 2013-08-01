Клуб Народной карты

август 2013
Поляны в лесу.
lipsigal
1 августа 2013, 16:29
Кто подскажет , как лучше показать  замкнутые поляны в лесу ?
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40 комментариев
Улицы, проходящие по касательной к круговому движению.
Андрей Ильин
5 августа 2013, 12:34
Если улица проходит через площадь с круговым движением, то участки, входящие в круговое движение (напр. http://n.maps.yandex.ru/?oid=25887453, http://n.maps.yandex.ru/?oid=261203), лучше оставить с названием (для удобства целостного восприятия улицы), или лучше сделать безымянными?
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1 комментарий
п.п. 10.1.6.2 ... трамвай № 1,3,5 ...
Маратович
5 августа 2013, 12:38
Вопрос от сюда: http://n.maps.yandex.ru/?oid=4055764&ost=history:73642121
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1 комментарий
Про карты Яндекса
xtreme77700
5 августа 2013, 17:32
Такой вопрос к Яндекс Картам. Почему в Народной карте не устраивают КОНКУРСОВ? Например на большее количество изменений за месяц. Было бы неплохо, если бы например за призовые места хотя бы давали футболки с логотипом Яндекса. В Google Map Maker такие конкурсы проводят и дарят рюкзаки.
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28 комментариев
Поле "Уровень"
Удалённый пользователь
6 августа 2013, 11:48
Хочу прояснить ситуацию сразу по нескольким вопросам, связанным с полем "Уровень".
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15 комментариев
мосты
После 20 минут рисования, пропадает слой спутника
Александр
7 августа 2013, 11:20
Такая проблема, После 20 минут рисования и активного перемещения по карте, перестаёт загружаться слой спутниковых карт.
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8 комментариев
Предлагаю создать Народные панорамы
Igrovit
7 августа 2013, 11:41
Полагаю, многие уже успели попробовать новую интересную «фишку» ОС Android начиная с версии 4.2 — возможность создания сферических панорам. Т.е. именно таких панорам, которые десятками в минуту плодят Яндексмобили. Но не ошибусь, если скажу, что покрыть панорамами всю территорию Яндекс-карт никакого Яндексмобиля не хватит (и даже веломобиля, и даже дирижабля). Так почему бы не взвалить трудную работу по созданию панорам на тех, кому возня с народной картой доставляет удовольствие? От Яндекса потребуется:
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17 комментариев
Как обозначать на карте «Урочище»
VVM
7 августа 2013, 11:41
На географических картах не так редко попадаются названия «Урочище», кстати на НЯК этот вопрос уже подымался, но решения по нему нет до сих пор. Если судить по словарю, то «урочище» — любая часть местности, отличная от окружающей. По факту же, принятому на картах, это определение включает в себя и места, где когда-то находились поселения и еще видны изменения местности в результате человеческой деятельности, хотя часто на месте поселений уже нет ни построек, ни даже их остатков. На НЯК урочища обозначают по-разному, кто как населенный пункт с пояснением в описании, кто как рельеф.Хотелось бы, все-таки, узнать мнение клуба, как же обозначать эти объекты и надо ли их вообще обозначать? 
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17 комментариев
Не отрисовывается объект на ЯК
Виталий
7 августа 2013, 18:04
 Этот объект (подтвержённый 5-го августа) не отрисовывается на ЯК.
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2 комментария
Именование иностранных трасс и их приоритет
alex.bayt
8 августа 2013, 10:44
Решил открыть эту тему, так как мне показались неправильными действия одного из пользователей, а правилах явных указаний я не нашёл.
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27 комментариев
трассы,правила,дороги
Новые печатные карты
Lobov Sergey
8 августа 2013, 13:50
Выкладываем две новые печатные Народные карты:
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Идея - Создать КОНКУРС по рисованию карт за призы
xtreme77700
12 августа 2013, 13:21
Доброго времени суток. Пришлось повторно создать тему и более подробно обьяснить правила конкурса, чтобы меня услышали! Идея заключается в том, чтобы Яндекс создал Конкурс в Народной карте, но главное чтобы пользователи могли получить фирменные призы от Яндекса за рисование карт.
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72 комментария
Направления движения на двухрёберных перекрёстках
Karell
13 августа 2013, 13:34
 
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8 комментариев
Еще вопрос по названию
GT
13 августа 2013, 15:36
Как подписать такое Коллегия адвокатов "Республиканская" ? Просто "Республиканская" смотрится неадеквантно
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13 комментариев
Сокращения в названии
Удалённый пользователь
14 августа 2013, 10:44
Допустимо ли писать в названии школа № 8 им. Ю. А. Гагарина или же сокращение им. в данном случае использовать нельзя (школа № 8 имени Ю. А. Гагарина)? Аналогичная ситуация и с МГМУ имени И. М. Сеченова, и со многими другими объектами.
Спасибо. 
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17 комментариев
правила
Затопленый объект
Сид
14 августа 2013, 10:51
Существует город-крепость Саркел, являющийся историческим памятником. В 1952 году Саркел был затоплен при строительстве Цимлянского водохранилища.
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5 комментариев
Аерофотосъемка и Карты Яндекса
xtreme77700
15 августа 2013, 15:56
Всем доброго времени суток! Помню раз уже затрагивал эту тему, мне сказали что Яндекс не разглашает новостей о аерофотосъемке. Но мне интересно, были ли какие-то новости на эту тему?
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27 комментариев
Печатные карты
Lobov Sergey
15 августа 2013, 16:32
Выкладываем две новые печатные Народные карты:
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2 комментария
Просеки.
lipsigal
19 августа 2013, 11:53
Народ, подскажите как лучше показать просеки в лесу, по которым  обычные машины не проезжают. По идее это единственный ориентир. Может и неплохо как-то и квартальные номера показать вдоль неё или на ней ?   В новостях по телевизору сообщают, что грибники тысячами пропадают в лесах из-за плохих карт. Может внесём какую-то лепту в поиске любителей природы. Сохраним чью-то жизнь...
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7 комментариев
Групповое копирование
Сид
19 августа 2013, 12:24
Существует ли функция Групповое копирование объектов?
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11 комментариев