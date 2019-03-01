Клуб Народной карты

март 2019
Государственный водный реестр. Корректный.
Dr.@lex
1 марта 2019, 12:03

В поиске корректного водного реестра России

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12 комментариев
Водный реестр,реки
Закрытие школ SpeakUp
calibrator33
1 марта 2019, 12:48

Школу SpeakUp надо бы удалить с карт. Они банкроты и скрываются от клиентов. Сайт не работает, телефоны не отвечают.

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1 комментарий
История одного картографа: auz576
Lobov Sergey
1 марта 2019, 16:00

Всем привет!

У нас новая пятничная история, на этот раз от народного картографа и модератора из Ростова-на-Дону auz576

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2 комментария
история одного картографа
Нестандартное время работы магазина
Семён Федотов
4 марта 2019, 11:35

Есть магазин с достаточно интересным режимом работы.

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8 комментариев
режим работы
Совред в Даугавпилсе
TehnicMan
4 марта 2019, 14:02

Здравствуйте! Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании города Даугавпилс в Латвии.

Карта совреда          Прямой эфир

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9 комментариев
совместные редактирования,Латвия
Итоги совреда в Амге
Герман Е.
5 марта 2019, 11:08

В четверг мы объявили блиц-совред в Амге, Республике Саха (Якутия).

В итоге, после 4 дней блиц-совреда можно констатировать, что Амга и соседние деревни — Промкомбинат и Чапчылган полностью добавлены для использования в сервисах Яндекса.

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совместные редактирования
Официальное дублирование адресов
Ivan Oblomov
5 марта 2019, 15:34

Всем доброго дня!

В правилах НЯК сказано, что дублирования адресов не допускается.

В реальности же пришлось столкнуться с проблемой, когда официально есть улица с дублирующимися адресами.

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13 комментариев
адреса,дублирование,правила
Атрибут кругового движения
Удалённый пользователь
6 марта 2019, 11:17

Каков критерий присвоения атрибута кругового движения.

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25 комментариев
Предложение о внесении изменений в правила
Андрей Ф
6 марта 2019, 13:11

Есть несколько моментов, которые требуют уточнения.

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21 комментарий
предложение,Правила картирования
Автобусные полосы отделенные разметкой
Sand dan Glokta
6 марта 2019, 14:30

Хотелось бы уточнить, как правильно отображать на карте ситуацию, когда выделенная полоса для общественного транспорта отделана от остальных полос широкой буферной разметкой.

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7 комментариев
правила,дороги,транспорт
Новый "вид транспорта" в Народной карте: Такси
Sand dan Glokta
6 марта 2019, 15:23

Сегодня мы хотим рассказать о большом обновлении атрибутов в слоях дорог и условий движения. К пяти существующим «видам транспорта» (пешеход, велосипедист, автомобиль, грузовой автомобиль, общественный транспорт) сегодня добавляется шестой — Такси.

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71 комментарий
news,дороги,доступность такси,правила
Новые формы обратной связи
Fleget
6 марта 2019, 16:23

Мы считаем, что пожелания и отзывы народных картографов являются важным каналом обмена информации между сервисом и его пользователями. Чтобы улучшить этот процесс мы создали специальные новые формы для заполнения.

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17 комментариев
news,фидбек,обратная связь
Комплексы зданий - простым пользователям
Яблоко
11 марта 2019, 11:38

Приветствую, коллеги!

Хотелось бы вынести на обсуждение давно зревший вопрос, касающийся такого атрибута, как комплекс зданий.

 

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41 комментарий
Наименования внутренних автодорог крупнейших предприятий
Иван Иванов
11 марта 2019, 14:03

Добрый день!

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5 комментариев
Встреча народных картографов в Москве 13 апреля
Lobov Sergey
13 марта 2019, 14:08

Ровно месяц остался до традиционной апрельской офлайн-встречи народных картографов, которая пройдет 13 апреля. Мы будем рады встретиться со старыми знакомыми и познакомиться с теми, кого ранее встречали лишь на просторах карты. Ждем как опытных, так и начинающих народных картографов.

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19 комментариев
встреча,news
Число полос дороги
Тагир Манджиев
13 марта 2019, 14:57

Здравствуйте. Хотел бы предложить вам добавить графу «Число полос» в участках дорог при создании и редактировании их и информировать водителей о том, с какой полосы совершать манёвр

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27 комментариев
дорога,дорожная сеть,полосность,манёвры
Тротуар или технический проход
coolbuck
14 марта 2019, 10:58

Вопрос к уважаемому сообществу. Можно ли считать подобные проходы тротуарами? Или это всё-таки технические проходы. Я сам больше склоняюсь ко второму варианту. Тем более, идти там особо некуда.

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9 комментариев
Новые языки интерфейса на Народной карте
Fleget
14 марта 2019, 17:31

Сейчас Народной картой можно пользоваться на русском, английском, армянском, сербском, турецком и французском языках. Мы решили расширить список и добавить еще два — казахский и узбекский. 

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21 комментарий
язык,интерфейс
Интеграция НЯК и Справочника: объединение контактных данных
Lobov Sergey
14 марта 2019, 17:31

В конце прошлого года мы анонсировали объединение контактных данных организаций из баз данных Народной карты и Справочника. Сегодня мы начинаем этот этап интеграции: данные объединяются и будут храниться и редактироваться в одной базе данных — в Справочнике.

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52 комментария
Справочник,news,интерфейс,места
Обновление правил. Про Еду.
Sand dan Glokta
15 марта 2019, 11:25



Приветствую, произошло обновление Правил.

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38 комментариев