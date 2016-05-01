Несколько вопросов.

1. Недавно я отрисовал несколько парковок, которые именно парковки, т.е. прямоугольная асфальтированная площадка с разметкой под парковочные места, и более того, без транзитного проезда. Большие промодерировали положительно, помельче -- отменили. Вот два рядом расположенных примера: пример 1.1 отмененная и пример 1.2 подтвержденная.

Есть ли какой-то минимальный размер (и/или количество мест), которым должны руководствоваться картографы и сотрудники/модераторы? Если есть, то просьба добавить в правила. В пункте 8.2.1.1.6 ничего не сказано про размер.

8.2.1.1.6 Территории, специально предназначенные для парковки и не относящиеся к проезжим частям дорог (как правило, это выделенные площади на территориях организаций, при торговых и офисных центрах, во внутридворовом или междворовом пространстве, часто с въездом/выездом), рисуются точкой примерно в центре парковочной территории. Сама территория при этом обводится контуром категории «Территории», типа «Парковка» (см. раздел 7.2. Правила атрибутирования территорий, п. 7.2.1).

2. В пункте 8.2.1.1.6 внутриквартальные проезды по дворам (класс 8) относить к проезжим частям дорог?

Согласно ПДД, внутриквартальные проезды -- это тоже дороги.

"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Если трактовать пункт 8.2.1.1.6 широко и не относить класс 8 к "дорогам", то можно почти все внутриквартальные проезды обвести территорией парковка, т.к. во дворах, в основном, и паркуются (это "внутридворовое пространство"). На таких проездах часто рисуют разметкой парковочные места, перпендекулярно оси проезда, т.е. этот проезд в каком то смысле точно становится парковкой. Иногда все места размечают вдоль оси, с одной или обеих сторон проезда. Иногда места не размечены вообще никак, но есть возможность паковаться перпендекулярно с обоих сторон. Вот пример 2, тут надо обводить территорией "парковка" и нужно ли тут ставить точечный объект? Просьба детализировать правила в части, когда рисовать, а когда не рисовать территории и добавить примеры.

Какие признаки, должны быть точно, или их какая-то совокупность, например, "хотя бы 2-ва из 3-ех", чтобы парковку на классе 8 рисовать?

1) Перпендекулярные (или под углом) места хотя бы с одной стороны, или достаточно хотя бы с одной стороны мест вдоль оси, или с обоих сторон продольные или перпендекулярные, или с обоих сторон перпендекулярные.

2) Должны ли эти места быть размечены, или только сама возможность так или иначе парковаться.

3) Должно ли отсутствовать наличие транзитного проезда через такую парковку? Если транзитный проезд все-таки есть, но он неосновной, т.к. удлиняет путь и добавляет повороты, то можно его "не считать транзитным" для этого пункта? Вот пример.

3. Пункт 8.2.1.1.5 вступает в конфликт с 8.2.1.1.3.

8.2.1.1.3 Парковки улично-дорожной сети (УДС) вдоль проезжих частей дорог (к ним мы относим сети платных парковок, как правило государственных, в центральных частях городов, парковочные места которых размечены вдоль проезжих частей улиц) категорией «Парковка» в Народной карте не рисуются. В некоторых городах данные о парковках УДС в сервисах Яндекса предоставляются операторами этих парковочных сетей. 8.2.1.1.5 Расширения проезжей части, предназначенные для парковки (парковочные карманы), размечаются только в случае, если они отмечены соответствующим знаком на местности. Точка ставится примерно посередине площади кармана.

При наличии карманов получается, что парковки на УДС нужно отмечать точечным объектом. Но при этом эти же парковки придут из набора данных от "партнеров по платным парковкам", если эти карманы платные. Так отмечать или не отмечать платные карманы со знаками? Отмечать или не отмечать бесплатные карманы со знаками? Если отмечать, то какое минимальное расстояние между точечными объектами "Парковка" должно быть, если карманы по два-три места из-за деревьев и столбов, но вдоль всей улицы? Просьба внести уточнения в правила с примерами.