Всем привет!

Сегодня в девяти регионах России (Ивановская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Кабардино-Балкария и Приморский край) в Народную карту были добавлены (в формате заливки Роботом) новые адресные точки. В основном обновления коснулись небольших населенных пунктов сельского типа.

В связи с тем, что во время подготовки точек народные картографы продолжали добавлять новые адреса, на Народной карте в этих местах могут встретиться дубли. После проверки мы устраним их своими силами (в ближайшее время).