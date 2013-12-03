Клуб Народной карты

декабрь 2013
Дороги идущие рядом с круговым движением.
Karell
3 декабря 2013, 15:07
 
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19 комментариев
Планируется ли навигация с учетом пробок по НЯК?
klohtun
3 декабря 2013, 15:22
Добрый день.
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13 комментариев
пробки
Кавычки в названии садов и парков.
Karell
4 декабря 2013, 13:23
 
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15 комментариев
Святой источник
GT
5 декабря 2013, 13:00
Чем обозначать - религией или родником?
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8 комментариев
Технические работы
Анна К.
5 декабря 2013, 16:46
По причине технических работ 05 декабря в течение вечера (с 19-00) сервис может находиться в режиме "Только для чтения".
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10 комментариев
Новые печатные карты
Lobov Sergey
6 декабря 2013, 16:15
По техническим причинам на прошлой неделе мы не выпускали новые печатные карты, но на этой - возвращаемся "в график".
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8 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
6 декабря 2013, 19:27
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие.
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32 комментария
спутники
Проблема береговой линии
fnaq
9 декабря 2013, 12:30
Со времён зарождения Народной карты мы страдаем от родовой травмы. 
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16 комментариев
Фотографии на НЯК
Falcon
9 декабря 2013, 12:34
Все наверно замечали "прилипание" панорамных фотографий к близлежащим объектам, а так же "отлипание" их при существенном изменении геометрии. Фотографии пользователей прикрепленные к объектам через НЯК (как замечал ранее) остаются у объекта при изменении категории, геометрии и положения. С дорогами тоже интересно: если на один длинный отрезок добавлена фотография, то то при разрезании участка дороги, фотография остается на одном отрезке начала дороги (ближе к точке "А"), да и вообще, остается у отрезка, пока не будет удален.
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4 комментария
Городское / сельское поселение: отрисовка в НЯК - ?
Андрей Викторович
9 декабря 2013, 12:35
Здравствуйте!
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13 комментариев
Интересное наблюдение
Александр
9 декабря 2013, 12:37
Судя по снимку, можно понять, что здесь спутник зафиксировал самолёт, который идёт на посадку. Довольно редкое, но интересное наблюдение.
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13 комментариев
Тбилиси
Васюхин Алексей
9 декабря 2013, 14:05
Дорогие участники НЯК, хочу обратить ваше внимание на Тбилиси, очень уж меня печалит оцифровка этого города, как названия улиц, которые даны латиницей, так и поехавшие контуры зданий. Лично я сообираюсь это исправить, коль уж кто-то разделит со мной этот порыв - я буду категорически рад. А чтобы не было недоразумений, предлагаю разбить всю работы по частям, округам или категориям. Отписывайтесь желающие. В общем, после некоторой корректировки, прихожу к следующему выводу, в Тбилиси нужно русифицировать названия улиц, поправить архитектуру.
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4 комментария
модерация,правила,дороги
Отрисовка кругового движения
zivan82
10 декабря 2013, 19:39
Хотелось бы разобраться в правильной отрисовке кругового движения в Ярославле http://n.maps.yandex.ru/?oid=47710702...
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14 комментариев
Новые печатные карты
Lobov Sergey
12 декабря 2013, 19:49
Наше традиционное еженедельное обновление печатных карт в силу технических причин вероятно, будет последним в 2013 году.
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5 комментариев
Значительное смещение снимка от действительного положения
dreskakadres
13 декабря 2013, 14:33
Добрый день! Обращаюсь к администрации с просьбой обновить снимки южной части Ферганской долины (а также приграничных районов Киргизии в том же месте). Дело в том, что снимок (значительный прямоугольник) сильно сдвинут влево примерно на 30 км от того места, где он должен находиться. Вот ссылка: Вуадиль
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5 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
13 декабря 2013, 16:29
Мы вновь обновили спутниковое покрытие на Яндекс.Картах.
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33 комментария
спутники
Заволжский исторический вал
gusew.photo
16 декабря 2013, 12:56
Как относиться к такому типу объектов - http://n.maps.yandex.ru/?oid=31120036
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6 комментариев
Отрисовка по спутнику низкого разрешения
Biktash Shamil
16 декабря 2013, 13:01
Хотелось бы внести вот такое дополнение к правилам, или рекомендацию, как будет угодно.
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3 комментария
Печатные карты
A.Tereshko
16 декабря 2013, 13:23
При поиске на Яндексе в результаты поиска не поподают народне карты для печати.
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3 комментария
Официальные названия улиц vs Правила Народной карты
Sergey
16 декабря 2013, 13:24
В 2011 году вышло постановление местной администрации, которое вот только сейчас попало мне в руки. Согласно ему оно служит "...в целях совершенствования единой системы идентификации, классификации и кодирования...   порядка присвоения адресов". Во втором пункте данного документа сказано "...Предприятиям, организациям, учреждениям и иным субъектам правоотношений, использующим в своей деятельности наименования улиц, площадей, переулков и других элементов улично-дорожной сети, руководствоваться общегородским перечнем наименований улиц".
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6 комментариев