Клуб Народной карты

декабрь 2018
Отсутствует возможность задания атрибутов участков дорог для мотоциклов
Дмитрий Игнатьев
3 декабря 2018, 09:04

На данный момент в народной карте отсутствует возможность задания атрибутов участков дорог и условий движения для мотоциклов. Это очень странно. В нашем городе достаточно запрещающих знаков для мотоциклов.

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11 комментариев
мотоциклы,категория а,условия движения,атрибуты
Новогодняя встреча НЯК. Организационная информация
Lobov Sergey
3 декабря 2018, 15:06

Всем привет!

Немного организационных деталей про встречу 22 декабря.

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19 комментариев
встреча,news
Уточнение касательно трамвайных путей
kirill.menshickov2013
5 декабря 2018, 13:19

Хотел уточнить один момент относительно неиспользуемых трамвайных путей. Стоит ли их обозначать, если на них из-за того, что по ним не ездят трамваи, возникла парковка (например, улица Елены Ковальчук в Калининграде)? Также стоит ли обозначать те пути, которые не соединены напрямую с общей сетью используемых путей (например, улица Пролетарская там же)?

4 комментария
транспорт,правила
Интересная история про закрытый кинотеатр
‌‍vadimcooltop
5 декабря 2018, 14:26

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42 комментария
организации
Можно-ли проезд через заброшенную промзону перевести в 7-й класс?
Максим Дм.
5 декабря 2018, 14:30

Есть активно используемый проезд через заброшенную промзону. Можно-ли проезд перевести в 7-й класс?

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10 комментариев
классы дорог,дороги,правила
Заливки адресов: регионы России
Lobov Sergey
5 декабря 2018, 15:08

Всем привет!

Сегодня в девяти регионах России (Ивановская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Кабардино-Балкария и Приморский край) в Народную карту были добавлены (в формате заливки Роботом) новые адресные точки. В основном обновления коснулись небольших населенных пунктов сельского типа.

В связи с тем, что во время подготовки точек народные картографы продолжали добавлять новые адреса, на Народной карте в этих местах могут встретиться дубли. После проверки мы устраним их своими силами (в ближайшее время).

38 комментариев
адреса,news
Какие фотографиям быть на Народной карте? Выбираем снимки из приложения
Мария
5 декабря 2018, 16:10

Недавно в Клубе был опубликован пост, в котором обсуждался вопрос отбраковки снимков из приложения Народная карта нашей системой модерации. Некоторые фотографии из числа неопубликованных — не самые качественные по общим стандартам — тем не менее могли быть полезны для народных картографов. Чтобы наши алгоритмы понимали, что такое хороший или плохой снимок в понимании народного картографа, мы приглашаем вас поучаствовать в оценке фото из публичного приложения.  

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приложение НЯК,снимки с видеорегистраторов,news
Небольшие обновления интерфейса
Lobov Sergey
5 декабря 2018, 17:56

Всем привет!

На сервисе два небольших интерфейсных обновления.

1. Изменили отображение кнопки «Слои». При включении/отключении части слоёв меняется не иконка на кнопке, а «загорается»/«гаснет» желтым цветом сама кнопка. Точно так же работают кнопки «Линейка» и «Снимки местности».

2. Виды сообщений о неточностях (от пользователей из сервисов Яндекса и гипотез) вместо гладкого списка теперь сгруппированы по типам. Количество видов фидбека будет расти, эта группировка делает более удобной настройку разбираемого фидбека. Также можно быстро включить все типы фидбека.

29 комментариев
news,интерфейс
Обновление спутниковых снимков: северо-восток России
Lobov Sergey
5 декабря 2018, 18:37

Всем привет!

У нас очередное обновление спутниковых снимков.

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5 комментариев
спутники,news
Как правильно написать название организации "Алло! Пицца"
calibrator33
6 декабря 2018, 13:09

«Алло! Пицца»  или «Алло! пицца» — как наносить на карту?

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22 комментария
правила,название,организации
Пробки в Болгарии
Ильяс
6 декабря 2018, 13:10

В Болгарии до сих пор не отображаются пробки. По каким критериям у стран включаются Я.Пробки?:)

16 комментариев
Яндекс.Навигатор,Яндекс.Карты
История одного картографа: Сергей Зайцев
Lobov Sergey
7 декабря 2018, 15:30

Всем привет!

Сегодня пятница, и в Клубе новый пост из рубрики «История одного картографа». Герой сегодняшней публикации хорошо известен многим пользователям Народной карты — это Сергей Зайцев из Саратовской области, модератор региона, инициатор многочисленных совредов в области.

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14 комментариев
история одного картографа
Обновление скрипта NMaps Tweaks 08.12.2018
Okclick
10 декабря 2018, 11:09

В этот раз новых плюшек нет. Восстановлена работоспособность некоторых функций после изменений, случившихся в интерфейсе Народной карты. Скачать свежую версию можно здесь. Подробное описание того, что это это за скрипт и зачем он нужен, — здесь.

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6 комментариев
скрипт,автоматизация,интерфейс,помощь
Хочу помочь
Удалённый пользователь
10 декабря 2018, 12:23

Здравствуйте,яндекс картам я хочу вам помочь,я смотрел на карте и там нет фотографий моей улицы можно ли сфоткать и отправить вам

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8 комментариев
Названия аэропортов в РФ
Lobov Sergey
10 декабря 2018, 13:44

В России недавно завершился конкурс «Великие имена России», в ходе которого были выбраны дополнения к названиям нескольких десятков российских аэропортов.

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4 комментария
правила,транспорт,названия
Компактная тема для клуба
AlexPS
11 декабря 2018, 14:22

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21 комментарий
дизайн ,тема,интерфейс
Упразднённые АТД в сваязи с административно-территориальной реформой
Семён Федотов
12 декабря 2018, 13:56

После очередного «совещания» где-то «сверху» и принятия однобокого решения сотрудниками, пришлось написать сей пост.
Сейчас территория Украины перекраивается новыми общинами — старые сельсоветы и городские советы объединяются кто как хочет. Возникает вопрос: что делать с сельсоветами, вощедшими в состав новых общин.

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24 комментария
АТД,административное деление,проблема,сотрудники,удаление
Обновление спутниковых снимков. Со всего света
Fleget
12 декабря 2018, 17:38

Год близится к концу, а мы продолжаем публикации заготовленных за лето снимков. В этот раз обновление затронуло почти все континенты нашей планеты: Африку, Евразию, Северную и Южную Америку. В основном, в публикацию попали снимки среднего разрешения, но про высокое тоже не забыли.

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12 комментариев
news,спутники
Для сведения рисующих Минск
helpnikspb
13 декабря 2018, 13:16

Ряд организаций, арендующих помещения у ЧТУП Итерика (Минск, ул. Червякова, 64), скорее всего, закроется в ближайшее время. Это — парикмахерская, солярий, ремонт одежды и обуви, химчистка, срочное фото и изготовление ключей. Все они уже несколько дней не работают. Причина — отсутствие электричества. Магазин «Цветы» уже выехал, забрав с собой вывеску над входом (в последний день там работали от автомобильного аккумулятора).

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4 комментария
места,удаление,Минск
Интеграция Народной карты со Справочником. Текущий статус
Lobov Sergey
14 декабря 2018, 10:17

Всем привет!

Два месяца назад в Клубе был опубликован пост про взаимодействие Справочника организаций и Народной карты. В нем мы, в частности, обещали регулярно делиться новостями, и текущий пост — как раз про это.

Сегодня мы расскажем про уже сделанное в процессе интеграции Народной карты и Справочника, а также немного про будущее.

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87 комментариев
news,Справочник,организации