Клуб Директа

август 2013
Охват аудитории в программе Яндекс Директ под iOS
AlexanderKarpik
1 августа 2013, 12:07

Правильно ли я понимаю, что охват аудитории в программе Яндекс Директ под iOS выводится на основании массива объектов CoverageInfo?


при этом в хелпе написано следующее:

Массив объектов CoverageInfo, которые указывают прогнозируемый охват аудитории на поиске.

Ограничение

Параметр утратил актуальность, использовать его для подбора ставок не следует.

 

Сразу несколько вопросов:

1. Что именно в настоящий момент тогда возвращает API в CoverageInfo?

2. Почему утрачена актуальность?

3. в программе Яндекс Директ под iOS будет убран вывод охвата или он там актуальный, если да - то откуда берется?

1 комментарий
мобильное приложение,ios директ,Мобильный Директ
Заголовок не указан
monica.liu
1 августа 2013, 13:50

Какие места для размещения рекламы в Яндексе?

1 комментарий
места показа,правила показа
Можно ли синхронизировать акаунты?
bkr.barnaul
1 августа 2013, 14:37

Помогите пожалуйста, рекламная компания на одном акаунте, а метрика на другом, можно ли их как нибудь синхронизировать или перенести без потери CTR?

1 комментарий
Метрика
Вопросы по спецразмещению
Vadim
1 августа 2013, 18:22

1. Различается ли порог входа в спецразмещение по одному и тому же запросу (ключевой фразе) для разных рекламных агенств? Если да, то зависит ли этот порог от чего-то помимо CTR?

 

2. Правильно ли понимаю, что в спецразмещение попадают те трое участников аукциона, которые по заданному запросу показывают максимальное произведение CTR*ставку? Или учитывается ещё что-то, помимо CTR и ставки?


3. Как ранжируются победители в спецразмещении: по размеру ставки или по произведению CTR*ставку? Учитывается ли что-то ещё при ранжировании?


4. Правильно понимаю, что стоимость клика в спецразмещении определяется по закону: стоимость = шаг_аукциона + ставка_пердыдущего_места * CTR_пердыдущего_места / CTR_нашего_места? (Например, мы попали на 2 место в спецразмещении, имея CTR = 10, ставку = 7, а у третьего места CTR = 5, ставка = 6, тогда цена клика по нашему объявлению в спецразмещении равна 0,01 + 6 * 5 / 10)


5. Правильно понимаю, что CTR запроса в спецразмещении рассчитывается так: CTR_спецразмещения = число_показов_в_спецразмещении / число_кликов? Или учитывается что-то ещё?


6. С помощью какого инструмента я могу отследить, как часто заданное объявление попадало в спецразмещение на 1 место, на 2 место и на 3 место? Интересует именно попадание, а не обязательно попадание в спецразмещение с кликом по нему (это выдаёт API).

19 комментариев
спецразмещение,CTR,ставки,цена клика,ранжирование
100 клюей
shop-chop
2 августа 2013, 11:35

есть 100 ключей

модели картриджей

нужно сделать 100 объявлений

отличие в ссылке, части заголовка, части текста.

т.е. отличаются только ссылки и номер.

 

в ручную - делать каждое объявление

 

как ускорить? какие есть варианты?

5 комментариев
создание кампании,оптовое редактирование
Опять висит активизация.
PROF-SERVICE
3 августа 2013, 10:46

Вот уже более двух часов висит активизация.

Что опять случилось?

2 комментария
Что сделать чтобы показ объявлений был только на тематических площадках?
Moscow-FS
6 августа 2013, 12:07

Доброе утро! Занимаюсь продвижением компании связанной с оконной тематикой, остеклением...

По выдаче яндекса по ключевым словам и фразам этом понятно, а вот по контекстным объявлением на сайтах партнерах Яндекса не совсем.

Точнее, я так понимаю у Яндекса куча площадок где показываются объявления, а как ограничить охват только по площадкам касающиеся моего профиля, это могут быть строительные форумы, оконные сайты и форумы.

Я так понял, что ненужные площадки потом просто запрещать, но они все время появляются новые, в общем как быть? 

Могу-ли я как-то выделить допусти 10 площадок типо (100zavod.ru, forum-okna.ru и тд) и чтобы больше нигде показов не было?

5 комментариев
независимое управление,тематика,РСЯ
Смешанные стратегии в спецразмещении
Vadim
7 августа 2013, 15:28

Добрый день.

 

Хотел бы разобраться в вопросе смешанных стратегий. Например, имеется 5 участников, которые хотят попасть в спецразмещение:

 

A, CTR=18, bid=10, стратегия "Наивысшая доступная позиция" (Автоброкер включен)

B, CTR=15, bid=15, стратегия "Показ в блоке по минимальной цене"

C, CTR=30, bid=6, стратегия "Наивысшая доступная позиция" (Автоброкер включен)

D, CTR=30, bid=6, стратегия "Показ в блоке по минимальной цене"

E, CTR=15, bid=12, стратегия "Показ в блоке по минимальной цене"

 

Предположим, все прошли естественный порог. 

Вопросы: как и почему они будут ранжированы в спецразмещении, какую фактическую стоимость клика будут иметь?

 

Собственно, проблемы с понимаем механизма возникают уже при выборе 3 победителей (CRT*bid):

A, 18*10=180

B, 15*15=225 (прошёл в спецы)

С, 30*6=180 

D, 30*6=180

E, 15*12=180

Очевидно, в спецразмещение пройдёт B. Но кто из A, C, D и E займёт оставшиеся 2 места – непонятно.

11 комментариев
спецразмещение,статистика,CTR,стратегия
Фраза (с минус-словами) + Операторы синтаксиса
Vadym Volos
8 августа 2013, 12:00

Важный вопрос!

Подскажите, есть в столбце Фраза (с минус-словами): "+как !приобрести !легковой !автомобиль +в !интернете".

46 символов: Как приобрести легковой автомобиль в интернете.

Как быть с заголовком? В заголовке должно быть 33 символа.

Вот собственно и вопрос, если таких длинных фраз много, что делать?

Должен ли заголовок соответствовать "Фразе (с минус-словами)", или его можно укоротить до 33 символов,

например: Как приобрести автомобиль в инете (ровно 33 символа)?


И воторой вопрос, как правильно, указывать фразу с плюсами:

"+как !приобрести !легковой !автомобиль +в !интернете".

или восклицательными знаками:

"!как !приобрести !легковой !автомобиль !в !интернете".

Когда добавлял с плюсами, они автоматически пропадали при сохранении.

8 комментариев
плюс,минус-слова,восклицательный знак,операторы
CTR в Яндекс.Директ
plusmedia2
8 августа 2013, 12:06

Доброго времени суток,

 

Понимаю, что уже много раз поднимался вопрос CTR, но у меня так и не сложилось четкого понимания данного показателя.

Чтобы сэкономить время, начну с общего вопроса, если будет необходимо, попрошу уточнить.

 

Насколько я понял, CTR есть у следующих элементов Яндекс.Директ: поисковый запрос, рекламная площадка, объявление, домен. Пожалуйста, объясните, чем данные CTR отличаются? Как рассчитываются? Как используются?

26 комментариев
CTR
Регионы Показа
Vadym Volos
8 августа 2013, 19:10

У меня вопрос по регионам
Рекомендуют для каждого региона создавать отдельную компанию
И даже не по странам а по городам, что соответственно более эффективно .
Темы по регионам не нашел, решил создать чтоб обсуждать все вопросы тут.

И собственно мой вопрос, прочитав эту статью
Указывайте правильные регионы показа 
там пишут если включен автоброкер

значит будет автоматом выставлятся минимальная цена клика для каждого региона, правильно?
получается в любом регионе независимо от того какая цена прописана вручную, автоброкер будет выставлять нужную?
или я не правильно понял.

Почему вопрос, потому что если будет автоматом выставялтся минимальная цена показа индивидуально в каждом регионе, тогда отпадает надобность делать кучу компаний для каждого региона отдельно.

4 комментария
регион показа,географический таргетинг
Быстрые ссылки в спецах
slag86
10 августа 2013, 15:06

при редактировании объявлений в директ коммандере ( например смены времени проведения акции), удаляются быстрые ссылки и каждый раз надо вводить заново либо не редактировать объявления, что влияет на ctr. Варианты есть? Может можно в коммандере редактировать быстрые ссылки?

2 комментария
быстрые ссылки,Коммандер
Распределение ключевых фраз в РСЯ
plusmedia2
12 августа 2013, 14:00

Объясните, пожалуйста, как правильно распределять ключевые фразы при создании объявлений в РСЯ?


Ситуация. Сформированы 3 группы ключевых фраз: "свадебные платья + уточнения", "свадебные кольца + уточнения", "свадебные фотографы + уточнения". Имеет ли смысл делать отдельные объявления под каждую группу КФ?

3 комментария
РСЯ,создание объявления
Целесообразность использования операторов "!" и "+"
plusmedia2
12 августа 2013, 14:00

 

Подскажите, пожалуйста, в чем основные отличия операторов "!" и "+"? 

 

Ситуация. Существует ключевая фраза "!как лечиться !от гриппа". Какой оператор лучше использовать? Регистр (например "!как" и "!Как") учитывается?

 

4 комментария
плюс,восклицательный знак,операторы
Обновление ctr через 28 дней?
Imperil
12 августа 2013, 16:18

Здравствуйте.
Ситуация следующая:

 

Была создана рекламная кампания с CTR - примерно 15-20. Потом при очередной доработке ключевиков была допущена ошибка, и в ключевики попали такие слова как "Москва" без всяких там минус слов и прочее. За несколько часов было около 10 000 показов ну и ctr 0.000001 или около того ))

 

Так вот вопрос: Цены подскочили. CTR обновится через 28 дней или нет? Спасибо за пояснение.

2 комментария
CTR
Цена за клики по словам без конкуренции
gerbill2
12 августа 2013, 16:32

Здравствуйте!

У меня в кампании 5328013 показ идет по ключевому слову, где больше нет конкуренции. По идее цена за клик в этом случае должна быть минимальна. Однако, как я понял у меня цена будет 36 центов (как я понял за то, что мое объявление находится в спецразмещении). Т.к. конкуренции все равно нет, я бы хотел показывать объявление по минимальной цене

18 комментариев
цена клика,ценообразование
API Яндекс.Директа: Показ в блоке по минимальной цене
Vadim
13 августа 2013, 16:32

Добрый день.

Хотел бы уточнить специфику работы со стратегией "Показ в блоке по минимальной цене".

Насколько понимаю, в интерфейсе реализованы 2 её версии: "включить в спецразмещении" и "включить в спецразмещении и «гарантии»".

Собственно, вопрос: какой из версий соответствует какая функция API (LowestCost, LowestCostPremium и LowestCostGuarantee)? Подозреваю, что первая и третья, соответственно. Тогда что именно делает вторая - показывает в спецах или не показывает вообще, если не прошёл в спецы?

8 комментариев
стратегия,API,LowestCost
Уточнение слов в Яндекс Директ
fp.context
14 августа 2013, 10:48

Привет!

Подскажите, что творится с инструментом уточнения слов? Вторые сутки подряд при нажатии кнопки "Уточнить" напротив фразы, я вижу частотность фраз без учета выставленного региона, что делает невозможным работу - списки минусов получаются километровыми!

 

3 комментария
минус-слова,уточнение,создание объявления
Эффективные слова в заголовке и тексте объявления
plusmedia2
14 августа 2013, 15:13

Понятно, что в каждой сфере бизнеса существуют критерии выбора компании, которые имеют наиболее значение для клиента, соот-но их упоминание в заголовке и тексте объявления увеличивают (при условии конкурентного УТП) CTR. Независимо от этого, существуют слова, которые важны для любой тематики. По умолчанию, в каждом заголовке есть вхождение поискового запроса. Помогите, исходя из статистики (если такая есть) и собственного опыта, правильно распределить их в порядке уменьшения влияния на кликабельность (важен именно CTR, а не дальнейшая конверсия). Сейчас рассматриваем "Спецразмещение".

 

1. «Распродажа»:

- всегда включаю в заголовок, желательно с указанием конкретной даты;

- если приходится выбирать между «распродажа» или «город» / «цена», приоритет у слова «распродажа»;

 

2. «Город»:

- всегда включаю в заголовок, если регион имеет значение для пользователя;

- приоритет слова «город» в 99% случаев выше, чем у «цены»;

 

3. «Цена»:

- всегда включаю в объявление, если цены у конкурентов выше;

- если цены конкурентов ниже, делаю акцент на другие критерии (цены вообще не пишу);

- если цены конкурентов выше, но «цену» обязательно нужно включить, использую фразы вида «цены снижены»;

- включаю в заголовок, если хватает символов после упоминания города;

- если цена «на порядок» ниже конкурентов, приоритет в заголовке выше, чем у «город»;

- когда символов в заголовке не хватает, включаю в конец текста объявления;

 

4. «Официальный / Фирменный»:

- всегда включаю в текст объявления, если позволяет кол-во символов;

- считаю, что приоритет выше, чем у «скидка» и «выгода», в некоторых случая даже чем у «цена»;

 

5. «Скидка / Выгода»:

- считаю, что данные слова утратили доверие и оказывают малое влияние на CTR;

- «выгода» менее понятна пользователем, поэтому приоритет ниже, чем у «скидка»;

- если в объявлении указана цена, то «скидки / выгода» не использую;

- не использую данные слова без указания конкретных цифр;

 

6. «Подарок»:

- данное слово практически не увеличивает CTR, т.к. не является критерием выбора «при прочих равных»;

- при использовании вместо «город» / «цена» / «распродажа» / «официальный» / «скидка» CTR будет хуже;

- включают в текст объявления, только если цены других спецпредложений нет;

- использую только после указания «город», «цена», «официальный»;

 

7. «Слова-загадки»:

- это указания «цены / скидки / выгода» без конкретных цифр;

- расчет на любопытство пользователя «а вдруг там реальная скидка»?

- мне кажется это не работает, использую когда совсем нечего написать, или цены на порядок выше конкурентов;

 

Правильно ли я все понимаю? Какие еще варианты есть?

 

4 комментария
спецразмещение,подбор слов,CTR,текст объявления,создание объявления
Оптимальное кол-во "подсвеченных" КФ в тексте объявлений
plusmedia2
14 августа 2013, 15:23

Понятно, что "подсветка" КФ в заголовке и тексте объявления повышает CTR. Подскажите, исходя из вашего опыта, если "подсвеченных" слов слишком много - это негативно сказывается на кликабельности?

 

Рассмотрим пример. Мне кажется, в данном случае "подсветка" 1-й быстрой ссылки создает перегруженность, соот-но, пользователю непонятна суть объявлений. С другой стороны, большее кол-во выделенного текста визуально привлекает внимание, что должно позитивно сказываться на CTR. Какие корректировки стоит внести?

1 комментарий
CTR,создание объявления