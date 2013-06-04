июнь 2013
5 июня 2013, 06:58
6 июня 2013, 13:40
6 июня 2013, 18:08
11 июня 2013, 16:29
11 июня 2013, 16:42
13 июня 2013, 13:06
15 июня 2013, 14:57
По многим моментам возникает двойственные чувства. Что касается действий наших на карте - тут все понятно. Что касается дейсвий модераторов - они всегда наталкивают на мысли. На автомате начинаешь перенимать опыт, брать на заметку, запоминать те моменты на которых часто прокалываешься и т.д. Иногда просто недоумеваешь и не понимаешь. Речь об этом.
Не считаю себя новичком, но думаю что многие как и я до сих пор частенько путаются в пяти соснах необходимости отрисовки на карте, имя которым "Надо / можно / не надо / нельзя / запрещено" несмотря на тысячи созданных объектов. Впрочем.. то, что запрещено более чем понятно и четко описано в правилах.
17 июня 2013, 12:09
20 июня 2013, 16:13
26 июня 2013, 18:27
26 июня 2013, 21:38