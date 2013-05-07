Блог Яндекса
май 2013
Почтальон всегда смотрит на индекс
7 мая 2013, 14:28
Если верить рекламе «Почты России», каждый современный человек должен уметь писать свой почтовый индекс. Но для начала его нужно узнать, и Яндекс поможет вам сделать это легко.
Третий набор в Школу менеджеров Яндекса
8 мая 2013, 13:26
Обновление Яндекс.Браузера
14 мая 2013, 13:13
Сегодня мы выпустили новую версию Яндекс.Браузера. В нём появилась синхронизация пользовательских настроек и красочные фоны для Табло, Умная строка ещё поумнела, а система безопасности – окрепла.
Этот год для Яндекса юбилейный: Школа анализа данных (ШАД), которую компания открыла 25 июля 2007 года, в пятый раз вручает выпускникам дипломы и сертификаты.
Яндекс.Почта для честных рассылок
15 мая 2013, 15:41
В Яндекс.Почте появилась кнопка «Отписаться», которая поможет быстро отказаться от ненужных рассылок.
Острова Яндекса
16 мая 2013, 11:04
Современные поисковые системы неплохо умеют находить документы, однако людям не всегда нужна только информация. Часто они обращаются к поиску, чтобы решить какие-то повседневные задачи — оплатить счет, найти адрес, забронировать столик или просто посмотреть кино. Чтобы упростить людям решение задач, мы запускаем платформу «Острова» и приглашаем владельцев сайтов принять участие в формировании ответов поиска.
Двести музеев. Одна ночь
17 мая 2013, 13:00
Вы думаете, что ночью музей выглядит так?
Яндекс.Новости: Эволюция
20 мая 2013, 14:52
Ещё пару лет назад Яндекс.Новости получали от СМИ-партнёров около 30 000 сообщений в сутки, теперь их количество выросло до 70 000. Наши алгоритмы по-прежнему объединяют эти сообщения в сюжеты и выделяют главные события, из которых автоматически формируют новостную картину дня. Но к задачам сервиса сделать эту картину максимально полной и выделить главное добавилась ещё одна: добиться того, чтобы результат работы алгоритмов легко укладывался в голове пользователя.
Волшебная кнопка в Яндекс.Почте
22 мая 2013, 13:36
В Яндекс.Почте появилась волшебная кнопка, которая делает работу с письмами ещё удобнее. Она позволяет ускорить доступ к тем возможностям почты, которые необходимы именно вам.
Яндекс.Музыка заиграла на Android
23 мая 2013, 11:31
Сегодня вышло приложение Яндекс.Музыки для смартфонов на Android. С помощью него можно слушать любимую музыку всегда – где бы она ни хранилась и где бы ни находились вы.
ПИН-коды для iTunes Store за Яндекс.Деньги
24 мая 2013, 11:08
Теперь пользователи Яндекс.Денег могут оплачивать покупки в российском iTunes Store, не привязывая к счёту банковскую карту. Моментально и без комиссии. Всё, что для этого нужно сделать — купить ПИН-код iTunes стоимостью от 500 до 15000 рублей на специальной витрине Яндекс.Денег.
Cocaine и нюансы фронтенда на Я.Субботнике в Петербурге
28 мая 2013, 12:10
Совсем скоро, 15 июня, в Санкт-Петербурге состоится очередной Я.Субботник – технологическая конференция Яндекса. Докладчики из московского, петербургского и симферопольского офисов Яндекса расскажут о технологиях и решениях, которые используются в компании и могут быть полезны разработчикам.
Пробки на радиоволнах
29 мая 2013, 12:00
Яндекс.Пробки – необычный сервис. Возможно, это единственный сервис Яндекса, про который мы иногда думаем – лучше бы его не было. В смысле – лучше бы он не был нужен. Но в реальности дорожное движение устроено так, что ещё как нужен. Этот сервис как никакой другой связывает интернет и реальную жизнь – иногда вовремя полученная информация экономит водителю значительное время. И даже когда компьютер далеко, а телефон остался дома, о пробках можно узнать по радио.
Как это работает? Персональный поиск
30 мая 2013, 11:32
На один и тот же вопрос может быть несколько правильных ответов — в зависимости от нужд пользователя. Например, кому-то по запросу [nevermind] нужно найти перевод слова, а кому-то — альбом «Нирваны». Персональный поиск умеет учитывать личные интересы и предпочтения пользователя и выбирать наиболее подходящий для него ответ.
Ваш персональный Яндекс
30 мая 2013, 11:43
Приходит пользователь к Яндексу и говорит одно слово: [вендетта]. Без контекста невозможно понять, что он ищет. Значение слова? Фильм «V значит ”вендетта”»? Или альбом Земфиры? Конечно, можно ответить наугад, но это же не рулетка. Чтобы дать точный ответ, Яндекс анализирует поисковые интересы пользователя и выдаёт результаты, подходящие именно ему.
Ищут дети в интернете
31 мая 2013, 11:04
К Международному дню защиты детей наши аналитики изучили и систематизировали вопросы, которые задают Яндексу дети.