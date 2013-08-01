1. Различается ли порог входа в спецразмещение по одному и тому же запросу (ключевой фразе) для разных рекламных агенств? Если да, то зависит ли этот порог от чего-то помимо CTR?

2. Правильно ли понимаю, что в спецразмещение попадают те трое участников аукциона, которые по заданному запросу показывают максимальное произведение CTR*ставку? Или учитывается ещё что-то, помимо CTR и ставки?





3. Как ранжируются победители в спецразмещении: по размеру ставки или по произведению CTR*ставку? Учитывается ли что-то ещё при ранжировании?





4. Правильно понимаю, что стоимость клика в спецразмещении определяется по закону: стоимость = шаг_аукциона + ставка_пердыдущего_места * CTR_пердыдущего_места / CTR_нашего_места? (Например, мы попали на 2 место в спецразмещении, имея CTR = 10, ставку = 7, а у третьего места CTR = 5, ставка = 6, тогда цена клика по нашему объявлению в спецразмещении равна 0,01 + 6 * 5 / 10)





5. Правильно понимаю, что CTR запроса в спецразмещении рассчитывается так: CTR_спецразмещения = число_показов_в_спецразмещении / число_кликов? Или учитывается что-то ещё?





6. С помощью какого инструмента я могу отследить, как часто заданное объявление попадало в спецразмещение на 1 место, на 2 место и на 3 место? Интересует именно попадание, а не обязательно попадание в спецразмещение с кликом по нему (это выдаёт API).