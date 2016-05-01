Всем привет!
тут недавно, но вот попалась мне одна деревушка не далеко от моего города, решил проставить номера домов, но тут случился казус, я не смог найти информацию о нумерации. Начинал с инета -нет, после в вк нашел жильцов, но ни кто мне не сказал ничего толкового, генплан(может не тот искал) не содержит нумерации.
Может кто поделится секретами/советами, огромное спасибо!
Всем привет!
В свое время наносил на карту вот эти прекрасные оьъекты - отстойники станции аэрации. Они сделаны одним объектом с множеством контуров, и при публикации на карте выглядят сообразно названию - т.е. отстойно: множество раз повторяется название. Вижу выход - удалить название, удалить один из контуров, создать его как отдельный объект, и подписать - тогда название на карте будет выводиться только один раз. Нормальный вариант, или есть лучше?
Добрый день!
Возникло разногласие, прошу рассудить:
Имеется несколько новостроек, в которых уже живут люди и я устанавливал для зданий атрибут "обычное", но, по утверждению модератора, официально они ещё не введены в эксплуатацию, и поэтому он возвращает их в состоянее "строящееся". Искать и предъявлять модератору акт ввода в эксплуатацию у меня нет ни возможности, ни желания. Про заселённость зданий модератор в курсе, с этим он не спорит.
Вопрос: что важнее для НЯК - фактическое состояние здания (достроенное и обитаемое) или его документальный статус?
Столкнулся с такой ситуацией: среди леса поле, а среди этого поля -- ещё кусок леса.
Не так давно это обсуждалось, и мы пришли к выводу, что рисуем внешний контур во внутреннем. Так я и делал, отображалось на схеме всё корректно.
Но здесь
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1692953407/history/25051609?z=19&ll=26.990712%2C53.466845&l=nk%23sat
https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1693712757/history?z=19&ll=26.990712%2C53.466845&l=nk%23sat
пришёл сотрудник и всё сделал по-своему. Вопрос: как правильно? На схеме выглядит одинаково хорошо в обоих вариантах.
Вот несколько проблем карты:
1. Остановки наземного транспорта не показаны на основной карте.
2. На Народной карте этой точки нет и не было, но на схеме она есть.
3. С этой точкой та же проблема.
4. На основной карте утонули все острова.
есть пункт правил:
Официальное название — номер и собственное название; например,М-7 Волга.
Для дорог, принадлежащих европейской или азиатской сетям (например,Е-95 или АН-6), задается два официальных названия: на русском и на английском языках.
Давать английское название российской трассе (например, М-10 Россия), допустимо, но не обязательно.
Название для подписи — номер без собственного названия (используется в плашке на карте); например, М-7.
правильно ли я понимаю, что для дорог принадлежащих европейской сети не задаются официальные названия на других языках кроме русского и английского, но при этом не запрещено именование с локалью "синоним" например на украинском?
опять же во избежание войны правок хотелось бы уточнить правило написание названия "подпись на карте".
допустимы ли в строке подпись на карте, например у города, кроме русского названия на других языках как сделал пользователь здесь?
Интересно узнать мнение сообщества по поводу поведения модератора Baxyz. Вопрос возник по поводу этого: https://n.maps.yandex.ru/#!/objects/1694203547?z=17&ll=38.218459%2C55.581152&l=nk%23sat и двух соседних объектов.
3 дня назад по непонятным причинам модератором Baxyz были удалены 3 реально существующих и отрисованных в правильном месте объекта. Они существовали там со времени появления новой карты, т.к. были перенесены сюда со старой карты. Вместо них Baxyz создал 3 своих объекта с такими же данными, но более детальным контуром. На вопрос: "Почему нельзя было просто исправить контур старого объекта" внятного ответа получено не было. Замечу, что ранее точно такие же действия были замечены со стороны "борца против буквоедства" anpepperа. Что администрация думает по этому поводу? Насколько я знаю, удаление реально существующих объектов запрещено.
Многие международные автомобильные маршруты (например, Е-22, Е-30, АН-6, АН-8 и др.) содержат в описании Москву как промежуточный пункт. Однако, где именно эти дороги идут по территории Москвы (с целью соединить разные куски маршрута воедино, например, соединить между собой дороги М-1 и М-5, обе из которых являются частями маршрутов Е-30 и АН-6) - мне такой информации найти не удалось. Некоторые модераторы со 100-процентной уверенностью утверждают, что эти маршруты в пределах Москвы проходят точно не по МКАДу, но при этом так же не могут сослаться на официальный документ.
Собственно, вопрос. Есть ли у кого-нибудь какая-либо официальная информация на этот счёт? И если такой информации так и не найдётся, можно ли указать МКАД в качестве участка таких маршрутов?
Тут наткнулся на один хак. Т.к. создание въезда по пропускам в текущей ситуации не атомарная операция, а из двух частей, то ее можно использовать для точного разрезания ребра без таскания середины между двумя соседними вершинами.
- Выбираем для создания "Въезд по пропускам".
- Тыкаем в ребро, где надо разрезать.
- Жмем отмена. Ребро остается разрезанным.
- Profit.
Очень точно и удобно, т.к. прямые ребры остаяются прямыми, при таскании середины неизбежны отклонения. Я часто использую для простановки скоростей, разрезая точно по знаку.
Бывают случаи, когда просто удалить контур проще и нарисовать новый, чем его корректировать. Некоторые модераторы и сотрудники Я. так и делают. После такой замены народный картограф «Иванов» выражает свое недовольство в том что его "детище" удалили, а на его месте появилось созданный модератором точно такой же объект. В сложных контурах советую не пробегать к удалению объекта. Я делаю так: создаю второй внешний контур в виде треугольника на территории контура, что бы не мешал новому или в стороне. Удаляю старый контур. Создаю еще новый внешний контур, по тем точкам которые необходимы. Далее удаляю треугольник. Контур нарисован по новому, но история объекта осталась старой. И картограф «Петров» не имеет претензий, "детище" его осталось в истории. Это особенно задевает молодых картографов. Непонятливые могу посмотреть истории моих работ. С уважением модератор МВА административно-территориального деление Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
С небольшой задержкой хотим рассказать о последней из трех встреч пользователей Народной карты, которая проходила в Казани.
Она ожидаемо была самой небольшой по числу участников (жаль, что не все из тех, кто собирались, смогли выбраться), но камерный формат способствовал общению, так что по продолжительности казанская встреча была самой долгой.
В Казани собрались предствители не только Татарстана, но и соседних регионов - Чувашии и Удмуртии. Так что все три прошедших встречи у нас получились межрегиональными.
Огромное спасибо всем добравшимся, мы были рады увидеться со старыми знакомыми и узнать "вживую" новых активных картографов.
Казанская встреча была последней из трех, приуроченных к 6-летию Народной карты. На всех встречах мы говорили, и повторим тут - "живое" общение не замещается в полной мере Клубом, а потому мы будем рады, если подобные встречи будут проходить не только в наших офисах и инициироваться будут не только командой сервиса:) В последнем случае, впрочем, мы обязательно постараемся принять участие.
В завершение - фрагмент видео с московской встречи: Таня (totoschka) подводит итоги прошедшего года на Народной карте:
Можно также скачать файл на Яндекс.Диске
До новых встреч оффлайн!
Команда Народной карты.
Ситуация: смотрю ТЦ на НЯК - в нём расположено 5 организаций; уже хочу отметить в нём пару других, известных мне, но для подстраховки обращаюсь к основным ЯК - а там все 247 Механически переносить их совершенно не хочется. Предполагается ли какой-то автоматизированный обратный перенос огранизаций из ЯК в НЯК (хотя бы с неким внутренним статусом "требует подтверждения")?
Или предполагается, что картографы НЯК будут наносить организации повторно - для актуализации информации?
Несколько вопросов.
1. Недавно я отрисовал несколько парковок, которые именно парковки, т.е. прямоугольная асфальтированная площадка с разметкой под парковочные места, и более того, без транзитного проезда. Большие промодерировали положительно, помельче -- отменили. Вот два рядом расположенных примера: пример 1.1 отмененная и пример 1.2 подтвержденная.
Есть ли какой-то минимальный размер (и/или количество мест), которым должны руководствоваться картографы и сотрудники/модераторы? Если есть, то просьба добавить в правила. В пункте 8.2.1.1.6 ничего не сказано про размер.
8.2.1.1.6 Территории, специально предназначенные для парковки и не относящиеся к проезжим частям дорог (как правило, это выделенные площади на территориях организаций, при торговых и офисных центрах, во внутридворовом или междворовом пространстве, часто с въездом/выездом), рисуются точкой примерно в центре парковочной территории. Сама территория при этом обводится контуром категории «Территории», типа «Парковка» (см. раздел 7.2. Правила атрибутирования территорий, п. 7.2.1).
2. В пункте 8.2.1.1.6 внутриквартальные проезды по дворам (класс 8) относить к проезжим частям дорог?
Согласно ПДД, внутриквартальные проезды -- это тоже дороги.
"Дорога" - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Если трактовать пункт 8.2.1.1.6 широко и не относить класс 8 к "дорогам", то можно почти все внутриквартальные проезды обвести территорией парковка, т.к. во дворах, в основном, и паркуются (это "внутридворовое пространство"). На таких проездах часто рисуют разметкой парковочные места, перпендекулярно оси проезда, т.е. этот проезд в каком то смысле точно становится парковкой. Иногда все места размечают вдоль оси, с одной или обеих сторон проезда. Иногда места не размечены вообще никак, но есть возможность паковаться перпендекулярно с обоих сторон. Вот пример 2, тут надо обводить территорией "парковка" и нужно ли тут ставить точечный объект? Просьба детализировать правила в части, когда рисовать, а когда не рисовать территории и добавить примеры.
Какие признаки, должны быть точно, или их какая-то совокупность, например, "хотя бы 2-ва из 3-ех", чтобы парковку на классе 8 рисовать?
1) Перпендекулярные (или под углом) места хотя бы с одной стороны, или достаточно хотя бы с одной стороны мест вдоль оси, или с обоих сторон продольные или перпендекулярные, или с обоих сторон перпендекулярные.
2) Должны ли эти места быть размечены, или только сама возможность так или иначе парковаться.
3) Должно ли отсутствовать наличие транзитного проезда через такую парковку? Если транзитный проезд все-таки есть, но он неосновной, т.к. удлиняет путь и добавляет повороты, то можно его "не считать транзитным" для этого пункта? Вот пример.
3. Пункт 8.2.1.1.5 вступает в конфликт с 8.2.1.1.3.
8.2.1.1.3
Парковки улично-дорожной сети (УДС) вдоль проезжих частей дорог (к ним мы относим сети платных парковок, как правило государственных, в центральных частях городов, парковочные места которых размечены вдоль проезжих частей улиц) категорией «Парковка» в Народной карте не рисуются.
В некоторых городах данные о парковках УДС в сервисах Яндекса предоставляются операторами этих парковочных сетей.
8.2.1.1.5
Расширения проезжей части, предназначенные для парковки (парковочные карманы), размечаются только в случае, если они отмечены соответствующим знаком на местности. Точка ставится примерно посередине площади кармана.
При наличии карманов получается, что парковки на УДС нужно отмечать точечным объектом. Но при этом эти же парковки придут из набора данных от "партнеров по платным парковкам", если эти карманы платные. Так отмечать или не отмечать платные карманы со знаками? Отмечать или не отмечать бесплатные карманы со знаками? Если отмечать, то какое минимальное расстояние между точечными объектами "Парковка" должно быть, если карманы по два-три места из-за деревьев и столбов, но вдоль всей улицы? Просьба внести уточнения в правила с примерами.
До вхождения Новой Москвы в состав Москвы, в составе городской черты города Москва не было никаких отдельных населенных пунктов, кроме внутригородских муниципальных образований, которыми являлись абсолютно все районы города Москвы.
Однако до сих пор вне состава г.Москвы (как населенного пункта) на карте имеются такие "населенные пункты", как п.Восточный (Восточный район ВАО) и Внуково (ЗАО), которые как минимум с 90-х не являются населенными пунктами. Не пора ли пофиксить это?
Здравствуйте, это снова я Gustavbäst и у меня есть тема насчёт железных дорог, которые перенесли из старой в новую Народную карту. Ранее "точечно" в Норвегии разносил железные дороги, т.е. в старой Народной карте. Теперь я массивно рисую в Норвегии железные дороги и я им забиваю название. Там где уже забито "железная дорога" не могу исправить, например на Sørlandsbanen в Ставангере.
Что мне делать или что можно сделать?
Здравствуйте. Я сейчас увлекся рисованием садоводческих товариществ (садовых участков, СТ, СНТ и пр.) Возникла проблема с административным подчинением. По сути название СТ одинаковы, например: Медик, Роса, Березка, Радуга и прочие. Думаю смысл назнаний понятен. Ну так вот правила говорят, что необходимо указывать адм.подчинение муниципальный район или сельское поселение. Проблема в том, что в муниципальном районе повторы названий доходят до 4 одинаковых СТ в районе. В некоторых случаях можно даже в одном сельском поселении встретить повторяющиеся.
Хочу предложить разрешить указывать населенный пункт в адм.подчинении для СТ и СНТ, по тому что:
1. Кадастровая карта зря не будет указывать населенный пункт в адресе участка;
2. Пользователям удобнее искать нужный населенный пункт в строке поиска, потому как еще раз повторюсь, названия СТ очень часто повторяются.