Яндекс.Пробки – необычный сервис. Возможно, это единственный сервис Яндекса, про который мы иногда думаем – лучше бы его не было. В смысле – лучше бы он не был нужен. Но в реальности дорожное движение устроено так, что ещё как нужен. Этот сервис как никакой другой связывает интернет и реальную жизнь – иногда вовремя полученная информация экономит водителю значительное время. И даже когда компьютер далеко, а телефон остался дома, о пробках можно узнать по радио.