В поиске корректного водного реестра России
Всем привет!
У нас новая пятничная история, на этот раз от народного картографа и модератора из Ростова-на-Дону auz576
Есть магазин с достаточно интересным режимом работы.
Здравствуйте! Предлагаю вам принять участие в совместном редактировании города Даугавпилс в Латвии.
В четверг мы объявили блиц-совред в Амге, Республике Саха (Якутия).
В итоге, после 4 дней блиц-совреда можно констатировать, что Амга и соседние деревни — Промкомбинат и Чапчылган полностью добавлены для использования в сервисах Яндекса.
Ровно месяц остался до традиционной апрельской офлайн-встречи народных картографов, которая пройдет 13 апреля. Мы будем рады встретиться со старыми знакомыми и познакомиться с теми, кого ранее встречали лишь на просторах карты. Ждем как опытных, так и начинающих народных картографов.
Приветствую, произошло обновление Правил.