На данный момент в народной карте отсутствует возможность задания атрибутов участков дорог и условий движения для мотоциклов. Это очень странно. В нашем городе достаточно запрещающих знаков для мотоциклов.
Всем привет!
Немного организационных деталей про встречу 22 декабря.
Хотел уточнить один момент относительно неиспользуемых трамвайных путей. Стоит ли их обозначать, если на них из-за того, что по ним не ездят трамваи, возникла парковка (например, улица Елены Ковальчук в Калининграде)? Также стоит ли обозначать те пути, которые не соединены напрямую с общей сетью используемых путей (например, улица Пролетарская там же)?
Всем привет!
Сегодня в девяти регионах России (Ивановская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Кабардино-Балкария и Приморский край) в Народную карту были добавлены (в формате заливки Роботом) новые адресные точки. В основном обновления коснулись небольших населенных пунктов сельского типа.
В связи с тем, что во время подготовки точек народные картографы продолжали добавлять новые адреса, на Народной карте в этих местах могут встретиться дубли. После проверки мы устраним их своими силами (в ближайшее время).
Недавно в Клубе был опубликован пост, в котором обсуждался вопрос отбраковки снимков из приложения Народная карта нашей системой модерации. Некоторые фотографии из числа неопубликованных — не самые качественные по общим стандартам — тем не менее могли быть полезны для народных картографов. Чтобы наши алгоритмы понимали, что такое хороший или плохой снимок в понимании народного картографа, мы приглашаем вас поучаствовать в оценке фото из публичного приложения.
Всем привет!
На сервисе два небольших интерфейсных обновления.
1. Изменили отображение кнопки «Слои». При включении/отключении части слоёв меняется не иконка на кнопке, а «загорается»/«гаснет» желтым цветом сама кнопка. Точно так же работают кнопки «Линейка» и «Снимки местности».
2. Виды сообщений о неточностях (от пользователей из сервисов Яндекса и гипотез) вместо гладкого списка теперь сгруппированы по типам. Количество видов фидбека будет расти, эта группировка делает более удобной настройку разбираемого фидбека. Также можно быстро включить все типы фидбека.
В Болгарии до сих пор не отображаются пробки. По каким критериям у стран включаются Я.Пробки?:)
Всем привет!
Сегодня пятница, и в Клубе новый пост из рубрики «История одного картографа». Герой сегодняшней публикации хорошо известен многим пользователям Народной карты — это Сергей Зайцев из Саратовской области, модератор региона, инициатор многочисленных совредов в области.
В России недавно завершился конкурс «Великие имена России», в ходе которого были выбраны дополнения к названиям нескольких десятков российских аэропортов.
После очередного «совещания» где-то «сверху» и принятия однобокого решения сотрудниками, пришлось написать сей пост.
Сейчас территория Украины перекраивается новыми общинами — старые сельсоветы и городские советы объединяются кто как хочет. Возникает вопрос: что делать с сельсоветами, вощедшими в состав новых общин.
Год близится к концу, а мы продолжаем публикации заготовленных за лето снимков. В этот раз обновление затронуло почти все континенты нашей планеты: Африку, Евразию, Северную и Южную Америку. В основном, в публикацию попали снимки среднего разрешения, но про высокое тоже не забыли.
Ряд организаций, арендующих помещения у ЧТУП Итерика (Минск, ул. Червякова, 64), скорее всего, закроется в ближайшее время. Это — парикмахерская, солярий, ремонт одежды и обуви, химчистка, срочное фото и изготовление ключей. Все они уже несколько дней не работают. Причина — отсутствие электричества. Магазин «Цветы» уже выехал, забрав с собой вывеску над входом (в последний день там работали от автомобильного аккумулятора).
Всем привет!
Два месяца назад в Клубе был опубликован пост про взаимодействие Справочника организаций и Народной карты. В нем мы, в частности, обещали регулярно делиться новостями, и текущий пост — как раз про это.
Сегодня мы расскажем про уже сделанное в процессе интеграции Народной карты и Справочника, а также немного про будущее.