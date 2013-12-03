S ergey

В 2011 году вышло постановление местной администрации, которое вот только сейчас попало мне в руки. Согласно ему оно служит "...в целях совершенствования единой системы идентификации, классификации и кодирования... порядка присвоения адресов". Во втором пункте данного документа сказано "...Предприятиям, организациям, учреждениям и иным субъектам правоотношений, использующим в своей деятельности наименования улиц, площадей, переулков и других элементов улично-дорожной сети, руководствоваться общегородским перечнем наименований улиц".