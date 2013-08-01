Понятно, что в каждой сфере бизнеса существуют критерии выбора компании, которые имеют наиболее значение для клиента, соот-но их упоминание в заголовке и тексте объявления увеличивают (при условии конкурентного УТП) CTR. Независимо от этого, существуют слова, которые важны для любой тематики. По умолчанию, в каждом заголовке есть вхождение поискового запроса. Помогите, исходя из статистики (если такая есть) и собственного опыта, правильно распределить их в порядке уменьшения влияния на кликабельность (важен именно CTR, а не дальнейшая конверсия). Сейчас рассматриваем "Спецразмещение".
1. «Распродажа»:
- всегда включаю в заголовок, желательно с указанием конкретной даты;
- если приходится выбирать между «распродажа» или «город» / «цена», приоритет у слова «распродажа»;
2. «Город»:
- всегда включаю в заголовок, если регион имеет значение для пользователя;
- приоритет слова «город» в 99% случаев выше, чем у «цены»;
3. «Цена»:
- всегда включаю в объявление, если цены у конкурентов выше;
- если цены конкурентов ниже, делаю акцент на другие критерии (цены вообще не пишу);
- если цены конкурентов выше, но «цену» обязательно нужно включить, использую фразы вида «цены снижены»;
- включаю в заголовок, если хватает символов после упоминания города;
- если цена «на порядок» ниже конкурентов, приоритет в заголовке выше, чем у «город»;
- когда символов в заголовке не хватает, включаю в конец текста объявления;
4. «Официальный / Фирменный»:
- всегда включаю в текст объявления, если позволяет кол-во символов;
- считаю, что приоритет выше, чем у «скидка» и «выгода», в некоторых случая даже чем у «цена»;
5. «Скидка / Выгода»:
- считаю, что данные слова утратили доверие и оказывают малое влияние на CTR;
- «выгода» менее понятна пользователем, поэтому приоритет ниже, чем у «скидка»;
- если в объявлении указана цена, то «скидки / выгода» не использую;
- не использую данные слова без указания конкретных цифр;
6. «Подарок»:
- данное слово практически не увеличивает CTR, т.к. не является критерием выбора «при прочих равных»;
- при использовании вместо «город» / «цена» / «распродажа» / «официальный» / «скидка» CTR будет хуже;
- включают в текст объявления, только если цены других спецпредложений нет;
- использую только после указания «город», «цена», «официальный»;
7. «Слова-загадки»:
- это указания «цены / скидки / выгода» без конкретных цифр;
- расчет на любопытство пользователя «а вдруг там реальная скидка»?
- мне кажется это не работает, использую когда совсем нечего написать, или цены на порядок выше конкурентов;
Правильно ли я все понимаю? Какие еще варианты есть?