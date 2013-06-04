Клуб Народной карты

июнь 2013
Разметка разворотных кругов и площадок
Baxyz®
4 июня 2013, 10:29
Собственно, опрос на тему, нужно ли обозначать данные виды транспорной инфраструктуры, как разворотные площадки и разворотные круги для оборота автобусов, маршрутных такси и иногда троллейбусов.
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20 комментариев
Как правильно называть микрорайоны?
Тимофей
5 июня 2013, 06:57
Здравствуйте!
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7 комментариев
Фотография расписания ОТ
Sanik82
5 июня 2013, 06:58
   Каковы разумные основания для удаления таких фотографий, сделанных на остановочных пунктах общественного транспорта? Информация более, чем полезная (ибо в некоторых случаях просто необходимая). Лучшего способа её представить, как на фотографии -  придумать сложно. Так в чём беда в таком случае? Или это необъяснимая нелюбовь местных модераторов? Пункт правил 12.3 не имеет силы в данной ситуации (или это не так?) 
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11 комментариев
Новый спутниковый релиз
Lobov Sergey
6 июня 2013, 13:40
Итак, сегодня на Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие, причем объем этого обновления (вернее, его площадь) больше, чем когда бы то ни было ранее. Общая площадь релиза составляет 622 тысячи км(что больше, чем площадь Украины), из которых 579 тысяч км2 (что примерно равно площади Кении и на 6% больше территории Франции) получили подробный снимок впервые. 
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14 комментариев
Еще пачечка дурацких вопросов
ileana-t
6 июня 2013, 13:41
Надеюсь, участники клуба уже отдохнули от моего предыдущего явления Сейчас постараюсь все-таки быть чуть сдержаннее в запросах... Но их таки много.
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15 комментариев
дороги,адреса,условия движения,растительность,старая Народная карта
Новые Народные карты для печати
Lobov Sergey
6 июня 2013, 18:08
Как обычно в четверг мы обновляем список доступных печатных Народных карт.
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3 комментария
Объекты на карте .
Rid Streenger
10 июня 2013, 20:21
Хотелось  бы  видеть в  порядке  необходимости: 
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10 комментариев
Баг с наложением
NKoT
11 июня 2013, 16:29
Часто вижу, как некоторые объекты хорошо ложаться и выглядят красиво, например - http://n.maps.yandex.ru/?oid=29598864, снизу газон, сверху деревья. Однако газон может перекрывать здание (!), например - http://n.maps.yandex.ru/?oid=38612376
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19 комментариев
багрепорт
Контуры взлётно-посадочных полос.
Дмитрий Р.
11 июня 2013, 16:42
Хотелось-бы вернуться к вопросу обводки контуров ВПП "газонами". На всех картографических сервисах уже давно смело рисуют очертания ВПП, рулёжных дорожек и прочего. Только администрация Яндекс-карт занимает какую-то странную консервативную позицию в этом вопросе. Если уж и говорить про какие-то законодательные запреты обозначения ВПП и аэродромной инфраструктуры, то под эти запреты можно смело отнести и сам спутниковый снимок, на котором отчётливо видно очертание всех объектов. Обводка краёв ВПП и перронов ничего не нарушит, ибо будет тупо дублировать спутниковый снимок, но заметно украшать слой схемы. Например, сравните это и вот это. Таки да, в обход запрета у нас всё равно половина аэродромов отрисованы с газонами.
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22 комментария
Новые Народные карты для печати
Lobov Sergey
13 июня 2013, 13:06
Как обычно в четверг - новые печатные Народные карты.
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6 комментариев
улица или линия ?
Karell
14 июня 2013, 18:07
 
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24 комментария
Автобус или маршрутка???
buegvl
15 июня 2013, 14:55
У нас в городе Бийске, как и во многих, наверное, городах, один и тот же маршрут обслуживают автобус и маршрутки( газели и прочие транспортные средства малой вместимости). Вопрос: куда писать номер маршрута в автобусы или в маршрутки или и туда и туда???
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7 комментариев
Что мы рисуем господа - карту или схему / "Важные" и "неважные" объекты.
Dr.@lex
15 июня 2013, 14:57
           В связи с бурной деятельностью модераторов в окрестностях моего обитания, назрели снова вопросы требующие ответов из первых уст. Вопросы быть может так или иначе обсуждаемые ранее, но уверен что такие моменты обсуждать в свете наработанного опыта заново - всегда полезно. Через какое то время у нас у всех складывается определенное понимание сути сервиса как ни крути, но некоторые моменты считаю уточнять надо.  Задаю опять же по причине своей убежденности в том что, время, затраченное на отрисовку наверное, самое ценное, из того, что вкладывают пользователи/художники яндексКарт в конечный продукт, помимо собственно своего фактического знания.
         По многим моментам возникает двойственные чувства. Что касается действий наших на карте - тут все понятно. Что касается дейсвий модераторов - они всегда наталкивают на мысли. На автомате начинаешь перенимать опыт, брать на заметку, запоминать те моменты на которых часто прокалываешься и т.д. Иногда просто недоумеваешь и не понимаешь. Речь об этом.
         Не считаю себя новичком, но думаю что многие как и я до сих пор частенько путаются в пяти соснах необходимости отрисовки на карте, имя которым "Надо / можно /  не надо / нельзя / запрещено" несмотря на тысячи созданных объектов. Впрочем..  то, что запрещено более чем понятно и четко описано в правилах. 
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39 комментариев
Клуб для Китая
Kshatriya Drum
17 июня 2013, 12:09
Прошу помочь открыть клуб для рисующих Китай (я бы открыл сам, но у меня нет 12 КУ). Хотя их пока немного (впрочем, становится все больше), но в связи с языковой спецификой есть определенные (не всегда очевидные) правила записи по-русски китайских топонимов. Хотелось бы изложить их в одном месте, чтобы при необходимости давать ссылку на них начинающим рисователям Китая.
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6 комментариев
Места для интереса (POI) - что интереснее?
Влад Назаров
17 июня 2013, 12:47
Столкнулся с таким вопросом - что же интереснее для пользователей НЯК?
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9 комментариев
места
Таблички с qr кодами
buegvl
20 июня 2013, 16:04

Во многих городах России появились таблички с qr кодами. Вопрос как их обозначать? Для туристов они, я считаю, очень важны т.к. если нет человека, знающего город, то ходить по нему бессмысленно(подошел, сфотографировался и все) . а так подошел, сфотографировал табличку и читаешь, что тут было и когда. так же можно сэкономить на экскурсии.

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3 комментария
Печатные Народные карты
Lobov Sergey
20 июня 2013, 16:13
Традиционно в четверг - новые печатные Народные карты.
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5 комментариев
Инициалы в названии улиц
Удалённый пользователь
22 июня 2013, 14:09
Возник вопрос с одним из участников проекта при именовании улиц города: допустимо ли именовать улицу города, названную в честь какого-либо конкретного человека, инициалами+фамилией?
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24 комментария
Границы населённых пунктов - генпланно иль адресно?
Baxyz®
26 июня 2013, 18:27
Появился у нас небольшой спор с пользователем вот по какому поводу - есть некоторый массив садовых товариществ (СНТ «Горьковец», СНТ «Весна», СНТ «Луч» и др.), которые не входят в границы посёлка Белоозёрский по Генплану городского поселения Белоозёрский, однако по данным сайта Росреестр садовые товарищества приписаны к населённому пункту и получается, что адресно они находятся в границах этого населённого пункта (к примеру, участки в СНТ «Луч» имеют адрес обл. Московская, р-н Воскресенский, г/пос Белоозерский, п. Белоозерский, снт "Луч", уч-к 72). Вопрос в следующем - стОит ли включать в границы населённых пунктов подобные СНТ, учитывая, что данный случай не единичен? Заранее благодарю!
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3 комментария
административное деление
Новый спутниковый релиз
Анна К.
26 июня 2013, 21:38
На Яндекс.Картах снова обновилось спутниковое покрытие. Общая площадь релиза составляет 250 000 квадратных километров. Новых городов в этом релизе нет, но появились несколько десятков крупных поселков городского типа и райцентров, таких как, Павловск (Алтайский край), Сузун (Новосибирская область), Домбаровский (Оренбургская область).
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54 комментария