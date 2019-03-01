Ровно месяц остался до традиционной апрельской офлайн-встречи народных картографов, которая пройдет 13 апреля. Мы будем рады встретиться со старыми знакомыми и познакомиться с теми, кого ранее встречали лишь на просторах карты. Ждем как опытных, так и начинающих народных картографов.