В связи с бурной деятельностью модераторов в окрестностях моего обитания, назрели снова вопросы требующие ответов из первых уст. Вопросы быть может так или иначе обсуждаемые ранее, но уверен что такие моменты обсуждать в свете наработанного опыта заново - всегда полезно. Через какое то время у нас у всех складывается определенное понимание сути сервиса как ни крути, но некоторые моменты считаю уточнять надо.

Задаю опять же по причине своей убежденности в том что, время, затраченное на отрисовку наверное, самое ценное, из того, что вкладывают пользователи/художники яндексКарт в конечный продукт, помимо собственно своего фактического знания.

По многим моментам возникает двойственные чувства. Что касается действий наших на карте - тут все понятно. Что касается дейсвий модераторов - они всегда наталкивают на мысли. На автомате начинаешь перенимать опыт, брать на заметку, запоминать те моменты на которых часто прокалываешься и т.д. Иногда просто недоумеваешь и не понимаешь. Речь об этом.

Не считаю себя новичком, но думаю что многие как и я до сих пор частенько путаются в пяти соснах необходимости отрисовки на карте, имя которым "Надо / можно / не надо / нельзя / запрещено" несмотря на тысячи созданных объектов. Впрочем.. то, что запрещено более чем понятно и четко описано в правилах.